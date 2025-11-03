Italia: O parte a turnului medieval Torre dei Conti s-a prăbușit
3 noiembrie 2025 14:50
O parte a turnului medieval Torre dei Conti s-a prăbușit luni dimineață în timpul lucrărilor de renovare din apropierea Forumurilor Imperiale, pompierii salvând patru muncitori, în timp ce un altul a rămas prins sub dărâmături. Turnul, construit în 1238 de Papa Inocențiu al III-lea și situat lângă Colosseum și Forumul Roman, în centrul istoric al […]
• • •
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat oficial participarea, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici […]
Generalul-maior Yifat Tomer-Yerushalmi, Consilierul Juridic Militar-șef al Israelului, a fost găsită în viață duminică, după ce fusese declarată dispărută de familia sa. Forțele de securitate israeliene au început căutările pentru a o localiza pe Tomer-Yerushalmi, care și-a dat demisia vineri din cauza unei anchete penale privind scurgerea unui videoclip în care apăreau soldați abuzând un […]
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, în nordul Afganistanului, provocând mai multe decese și rănind aproximativ 260 de persoane, au anunțat autoritățile locale. Bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, scrie Reuters. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, seismul a avut […]
Compensațiile pentru căldură nu sunt condiționate de plata integrală a facturilor. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, după ce a fost întrebată dacă persoanele care nu achită integral factura la gaz pot fi private de compensații. Oficialul a mai precizat că furnizorii de energie au mecanismele lor pentru a-i […]
O moldoveancă de 51 de ani, stabilită în Italia, și-a pierdut viața săptămâna trecută, într-un grav accident rutier produs în localitatea Vigasio, regiunea Veneto. Victima se întorcea la serviciu după pauza de prânz, când autoturismul său s-a ciocnit frontal cu un autobuz de transport public, potrivit presei italiene. Femeia, angajată la un supermarket din oraș, […]
Ambasadorul Israelului la Chișinău: „Muncitorii moldoveni din Israel sunt foarte apreciați pentru profesionalismul lor” # N4
Muncitorii moldoveni din Israel sunt foarte apreciați pentru profesionalismul și implicarea lor. Declarația a fost făcută de ambasadorul Israelului la Chișinău, Yoram Elron, la o emisiune de la postul public de televiziune. Diplomatul a subliniat că această recunoaștere vine într-un context de colaborare economică tot mai strânsă între cele două țări. YORAM ELRON, ambasadorul Israelului […]
Încep înscrierile pentru compensațiile la energie în sezonul rece. Consumatorii casnici se pot înscrie în programul guvernamental „Ajutor la contor” pe platforma compensatii.gov.md, începând cu 3 până pe 28 noiembrie. Potrivit autorităților, sistemul și procedura de acordare a compensațiilor rămân aceleași ca anul trecut. NATALIA PLUGARU, ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Procesul de depunere a […]
Carabinierii din provincia Mantova, cu sprijinul inspectoratului de muncă și al Europol, au descoperit un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri proveniți din Republica Moldova în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei. Ancheta, desfășurată pe parcursul unui an, a dus la punerea sub acuzare a doi antreprenori italieni – un bărbat de 39 […]
Continuă scumpirile la carburanți, mai ales la motorină, al cărei preț a depășit pragul psihologic de 20 de lei # N4
Continuă scumpirile la carburanți, mai ales la motorină, al cărei preț a depășit pragul psihologic de 20 de lei, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 86 de bani, cu cinci bani mai mult. La […]
“M-au rugat să rămân primele 100 de zile.” Astfel a comentat deputatul ales în Parlament pe lista partidului Acțiune și Solidaritate, Dinu Plîngău, prezenta s-a în formațiune, după ce anterior anunțase că a luat decizia de a fi deputat neafiliat. El a precizat că ulterior urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma […]
Republica Moldova s-a confruntat, la ultimele trei scrutine, cu o propagandă acerbă venită de la Kremlin, alimentată de bani ilegali și cu implicarea inclusiv a unor preoți pe post de „influenceri” în biserici și pe TikTok. Țara noastră „și-a apărat democrația” și a rezistat datorită reglementărilor din domeniul audiovizualului și investigațiilor mass-mediei independente, a declarat […]
Autoritățile analizează modalități de reglementare a coletelor venite de pe platforme internaționale din China și alte țări. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, la o emisiune de la NewsMaker. Potrivit lui, produsele extrem de ieftine afectează producătorii locali și locurile de muncă, însă în același timp, reprezintă o oportunitate […]
Armata Federației Ruse a lansat în noaptea de joi, 30 octombrie, atacuri cu rachete și drone asupra Kievului și altor regiuni ale Ucraine, anunță Forțele Aeriene ale Ucrainei pe canalul lor Telegram. Potrivit acestora, dronele rusești au survolat regiunile Harkov, Sumî, Zaporojie, Nikolaev, Kiev, Cerkasî, Kirovograd, Jîtomîr, Vinnița și Hmelnîțkîi. În orașul Borîspil, regiunea Kiev, […]
Oficialii jamaicani au raportat patru decese provocate de uraganul Melissa, care a atins țărmul cu o zi înainte, fiind cel mai puternic uragan înregistrat vreodată care a lovit direct insula. „Sunt întristat să anunț că patru persoane – trei bărbați și o femeie – au fost confirmate decedate de poliția din St. Elizabeth. Ei au […]
VIDEO/ O femeie originară din R. Moldova a fost găsită moartă într-o pensiune din localitatea Cantù, Italia # N4
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 40 de ani, a fost găsită moartă într-o pensiune din localitatea Cantù, Italia. Potrivit presei locale, trupul neînsuflețit a fost descoperit după aproximativ zece zile de la deces. Echipajele de urgență au intervenit la fața locului cu ambulanță și mașină de terapie intensivă, însă femeia era […]
Astăzi, 30 octombrie, se împlinesc 33 de ani fără artiştii-simbol ai Mișcării de renaştere naţională, Ion și Doina Aldea-Teodorovici # N4
Astăzi, 30 octombrie, se împlinesc 33 de ani fără artiştii-simbol ai Mișcării de renaştere naţională, Ion și Doina Aldea-Teodorovici, viața cărora a fost curmată de un accident rutier. Artistul a decedat pe loc, fiind strivit de fiare, iar interpreta a murit în drum spre Spitalul de Urgență din București. În noaptea de 29 spre 30 […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va […]
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Capitală, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate, în aceeași cauză. Potrivit CNA, aceștia sunt bănuiți de angajări fictive, ceea ce a dus la […]
Amânarea, cu o săptămână, a votului pentru învestirea Guvernului, mai multe propuneri care ar putea fi incluse în programul de guvernare sau refuzul total de a vota pentru un nou Cabinet de miniștri. Aceasta este totalizarea consultărilor premierului desemnat, Alexandru Munteanu, cu frațiunile politice, după ce acesta și-a prezentat programul de guvernare și prioritățile viitorului […]
Un camion condus de un șofer din Republica Moldova s-a răsturnat în comuna Bălțați, județul Iași, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism care a pătruns pe contrasens. Șoferul mașinii, un bărbat de 36 de ani, a decedat pe loc, iar o tânără de 19 ani, din același autoturism, a suferit un stop […]
Uraganul Melissa a lovit marți Jamaica cu o forță devastatoare, devenind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată pe insulă. Furtuna a atins viteze maxime de 295 km/h, echivalente cu un uragan de categoria 5, nivelul cel mai înalt pe scara Saffir-Simpson, potrivit Centrului Național pentru Uragane al SUA. Meteorologii și autoritățile locale au numit Melissa […]
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat, în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la postul nostru de televiziune, că tot mai mulți antreprenori din Republica Moldova se confruntă cu presiuni din partea autorităților, iar unul dintre instrumentele folosite în acest sens ar fi chiar Poliția. Andrei Spînu, fost ministru al […]
Negrescu: „Pachetul de creștere economică, în valoare de 1,9 miliarde de euro, un test important pentru guvernarea de la Chișinău” # N4
Republica Moldova este pregătită pentru o nouă etapă de negociere cu Uniunea Europeană pe clustere, care trebuie să înceapă până la sfârșitul anului. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, la un interviu oferit postului public de televiziune. Totodată, el a declarat că este important să fie accelerat ritmul de negociere, iar […]
România și aliații NATO au fost notificați în legătură cu planurile Statelor Unite de a reduce numărul trupelor staționate pe flancul estic al Europei, inclusiv a celor care urmau să fie dislocate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, a anunțat Ministerul Apărării Naționale de la București. Aliații europeni ai Washingtonului fuseseră deja informați de administrația președintelui […]
O tragedie cumplită a zguduit satul Japca din raionul Florești. Un copil de doar doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână din curtea casei. Totul s-a întâmplat în câteva clipe, în timp ce mama micuțului cocea pâine, transmite TV Nord. „Am intrat în casă și frământam pâinea și el a ieșit […]
Inundațiile provocate de ploi torențiale record au ucis cel puțin nouă persoane și au lăsat alte cinci dispărute în centrul Vietnamului, a anunțat guvernul miercuri. Șase dintre victime s-au înregistrat în orașele Danang — care găzduiește una dintre cele mai populare plaje ale țării — și Hoi An, un vechi oraș istoric, potrivit unui comunicat […]
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, va conduce în continuare instituția pe care o reprezintă. Declarația a fost făcută de ministrul în exercițiu al Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la o emisiune de la Rlive. În același timp, ea a subliniat că acesta este un bun profesionist și are o echipă performantă. DANIELLA MISAIL-NICHITIN, ministru […]
Palestinienii au inspectat miercuri locul unui atac aerian israelian desfășurat în timpul nopții, în orașul Gaza, în timp ce echipele de intervenție au transportat trupul unei victime acoperite. Israelul a continuat miercuri bombardamentele aeriene asupra Fâșiei Gaza, soldate cu zeci de morți, după ce a anunțat că un atac al militanților palestinieni a ucis un […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va […]
