Continuă scumpirile la carburanți, mai ales la motorină
N4, 5 noiembrie 2025 13:50
Continuă scumpirile la carburanți, mai ales la motorină, al cărei preț a depășit pragul psihologic de 20 de lei, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,00 de bani, cu șapte bani mai mult. La rândul său, motorina standard […]
Acum 5 minute
14:10
Lucrările de reabilitare a caldarâmului istoric, descoperit pe strada 31 August 1989 din Chișinău, sunt în gestiunea Primăriei municipiului Chișinău. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan. Potrivit acestuia, proiectul este blocat din cauza lipsei de resurse financiare. CRISTIAN JARDAN, ministrul Culturii: „Din partea Ministerului s-a făcut absolut tot ce este necesar și […]
Acum 15 minute
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut Uniunii Europene să deschidă toate clusterele de negociere cu țara noastră până la sfârșitul anului. Vorbind la un summit al UE de la Bruxelles, Sandu a adăugat că Moldova va continua să promoveze reforme esențiale, inclusiv în domeniul justiției și al energiei. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova: „Avem, […]
14:00
„Euforia a durat puțin, dar trebuie să lucrăm și mai mult”. Declarația a fost făcută, în debutul primei ședințe a noului Cabinet de miniștri, de premierul Alexandru Munteanu. În același timp, oficialul i-a mulțumit Guvernului Recean și le-a urat succese miniștrilor în noul mandat. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru: „Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat […]
Acum 30 minute
13:50
„Este un fals”. Astfel a calificat ministrul Sănătății, Emil Ceban, acuzațiile oamenilor legii de la București, potrivit cărora mai mulți medici din România și-ar fi obținut fraudulos actele de studii la Chișinău. În același timp, el a menționat că organele competente vor aduce o claritate, și vor oferi explicații mai detaliate. EMIL CEBAN, ministrul Sănătății: […]
13:50
Alegerile din 2025 din Virginia, New Jersey, New York City și California, care au avut loc marți, au oferit un barometru timpuriu al modului în care unii alegători americani percep al doilea mandat al președintelui Donald Trump și eforturile Partidului Democrat de a-și revigora norocul politic. Guvernatorul ales al New Jersey, Mikie Sherrill, și guvernatorul […]
Acum 6 ore
Acum 24 ore
15:20
Sindicatele propun majorarea salariului minim în sectorul real al economiei la 8.050 de lei lunar # N4
Sindicatele propun majorarea salariului minim în sectorul real al economiei la 8.050 de lei lunar începând cu 1 ianuarie 2026, față de 6.000 de lei, cât este în prezent. Propunerea a fost discutată cu patronatele, care urmează să consulte membrii înainte de a lua o decizie finală. Propunerea de majorare se conține în proiectul Convenției […]
15:10
Liderii democrați și republicani s-au acuzat reciproc în contextul unui blocaj privind finanțarea guvernului, care va a intrat în ziua a 35-a, egalând un record stabilit în primul mandat al președintelui Donald Trump pentru cel mai lung blocaj din istorie, fără ca sfârșitul disputei dintre republicani și democrați din Congres să fie în vedere. Democrații […]
15:10
Grosu: „Nu va fi vorba despre un proces de vetting în rândul avocaților, ci despre o autoevaluare” # N4
Nu va fi vorba despre un proces de vetting în rândul avocaților, ci despre o autoevaluare care trebuie să pornească din interiorul breslei. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la TVR Moldova. El a subliniat că avocații trebuie să-și asume responsabilitatea pentru integritatea profesiei și să contribuie la […]
15:00
Aproape 100 de mii de cereri pentru compensațiile la energie pentru perioada rece, depuse în prima zi # N4
Aproape 100 de mii de cereri pentru compensațiile la energie pentru perioada rece a anului au fost depuse în prima zi de la lansarea înregistrărilor pe platforma compensatii.gov.md. Datele ministerul Muncii și Protecției Sociale. Din numărul total, peste 38 de mii de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor. În același timp, angajații de la […]
