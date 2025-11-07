Igor Grosu, despre scandalul diplomelor de la Universitatea de Medicină. „Instituțiile să-și facă treaba”

10:40

Detalii noi în dosarul diplomelor false, obținute de unii medicii din România la Universitatea de Medicină din Chișinău. În această dimineață, g4media.ro a publicat un articol și documente din care rezultă că Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, ar fi semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor