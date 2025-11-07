1 000 de locuințe din Bălți, asigurate neîntrerupt cu gaze naturale după modernizarea stației de reglare
Aproximativ 1 000 de apartamente și case private din municipiul Bălți vor avea alimentare neîntreruptă și de calitate superioară cu gaze naturale, după ce Stația de reglare-măsurare a gazelor de tip construcție capitală nr.5 a fost pusă în funcțiune, în urma unei modernizări extinse. Potrivit președintelui Moldovagaz, Vadim Ceban, lucrările au inclus reparația capitală a […] Articolul 1 000 de locuințe din Bălți, asigurate neîntrerupt cu gaze naturale după modernizarea stației de reglare apare prima dată în Bani.md.
Lukoil Moldova are 10 zile la dispoziție pentru a-și vinde activele de la Aeroportul Chișinău. Este una dintre soluțiile Guvernului pentru a preveni blocarea zborurilor, în condițiile în care din 21 noiembrie compania rusă nu va mai putea alimenta aeronavele din cauza sancțiunilor americane. Decizia privind înstrăinarea a fost luată ieri de Consiliul pentru Examinarea […] Articolul Ultimatum pentru Lukoil! Guvernul dă 10 zile rușilor să plece din Aeroportul Chișinău apare prima dată în Bani.md.
Autorităţile de concurenţă din România, Bulgaria şi Republica Moldova au aprobat tranzacţia prin care Maspex Romania SRL devine acţionarul majoritar al Purcari Wineries Public Company Limited, potrivit unui anunţ transmis Bursei de Valori Bucureşti. „Consiliile Concurenţei din cele trei state au autorizat concentrarea economică rezultată în urma ofertei publice voluntare de preluare lansate de Maspex […] Articolul Maspex preia Purcari: tranzacția a fost aprobată în România, Bulgaria și Moldova apare prima dată în Bani.md.
Peste 2 000 de companii din comerț, construcții și imobiliare, sub lupa Fiscului: plățile s-au majorat cu 44,1 mil. lei # Bani.md
2 170 de agenți economici din domeniile comerțului cu ridicata și cu amănuntul, industriei prelucrătoare și alimentare, activităților de servicii suport, construcții și tranzacții imobiliare, monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat din iulie 2025, au majorat obligațiile fiscale efectiv achitate cu 44,15 milioane lei. Eșantionul selectat include și 13 mari contribuabili, iar monitorizarea pe parcursul […] Articolul Peste 2 000 de companii din comerț, construcții și imobiliare, sub lupa Fiscului: plățile s-au majorat cu 44,1 mil. lei apare prima dată în Bani.md.
Compania care a „spart gheața” pe piața crypto: Double Case, primul emitent corporativ din Moldova răspunde CNPF # Bani.md
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare, transmite IPN. Reprezentanții companiei au declarat că „această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este […] Articolul Compania care a „spart gheața” pe piața crypto: Double Case, primul emitent corporativ din Moldova răspunde CNPF apare prima dată în Bani.md.
„Marioneta Kremlinului” respinsă! SUA blochează tranzacția Gunvor–Lukoil de 21 miliarde de dolari # Bani.md
Statele Unite au refuzat să acorde companiei internaționale de trading petrolier Gunvor autorizația pentru achiziția activelor externe ale gigantului rus Lukoil, cea mai mare companie privată de petrol și gaze din Rusia. „Președintele Donald Trump a fost clar: războiul din Ucraina trebuie să se încheie imediat. Atât timp cât Vladimir Putin continuă crimele fără sens, […] Articolul „Marioneta Kremlinului” respinsă! SUA blochează tranzacția Gunvor–Lukoil de 21 miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
Parlamentul Bulgariei a înființat o comisie de anchetă privind presupusa influență în țară a miliardarului și filantropului american George Soros. Măsura a fost promovată de un oligarh aflat, din motive de corupție, pe lista de sancțiuni a Occidentului, dar a fost susținută de guvernul de la Sofia și de opoziția ultranaționalistă și prorusă, scrie joi […] Articolul Sorosgate la Sofia! Speculantul miliardar anchetat, de o comisie parlamentară apare prima dată în Bani.md.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice, aferente lunilor noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit deciziei CEC, pentru fiecare vot valabil exprimat la scrutinul parlamentar, partidele politice vor primi 0,9988429 lei […] Articolul CEC împarte jackpot-ul electoral! Cât câștigă partidele intrate în Parlament apare prima dată în Bani.md.
