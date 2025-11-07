O fatǎ de 13 ani, gǎsitǎ moartǎ în șahta ascensorului fostului Hotel Național
TV Nord, 7 noiembrie 2025 08:10
O fată de 13 ani, care nu s-a mai întors acasă de la școală, a fost găsită fără suflare în șahta liftului fostului Hotel „Național", o clădire abandonată din centrul orașului. Potrivit surselor pulsmedia.md, mama minorei a alertat poliția în jurul orei 20:00, după ce a constatat că fiica sa nu a revenit acasă, deși […]
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
08:10
Acum 24 ore
19:00
/VIDEO/ Î.M „APROVIZIONARE” nu-și va putea efectua activitatea principală. Cum s-a ajuns la un asemenea scenariu # TV Nord
După „DRCD" și Întreprinderea Municipală „Aprovizionare" a rămas fără bani municipali. Întreprinderea nu va putea participa la licitația care va prevedea organizarea alimentației elevilor din instituțiile de învățământ din Bălți pentru 2026, deoarece nu dispune de suma de puțin peste 435 000 de lei, adică un 1% din suma contractului, pe care trebuie să o […]
17:40
Apple va plăti aproximativ 1 miliard de dolari anual pentru a folosi tehnologia de inteligență artificială Gemini, dezvoltată de Google, într-un parteneriat care vizează modernizarea asistentului său vocal Siri. Modelul personalizat Gemini, cu 1,2 trilioane de parametri, va depăși semnificativ capacitatea actualelor modele Apple, care se ridică la 150 de miliarde de parametri, și va […]
16:00
Un fost paznic al muzeului și influencer pe rețele sociale, printre suspecții jafului spectaculos de la Luvru # TV Nord
Unul dintre cei patru bărbați arestați pentru jaful de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru ar fi un influencer pasionat de motociclete, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de Doudou Cross Bitume, scrie adevărul.ro Suspectul, identificat oficial ca Abdoulaye N., în vârstă de 39 de ani, s-a născut și a crescut în […]
15:10
Profesori din RM, victime ale unei scheme prin care industria tutunului a încercat să manipuleze consultările publice la nivel european # TV Nord
Un exercițiu democratic de consultare publică s-a transformat într-un scandal de integritate în Republica Moldova. Mai mulți profesori de la două universități spun că li s-a folosit abuziv identitatea de către persoane necunoscute care ar fi publicat pe site-ul Comisiei Europene poziții favorizante industriei tutunului, se arată într-un material elaborat de către sănătateinfo.md S-a întâmplat […]
14:40
Cătina, supranumită și „ginsengul românesc", este unul dintre cele mai valoroase daruri ale naturii. Fructele sale mici, portocalii, sunt o adevărată comoară nutritivă, bogate în vitamine, minerale, antioxidanți și acizi grași esențiali. Sub formă de ceai, sirop sau ulei, cătina contribuie la întărirea imunității, reglarea metabolismului și protejarea organismului de infecții și boli. Cătina conține […]
14:30
Destructurarea unei grupări de trafic de droguri în Chișinău: doi tineri, reținuți în flagrant cu marijuana # TV Nord
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, au destructurat activitatea unei grupări criminale specializate în comercializarea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul capitalei. Pe parcursul a două luni de investigații, oamenii legii au stabilit că doi bărbați de 20 și 25 de ani, […]
14:10
Doi bărbați, dintre care un fost polițist, condamnați la 8 ani de închisoare pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale # TV Nord
Doi bărbați, cu vârste de 27 și 30 de ani, au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare și amendați cu 100.000 de lei fiecare, după ce au fost găsiți vinovați de șantaj și uzurpare de calități oficiale. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, în urma unei investigații desfășurate de Procuratura municipiului […]
13:10
Cinci persoane, inclusiv lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani # TV Nord
Cinci persoane, printre care și lideri ai platformei de tranzacționare „TUX", au fost reținute de procurorii pentru cauze speciale și polițiștii Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul unui dosar penal ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Potrivit oamenilor legii, perchezițiile au fost desfășurate în această dimineață, 6 noiembrie, în cadrul a 28 de locații […]
