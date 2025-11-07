O fatǎ de 13 ani, gǎsitǎ moartǎ în șahta ascensorului fostului Hotel Național

11:30

Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la pedepse cuprinse între opt și nouă ani de închisoare, după ce au fost găsiți vinovați de punerea în vânzare a drogurilor de tip PVP, o substanță extrem de periculoasă cunoscută popular sub denumirea de „sare”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, în urma unui dosar […] Acest articol Opt și nouă ani de închisoare pentru doi bărbați din Drochia, condamnați într-un dosar de droguri în valoare de 200.000 de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.