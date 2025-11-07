Transportul aerian, luat cu asalt de moldoveni. Care sunt cele mai solicitate destinații

16:30

Moldovenii din diasporă pot obține finanțare nerambursabilă în valoare de până la 150 000 de lei pentru proiecte educaționale, culturale și civice, anunță Biroul relații cu diaspora. Noua rundă de finanțare face parte din Programul de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei. O noutate a ediției 2026 este posibilitatea de a implementa proiecte […]