Apple va plăti aproximativ 1 miliard de dolari anual pentru a folosi tehnologia de inteligență artificială Gemini, dezvoltată de Google, într-un parteneriat care vizează modernizarea asistentului său vocal Siri. Modelul personalizat Gemini, cu 1,2 trilioane de parametri, va depăși semnificativ capacitatea actualelor modele Apple, care se ridică la 150 de miliarde de parametri, și va […] Articolul Apple va plăti 1 miliard de dolari anual pentru ca Google să modernizeze Siri apare prima dată în Bani.md.
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) avertizează moldovenii cu privire la apariția unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie, precum Viber și Telegram. Potrivit instituției, persoane rău intenționate se dau drept angajați ai SFS și informează destinatarii că ar fi fost amendați cu 20 000 de lei, invocând articole inexistente din Codul administrativ, și îi […] Articolul Ai primit mesaj de la Fisc despre o amendă de 20 000 de lei? S-ar putea să fie un fals apare prima dată în Bani.md.
Bruxelles: profesori neplătiți, elevi obosiți, școli goale, imaginea reală a educației moldovenești # Bani.md
Republica Moldova a făcut progrese vizibile în modernizarea sistemului de educație și formare profesională, arată Raportul de Progres al Comisiei Europene 2025, însă țara continuă să se confrunte cu probleme structurale legate de subfinanțare, inegalități în accesul la educație și lipsa legăturii între școală și piața muncii. Guvernul a continuat implementarea reformelor începute în anii […] Articolul Bruxelles: profesori neplătiți, elevi obosiți, școli goale, imaginea reală a educației moldovenești apare prima dată în Bani.md.
Pachet de 5,13% din acțiunile Metalferos, scos la vânzare pentru 16 milioane de lei. Vânzătorul, deocamdată necunoscut # Bani.md
Pe 24 noiembrie va începe o nouă licitație la Bursa de Valori a Moldovei, unde vor fi scoase la vânzare 18.420 de acțiuni Metalferos S.A., compania de stat în colectarea deșeurilor metalice. Prețul unei acțiuni a fost stabilit la 868,63 lei, iar valoarea totală a pachetului ajunge la aproximativ 16 milioane de lei, echivalentul a […] Articolul Pachet de 5,13% din acțiunile Metalferos, scos la vânzare pentru 16 milioane de lei. Vânzătorul, deocamdată necunoscut apare prima dată în Bani.md.
Piața criptomonedelor traversează cea mai slabă săptămână de la începutul lunii martie, după ce vânzările masive au șters peste 300 de miliarde de dolari din valoarea totală a activelor digitale. Investitorii se confruntă cu o corecție abruptă, în care Bitcoin a pierdut aproximativ 6,2% din valoare și a coborât sub pragul de 100.000 de dolari […] Articolul Bitcoin, în scădere masivă: Piața criptomonedelor a pierdut 300 de miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
Pierdem 33.000 de locuri de muncă pe an. Țara se goleşte, iar guvernul visează creștere economică # Bani.md
Republica Moldova traversează o perioadă de vulnerabilitate economică structurală, în care modelul bazat pe consum și remitențe este „epuizat”, iar riscurile demografice, fiscale și energetice se amplifică, potrivit concluziilor prezentate de economistul Veaceslav Ioniță (IDIS „Viitorul”) în cadrul studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”. După criza din 2008, investițiile străine directe s-au […] Articolul Pierdem 33.000 de locuri de muncă pe an. Țara se goleşte, iar guvernul visează creștere economică apare prima dată în Bani.md.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, continuarea măsurilor de relaxare a politicii monetare, în vederea susținerii economiei și aducerii inflației în intervalul țintă pe termen mediu. Cea mai importantă modificare constă în diminuarea normelor rezervelor obligatorii atât în lei moldovenești, cât și în valută liber convertibilă, cu […] Articolul BNM deschide robinetul de bani! A redus rezervele obligatorii, pentru a ieftini creditele apare prima dată în Bani.md.
