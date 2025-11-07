Google intenționează să construiască un centru de date de inteligență artificială pe o insulă mică
N4, 7 noiembrie 2025 14:30
Google intenționează să construiască un centru de date de inteligență artificială de mari dimensiuni pe insula australiană Christmas Island, situată în Oceanul Indian, după semnarea unui acord de cloud cu Departamentul Apărării la începutul acestui an, potrivit unor documente consultate de Reuters și interviuri cu oficiali. Planurile pentru centrul de date de pe mica insulă, […]
• • •
Acum 10 minute
14:40
Modul în care sunt folosite fondurile europene, acordate Republicii Moldova, trebuie să fie verificat. Solicitarea a venit din partea Partidului „Democrația Acasă” către președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. În același timp, reprezentanții formațiunii au subliniat că salută vizita oficialului la Chișinău. ALEXANDRU VERȘININ, deputat „Democrația Acasă”: „Facem apel către Uniunea Europeană ca să verifice toate […]
14:40
Metsola: „Negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană urmează să înceapă” # N4
Negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană urmează să înceapă. Asigurarea a fost dată de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, la o conferință comună cu președintele Maia Sandu. În același timp, ea a precizat că țara noastră primește un sprijin constant din partea instituțiilor europene și că acesta va rămâne „absolut neclintit”. ROBERTA METSOLA, […]
Acum 30 minute
14:30
14:30
Pe măsură ce cel mai mortal taifun al anului lovește Vietnamul, după ce a făcut ravagii în Filipine la începutul acestei săptămâni, oamenii de știință avertizează că astfel de fenomene extreme vor deveni tot mai frecvente pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească. Taifunul Kalmaegi a ucis cel puțin 188 de persoane în Filipine […]
14:30
Ivanov: „Nu este clar încă dacă fermierii aflați în executare silită vor beneficia de un moratoriu la datorii” # N4
Nu este clar încă dacă fermierii aflați în executare silită vor beneficia de un moratoriu la datorii. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov. El a mai precizat că, în prezent, se lucrează asupra unei soluții pe termen lung. SERGHEI IVANOV, deputat PN: „Am […]
14:20
Continuă scumpirile la carburanți, mai ales la motorină, al cărei preț, în ultimele zile, a crescut cu cel puțin zece bani pe zi # N4
Continuă scumpirile la carburanți, mai ales la motorină, al cărei preț, în ultimele zile, a crescut cu cel puțin zece bani pe zi, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,06 de bani, cu un ban […]
14:20
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, ar putea fi audiat de procurorii români. Asta după ce, în calitatea sa de fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a semnat diplomele de rezidențiat ale medicilor bănuiți că le-au obținut fraudulos. În reacție, Ceban spune că semnarea actelor e o procedură strict administrativă și […]
Acum 6 ore
Ieri
13:40
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că va ordona o reducere cu 10% a zborurilor în 40 de aeroporturi importante din SUA, invocând motive de siguranţă legate de controlul traficului aerian, în contextul în care blocajul guvernamental a atins o durată record de 36 de zile. Planul drastic a determinat companiile aeriene să […]
13:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România. Discuțiile s-au axat pe principalele direcții de cooperare dintre cele două state – colaborarea economică, comercială, în domeniul energetic, precum și proiectele comune de infrastructură. Aminintim că […]
13:30
Liderul organizației criminale „Machena” a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, după ce Judecătoria Chișinău îi stabilise inițial o pedeapsă de 21 de ani, deși procurorii solicitaseră închisoare pe viață. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, inculpatul a ordonat, în […]
13:20
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii din Republica Moldova urmează să fie revizuit începând cu luna ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Eugen Carpov. Decizia va fi bazată pe calculele pe care le va prezenta noul furnizor de stat, Energocom, la finalul anului. EUGEN CARPOV, director ANRE: […]
13:20
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului, Doina Gherman. Ea a subliniat că mențierea acestor grupuri este necesară doar cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială […]
13:20
Un bărbat de 68 de ani din satul Marianca de Sus, raionul Căușeni, a stat ore în șir într-o groapă cu adâncimea de aproape 10 metri, care anterior a servit drept fântână și care de ani buni era lăsată descoperită la marginea uliței. Potrivit soției sale, vinerea trecută, în jurul orei 15:00, bărbatul – care […]
13:10
13:10
Peste 10.000 de susținători ai președintelui sârb Aleksandar Vučić s-au adunat în capitala Belgrad pentru a-și exprima sprijinul față de politicile populistului lider, după un an de proteste antiguvernamentale. Adunați în fața Parlamentului, susținătorii lui Vučić — mulți aduși în capitală cu autobuze organizate de partidul său — au fluturat steaguri naționale și au scandat […]
13:10