Coreea de Sud l-a întâmpinat miercuri pe președintele american Donald Trump cu o replică a unei coroane de aur și i-a acordat „Ordinul Mare al Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a țării. Trump a sosit în Coreea de Sud în ultima etapă a unui turneu asiatic care a inclus opriri în Malaezia și Japonia, unde […]
Obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2028, în baza angajamentelor asumate de Partidul Acțiune și Solidaritate față de cetățeni. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, Marcela Adam, la o emisiune de la postul public de televiziune. Totodată, ea a precizat că reformele inițiate de Guvernul Recean trebuie […]
„Partidul Nostru” va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară și va deține o poziție de vicepreședinte în Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică. Acest anunț a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, în urma consultărilor din Parlament. Renato Usatîi, președintele Partidului „Nostru”: „Partidul Nostru va conduce Comisia agricultură și industrie alimentară. […]
Partidul Acțiune și Solidaritate va păstra șefia comisiilor-cheie din Parlament, precum Comisia economie, buget și finanțe, Comisia juridică, numiri și imunități, dar și cea pentru integrare europeană și politică externă. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, Radu Marian, la o emisiune de la postul public de televiziune. El a precizat că discuțiile între liderii […]
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a prezentat noua garnitură pe care o propune pentru următorul Guvern. Din componența acestuia fac parte mai multe nume care au activat și în Executivul condus de Dorin Recean. Astfel, Eugen Osmochescu este propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vladimir Bolea – ministru […]
Peste 5.600 de cazuri de accident vascular cerebral au fost înregistrate, anul trecut, în Republica Moldova, iar în primele luni ale anului curent au fost deja diagnosticate aproximativ 5.300 de cazuri. Datele au fost prezentate de autorități în contextul Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral. În deschiderea evenimentului, ministrul Sănătății în exercițiu, Ala Nemerenco, a […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a conferit distincții importante conducerii Poliției Naționale. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef, iar adjunctul său, Lilian Carabeț, a fost decorat cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III. Potrivit decretului prezidențial, Viorel Cernăuțeanu a fost avansat în grad […]
Al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, Lukoil, a anunțat că își va vinde activele internaționale, în urma sancțiunilor impuse săptămâna trecută de Statele Unite din cauza războiului din Ucraina. Decizia reprezintă cea mai importantă măsură luată până acum de o companie rusă ca reacție la sancțiunile occidentale impuse Moscovei după invazia […]
Inițiativa primarului general al Capitalei, Ion Ceban, de a intra în componența Guvernului este „populistă”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la TV8. Potrivit lui, fiecare „trebuie să-și facă treaba la locul său”. IGOR GROSU, președintele Parlamentului: „Este o inițiativă populistă. În loc să se ocupe de problemele […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va […]
Premierul desemnat Alexandru Munteanu își prezintă, rând pe rând, echipa guvernamentală pe care ar urma s-o conducă. Până la această oră, Alexandru Munteanu i-a prezentat pe potențialii miniștri Vladislav Cojuhari, Emil Ceban, Cristian Jardan, Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță. Vladislav Cojuhari – ministru al Justiției. Vladislav Cojuhari este singurul cu experiență ministerială dintre […]
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie a inaugurat un cabinet de rezonanță magnetică de ultimă generație # N4
Pacienții Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău vor avea, de acum înainte, acces la investigații de rezonanță magnetică nucleară 3 Tesla. Echipamentul, în valoare de peste 34 de milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale. Noul echipament va permite efectuarea a aproximativ 3.000 de investigații anuale, […]
Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea fază a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă procesul este temporar blocat din cauza refuzului Ungariei de a avansa în raport cu Ucraina. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, într-un interviu pentru un post de radio din România. Totodată, ea și-a exprimat speranța […]
Președintele Argentinei, Javier Milei, a declarat duminică că victoria zdrobitoare a partidului său în alegerile legislative de la mijlocul mandatului marchează un punct de cotitură pentru țară și a promis să continue reformele pe care guvernul său le consideră în continuare necesare. El i-a invitat pe guvernatorii provinciilor la discuții privind eventuale acorduri parlamentare și […]
Premierul Lituaniei, Inga Ruginiene, a declarat că țara sa va începe să doboare baloanele traficanților care traversează granița dinspre Belarus, după ce acestea au perturbat în mod repetat traficul aerian al statului baltic. Lituania a fost nevoită să închidă Aeroportul din Vilnius de patru ori săptămâna trecută, după ce baloane au intrat în spațiul său […]
