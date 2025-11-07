Editorial/ Când, mai exact, și cum anume vom adera la UE?
Ziarul de Garda, 7 noiembrie 2025 14:30
Raportul Comisiei Europene privind extinderea m-a prins la București, cea mai apropiată capitală europeană pentru noi. Raportul actual vizează 10 state și Moldova se arată printre campioane. „Comisia consideră că Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea unor capitole: unu (aspecte fundamentale), șase (relații externe) și doi (piața internă)”, se spune în Raportul de Extindere,...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 15 minute
14:30
Raportul Comisiei Europene privind extinderea m-a prins la București, cea mai apropiată capitală europeană pentru noi. Raportul actual vizează 10 state și Moldova se arată printre campioane. „Comisia consideră că Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea unor capitole: unu (aspecte fundamentale), șase (relații externe) și doi (piața internă)”, se spune în Raportul de Extindere,...
Acum o oră
14:00
PREMIERĂ/ ZdG.md, cel mai urmărit site media din R. Moldova în luna octombrie 2025, conform datelor Gemius # Ziarul de Garda
Site-ul zdg.md, gestionat și deținut de Ziarul de Gardă, a fost cel mai urmărit site media din R. Moldova în luna octombrie 2025, conform datelor publicate de Agenția de cercetare Gemius, desemnată furnizor oficial al măsurării audienței online de către Asociația Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului (BATI). Datele publicate online de Gemius arată...
13:50
LIVE TEXT/ Un bărbat a murit în timpul bombardamentelor asupra orașului Herson. Război în Ucraina, ziua 1353 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:42 În urma bombardamentului cu artilerie asupra orașului Herson, vineri dimineață, a murit un bărbat de 52 de ani care se afla pe stradă, informează procuratura regională. Herson este bombardat în mod regulat. Orașul se află, de fapt, pe linia frontului, care este reprezentată de râul Dnipro. UPDATE 10:10 În noaptea de 7 noiembrie,...
Acum 2 ore
13:40
R. Moldova a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la aeroportul Chișinău # Ziarul de Garda
R. Moldova poartă discuții continue cu Bulgaria și România, inclusiv cu compania Rompetrol, pentru a asigura necesarul de benzină, motorină și kerosen pentru aeronavele ce efectuează curse de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinau. Totodată, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil...
13:30
Comisia Europeană interzice eliberarea vizelor Schengen multiple pentru cetățenii ruși # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a anunțat că interzice eliberarea vizelor Schengen multiple pentru cetățenii ruși. În comunicatul de presă al instituției se menționează că regulile mai stricte au fost adoptate din cauza „riscurilor crescute pentru securitate”, inclusiv „utilizarea migrației ca armă, acte de sabotaj și utilizarea potențial ilegală a vizelor”. „Cetățenii ruși nu vor mai putea obține...
13:00
Liderul Siriei, inclus lista persoanelor implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Ordinul semnat de șeful SIS # Ziarul de Garda
Serviciul de Informații şi Securitate al R. Moldova (SIS) a inclus în lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă numele liderului sirian Ahmed Hussein al-Sharaa. Ordinul a fost semnat la 3 noiembrie de șeful SIS Alexandru Musteață și publicat în Monitorul Oficial. Abu Muhammad al-Julani...
12:50
VIDEO/ Cu suportul financiar al Uniunii Europene, în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale # Ziarul de Garda
În februarie 2023, în Republica Moldova a fost lansat proiectul „Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de către un consorțiu format din trei organizații ale societății civile: Keystone Moldova, Fundația „Dorcas-Moldova și Asociația pentru Educație „Neoumanist”. În cadrul proiectului, organizațiile societății civile, în...
Acum 4 ore
12:40
LIVE/ Ședința Parlamentului. Au fost constituite 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc vineri, 7 noiembrie, în ședință. În cadrul ședinței, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, va susține un discurs în plenul Parlamentului. Totodată, parlamentarii urmează să examineze două proiecte de lege – pentru modificarea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului și proiectul de hotărâre...