Proiectul legii bugetului de stat va fi finalizat la sfârșitul lunii noiembrie, iar în el vor fi prevăzuți bani pentru compensații în anul 2026. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, la o emisiune de la Rlive. Oficialul a explicat că autoritățile își propun ca cetățenii să nu achite mai […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
„E ok, eu o să supraviețuiesc”. Astfel a comentat premierul Alexandru Munteanu salariul pe care urmează să îl ridice în noua sa funcție. Totodată, el a subliniat că, dacă va fi nevoie, va folosi economiile pe care le-a făcut de-a lungul vieții. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru: „E ok, eu o să supraviețuiesc. Trebuie să discut cu […]
14:20
Autoritățile caută soluții pentru aprovizionarea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” cu kerosen # N4
Aprovizionarea cu combustibil a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău rămâne stabilă până la sfârșitul lunii curente. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit lui, Guvernul a constituit un grup de lucru care urmărește situația, având în vedere rolul dominant al companiei Lukoil în sectorul energetic și infrastructura pe […]
14:20
Prioritatea Guvernului este să majoreze salariul minim pe economie la 10.000 de lei. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, ca răspuns la solicitarea sindicatelor de a stabili valoarea minimă a lefii 8.050 de lei în sectorul real, în anul 2026. NATALIA PLUGARU, ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Acest Guvern, […]
14:10
Lucrările de reabilitare a caldarâmului istoric, descoperit pe strada 31 August 1989 din Chișinău, sunt în gestiunea Primăriei municipiului Chișinău. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan. Potrivit acestuia, proiectul este blocat din cauza lipsei de resurse financiare. CRISTIAN JARDAN, ministrul Culturii: „Din partea Ministerului s-a făcut absolut tot ce este necesar și […]
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut Uniunii Europene să deschidă toate clusterele de negociere cu țara noastră până la sfârșitul anului. Vorbind la un summit al UE de la Bruxelles, Sandu a adăugat că Moldova va continua să promoveze reforme esențiale, inclusiv în domeniul justiției și al energiei. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova: „Avem, […]
14:00
„Euforia a durat puțin, dar trebuie să lucrăm și mai mult”. Declarația a fost făcută, în debutul primei ședințe a noului Cabinet de miniștri, de premierul Alexandru Munteanu. În același timp, oficialul i-a mulțumit Guvernului Recean și le-a urat succese miniștrilor în noul mandat. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru: „Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat […]
13:50
Continuă scumpirile la carburanți, mai ales la motorină, al cărei preț a depășit pragul psihologic de 20 de lei, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,00 de bani, cu șapte bani mai mult. La rândul său, motorina standard […]
13:50
„Este un fals”. Astfel a calificat ministrul Sănătății, Emil Ceban, acuzațiile oamenilor legii de la București, potrivit cărora mai mulți medici din România și-ar fi obținut fraudulos actele de studii la Chișinău. În același timp, el a menționat că organele competente vor aduce o claritate, și vor oferi explicații mai detaliate. EMIL CEBAN, ministrul Sănătății: […]
13:50
Alegerile din 2025 din Virginia, New Jersey, New York City și California, care au avut loc marți, au oferit un barometru timpuriu al modului în care unii alegători americani percep al doilea mandat al președintelui Donald Trump și eforturile Partidului Democrat de a-și revigora norocul politic. Guvernatorul ales al New Jersey, Mikie Sherrill, și guvernatorul […]
4 noiembrie 2025
15:20
Sindicatele propun majorarea salariului minim în sectorul real al economiei la 8.050 de lei lunar # N4
Sindicatele propun majorarea salariului minim în sectorul real al economiei la 8.050 de lei lunar începând cu 1 ianuarie 2026, față de 6.000 de lei, cât este în prezent. Propunerea a fost discutată cu patronatele, care urmează să consulte membrii înainte de a lua o decizie finală. Propunerea de majorare se conține în proiectul Convenției […]
15:10
Liderii democrați și republicani s-au acuzat reciproc în contextul unui blocaj privind finanțarea guvernului, care va a intrat în ziua a 35-a, egalând un record stabilit în primul mandat al președintelui Donald Trump pentru cel mai lung blocaj din istorie, fără ca sfârșitul disputei dintre republicani și democrați din Congres să fie în vedere. Democrații […]
15:10
Grosu: „Nu va fi vorba despre un proces de vetting în rândul avocaților, ci despre o autoevaluare” # N4
Nu va fi vorba despre un proces de vetting în rândul avocaților, ci despre o autoevaluare care trebuie să pornească din interiorul breslei. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la TVR Moldova. El a subliniat că avocații trebuie să-și asume responsabilitatea pentru integritatea profesiei și să contribuie la […]
15:00
Aproape 100 de mii de cereri pentru compensațiile la energie pentru perioada rece, depuse în prima zi # N4
Aproape 100 de mii de cereri pentru compensațiile la energie pentru perioada rece a anului au fost depuse în prima zi de la lansarea înregistrărilor pe platforma compensatii.gov.md. Datele ministerul Muncii și Protecției Sociale. Din numărul total, peste 38 de mii de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor. În același timp, angajații de la […]
