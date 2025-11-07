Transportul aerian, luat cu asalt de moldoveni. Care sunt cele mai solicitate destinații
Bani.md, 7 noiembrie 2025 16:30
Peste 586 de mii de pasageri au tranzitat în luna octombrie Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în creștere cu 42,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, echivalentul a peste 175 de mii pasageri în plus. Potrivit administrației aerogarei, cele mai solicitate destinații au fost Istanbul, Sharm el-Sheikh, București, Antalya, Paris, Barcelona și Larnaca, […] Articolul Transportul aerian, luat cu asalt de moldoveni. Care sunt cele mai solicitate destinații apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
16:30
Peste 586 de mii de pasageri au tranzitat în luna octombrie Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în creștere cu 42,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, echivalentul a peste 175 de mii pasageri în plus. Potrivit administrației aerogarei, cele mai solicitate destinații au fost Istanbul, Sharm el-Sheikh, București, Antalya, Paris, Barcelona și Larnaca, […] Articolul Transportul aerian, luat cu asalt de moldoveni. Care sunt cele mai solicitate destinații apare prima dată în Bani.md.
Acum o oră
16:20
Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: responsabilitățile producătorilor și comercianților # Bani.md
Principalele prevederi și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje (SDA) au fost prezentate astăzi de Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, în cadrul unui atelier destinat agenților economici. Pentru ca SDA să poată fi lansat, prima etapă constă în desemnarea Administratorului sistemului, entitatea care va gestiona mecanismul și va urmări respectarea […] Articolul Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: responsabilitățile producătorilor și comercianților apare prima dată în Bani.md.
16:00
Republica Moldova rămâne una dintre cele mai inegale economii din Europa de Est, potrivit studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”, realizat de IDIS „Viitorul”. Datele analizate arată că cei mai bogați 20% dintre cetățeni dețin peste 42% din totalul veniturilor naționale, în timp ce cei mai săraci 20% trebuie să se descurce […] Articolul Cei mai bogați moldoveni controlează 42% din veniturile țării, cei mai săraci au doar 7% apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
15:50
Almir.md redefinește segmentul premium cu dormitoare de design realizate integral la comandă # Bani.md
Imaginează-ți că intri într-un dormitor care pare desprins dintr-un hotel de cinci stele. Lumină caldă, texturi fine, tăblie înaltă tapițată cu stofă moale, iar patul – atât de perfect încât parcă te invită să te arunci în el. Fiecare colț e atent gândit, nimic nu e întâmplător. Acum imaginează-ți că acel dormitor nu e într-un […] Articolul Almir.md redefinește segmentul premium cu dormitoare de design realizate integral la comandă apare prima dată în Bani.md.
15:40
La coada Europei. Productivitatea muncii în Moldova, printre cele mai mici de pe continent # Bani.md
Republica Moldova are una dintre cele mai scăzute niveluri de productivitate a muncii din Europa, ceea ce afectează direct competitivitatea economiei și capacitatea de creștere pe termen lung, arată studiul „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”, realizat de IDIS Viitorul. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, în 2023 valoarea producției create în Republica Moldova […] Articolul La coada Europei. Productivitatea muncii în Moldova, printre cele mai mici de pe continent apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
14:20
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de final: peste 90% din proiect este realizat # Bani.md
Construcția Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cunoscută și ca Linia Independenței Energetice, a ajuns la un nivel de realizare de peste 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de aproape 99%. Toate cele 507 fundații au fost executate, 507 piloni asamblați, dintre care 505 deja montați, iar 150 de […] Articolul Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de final: peste 90% din proiect este realizat apare prima dată în Bani.md.
14:00
Sancțiunile americane și seceta din Ucraina au umflat piața: floarea-soarelui la prețuri record în Moldova # Bani.md
Sezonul agricol 2025/26 a început cu tensiuni pe piața oleaginoaselor, după ce recolta de floarea-soarelui a scăzut în Ucraina și Uniunea Europeană, principalele regiuni producătoare din bazinul Mării Negre. Potrivit unei analize semnate de economistul Iurie Rija, declinul de producție a dus la un dezechilibru global și la scumpiri accentuate ale semințelor și uleiului de […] Articolul Sancțiunile americane și seceta din Ucraina au umflat piața: floarea-soarelui la prețuri record în Moldova apare prima dată în Bani.md.