12:40
Dorin Damir a fost eliberat din arest și i-a fost aplicată interdicția de a părăsi R. Moldova pentru două luni # Ziarul de Garda
Dorin Damir, președintele Federației de Arte Marțiale „FEA” și finul ex-președintelui Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat din izolator. Acesta are interdicție de a părăsi R. Moldova timp de 60 de zile, a declarat purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, pentru TV8. Dorin Damir și Octavian...
12:20
Dorin Damir a fost eliberat și i-a fost aplicată interdicția de a părăsi R. Moldova pentru două luni # Ziarul de Garda
Dorin Damir, președintele Federației de Arte Marțiale „FEA” și finul ex-președintelui Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat din izolator. Acesta are interdicție de a părăsi R. Moldova timp de 60 de zile, a declarat purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, pentru TV8. Dorin Damir și Octavian...
12:00
Grup infracțional condus din închisoare: patru deținuți din Penitenciarul nr. 18, bănuiți de acumulare ilegală de bani pentru organizația criminală „Kitaeț” # Ziarul de Garda
Un grup infracțional, format din deținuți considerați „autorități criminale”, implicați în acumularea ilegală de bani pentru susținerea organizații criminale, a fost destructurat de Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești, angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), anunță vineri, 7 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit oamenilor legii, în cadrul...
12:00
Ministrul Sănătății, reacție nouă la scandalul diplomelor de rezidențiat pe care și-a pus semnătura. Face referire la un ordin intern din perioada pandemiei Covid-19 # Ziarul de Garda
Emil Ceban, ministrul Sănătății afirmă că toate diplomele eliberate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” „sunt valide și se oferă în baza unui dosar complex, pentru fiecare rezident în parte”. Oficialul susține că „a semnat diplomele în baza informațiilor oferite în dosar și că „sacă se va constata de autoritățile române că anumite...
11:50
LIVE/ Ședința Parlamentului. Deputații examinează proiectul privind grupurile parlamentare de prietenie # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc vineri, 7 noiembrie, în ședință. În cadrul ședinței, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, va susține un discurs în plenul Parlamentului. Totodată, parlamentarii urmează să examineze două proiecte de lege – pentru modificarea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului și proiectul de hotărâre...
11:50
VIDEO/ Un birou de legătură cu Parlamentul European va fi deschis la Chișinău. Anunțul făcut de Roberta Metsola # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susțin o conferință de presă comună vineri, 7 noiembrie. Metsola a anunțat în cadrul conferinței că la Chișinău va fi inaugurat un birou de legătură cu Parlamentul European. Președinta Legislativului European se află într-o vizită la Chișinău în perioada 6–7 noiembrie, în contextul constituirii...
11:40
DOC/ Diplomele de rezidențiat de la Universitatea de Medicină din Chișinău, eliberate unor medici care activează în România, publicate de presa din România, sunt AUTENTICE # Ziarul de Garda
Diplomele de rezidențiat obținute de medici care activează în România la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, care ar fi fost obținute ilegal, potrivit Parchetului General al României, sunt autentice. G4media.ro a publicat trei diplome de studii de rezidențiat, iar Ziarul de Gardă a verificate datele din actele de studii pe portalul...
11:30
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susțin o conferință de presă comună vineri, 7 noiembrie. Roberta Metsola se află într-o vizită la Chișinău în perioada 6–7 noiembrie, în contextul constituirii noului Parlament. În cadrul vizitei sale, președinta Parlamentului European a susținut un discurs în plenul Legislativului R. Moldova. Roberta Metsola...
11:20
LIVE/ Ședința Parlamentului. Roberta Metsola în plenul Legislativului: „Progresul R. Moldova este unul remarcabil. Acum suntem pe calea de a deschide noi capitole de negocieri” # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc vineri, 7 noiembrie, în ședință. În cadrul ședinței, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, va susține un discurs în plenul Parlamentului. Totodată, parlamentarii urmează să examineze două proiecte de lege – pentru modificarea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului și proiectul de hotărâre...