Asigurarea locuinței, ignorată de majoritatea moldovenilor: doar 2–3% din proprietari au poliță # Bani.md
Doar un procent mic dintre locuințele din Republica Moldova, aproximativ 2–3%, sunt asigurate. Despre aceasta a anunțat Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), care subliniază că asigurarea locuinței nu elimină riscurile, dar oferă protecție financiară atunci când apar evenimente neprevăzute. CNPF explică faptul că, în cazul creditelor ipotecare, asigurarea locuinței este obligatorie și acoperă de […] Articolul Asigurarea locuinței, ignorată de majoritatea moldovenilor: doar 2–3% din proprietari au poliță apare prima dată în Bani.md.
„Regii” TUX, Antonina și Valentin Samoilă, săltați de mascați! Percheziții și bani găsiți în valize # Bani.md
Operațiune de amploare a oamenilor legii în această dimineață. Ofițerii Direcției investigații economice și Direcției de urmărire penală a INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat 28 de percheziții pe întreg teritoriul țării, vizând o rețea implicată în activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al poliției. În urma […] Articolul „Regii” TUX, Antonina și Valentin Samoilă, săltați de mascați! Percheziții și bani găsiți în valize apare prima dată în Bani.md.
Sergiu Harea, la Bruxelles: CCI va organiza un Forum investițional pentru atragerea investițiilor străine # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova intenționează să organizeze, în perioada următoare, un Forum investițional privind promovarea oportunităților economice ale Republicii Moldova, atragerea investitorilor străini și consolidarea cooperării cu partenerii europeni. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Sergiu Harea, în cadrul reuniunii de la Bruxelles dedicată Pachetului de Extindere 2025 și […] Articolul Sergiu Harea, la Bruxelles: CCI va organiza un Forum investițional pentru atragerea investițiilor străine apare prima dată în Bani.md.
Biletele la transportul rutier vor crește cu până la 20%, din primăvara anului 2026: Noua metodologie, publicată # Bani.md
Călătoriile cu transportul rutier de persoane vor fi mai scumpe începând cu 1 martie 2026, cu majorări care vor ajunge până la 20%, în funcție de ruta și costurile operatorilor. Decizia vine odată cu publicarea în Monitorul Oficial a noii metodologii de calcul al tarifelor, aprobată anterior de Guvern, care va intra în vigoare în […] Articolul Biletele la transportul rutier vor crește cu până la 20%, din primăvara anului 2026: Noua metodologie, publicată apare prima dată în Bani.md.
Percheziții în dosarul țeparilor TUX! Cuplul Samoil, foști din MAI, „vizitați” de INI, dar scapă de arest # Bani.md
Zeci de percheziții și mai multe rețineri au avut loc joi dimineață în cadrul anchetei privind presupusa piramidă financiară TUX, informează surse apropiate investigației, citate de PulsMedia.MD. Potrivit acestora, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii au efectuat aproximativ 30 de percheziții autorizate în diferite localități din țară, în urma cărora au fost reținute […] Articolul Percheziții în dosarul țeparilor TUX! Cuplul Samoil, foști din MAI, „vizitați” de INI, dar scapă de arest apare prima dată în Bani.md.