13:50
Lukoil pleacă, statul intră în joc: Moldova vrea să preia depozitul de carburanți de la aeroport al companiei ruse # Bani.md
Republica Moldova poartă discuții continue cu România și Bulgaria, inclusiv cu compania Rompetrol, pentru a asigura necesarul de benzină, motorină și kerosen pentru aeronavele care operează pe Aeroportul Internațional Chișinău, a anunțat Ministerul Energiei într-un comunicat oficial. Potrivit instituției, autoritățile de la Chișinău au decis să intervină rapid pentru a evita orice perturbare în alimentarea […] Articolul Lukoil pleacă, statul intră în joc: Moldova vrea să preia depozitul de carburanți de la aeroport al companiei ruse apare prima dată în Bani.md.
13:50
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” din cadrul IGP, au desfășurat o amplă operațiune de percheziții la patru agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei. Potrivit datelor preliminare, companiile vizate activează […] Articolul Operațiunea carton! Patru firme, suspectate că au furat statul cu 2,2 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
13:00
După impunerea sancțiunilor americane împotriva companiilor ruse Lukoil și Rosneft, piața carburanților din Republica Moldova a înregistrat scumpir continue. Potrivit datelor publicate de ANRE, prețurile maxime de referință la carburanți au crescut constant între 24 octombrie și 7 noiembrie 2025, perioadă care a coincis cu escaladarea efectelor sancțiunilor asupra lanțurilor regionale de aprovizionare cu produse […] Articolul Efectul sancțiunilor Lukoil! Benzina trece de 23 lei, motorina urcă la 20,66 apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
12:50
„Păpușa Kremlinului” cedează! Gunvor renunță la preluarea Lukoil după veto-ul Washingtonului # Bani.md
Grupul elvețian Gunvor și-a retras oferta pentru achiziția activelor internaționale ale Lukoil, inclusiv a celor din România și Republica Moldova, după ce Departamentul Trezoreriei SUA a catalogat compania drept „păpușa Kremlinului” și a refuzat să aprobe tranzacția. Decizia vine la doar o săptămână după ce Lukoil acceptase propunerea de vânzare către Gunvor, care intenționa să […] Articolul „Păpușa Kremlinului” cedează! Gunvor renunță la preluarea Lukoil după veto-ul Washingtonului apare prima dată în Bani.md.
12:40
Moldovenii cumpără la greu valori mobiliare de stat: peste 12 milioane de lei, investiți în 5 zile # Bani.md
Moldovenii investesc masiv în valori mobiliare de stat. În primele cinci zile ale emisiunii curente, desfășurate prin platforma eVMS.md între 3 și 12 noiembrie, au fost înregistrate investiții în valoare de 12 082 100 lei, prin 300 de tranzacții realizate de 247 de investitori. Majoritatea resurselor au fost direcționate către obligațiuni pe trei ani, cu […] Articolul Moldovenii cumpără la greu valori mobiliare de stat: peste 12 milioane de lei, investiți în 5 zile apare prima dată în Bani.md.
12:30
„Regele roboților” devine și cel mai bine plătit om din lume! Musk, pachet salarial record de 1 trilion de dolari # Bani.md
Elon Musk a obținut joi aprobarea acționarilor pentru cel mai mare pachet salarial din istoria corporativă globală, evaluat la până la 1.000 de miliarde de dolari. Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale anuale a Tesla, desfășurată la fabrica companiei din Austin, Texas, unde Musk a urcat pe scenă în aplauzele investitorilor și… însoțit […] Articolul „Regele roboților” devine și cel mai bine plătit om din lume! Musk, pachet salarial record de 1 trilion de dolari apare prima dată în Bani.md.
12:20
Radu Marian: Lukoil trebuie să vândă activele din Moldova până pe 21 noiembrie sau contractele vor fi reziliate # Bani.md
Compania rusă Lukoil, aflată sub sancțiuni, trebuie să-și vândă operațiunile din Republica Moldova până pe 21 noiembrie. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, instituțiile publice care au contracte cu Lukoil vor fi obligate să le rezilieze, a anunțat Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. „Pe piața carburantelor, avem o singură companie […] Articolul Radu Marian: Lukoil trebuie să vândă activele din Moldova până pe 21 noiembrie sau contractele vor fi reziliate apare prima dată în Bani.md.