10:00
Șofer în stare de ebrietate, oprit de carabinieri la Bălți. Autoturismul a fost transportat la parcarea specială # TV Nord
Un tânăr de 22 de ani a fost depistat conducând în stare de ebrietate pe străzile municipiului Bălți, fiind oprit la timp de un echipaj mixt format din carabinierii Direcției regionale „Nord" și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți. Potrivit informațiilor, în noaptea trecută, echipajul aflat în serviciul de reacționare operativă a observat […]
09:50
Poliția de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub conducerea Procuraturii Cahul, a anunțat destructurarea unui grup criminal organizat specializat în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor afro-asiatici spre România. Potrivit anchetei, gruparea era formată din cetățeni moldoveni și străini care acționau coordonat, fiecare având un rol bine stabilit. Trei dintre membri aveau misiunea de a […]
09:20
Accident grav pe traseul M5: doi morți și trei persoane, printre care doi copii, transportate la spital # TV Nord
Un accident rutier grav s-a produs aseară 5 noiembrie, pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, raionul Strășeni. Potrivit datelor preliminare oferite de poliție, o femeie de 38 de ani, aflată la volanul unui automobil Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei, de 35 de ani, și fiul lor, de 8 ani, ar […]
09:10
Un grav accident rutier s-a produs ieri, 5 noiembrie 2025, pe traseul R-8/1 Otaci–Dondușeni, în raionul Ocnița. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliția din Ocnița, un automobil de model Toyota Avensis a derapat de pe carosabil și s-a tamponat violent într-un copac de pe marginea drumului. În urma impactului, șoferul, un bărbat de 36 de […]
09:00
Pe 6 noiembrie, cerul va fi predominant noros, iar vremea se va menține fără precipitații. Meteorologii anunță posibilitatea formării ceței în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile vor urca până la +15°C pe parcursul zilei, în timp ce noaptea vor coborî până la +6°C. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +13 grade, iar noaptea […]
Ieri
17:20
/VIDEO/ Noi detalii în cazul preotului Constantin Turtureanu. Cei care l-au agresat pe preotul din Grinăuți, între regrete și tăcere # TV Nord
„Vă puteți apropia de noi două minute? Nu nu." După mai multe luni de la altercațiile violente din curtea bisericii din Grinăuți, care au dus la rănirea preotului Constantin Turtureanu și a familiei sale, reporterii TV Nord au reușit să vorbească cu mai mulți oameni implicați în dosar. În timp ce unii dintre cei acuzați […]
16:50
Atac intenționat în Franța: un bărbat a lovit cu mașina mai mulți pietoni strigând „Allah Akbar” # TV Nord
Un incident grav s-a produs miercuri dimineață, 5 noiembrie, în localitatea Saint-Pierre-d'Oléron, situată pe insula Charente-Maritime, în vestul Franței. Un bărbat de 35 de ani a fost reținut după ce a intrat intenționat cu mașina în mai mulți pietoni, strigând „Allah Akbar!", potrivit publicației Le Figaro. În total, zece persoane au fost lovite, dintre care […]
14:10
Accident rutier în raionul Drochia: un camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat lângă satul Miciurin # TV Nord
Un accident rutier s-a produs în raionul Drochia, în apropierea satului Miciurin, unde remorca unui camion s-a răsturnat pe marginea drumului. Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost raportate victime, însă traficul în zonă a fost parțial îngreunat pentru mai mult timp. La fața locului au intervenit polițiștii și serviciul de evacuare, care […]
13:40
Elevii și studenții din Republica Moldova vor putea studia limba chineză în condiții mai avantajoase # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză, privind predarea limbii chineze în instituțiile de învățământ din țara noastră. Acordul oferă elevilor și studenților moldoveni mai multe oportunități de a studia limba și cultura chineză, prin: „Semnarea acestui Acord […]
12:40
Un bărbat de 44 de ani din raionul Ialoveni a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru violență în familie soldată cu moartea concubinei sale. Potrivit Procuraturii raionului Ialoveni, crima a avut loc în decembrie 2024, când inculpatul, aflat în stare de ebrietate, și-a agresat concubina și i-a aplicat un cuțit în brațul stâng. […]
11:20
Trei persoane condamnate la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău # TV Nord
Instanța de judecată a pronunțat recent sentințe de condamnare pentru trei persoane – un bărbat de 37 de ani și doi tineri, de 19 și 20 de ani – implicate într-o rețea de producere, transportare și distribuire a drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova. Cazurile au fost instrumentate de Procuratura municipiului […]
10:30
Percheziții într-un dosar privind diplome de absolvire a rezidențiatului obținute de medici din Republica Moldova # TV Nord
Mai mulți medici din România sunt suspectați că au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, deși studiile de rezidențiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie, nu ar fi avut loc în realitate, în condițiile in care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenți se aflau în România, unde erau […]
10:30
/FOTO/ Kremlinul a publicat în 2025 cel puțin cinci înregistrări video pre-înregistrate cu Vladimir Putin. „Conservele” au apărut de ziua Alinei Kabaeva și înaintea întâlnirii cu Steve Witkoff # TV Nord
Între 17 și 24 februarie 2025, în biroul lui Vladimir Putin din Palatul Senatului al Kremlinului au avut loc modificări aparent minore, dar vizibile la o analiză atentă. Pe rafturile cu cărți din spatele președintelui care apar uneori în cadru în timpul filmărilor oficiale a fost schimbată ordinea volumelor: au apărut noi titluri, iar Constituția […]
10:20
Percheziții matinale la Dorin Damir și Octavian Orheianu: anchetă pentru evaziune fiscală și preluarea afacerii Pro Imobil # TV Nord
În dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie, oamenii legii desfășoară mai multe percheziții care îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu, în cadrul a două dosare penale privind evaziune fiscală și preluarea ilegală a companiei Pro Imobil, potrivit surselor citate de Ziarul de Gardă. Operațiunile sunt efectuate de Inspectoratul Național de Investigații (INI) și […]
10:10
/FOTO/ Lansarea proiectului transfrontalier „FLOOD RESCUE – Pregătire comună pentru salvarea de vieți în caz de inundații” # TV Nord
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Republicii Moldova, în calitate de partener lider, a dat startul proiectului ROMD00074 – FLOOD RESCUE, dedicat consolidării capacităților de intervenție în caz de inundații în zona transfrontalieră România–Republica Moldova. Conferința de deschidere a avut loc pe 4 noiembrie 2025, în municipiul Botoșani, fiind organizată de Inspectoratul pentru […]
09:20
Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața marți, 4 noiembrie, în urma prăbușirii unui avion de marfă pe pista Aeroportului Internațional Louisville, în statul Kentucky, SUA. Aeronava, operată de compania de curierat UPS, a luat foc la decolare, provocând o explozie puternică și distrugând mai multe clădiri din apropiere, transmite BBC. Potrivit autorităților americane, numărul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
/VIDEO/ De ce să aprindeți farurile în timpul zilei? Poliția din Bălți le reamintește șoferilor regulile de circulație pe timp de iarnă # TV Nord
Începând de la 1 noiembrie până pe 31 martie inclusiv, toți șoferii din Republica Moldova sunt obligați să se deplaseze pe timp de zi cu lumina de întâlnire pornită. Pentru unii a devenit un obicei, alții recunosc că uită să o aprindă. „Din anul 67 sunt la volan, în Uniunea Sovietică nu era așa. Atunci […]
17:10
/VIDEO/ Mai mult timp pentru rapoarte decât pentru copii. Lupta profesorilor cu birocrația # TV Nord
În timp ce elevii pleacă acasă, în multe școli din Moldova lumina din cancelarie rămâne aprinsă până târziu. Printre teancuri de hârtii, planuri și fișe de evaluare, profesorii continuă să muncească — nu la lecții, ci la documente. Deși vocația lor este să predea, tot mai mulți dascăli spun că birocrația le fură timpul și […]
16:10
Minor de 16 ani, filmat conducând agresiv o motocicletă neînmatriculată la Drochia. Poliția s-a autosesizat # TV Nord