Audit CCRM: 14 milioane de lei, irosite de APP pe consilii inutile care au fost create în 24 de societăți # Bani.md
Agenția Proprietății Publice (APP) a creat consilii în 24 de societăți pe acțiuni cu mai puțin de 50 de acționari, atribuțiile cărora ar fi putut fi exercitate de adunarea generală a acționarilor. Aceste decizii au generat cheltuieli suplimentare de circa 14 milioane lei pentru indemnizațiile membrilor. Concluziile se conțin în raportul de audit al Curții […] Articolul Audit CCRM: 14 milioane de lei, irosite de APP pe consilii inutile care au fost create în 24 de societăți apare prima dată în Bani.md.
Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – un loc unde copiii sunt instruiți în domeniul siguranței rutiere # Bani.md
Cunoscut sub denumirea de zona Autodromului, parcul de la intersecția străzilor Dumitru Rîşcanu cu Andrei Saharov, din sectorul Rîşcani a fost reabilitat, iar astăzi este vizitat de locuitorii din preajmă și nu doar. Lucrările au presupus: pavarea aleilor pietonale curăţarea copacilor instalarea sistemul de iluminat public amenajarea spaţiilor verzi instalarea mobilierului urban (scaune şi coşuri […] Articolul Parcul din strada Dumitru Rîşcanu – un loc unde copiii sunt instruiți în domeniul siguranței rutiere apare prima dată în Bani.md.
Republica Moldova va institui un sistem digital modern pentru elaborarea și emiterea certificatelor de performanță energetică a clădirilor, prin intermediul Institutului Public Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED). Sistemul va fi dezvoltat în cadrul Proiectului „Tranziția Durabilă prin Eficiență Energetică în Moldova” (STEEM), finanțat de Banca Mondială, și va facilita gestionarea eficientă a informațiilor […] Articolul Un nou sistem digital va automatiza certificarea energetică a clădirilor în Moldova apare prima dată în Bani.md.
Ucraina a reluat importul de gaze prin Moldova pentru a-și menține sistemele de încălzire iarna # Bani.md
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care trece prin Republica Moldova, România și Bulgaria, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze și energie, care au redus producția internă cu cel puțin jumătate. Potrivit operatorului ucrainean de tranzit, miercuri Ucraina a primit 1,1 milioane de metri cubi de gaze […] Articolul Ucraina a reluat importul de gaze prin Moldova pentru a-și menține sistemele de încălzire iarna apare prima dată în Bani.md.
„Prietenul” lui Putin care profită de sancțiuni: Törnqvist cumpără imperiul Lukoil bucățică cu bucățică # Bani.md
Miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist, fondator al companiei comerciale de energie Gunvor Group, a încheiat una dintre cele mai spectaculoase tranzacții din industria petrolieră a ultimilor ani, grăbindu-se să preia operațiunile internaționale ale gigantului rus Lukoil, aflat sub sancțiuni americane. Dacă achiziția va fi aprobată de autoritățile din Statele Unite și Marea Britanie, Gunvor va controla […] Articolul „Prietenul” lui Putin care profită de sancțiuni: Törnqvist cumpără imperiul Lukoil bucățică cu bucățică apare prima dată în Bani.md.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că s-a autosesizat în urma conferinței de presă din 4 noiembrie, în cadrul căreia compania Double Case SRL a anunțat lansarea unei așa-numite „criptomonede” proprii. Autoritatea de reglementare precizează că, având în vedere caracterul public al comunicării și faptul că oferta este adresată publicului larg, inclusiv persoanelor […] Articolul Cripto-scandal la Chișinău! CNPF anunță investigația monedei crypto moldovenești apare prima dată în Bani.md.
Eurochambres și-a ales conducerea: Moldova, reprezentată la Adunarea Generală de șeful Camerei de Comerț și Industrie # Bani.md
Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), a participat la ședința Adunării Generale Eurochambres, care a reunit reprezentanți ai camerelor de comerț din întreaga Europă pentru a discuta prioritățile organizației și alegerea conducerii pentru mandatul 2026–2027. În cadrul reuniunii au fost analizate concluziile European Parliament of Enterprises, desfășurat […] Articolul Eurochambres și-a ales conducerea: Moldova, reprezentată la Adunarea Generală de șeful Camerei de Comerț și Industrie apare prima dată în Bani.md.
Sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse „Rosneft” și „Lukoil” încep să-și facă simțite efectele, îngreunând exportul de petrol rusesc pe piețele internaționale, scrie agenția Bloomberg, citând date privind circulația navelor. Potrivit calculelor agenției, volumul de țiței rusesc stocat pe tancuri petroliere a crescut cu 27 milioane de barili (+8%) din septembrie, ajungând […] Articolul Sancțiunile SUA lovesc: petrolul rusesc s-a transformat în lac plutitor de țiței apare prima dată în Bani.md.
O companie din Republica Moldova a lansat prima monedă virtuală. Este vorba de tokenul digital – Double Case Token (DCT). Directorul companiei, Alexandru Ignat, a declarat că „acțiunile tipărite pe hârtie sunt deja o relicvă a trecutului”, iar lumea trece rapid la tehnologiile bazate pe blockchain. „Cu cât mai repede vom înțelege acest lucru în […] Articolul Moldova își bate propria monedă crypto apare prima dată în Bani.md.
Moldovenii din diasporă pot obține până la 150 000 de lei pentru proiecte culturale și educaționale # Bani.md
Moldovenii din diasporă pot obține finanțare nerambursabilă în valoare de până la 150 000 de lei pentru proiecte educaționale, culturale și civice, anunță Biroul relații cu diaspora. Noua rundă de finanțare face parte din Programul de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei. O noutate a ediției 2026 este posibilitatea de a implementa proiecte […] Articolul Moldovenii din diasporă pot obține până la 150 000 de lei pentru proiecte culturale și educaționale apare prima dată în Bani.md.
O eventuală modificare a tarifelor la gaz va fi analizată după încheierea calculelor finale de la sfârșitul anului, când se vor stabili eventualele devieri financiare acumulate de furnizorii de gaze. a declrata directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov. „Către finalul anului se fac calculele finale și se vede dacă există devieri […] Articolul Tarifele la gaz ar putea fi schimbate în ianuarie: ANRE așteaptă calculele Energocom apare prima dată în Bani.md.
Angajații autorităților centrale își vor primi salariile la timp: Guvernul a redistribuit 19,7 milioane de lei # Bani.md
Guvernul a redistribuit 19,7 milioane lei între instituțiile statului pentru a asigura plata la timp a salariilor angajaților din mai multe autorități publice centrale, unde alocațiile bugetare pentru cheltuielile de personal erau insuficiente. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la ședința de miercuri a Cabinetului de miniștri. Redistribuirea va fi realizată atât între […] Articolul Angajații autorităților centrale își vor primi salariile la timp: Guvernul a redistribuit 19,7 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
Bruxelles-ul nu se lasă păcălit: AIPA e slabă, corupția persistă, iar fermierii așteaptă reforme # Bani.md
Republica Moldova rămâne mult în urma standardelor europene în domeniul agriculturii, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Bruxelles-ul avertizează că, deși Chișinăul a adoptat noi legi și strategii, reforma agricolă este blocată de birocrație, lipsa capacităților instituționale și riscuri de corupție. Lipsa unui sistem național de control al subvențiilor, a registrelor funciare complete și a […] Articolul Bruxelles-ul nu se lasă păcălit: AIPA e slabă, corupția persistă, iar fermierii așteaptă reforme apare prima dată în Bani.md.
Prețurile producătorului la produsele agricole au fost, în medie, cu 19,6% mai mari în nouă luni ale anului față de aceeași perioadă a anului 2024, arată datele Biroul Național de Statistică. Creșterea a fost determinată în principal de majorarea prețurilor la produsele vegetale, care s-au scumpit cu 25,1%, în timp ce produsele animaliere au înregistrat […] Articolul Scumpiri în lanț pe câmp! Prețurile producătorilor au urcat cu 20%, iar laptele scade apare prima dată în Bani.md.