12:20
Republica Moldova a intrat în anul 2024 în recesiune economică, după ce două trimestre consecutive au fost marcate de scăderea Produsului Intern Brut (PIB). Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul”, a declarat vineri, 7 noiembrie 2025, că recesiunea nu este un eveniment izolat, ci semnul unei slăbiciuni cronice a economiei naționale, […] Articolul Moldova a intrat oficial în recesiune! Cea mai gravă cădere economică de după anii 90 apare prima dată în Bani.md.
12:10
„Nu mai merge cu cârpeli”, Ivanov cere soluții durabile pentru fermieri, nu moratorii de fațadă # Bani.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Sergiu Ivanov, afirmă că autoritățile analizează în prezent mai multe opțiuni pentru a diminua impactul crizei din sectorul agricol, subliniind că se caută o soluție complexă și durabilă, nu doar măsuri de moment. „Situația în agricultură o cunoaștem foarte bine. Vin din acest domeniu și pot spune […] Articolul „Nu mai merge cu cârpeli”, Ivanov cere soluții durabile pentru fermieri, nu moratorii de fațadă apare prima dată în Bani.md.
11:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat intensificarea acțiunilor de monitorizare a contribuabililor, în scopul majorării nivelului de conformare voluntară la declararea și plata impozitelor, în baza analizei riscurilor de neconformare. Autoritatea fiscală a stabilit cinci segmente economice prioritare pentru monitorizare: comerțul cu ridicata și amănuntul al mărfurilor, produselor și materialelor, industria prelucrătoare, industria alimentară, […] Articolul Radarul Fiscului s-a activat! Peste 2.000 de companii, luate la puricat pentru evaziune apare prima dată în Bani.md.
11:20
1 000 de locuințe din Bălți, asigurate neîntrerupt cu gaze naturale după modernizarea stației de reglare # Bani.md
Aproximativ 1 000 de apartamente și case private din municipiul Bălți vor avea alimentare neîntreruptă și de calitate superioară cu gaze naturale, după ce Stația de reglare-măsurare a gazelor de tip construcție capitală nr.5 a fost pusă în funcțiune, în urma unei modernizări extinse. Potrivit președintelui Moldovagaz, Vadim Ceban, lucrările au inclus reparația capitală a […] Articolul 1 000 de locuințe din Bălți, asigurate neîntrerupt cu gaze naturale după modernizarea stației de reglare apare prima dată în Bani.md.
11:10
Lukoil Moldova are 10 zile la dispoziție pentru a-și vinde activele de la Aeroportul Chișinău. Este una dintre soluțiile Guvernului pentru a preveni blocarea zborurilor, în condițiile în care din 21 noiembrie compania rusă nu va mai putea alimenta aeronavele din cauza sancțiunilor americane. Decizia privind înstrăinarea a fost luată ieri de Consiliul pentru Examinarea […] Articolul Ultimatum pentru Lukoil! Guvernul dă 10 zile rușilor să plece din Aeroportul Chișinău apare prima dată în Bani.md.
Acum 8 ore
10:50
Autorităţile de concurenţă din România, Bulgaria şi Republica Moldova au aprobat tranzacţia prin care Maspex Romania SRL devine acţionarul majoritar al Purcari Wineries Public Company Limited, potrivit unui anunţ transmis Bursei de Valori Bucureşti. „Consiliile Concurenţei din cele trei state au autorizat concentrarea economică rezultată în urma ofertei publice voluntare de preluare lansate de Maspex […] Articolul Maspex preia Purcari: tranzacția a fost aprobată în România, Bulgaria și Moldova apare prima dată în Bani.md.
10:00
Peste 2 000 de companii din comerț, construcții și imobiliare, sub lupa Fiscului: plățile s-au majorat cu 44,1 mil. lei # Bani.md
2 170 de agenți economici din domeniile comerțului cu ridicata și cu amănuntul, industriei prelucrătoare și alimentare, activităților de servicii suport, construcții și tranzacții imobiliare, monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat din iulie 2025, au majorat obligațiile fiscale efectiv achitate cu 44,15 milioane lei. Eșantionul selectat include și 13 mari contribuabili, iar monitorizarea pe parcursul […] Articolul Peste 2 000 de companii din comerț, construcții și imobiliare, sub lupa Fiscului: plățile s-au majorat cu 44,1 mil. lei apare prima dată în Bani.md.