11:20
Reacția Universității de Medicină la scandalul diplomelor de rezidențiat eliberate unor medici care lucrează în România. Instituția afirmă că a respectat „integral legislația R. Moldova” # Ziarul de Garda
Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță că „respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul de admitere, instruire și eliberare a diplomelor medicilor rezidenți” și că „este deschisă colaborării cu autoritățile competente”, se precizează într-un comunicat de presă emis de instituție. „USMF „Nicolae Testemițanu” respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul de admitere, instruire...
11:00
LIVE/ Ședința Parlamentului. Roberta Metsola: „Progresul R. Moldova este deja unul remarcabil. Acum suntem pe calea de a deschide noi capitole de negocieri până la sfârșitul anului” # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc vineri, 7 noiembrie, în ședință. În cadrul ședinței, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, va susține un discurs în plenul Parlamentului. Totodată, parlamentarii urmează să examineze două proiecte de lege – pentru modificarea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului și proiectul de hotărâre...
10:50
Doi bărbați, printre care un taximetrist, a fost condamnat la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în starea de ebrietate # Ziarul de Garda
Procuratura Soroca oficiul Florești, informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în privința șoferilor care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat. Unul dintre condamnați este un taximetrist care a urcat drogat la volan, potrivit unui comunicat al Procuraturi Generale. Judecătoria Soroca, sediul Florești, l-a recunoscut vinovat pe un...
Acum 6 ore
10:30
LIVE TEXT/ Atacuri nocturne cu drone asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1353 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:10 În noaptea de 7 noiembrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 128 de drone. Militarii au neutralizat 94 dintre ele, potrivit unui comunicat al comandamentului Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene. Aproximativ 80 dintre dronele lansate au fost drone de atac de tip Shahed. „Au fost înregistrate 31 de lovituri ale dronelor de...
10:20
Semnătura noului ministru al Sănătății apare pe diplomele medicilor acuzați că le-au obținut fraudulos. Emil Ceban: „Procedură administrativă standard” # Ziarul de Garda
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele,...
10:20
LIVE/ Ședința Parlamentului. Roberta Metsola va susține un discurs în plenul Legislativului # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc vineri, 7 noiembrie, în ședință. În cadrul ședinței, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, va susține un discurs în plenul Parlamentului. Totodată, parlamentarii urmează să examineze două proiecte de lege – pentru modificarea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului și proiectul de hotărâre...
09:50
Un bărbat a fost trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul, pentru „a-l educa” # Ziarul de Garda
Un bărbat de 41 de ani a fost trimis în judecată pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025, anunță vineri, 7 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, în seara zilei de 6 septembrie 2025, bărbatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția...
09:40
Încă o vicepreședintă a unei organizației teritoriale a partidului „Șor” a fost trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, potrivit comunicatului instituției....
09:30
LIVE/ Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns la Chișinău. Igor Grosu o întâmpină la Parlament # Ziarul de Garda
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, este întâmpinată, vineri, 7 noiembrie, de către președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu la clădirea Legsilativului. Oficiala europeană urmează să susțină un discurs în ședința plenară. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, efectuează o vizită oficială în R. Moldova în perioada 6–7 noiembrie, în contextul constituirii noului Parlament. Roberta Metsola este...
Acum 8 ore
08:40
Gunvor a renunțat la achiziția activelor externe ale „Lukoil”, după ce Ministerul de Finanțe al SUA a numit compania „o marionetă a Kremlinului” # Ziarul de Garda
Comerciantul global de mărfuri Gunvor a renunțat la achiziția activelor externe ale „Lukoil”. Decizia vine după ce Ministerul de Finanțe al SUA a numit compania de trading petrolier „o marionetă a Kremlinului”, scrie Meduza. „Lukoil” anunțase vânzarea activelor sale din străinătate, evaluate la aproximativ 20 de miliarde de euro, la patru zile după ce a...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Ucraina majorează finanțarea pentru brigăzile și corpurile de armată care se află în prima linie. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Finanțarea va fi majorată pentru brigăzile și corpurile de armată care se află în prima linie. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru într-o intervenție video, potrivit Ukrinform. „Pregătim activ astăzi întâlnirea Statului Major și alte câteva formate cu armata, cu ministrul Apărării, echipa Biroului, în urma unei vizite în regiunile Donețk...