15:00
Banca Mondială: În acest an, Produsul Intern Brut va crește cu 1,5 la sută și nu cu 0,9 cum se estima anterior # N4
Republica Moldova ar putea înregistra o accelerare a creșterii economice în următorii ani, potrivit prognozelor prezentate la Chișinău de Banca Mondială. Astfel, în acest an, Produsul Intern Brut va crește cu 1,5 la sută și nu cu 0,9 cum se estima în aprilie. Totuși, Banca Mondială atrage atenția că în prima jumătate a anului economia […]
15:00
Miliardarul populist ceh Andrej Babiš și partidul său ANO au semnat un acord de coaliție cu aliați de dreapta marginali, apropiindu-se de revenirea la putere după ce au câștigat alegerile cu promisiuni de creștere a cheltuielilor și de opoziție față de politicile UE privind clima și migrația. Babiš, fost prim-ministru în vârstă de 71 de […]
15:00
Procesul producătorului francez de ciment Holcim-Lafarge a început la Paris, compania fiind acuzată că subsidiara sa din Siria a finanțat terorismul și a încălcat sancțiunile europene pentru a menține în funcțiune o fabrică din nordul Siriei în timpul războiului civil. Judecătorii francezi de instrucție au stabilit că Lafarge ar fi efectuat plăți către trei grupări […]
15:00
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului. Salvarea acestuia a fost descrisă iniţial ca o realizare excepţională de către pompierii care au lucrat până târziu în noapte. Echipele de salvare au folosit drone şi utilaje de curăţare a dărâmăturilor pentru […]
14:50
Continuă scumpirile la carburanți, mai ales la motorină, al cărei preț a depășit pragul psihologic de 20 de lei, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 93 de bani, cu șapte bani mai mult. La […]
14:50
Salariul minim pe economie va fi majorat. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, la o emisiune de la postul public de televiziune. Ea a subliniat că, în prezent, autoritățile finalizează calculele necesare pentru a stabili impactul bugetar al acestei măsuri. VICTORIA BELOUS, deputat PAS: „Da, salariul minim pe economie […]
3 noiembrie 2025
14:50
O parte a turnului medieval Torre dei Conti s-a prăbușit luni dimineață în timpul lucrărilor de renovare din apropierea Forumurilor Imperiale, pompierii salvând patru muncitori, în timp ce un altul a rămas prins sub dărâmături. Turnul, construit în 1238 de Papa Inocențiu al III-lea și situat lângă Colosseum și Forumul Roman, în centrul istoric al […]
14:20
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat oficial participarea, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici […]
14:20
Generalul-maior Yifat Tomer-Yerushalmi, Consilierul Juridic Militar-șef al Israelului, a fost găsită în viață duminică, după ce fusese declarată dispărută de familia sa. Forțele de securitate israeliene au început căutările pentru a o localiza pe Tomer-Yerushalmi, care și-a dat demisia vineri din cauza unei anchete penale privind scurgerea unui videoclip în care apăreau soldați abuzând un […]
14:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, în nordul Afganistanului, provocând mai multe decese și rănind aproximativ 260 de persoane, au anunțat autoritățile locale. Bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, scrie Reuters. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, seismul a avut […]
14:20
Compensațiile pentru căldură nu sunt condiționate de plata integrală a facturilor. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, după ce a fost întrebată dacă persoanele care nu achită integral factura la gaz pot fi private de compensații. Oficialul a mai precizat că furnizorii de energie au mecanismele lor pentru a-i […]
14:10
O moldoveancă de 51 de ani, stabilită în Italia, și-a pierdut viața săptămâna trecută, într-un grav accident rutier produs în localitatea Vigasio, regiunea Veneto. Victima se întorcea la serviciu după pauza de prânz, când autoturismul său s-a ciocnit frontal cu un autobuz de transport public, potrivit presei italiene. Femeia, angajată la un supermarket din oraș, […]
14:10
Ambasadorul Israelului la Chișinău: „Muncitorii moldoveni din Israel sunt foarte apreciați pentru profesionalismul lor” # N4
Muncitorii moldoveni din Israel sunt foarte apreciați pentru profesionalismul și implicarea lor. Declarația a fost făcută de ambasadorul Israelului la Chișinău, Yoram Elron, la o emisiune de la postul public de televiziune. Diplomatul a subliniat că această recunoaștere vine într-un context de colaborare economică tot mai strânsă între cele două țări. YORAM ELRON, ambasadorul Israelului […]
14:00
Încep înscrierile pentru compensațiile la energie în sezonul rece. Consumatorii casnici se pot înscrie în programul guvernamental „Ajutor la contor” pe platforma compensatii.gov.md, începând cu 3 până pe 28 noiembrie. Potrivit autorităților, sistemul și procedura de acordare a compensațiilor rămân aceleași ca anul trecut. NATALIA PLUGARU, ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Procesul de depunere a […]
14:00
Carabinierii din provincia Mantova, cu sprijinul inspectoratului de muncă și al Europol, au descoperit un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri proveniți din Republica Moldova în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei. Ancheta, desfășurată pe parcursul unui an, a dus la punerea sub acuzare a doi antreprenori italieni – un bărbat de 39 […]
14:00
10:00