09:50
Compania care a „spart gheața” pe piața crypto: Double Case, primul emitent corporativ din Moldova răspunde CNPF # Bani.md
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare, transmite IPN. Reprezentanții companiei au declarat că „această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este […] Articolul Compania care a „spart gheața” pe piața crypto: Double Case, primul emitent corporativ din Moldova răspunde CNPF apare prima dată în Bani.md.
09:20
„Marioneta Kremlinului” respinsă! SUA blochează tranzacția Gunvor–Lukoil de 21 miliarde de dolari # Bani.md
Statele Unite au refuzat să acorde companiei internaționale de trading petrolier Gunvor autorizația pentru achiziția activelor externe ale gigantului rus Lukoil, cea mai mare companie privată de petrol și gaze din Rusia. „Președintele Donald Trump a fost clar: războiul din Ucraina trebuie să se încheie imediat. Atât timp cât Vladimir Putin continuă crimele fără sens, […] Articolul „Marioneta Kremlinului” respinsă! SUA blochează tranzacția Gunvor–Lukoil de 21 miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
17:30
Parlamentul Bulgariei a înființat o comisie de anchetă privind presupusa influență în țară a miliardarului și filantropului american George Soros. Măsura a fost promovată de un oligarh aflat, din motive de corupție, pe lista de sancțiuni a Occidentului, dar a fost susținută de guvernul de la Sofia și de opoziția ultranaționalistă și prorusă, scrie joi […] Articolul Sorosgate la Sofia! Speculantul miliardar anchetat, de o comisie parlamentară apare prima dată în Bani.md.
17:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice, aferente lunilor noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit deciziei CEC, pentru fiecare vot valabil exprimat la scrutinul parlamentar, partidele politice vor primi 0,9988429 lei […] Articolul CEC împarte jackpot-ul electoral! Cât câștigă partidele intrate în Parlament apare prima dată în Bani.md.
17:10
Apple va plăti aproximativ 1 miliard de dolari anual pentru a folosi tehnologia de inteligență artificială Gemini, dezvoltată de Google, într-un parteneriat care vizează modernizarea asistentului său vocal Siri. Modelul personalizat Gemini, cu 1,2 trilioane de parametri, va depăși semnificativ capacitatea actualelor modele Apple, care se ridică la 150 de miliarde de parametri, și va […] Articolul Apple va plăti 1 miliard de dolari anual pentru ca Google să modernizeze Siri apare prima dată în Bani.md.
Ieri
16:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) avertizează moldovenii cu privire la apariția unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie, precum Viber și Telegram. Potrivit instituției, persoane rău intenționate se dau drept angajați ai SFS și informează destinatarii că ar fi fost amendați cu 20 000 de lei, invocând articole inexistente din Codul administrativ, și îi […] Articolul Ai primit mesaj de la Fisc despre o amendă de 20 000 de lei? S-ar putea să fie un fals apare prima dată în Bani.md.
16:10
Bruxelles: profesori neplătiți, elevi obosiți, școli goale, imaginea reală a educației moldovenești # Bani.md
Republica Moldova a făcut progrese vizibile în modernizarea sistemului de educație și formare profesională, arată Raportul de Progres al Comisiei Europene 2025, însă țara continuă să se confrunte cu probleme structurale legate de subfinanțare, inegalități în accesul la educație și lipsa legăturii între școală și piața muncii. Guvernul a continuat implementarea reformelor începute în anii […] Articolul Bruxelles: profesori neplătiți, elevi obosiți, școli goale, imaginea reală a educației moldovenești apare prima dată în Bani.md.
15:40
Pachet de 5,13% din acțiunile Metalferos, scos la vânzare pentru 16 milioane de lei. Vânzătorul, deocamdată necunoscut # Bani.md
Pe 24 noiembrie va începe o nouă licitație la Bursa de Valori a Moldovei, unde vor fi scoase la vânzare 18.420 de acțiuni Metalferos S.A., compania de stat în colectarea deșeurilor metalice. Prețul unei acțiuni a fost stabilit la 868,63 lei, iar valoarea totală a pachetului ajunge la aproximativ 16 milioane de lei, echivalentul a […] Articolul Pachet de 5,13% din acțiunile Metalferos, scos la vânzare pentru 16 milioane de lei. Vânzătorul, deocamdată necunoscut apare prima dată în Bani.md.