15:00
Banca Mondială: În acest an, Produsul Intern Brut va crește cu 1,5 la sută și nu cu 0,9 cum se estima anterior # N4
Republica Moldova ar putea înregistra o accelerare a creșterii economice în următorii ani, potrivit prognozelor prezentate la Chișinău de Banca Mondială. Astfel, în acest an, Produsul Intern Brut va crește cu 1,5 la sută și nu cu 0,9 cum se estima în aprilie. Totuși, Banca Mondială atrage atenția că în prima jumătate a anului economia […]
15:00
Miliardarul populist ceh Andrej Babiš și partidul său ANO au semnat un acord de coaliție cu aliați de dreapta marginali, apropiindu-se de revenirea la putere după ce au câștigat alegerile cu promisiuni de creștere a cheltuielilor și de opoziție față de politicile UE privind clima și migrația. Babiš, fost prim-ministru în vârstă de 71 de […]
15:00
Procesul producătorului francez de ciment Holcim-Lafarge a început la Paris, compania fiind acuzată că subsidiara sa din Siria a finanțat terorismul și a încălcat sancțiunile europene pentru a menține în funcțiune o fabrică din nordul Siriei în timpul războiului civil. Judecătorii francezi de instrucție au stabilit că Lafarge ar fi efectuat plăți către trei grupări […]
15:00
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului. Salvarea acestuia a fost descrisă iniţial ca o realizare excepţională de către pompierii care au lucrat până târziu în noapte. Echipele de salvare au folosit drone şi utilaje de curăţare a dărâmăturilor pentru […]
14:50
Salariul minim pe economie va fi majorat. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, la o emisiune de la postul public de televiziune. Ea a subliniat că, în prezent, autoritățile finalizează calculele necesare pentru a stabili impactul bugetar al acestei măsuri. VICTORIA BELOUS, deputat PAS: „Da, salariul minim pe economie […]
Ieri
3 noiembrie 2025
14:50
O parte a turnului medieval Torre dei Conti s-a prăbușit luni dimineață în timpul lucrărilor de renovare din apropierea Forumurilor Imperiale, pompierii salvând patru muncitori, în timp ce un altul a rămas prins sub dărâmături. Turnul, construit în 1238 de Papa Inocențiu al III-lea și situat lângă Colosseum și Forumul Roman, în centrul istoric al […]
14:20
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat oficial participarea, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici […]
14:20
Generalul-maior Yifat Tomer-Yerushalmi, Consilierul Juridic Militar-șef al Israelului, a fost găsită în viață duminică, după ce fusese declarată dispărută de familia sa. Forțele de securitate israeliene au început căutările pentru a o localiza pe Tomer-Yerushalmi, care și-a dat demisia vineri din cauza unei anchete penale privind scurgerea unui videoclip în care apăreau soldați abuzând un […]
14:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, în nordul Afganistanului, provocând mai multe decese și rănind aproximativ 260 de persoane, au anunțat autoritățile locale. Bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, scrie Reuters. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, seismul a avut […]
14:20
Compensațiile pentru căldură nu sunt condiționate de plata integrală a facturilor. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, după ce a fost întrebată dacă persoanele care nu achită integral factura la gaz pot fi private de compensații. Oficialul a mai precizat că furnizorii de energie au mecanismele lor pentru a-i […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
O moldoveancă de 51 de ani, stabilită în Italia, și-a pierdut viața săptămâna trecută, într-un grav accident rutier produs în localitatea Vigasio, regiunea Veneto. Victima se întorcea la serviciu după pauza de prânz, când autoturismul său s-a ciocnit frontal cu un autobuz de transport public, potrivit presei italiene. Femeia, angajată la un supermarket din oraș, […]
14:10
Ambasadorul Israelului la Chișinău: „Muncitorii moldoveni din Israel sunt foarte apreciați pentru profesionalismul lor” # N4
Muncitorii moldoveni din Israel sunt foarte apreciați pentru profesionalismul și implicarea lor. Declarația a fost făcută de ambasadorul Israelului la Chișinău, Yoram Elron, la o emisiune de la postul public de televiziune. Diplomatul a subliniat că această recunoaștere vine într-un context de colaborare economică tot mai strânsă între cele două țări. YORAM ELRON, ambasadorul Israelului […]
14:00
Încep înscrierile pentru compensațiile la energie în sezonul rece. Consumatorii casnici se pot înscrie în programul guvernamental „Ajutor la contor” pe platforma compensatii.gov.md, începând cu 3 până pe 28 noiembrie. Potrivit autorităților, sistemul și procedura de acordare a compensațiilor rămân aceleași ca anul trecut. NATALIA PLUGARU, ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Procesul de depunere a […]
14:00
Carabinierii din provincia Mantova, cu sprijinul inspectoratului de muncă și al Europol, au descoperit un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri proveniți din Republica Moldova în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei. Ancheta, desfășurată pe parcursul unui an, a dus la punerea sub acuzare a doi antreprenori italieni – un bărbat de 39 […]
14:00
31 octombrie 2025
30 octombrie 2025
13:50
“M-au rugat să rămân primele 100 de zile.” Astfel a comentat deputatul ales în Parlament pe lista partidului Acțiune și Solidaritate, Dinu Plîngău, prezenta s-a în formațiune, după ce anterior anunțase că a luat decizia de a fi deputat neafiliat. El a precizat că ulterior urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma […]
13:40
Republica Moldova s-a confruntat, la ultimele trei scrutine, cu o propagandă acerbă venită de la Kremlin, alimentată de bani ilegali și cu implicarea inclusiv a unor preoți pe post de „influenceri” în biserici și pe TikTok. Țara noastră „și-a apărat democrația” și a rezistat datorită reglementărilor din domeniul audiovizualului și investigațiilor mass-mediei independente, a declarat […]
13:30
Autoritățile analizează modalități de reglementare a coletelor venite de pe platforme internaționale din China și alte țări. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, la o emisiune de la NewsMaker. Potrivit lui, produsele extrem de ieftine afectează producătorii locali și locurile de muncă, însă în același timp, reprezintă o oportunitate […]
13:30
Armata Federației Ruse a lansat în noaptea de joi, 30 octombrie, atacuri cu rachete și drone asupra Kievului și altor regiuni ale Ucraine, anunță Forțele Aeriene ale Ucrainei pe canalul lor Telegram. Potrivit acestora, dronele rusești au survolat regiunile Harkov, Sumî, Zaporojie, Nikolaev, Kiev, Cerkasî, Kirovograd, Jîtomîr, Vinnița și Hmelnîțkîi. În orașul Borîspil, regiunea Kiev, […]
13:30
Oficialii jamaicani au raportat patru decese provocate de uraganul Melissa, care a atins țărmul cu o zi înainte, fiind cel mai puternic uragan înregistrat vreodată care a lovit direct insula. „Sunt întristat să anunț că patru persoane – trei bărbați și o femeie – au fost confirmate decedate de poliția din St. Elizabeth. Ei au […]
13:30
VIDEO/ O femeie originară din R. Moldova a fost găsită moartă într-o pensiune din localitatea Cantù, Italia # N4
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 40 de ani, a fost găsită moartă într-o pensiune din localitatea Cantù, Italia. Potrivit presei locale, trupul neînsuflețit a fost descoperit după aproximativ zece zile de la deces. Echipajele de urgență au intervenit la fața locului cu ambulanță și mașină de terapie intensivă, însă femeia era […]
13:20
Astăzi, 30 octombrie, se împlinesc 33 de ani fără artiştii-simbol ai Mișcării de renaştere naţională, Ion și Doina Aldea-Teodorovici # N4
Astăzi, 30 octombrie, se împlinesc 33 de ani fără artiştii-simbol ai Mișcării de renaştere naţională, Ion și Doina Aldea-Teodorovici, viața cărora a fost curmată de un accident rutier. Artistul a decedat pe loc, fiind strivit de fiare, iar interpreta a murit în drum spre Spitalul de Urgență din București. În noaptea de 29 spre 30 […]
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va […]
13:20
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Capitală, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate, în aceeași cauză. Potrivit CNA, aceștia sunt bănuiți de angajări fictive, ceea ce a dus la […]
29 octombrie 2025
17:10
Amânarea, cu o săptămână, a votului pentru învestirea Guvernului, mai multe propuneri care ar putea fi incluse în programul de guvernare sau refuzul total de a vota pentru un nou Cabinet de miniștri. Aceasta este totalizarea consultărilor premierului desemnat, Alexandru Munteanu, cu frațiunile politice, după ce acesta și-a prezentat programul de guvernare și prioritățile viitorului […]
14:40
Un camion condus de un șofer din Republica Moldova s-a răsturnat în comuna Bălțați, județul Iași, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism care a pătruns pe contrasens. Șoferul mașinii, un bărbat de 36 de ani, a decedat pe loc, iar o tânără de 19 ani, din același autoturism, a suferit un stop […]
14:40
Uraganul Melissa a lovit marți Jamaica cu o forță devastatoare, devenind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată pe insulă. Furtuna a atins viteze maxime de 295 km/h, echivalente cu un uragan de categoria 5, nivelul cel mai înalt pe scara Saffir-Simpson, potrivit Centrului Național pentru Uragane al SUA. Meteorologii și autoritățile locale au numit Melissa […]
14:40
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat, în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la postul nostru de televiziune, că tot mai mulți antreprenori din Republica Moldova se confruntă cu presiuni din partea autorităților, iar unul dintre instrumentele folosite în acest sens ar fi chiar Poliția. Andrei Spînu, fost ministru al […]
14:30
Negrescu: „Pachetul de creștere economică, în valoare de 1,9 miliarde de euro, un test important pentru guvernarea de la Chișinău” # N4
Republica Moldova este pregătită pentru o nouă etapă de negociere cu Uniunea Europeană pe clustere, care trebuie să înceapă până la sfârșitul anului. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, la un interviu oferit postului public de televiziune. Totodată, el a declarat că este important să fie accelerat ritmul de negociere, iar […]
14:30
România și aliații NATO au fost notificați în legătură cu planurile Statelor Unite de a reduce numărul trupelor staționate pe flancul estic al Europei, inclusiv a celor care urmau să fie dislocate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, a anunțat Ministerul Apărării Naționale de la București. Aliații europeni ai Washingtonului fuseseră deja informați de administrația președintelui […]
13:00
O tragedie cumplită a zguduit satul Japca din raionul Florești. Un copil de doar doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână din curtea casei. Totul s-a întâmplat în câteva clipe, în timp ce mama micuțului cocea pâine, transmite TV Nord. „Am intrat în casă și frământam pâinea și el a ieșit […]
12:30
Inundațiile provocate de ploi torențiale record au ucis cel puțin nouă persoane și au lăsat alte cinci dispărute în centrul Vietnamului, a anunțat guvernul miercuri. Șase dintre victime s-au înregistrat în orașele Danang — care găzduiește una dintre cele mai populare plaje ale țării — și Hoi An, un vechi oraș istoric, potrivit unui comunicat […]
12:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, va conduce în continuare instituția pe care o reprezintă. Declarația a fost făcută de ministrul în exercițiu al Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la o emisiune de la Rlive. În același timp, ea a subliniat că acesta este un bun profesionist și are o echipă performantă. DANIELLA MISAIL-NICHITIN, ministru […]
12:10
Palestinienii au inspectat miercuri locul unui atac aerian israelian desfășurat în timpul nopții, în orașul Gaza, în timp ce echipele de intervenție au transportat trupul unei victime acoperite. Israelul a continuat miercuri bombardamentele aeriene asupra Fâșiei Gaza, soldate cu zeci de morți, după ce a anunțat că un atac al militanților palestinieni a ucis un […]