Vom avea apă mai calitativă? ANRE a aprobat investiții în valoare de peste 34 milioane de lei în infrastructură # Bani.md
Șapte operatori din domeniile alimentării cu apă, canalizării și energiei termice vor investi peste 34 de milioane de lei pentru extinderea și modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea calității serviciilor și creșterea eficienței operaționale. Planurile de investiții au fost aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Cel mai amplu proiect va fi […] Articolul Vom avea apă mai calitativă? ANRE a aprobat investiții în valoare de peste 34 milioane de lei în infrastructură apare prima dată în Bani.md.
Ministrul Economiei, Eugen Osmochesu, afirmă că Republica Moldova are potențialul de a înregistra o creștere economică de 3–4% peste scenariul actual, dacă vor fi implementate reformele prioritare privind dereglementarea și stimularea investițiilor. Oficialul a respins percepția potrivit căreia interesul investitorilor ar fi scăzut din cauza contextului geopolitic. „Eu spun că nu este chiar adevărat. Interesul […] Articolul Investitorii există, dar nu-i putem arăta! Osmochescu promite o creștere de 4% a PIB-ului apare prima dată în Bani.md.
Prioritatea Guvernului este să majoreze salariul minim pe economie la 10.000 de lei. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, fiind rugată de jurnaliști să comenteze solicitarea sindicatelor de a stabili valoarea minimă a lefii 8050 de lei în sectorul real, în anul 2026, scrie REALITATEA. Plugaru a precizat că […] Articolul Plugaru promite salariu minim de 10.000 lei! Deocamdată, doar pe hârtie apare prima dată în Bani.md.
Catlabuga recunoaște: sistemul de subvenții e un eșec. Fermierii, victimele unui mecanism depășit # Bani.md
Actualul mecanism de subvenționare post-investiții aplicat în agricultură este unul depășit și a dus, de-a lungul anilor, la acumularea de restanțe semnificative la plata subvențiilor către fermieri. Oficialul promite, însă, că toate plățile restante vor fi onorate, iar sistemul va fi reformat fundamental, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. „Mecanismul de subvenționare post-investiției, așa cum […] Articolul Catlabuga recunoaște: sistemul de subvenții e un eșec. Fermierii, victimele unui mecanism depășit apare prima dată în Bani.md.
International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei # Bani.md
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei. Potrivit conducerii companiei, 7 noiembrie 2025 e ziua în care celebrează oamenii care au transformat o fabrică într-un simbol al responsabilității și perseverenței. Fabrica de tutun din Orhei are o istorie care trece dincolo […] Articolul International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei apare prima dată în Bani.md.
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. În același timp, perioada de 15 zile pentru fiecare copil nou-născut sau adoptat ar putea fi separată în trei părți egale, pe parcursul primului an de la nașterea sau adopția copilului. Modificările respective în legislație au fost aprobate […] Articolul 15 zile de concediu paternal, împărțite în trei: reguli noi pentru tații din Moldova apare prima dată în Bani.md.
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a evitat un răspuns concret cu privirre la reeșalonarea datoriilor fermierilor executați silit. Ea a afirmat că instituția „este în discuții” și „analizează scenarii” împreună cu agricultorii și alte autorități. „Acești câțiva agricultori cu care suntem astăzi în tratative au beneficiat de toată intervenția și suportul Ministerului Agriculturii și al Guvernului […] Articolul Fermierii cer moratoriu pe datorii, Catlabuga răspunde cu… discuții apare prima dată în Bani.md.
Chișinăul, în alertă după preluarea Lukoil: Noul proprietar ar putea cădea sub sancțiunile SUA # Bani.md
Republica Moldova urmărește cu atenție evoluțiile privind posibila preluare a activelor companiei Lukoil de către o entitate străină, în contextul termenului-limită de 21 noiembrie stabilit de autoritățile americane. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că Guvernul analizează scenariile împreună cu instituțiile responsabile – inclusiv ANRE și Banca Națională – pentru a evalua eventualele riscuri ce […] Articolul Chișinăul, în alertă după preluarea Lukoil: Noul proprietar ar putea cădea sub sancțiunile SUA apare prima dată în Bani.md.