15:20
Piața criptomonedelor traversează cea mai slabă săptămână de la începutul lunii martie, după ce vânzările masive au șters peste 300 de miliarde de dolari din valoarea totală a activelor digitale. Investitorii se confruntă cu o corecție abruptă, în care Bitcoin a pierdut aproximativ 6,2% din valoare și a coborât sub pragul de 100.000 de dolari […] Articolul Bitcoin, în scădere masivă: Piața criptomonedelor a pierdut 300 de miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
14:30
Pierdem 33.000 de locuri de muncă pe an. Țara se goleşte, iar guvernul visează creștere economică # Bani.md
Republica Moldova traversează o perioadă de vulnerabilitate economică structurală, în care modelul bazat pe consum și remitențe este „epuizat”, iar riscurile demografice, fiscale și energetice se amplifică, potrivit concluziilor prezentate de economistul Veaceslav Ioniță (IDIS „Viitorul”) în cadrul studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”. După criza din 2008, investițiile străine directe s-au […] Articolul Pierdem 33.000 de locuri de muncă pe an. Țara se goleşte, iar guvernul visează creștere economică apare prima dată în Bani.md.
14:30
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, continuarea măsurilor de relaxare a politicii monetare, în vederea susținerii economiei și aducerii inflației în intervalul țintă pe termen mediu. Cea mai importantă modificare constă în diminuarea normelor rezervelor obligatorii atât în lei moldovenești, cât și în valută liber convertibilă, cu […] Articolul BNM deschide robinetul de bani! A redus rezervele obligatorii, pentru a ieftini creditele apare prima dată în Bani.md.
14:10
Asigurarea locuinței, ignorată de majoritatea moldovenilor: doar 2–3% din proprietari au poliță # Bani.md
Doar un procent mic dintre locuințele din Republica Moldova, aproximativ 2–3%, sunt asigurate. Despre aceasta a anunțat Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), care subliniază că asigurarea locuinței nu elimină riscurile, dar oferă protecție financiară atunci când apar evenimente neprevăzute. CNPF explică faptul că, în cazul creditelor ipotecare, asigurarea locuinței este obligatorie și acoperă de […] Articolul Asigurarea locuinței, ignorată de majoritatea moldovenilor: doar 2–3% din proprietari au poliță apare prima dată în Bani.md.
14:00
„Regii” TUX, Antonina și Valentin Samoilă, săltați de mascați! Percheziții și bani găsiți în valize # Bani.md
Operațiune de amploare a oamenilor legii în această dimineață. Ofițerii Direcției investigații economice și Direcției de urmărire penală a INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat 28 de percheziții pe întreg teritoriul țării, vizând o rețea implicată în activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al poliției. În urma […] Articolul „Regii” TUX, Antonina și Valentin Samoilă, săltați de mascați! Percheziții și bani găsiți în valize apare prima dată în Bani.md.
13:40
Sergiu Harea, la Bruxelles: CCI va organiza un Forum investițional pentru atragerea investițiilor străine # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova intenționează să organizeze, în perioada următoare, un Forum investițional privind promovarea oportunităților economice ale Republicii Moldova, atragerea investitorilor străini și consolidarea cooperării cu partenerii europeni. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Sergiu Harea, în cadrul reuniunii de la Bruxelles dedicată Pachetului de Extindere 2025 și […] Articolul Sergiu Harea, la Bruxelles: CCI va organiza un Forum investițional pentru atragerea investițiilor străine apare prima dată în Bani.md.
12:50
Biletele la transportul rutier vor crește cu până la 20%, din primăvara anului 2026: Noua metodologie, publicată # Bani.md
Călătoriile cu transportul rutier de persoane vor fi mai scumpe începând cu 1 martie 2026, cu majorări care vor ajunge până la 20%, în funcție de ruta și costurile operatorilor. Decizia vine odată cu publicarea în Monitorul Oficial a noii metodologii de calcul al tarifelor, aprobată anterior de Guvern, care va intra în vigoare în […] Articolul Biletele la transportul rutier vor crește cu până la 20%, din primăvara anului 2026: Noua metodologie, publicată apare prima dată în Bani.md.