Inspectoratul General al Poliției a venit cu detalii privind imaginile video apărute pe rețelele sociale, în care un tânăr aflat la ghidonul unei motociclete manifesta un comportament agresiv în trafic. Incidentul a avut loc pe 2 noiembrie, în localitatea Drochia, raionul Drochia. În urma verificărilor, s-a stabilit că persoana aflată la ghidon este un minor […]
15:20
Depistat cu 7.750 de pachete de țigări fără acte: un bărbat din Briceni, cercetat de poliție # TV Nord
Polițiștii din Briceni au documentat activitatea ilegală a unui bărbat de 46 de ani, suspectat de vânzarea neautorizată de produse din tutun. Acesta a fost prins în flagrant în timp ce distribuia pachete de țigări într-un garaj. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 7.750 de pachete de țigări fără acte de proveniență, care urmează […]
15:10
Incendiu la un magazin din Comrat: acoperișul cuprins de flăcări, pompierii au intervenit prompt # TV Nord
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU
14:40
Continuă programul „Ajutor la contor” implementat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, unde consumatorii casnici pot depune cereri pentru compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025-2026. Până la acest moment au fost depuse 95.698 de cereri depuse pentru compensații la energie, iar 2573 de solicitări au fost soluționate prin intermediul Liniei Verzi. Compensațiile vor fi […] Acest articol Ajutor la contor. Câte persoane s-au înregistrat până acum în sistem a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Braconaj oprit de Poliția de Frontieră la Soroca: bărbat prins cu armă ilegală în toiul nopții # TV Nord
O patrulă a Poliției de Frontieră din Soroca a depistat, în seara zilei de 2 noiembrie 2025, un caz grav de braconaj în zona localității Slobozia-Cremene. Un bărbat de 36 de ani a fost surprins în timp ce practica activitatea de vânătoare pe timp de noapte, fără a deține documentele necesare pentru arma de foc. […] Acest articol Braconaj oprit de Poliția de Frontieră la Soroca: bărbat prins cu armă ilegală în toiul nopții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Două valize, doi pasageri și 430 de pachete de țigări – planul spre Londra s-a oprit la aeroport # TV Nord
Polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali, au dejucat două tentative de scoatere ilegală din Republica Moldova a produselor din tutun. Cazurile au fost înregistrate pe direcția de ieșire din țară, pe cursa „Chișinău–Londra”, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Potrivit autorităților, ambii pasageri au ales să traverseze culoarul verde „Nimic de declarat”, […] Acest articol Două valize, doi pasageri și 430 de pachete de țigări – planul spre Londra s-a oprit la aeroport a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Cazul de la biserica din Grinăuți: Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea preotului și familiei sale # TV Nord
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a unui dosar penal în care șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, sunt învinuite de huliganism săvârșit asupra unui preot și a familiei sale. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc la 15 iulie 2025, în biserica […] Acest articol Cazul de la biserica din Grinăuți: Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea preotului și familiei sale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Șofer din Cahul, prins beat la volan: a refuzat testarea alcoolscopică și a încercat să mituiască polițiștii # TV Nord
Un bărbat de 49 de ani, originar din raionul Cahul, este documentat de polițiști pentru refuzul testării alcoolscopice și tentativă de corupere a unui angajat al poliției. Incidentul a avut loc în localitatea Colibași, unde polițiștii de patrulare au observat un automobil de marca Opel care se deplasa haotic, punând în pericol siguranța participanților la […] Acest articol Șofer din Cahul, prins beat la volan: a refuzat testarea alcoolscopică și a încercat să mituiască polițiștii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
/FOTO/ Operațiunea internațională „I-FORCE HOTSPOT-Moldova, faza 3” – cooperare regională pentru combaterea migrației ilegale și a terorismului # TV Nord