În prezent, mărcile au la dispoziție zeci de modalități de a-și spune povestea online. Principalul lucru este să aleagă instrumentele și platformele potrivite, astfel încât reclamele să funcționeze cu adevărat și să ajungă la publicul-țintă. Totuși, acest lucru poate fi dificil fără experiență și cunoștințe în domeniu. Din ce în ce mai des, companiile apelează […] Articolul Piața de marketing digital: cum să obțineți publicitate eficientă apare prima dată în Bani.md.
Moldovenii care vor călători cu trenul prin punctul feroviar Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) vor beneficia de un control coordonat, care va reduce timpii de așteptare și va fluidiza fluxul de pasageri și mărfuri. Cabinetul de miniștri a aprobat implementarea acestei măsuri, în baza Acordului semnat între Guvernele celor două state pe 1 octombrie, […] Articolul Moldovenii care vor circula cu trenul prin Cantemir-Fălciu vor trece mai rapid frontiera apare prima dată în Bani.md.
Prețurile de achiziție a energiei electrice pentru Republica Moldova au crescut în luna octombrie, în urma tensiunilor de pe piața regională. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, volatilitatea a fost provocată de atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au afectat capacitățile de producție și au determinat o creștere bruscă a cererii pe piața europeană. „Prețurile […] Articolul Curentul se scumpește, vina e a rachetelor! Junghietu: Atacurile au aruncat piața în aer apare prima dată în Bani.md.
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că prima sa vizită oficială în calitate de șef al Guvernului va avea loc la București, urmată de o deplasare la Bruxelles. Declarațiile au fost făcute pentru jurnaliști înainte de prima ședință a Cabinetului de miniștri. Totodată, Munteanu și membrii Guvernului său vor începe vizitele în teritoriu pentru a discuta […] Articolul Primele vizite externe ale premierului Alexandru Munteanu: București și Bruxelles apare prima dată în Bani.md.
Radu Vrabie a fost numit astăzi director al Serviciului Vamal, decizia fiind aprobată în cadrul ședinței de Guvern. El îl înlocuiește pe Alexandru Iacub, care și-a depus demisia din această funcție și va ocupa postul de secretar general adjunct al Guvernului. „Radu Vrabie are aproape 20 de ani de experiență în management și proiecte de […] Articolul Radu Vrabie, numit șef la Serviciul Vamal: Alexandru Iacub trece la Guvern apare prima dată în Bani.md.
Pană de combustibil la Aeroportul Chișinău? Premierul Munteanu: Căutăm soluții, inclusiv naționalizarea # Bani.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Executivul analizează mai multe opțiuni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibil a Aeroportului Internațional Chișinău, după impunerea sancțiunilor Statelor Unite împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft. „Trebuie să discutăm această situație, fiindcă nu putem să adoptăm niște decizii pripite peste noapte. Trebuie să găsim o soluție. Știți […] Articolul Pană de combustibil la Aeroportul Chișinău? Premierul Munteanu: Căutăm soluții, inclusiv naționalizarea apare prima dată în Bani.md.
SUA dau de urmele lui Putin în spatele mega-tranzacției Lukoil Gunvor. Cine e cu adevărat câștigătorul? # Bani.md
O seră de grădină este o investiție valoroasă pentru orice pasionat de grădinărit, fie că vorbim despre legume, flori sau alte culturi care sunt mai pretențioase la condițiile meteo. Aceasta oferă condiții ideale de creștere, protejând culturile de frig, vânt și ploi abundente. Totuși, pentru ca sera să își păstreze eficiența și durabilitatea de-a lungul […] Articolul Seră de grădină – sfaturi esențiale pentru îngrijire și întreținere apare prima dată în Bani.md.