12:00
Percheziții în dosarul țeparilor TUX! Cuplul Samoil, foști din MAI, „vizitați” de INI, dar scapă de arest # Bani.md
Zeci de percheziții și mai multe rețineri au avut loc joi dimineață în cadrul anchetei privind presupusa piramidă financiară TUX, informează surse apropiate investigației, citate de PulsMedia.MD. Potrivit acestora, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii au efectuat aproximativ 30 de percheziții autorizate în diferite localități din țară, în urma cărora au fost reținute […] Articolul Percheziții în dosarul țeparilor TUX! Cuplul Samoil, foști din MAI, „vizitați” de INI, dar scapă de arest apare prima dată în Bani.md.
11:20
Audit CCRM: 14 milioane de lei, irosite de APP pe consilii inutile care au fost create în 24 de societăți # Bani.md
Agenția Proprietății Publice (APP) a creat consilii în 24 de societăți pe acțiuni cu mai puțin de 50 de acționari, atribuțiile cărora ar fi putut fi exercitate de adunarea generală a acționarilor. Aceste decizii au generat cheltuieli suplimentare de circa 14 milioane lei pentru indemnizațiile membrilor. Concluziile se conțin în raportul de audit al Curții […] Articolul Audit CCRM: 14 milioane de lei, irosite de APP pe consilii inutile care au fost create în 24 de societăți apare prima dată în Bani.md.
11:20
Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – un loc unde copiii sunt instruiți în domeniul siguranței rutiere # Bani.md
Cunoscut sub denumirea de zona Autodromului, parcul de la intersecția străzilor Dumitru Rîşcanu cu Andrei Saharov, din sectorul Rîşcani a fost reabilitat, iar astăzi este vizitat de locuitorii din preajmă și nu doar. Lucrările au presupus: pavarea aleilor pietonale curăţarea copacilor instalarea sistemul de iluminat public amenajarea spaţiilor verzi instalarea mobilierului urban (scaune şi coşuri […] Articolul Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – un loc unde copiii sunt instruiți în domeniul siguranței rutiere apare prima dată în Bani.md.
10:30
Republica Moldova va institui un sistem digital modern pentru elaborarea și emiterea certificatelor de performanță energetică a clădirilor, prin intermediul Institutului Public Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED). Sistemul va fi dezvoltat în cadrul Proiectului „Tranziția Durabilă prin Eficiență Energetică în Moldova” (STEEM), finanțat de Banca Mondială, și va facilita gestionarea eficientă a informațiilor […] Articolul Un nou sistem digital va automatiza certificarea energetică a clădirilor în Moldova apare prima dată în Bani.md.
09:50
Ucraina a reluat importul de gaze prin Moldova pentru a-și menține sistemele de încălzire iarna # Bani.md
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care trece prin Republica Moldova, România și Bulgaria, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze și energie, care au redus producția internă cu cel puțin jumătate. Potrivit operatorului ucrainean de tranzit, miercuri Ucraina a primit 1,1 milioane de metri cubi de gaze […] Articolul Ucraina a reluat importul de gaze prin Moldova pentru a-și menține sistemele de încălzire iarna apare prima dată în Bani.md.
09:10
„Prietenul” lui Putin care profită de sancțiuni: Törnqvist cumpără imperiul Lukoil bucățică cu bucățică # Bani.md
Miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist, fondator al companiei comerciale de energie Gunvor Group, a încheiat una dintre cele mai spectaculoase tranzacții din industria petrolieră a ultimilor ani, grăbindu-se să preia operațiunile internaționale ale gigantului rus Lukoil, aflat sub sancțiuni americane. Dacă achiziția va fi aprobată de autoritățile din Statele Unite și Marea Britanie, Gunvor va controla […] Articolul „Prietenul” lui Putin care profită de sancțiuni: Törnqvist cumpără imperiul Lukoil bucățică cu bucățică apare prima dată în Bani.md.