Republica Moldova a găzduit, în perioada 27–31 octombrie 2025, cea de-a treia fază a operațiunii „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-Moldova”, desfășurată în cadrul Proiectului Interpol de cooperare regională în domeniul aplicării legii pentru Ucraina, Republica Moldova și statele vecine (I-FORCE). Evenimentul, organizat de Ministerul Afacerilor Interne prin intermediul Inspectoratului General al Poliției, în cooperare cu […] Acest articol /FOTO/ Operațiunea internațională „I-FORCE HOTSPOT-Moldova, faza 3” – cooperare regională pentru combaterea migrației ilegale și a terorismului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
(P) /VIDEO/ Compania Ecovzor – acum și la Bălți. Un proiect imobiliar ambițios pentru locuitorii din nordul țării # TV Nord
Compania Ecovzor Construct Imobil a început lucrările la un nou complex locativ în municipiul Bălți – un proiect care promite să aducă în nordul țării standardele moderne de confort, arhitectură și calitate deja cunoscute în Chișinău. VASILE DRAGAN, responsabil tehnic compania Ecovzor: „S-au pornit lucrările la complexul locativ în Bălți, de compania Ecovzor Construct Imobil, […] Acest articol (P) /VIDEO/ Compania Ecovzor – acum și la Bălți. Un proiect imobiliar ambițios pentru locuitorii din nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Escrocherii cu investiții fictive: trei persoane reținute, percheziții și bunuri de lux ridicate # TV Nord
Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, au efectuat o serie de percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii legate de investiții fictive. Acțiunile fac parte dintr-o investigație de amploare, care a început în […] Acest articol Escrocherii cu investiții fictive: trei persoane reținute, percheziții și bunuri de lux ridicate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:40
/FOTO/ O casă din nordul țării a fost distrusă de flăcări. Pompierii au prevenit o explozie de proporții # TV Nord
O intervenție rapidă a pompierilor din nordul țării a evitat o tragedie. În noaptea de 5 noiembrie 2025, la ora 01:28, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost alertați despre un incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au intervenit trei echipe de pompieri, care […] Acest articol /FOTO/ O casă din nordul țării a fost distrusă de flăcări. Pompierii au prevenit o explozie de proporții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:30
Cerul va fi predominant noros, iar pe alocuri vor cădea ploi slabe. În timpul nopții și dimineții, ceața ușoară ar putea reduce vizibilitatea în unele regiuni. Vântul va sufla slab până la moderat — din sud-est pe timpul nopții și din nord-vest ziua. Temperaturile se mențin blânde pentru început de noiembrie: Pentru mai multe detalii, […] Acest articol Cer noros și ploi slabe. Prognoza meteo pentru 4 noiembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
3 noiembrie 2025
18:10
Fosta lideră a organizației teritoriale „Șor” din Edineț, condamnată la 4 ani de închisoare. Instanța a dispus confiscarea a peste 4,8 milioane de lei # TV Nord
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, scrie zdg.md Sentința a fost emisă astăzi, 3 noiembrie 2025, de către Judecătoria Chișinău, magistrata Ana Cucerescu dispunând totodată […] Acest articol Fosta lideră a organizației teritoriale „Șor” din Edineț, condamnată la 4 ani de închisoare. Instanța a dispus confiscarea a peste 4,8 milioane de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Lupte intense la Pokrovsk. Armata ucraineană afirmă că rezistă, Rusia susține că a încercuit orașul # TV Nord
Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat sâmbătă că trupele ucrainene rezistă în Pokrovsk, oraș aflat sub asediu, în regiunea Donețk. Moscova afirmă că forțele sale au reușit, după mai bine de un an de lupte, să încercuiască orașul, scrie reuters citați de mediafax. „Rezistăm la Pokrovsk. Este în desfășurare o operațiune complexă […] Acest articol Lupte intense la Pokrovsk. Armata ucraineană afirmă că rezistă, Rusia susține că a încercuit orașul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Procurorii au solicitat o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență, potrivit PRO TV. Totodată, acuzatorii au cerut confiscarea a peste 3 milioane de lei și 20 de mii de euro, sume despre care procurorii susțin că provin din activități ilegale. Pe […] Acest articol Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, unde va avea mai multe întrevederi la cel mai înalt nivel european. Potrivit Președinției, în agenda vizitei sunt incluse discuții cu:-Antonio Costa, Președintele Consiliului European,-Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,-Marta Kos, Comisara […] Acest articol Maia Sandu efectuează o vizită de lucru la Bruxelles a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Record periculos în trafic: un șofer din Chișinău, surprins cu 211 km/h pe centura capitalei # TV Nord
Un tânăr de 28 de ani a fost surprins de polițiștii de patrulare în timp ce conducea cu o viteză de 211 km/h pe traseul M2, centura municipiului Chișinău, în direcția raionului Ialoveni. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică, bărbatul se afla la volanul unui automobil de model Honda și circula cu […] Acest articol Record periculos în trafic: un șofer din Chișinău, surprins cu 211 km/h pe centura capitalei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Automobil cuprins de flăcări la Vatra: pompierii au intervenit prompt și au lichidat incendiul # TV Nord
Un automobil de model „Renault Megane” a fost distrus în totalitate de flăcări, în seara zilei de 2 noiembrie 2025, în orașul Vatra, municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:42. La fața locului au fost direcționate două echipe de […] Acest articol Automobil cuprins de flăcări la Vatra: pompierii au intervenit prompt și au lichidat incendiul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
Republica Moldova revine oficial în competiția Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Anunțul a fost făcut de Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), care a confirmat că țara va participa la ediția aniversară a concursului, ce marchează 70 de ani de la prima ediție Eurovision. Potrivit instituției, decizia vine în urma unor consultări cu […] Acest articol Moldova revine la Eurovision Song Contest 2026 cu un nou format de selecție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
/VIDEO/ Ziua Culturii Japoneze sărbătorită la Florești. Un eveniment al prieteniei și pasiunii pentru tradițiile nipone # TV Nord
La Florești s-a desfășurat cea de-a treia ediție a Zilei Culturii Japoneze, un eveniment devenit deja tradițional „Eu știu că Japonia mai este numită și țara unde soarele răsare și mereu am fost fascinată de timpul de primăvară când începe să înflorească sakura, când se scutură petalele, de asta am fost fascinată, de frumusețea din […] Acest articol /VIDEO/ Ziua Culturii Japoneze sărbătorită la Florești. Un eveniment al prieteniei și pasiunii pentru tradițiile nipone a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/FOTO/ Bucurie la miezul nopții: o femeie din Soroca a născut în ambulanță, asistată de echipa PAMU Stoicani # TV Nord
O intervenție emoționantă a avut loc în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, când echipa Punctului de Asistență Medicală de Urgență (PAMU) Stoicani, din cadrul SAMU Soroca, a asistat la nașterea unei fetițe chiar în ambulanță. Potrivit IMSP CNAMUP, la ora 23:49, dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel pentru acordarea asistenței unei femei […] Acest articol /FOTO/ Bucurie la miezul nopții: o femeie din Soroca a născut în ambulanță, asistată de echipa PAMU Stoicani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Opt și nouă ani de închisoare pentru doi bărbați din Drochia, condamnați într-un dosar de droguri în valoare de 200.000 de lei # TV Nord
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la pedepse cuprinse între opt și nouă ani de închisoare, după ce au fost găsiți vinovați de punerea în vânzare a drogurilor de tip PVP, o substanță extrem de periculoasă cunoscută popular sub denumirea de „sare”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, în urma unui dosar […] Acest articol Opt și nouă ani de închisoare pentru doi bărbați din Drochia, condamnați într-un dosar de droguri în valoare de 200.000 de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