5 noiembrie 2025
17:50
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că s-a autosesizat în urma conferinței de presă din 4 noiembrie, în cadrul căreia compania Double Case SRL a anunțat lansarea unei așa-numite „criptomonede” proprii. Autoritatea de reglementare precizează că, având în vedere caracterul public al comunicării și faptul că oferta este adresată publicului larg, inclusiv persoanelor […] Articolul Cripto-scandal la Chișinău! CNPF anunță investigația monedei crypto moldovenești apare prima dată în Bani.md.
17:10
Eurochambres și-a ales conducerea: Moldova, reprezentată la Adunarea Generală de șeful Camerei de Comerț și Industrie # Bani.md
Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), a participat la ședința Adunării Generale Eurochambres, care a reunit reprezentanți ai camerelor de comerț din întreaga Europă pentru a discuta prioritățile organizației și alegerea conducerii pentru mandatul 2026–2027. În cadrul reuniunii au fost analizate concluziile European Parliament of Enterprises, desfășurat […] Articolul Eurochambres și-a ales conducerea: Moldova, reprezentată la Adunarea Generală de șeful Camerei de Comerț și Industrie apare prima dată în Bani.md.
17:00
Sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse „Rosneft” și „Lukoil” încep să-și facă simțite efectele, îngreunând exportul de petrol rusesc pe piețele internaționale, scrie agenția Bloomberg, citând date privind circulația navelor. Potrivit calculelor agenției, volumul de țiței rusesc stocat pe tancuri petroliere a crescut cu 27 milioane de barili (+8%) din septembrie, ajungând […] Articolul Sancțiunile SUA lovesc: petrolul rusesc s-a transformat în lac plutitor de țiței apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
O companie din Republica Moldova a lansat prima monedă virtuală. Este vorba de tokenul digital – Double Case Token (DCT). Directorul companiei, Alexandru Ignat, a declarat că „acțiunile tipărite pe hârtie sunt deja o relicvă a trecutului”, iar lumea trece rapid la tehnologiile bazate pe blockchain. „Cu cât mai repede vom înțelege acest lucru în […] Articolul Moldova își bate propria monedă crypto apare prima dată în Bani.md.
16:30
Moldovenii din diasporă pot obține până la 150 000 de lei pentru proiecte culturale și educaționale # Bani.md
Moldovenii din diasporă pot obține finanțare nerambursabilă în valoare de până la 150 000 de lei pentru proiecte educaționale, culturale și civice, anunță Biroul relații cu diaspora. Noua rundă de finanțare face parte din Programul de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei. O noutate a ediției 2026 este posibilitatea de a implementa proiecte […] Articolul Moldovenii din diasporă pot obține până la 150 000 de lei pentru proiecte culturale și educaționale apare prima dată în Bani.md.
16:20
O eventuală modificare a tarifelor la gaz va fi analizată după încheierea calculelor finale de la sfârșitul anului, când se vor stabili eventualele devieri financiare acumulate de furnizorii de gaze. a declrata directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov. „Către finalul anului se fac calculele finale și se vede dacă există devieri […] Articolul Tarifele la gaz ar putea fi schimbate în ianuarie: ANRE așteaptă calculele Energocom apare prima dată în Bani.md.
16:00
Angajații autorităților centrale își vor primi salariile la timp: Guvernul a redistribuit 19,7 milioane de lei # Bani.md
Guvernul a redistribuit 19,7 milioane lei între instituțiile statului pentru a asigura plata la timp a salariilor angajaților din mai multe autorități publice centrale, unde alocațiile bugetare pentru cheltuielile de personal erau insuficiente. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la ședința de miercuri a Cabinetului de miniștri. Redistribuirea va fi realizată atât între […] Articolul Angajații autorităților centrale își vor primi salariile la timp: Guvernul a redistribuit 19,7 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
16:00
Bruxelles-ul nu se lasă păcălit: AIPA e slabă, corupția persistă, iar fermierii așteaptă reforme # Bani.md
Republica Moldova rămâne mult în urma standardelor europene în domeniul agriculturii, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Bruxelles-ul avertizează că, deși Chișinăul a adoptat noi legi și strategii, reforma agricolă este blocată de birocrație, lipsa capacităților instituționale și riscuri de corupție. Lipsa unui sistem național de control al subvențiilor, a registrelor funciare complete și a […] Articolul Bruxelles-ul nu se lasă păcălit: AIPA e slabă, corupția persistă, iar fermierii așteaptă reforme apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.