21:20
Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea ex-magistratului Andrei Niculcea și menține prevederile care permit sancționarea disciplinară a judecătorilor demisionați # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul judecător Andrei Niculcea, cel care a emis anterior sentințe în dosarul lui Filat, Șor și Botnari și despre care Rise Moldova a dezvăluit anterior informații cu privire la legăturile cu ex-deputatul fugar Ilan Șor, prin care acesta contesta prevederile Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor....
20:20
POLITICO/ UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși # Ziarul de Garda
UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând capăt efectiv eliberării permiselor Schengen cu intrări multiple în majoritatea cazurilor, au declarat trei oficiali europeni pentru POLITICO. Această mișcare, care reprezintă un alt pas în eforturile blocului comunitar de a pedepsi Moscova pentru războiul său continuu din Ucraina, va...
19:50
LIVE TEXT/ O persoană a murit în urma unui atac rusesc din regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:45 După bombardamentul rus din regiunea Zaporijjea, locuitorii au raportat că o persoană s-ar putea afla sub dărâmăturile unei clădiri rezidențiale distruse. În timpul operațiunilor de salvare de urgență, salvatorii au descoperit și deblocat corpul decedatului, scrie Serviciul de Urgență al Ucrainei. În plus, la alte două adrese din regiune, o clădire comercială a...
19:00
Mark Rutte, secretarul general al NATO, mulțumește României pentru sprijinul acordat R. Moldova # Ziarul de Garda
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pe 6 noiembrie că împărtășește „sentimentul de urgență” exprimat de președintele României, Nicușor Dan, cu privire la amenințările hibride din partea Rusiei și la faptul că România sprijină R. Moldova în acest sens. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu oferit portalului Calea Europeană. „Vă pot...
18:20
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor pentru partidele politice, conform rezultatelor la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut în urma ședinței din 6 noiembrie. Astfel, CEC a stabilit și aprobat cuantumul alocației pentru două luni...
17:40
Doi distribuitori de servicii media, amendați de Consiliul Audiovizualului. Încălcările depistate # Ziarul de Garda
Consiliul Audiovizualului (CA) a amendat în sumă totală de 50 000 de lei doi distribuitori de servicii media și au dispus câte o avertizare publică altor patru, pentru nerespectarea listei serviciilor media audiovizuale „must carry” și poziționarea neconformă a acestora în lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise. În total, au fost supuși...
17:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Parlamentului în cadrul ședinței de joi, 6 noiembrie, anunță Parlamentul. Potrivit informațiilor comunicate de Parlament, Victor Agrici este absolvent al Universității din Bologna, fiind licențiat în științe politice, dezvoltare și cooperare...
17:20
Duma de Stat acuză „agenții străini” că intenționează să se amestece în alegerile din 2026 # Ziarul de Garda
Președintele Comisiei Dumei de Stat pentru intervenția străină, Vasili Piskarev, a acuzat „agenții străini” că intenționează să se amestece în alegerile din 2026. Potrivit acestuia, tema „sabotajului” la viitoarele alegeri pentru Duma de Stat a devenit „un punct obligatoriu pe agenda diverselor adunări ale cercurilor emigrante anti-ruse”, scrie Novaia Gazeta Europe. „Comisia a constatat că...
17:10
Serviciul Fiscal atenționează despre un nou fals. Contribuabilii primesc mesaje false că sunt amendați cu 20 de mii de lei de FISC # Ziarul de Garda
Noi mesaje false sunt distribuie prin aplicații de mesagerie precum Viber, Telegram și altele, anunță joi, 6 noiembrie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Potrivit SFS, persoanele intenționate se prezintă a fi angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 de lei, făcând referire...
17:00
LIVE TEXT/ O grupare partizană rusă a sabotat zeci de trenuri într-un atac asupra logisticii militare ruse. Au fost folosite Cocktailuri Molotov. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:50 Gruparea partizană rusă „Libertatea Rusiei” a sabotat zeci de trenuri ce vizau infrastructura logistică a armatei ruse, a raportat agenția de informații militare ucraineană (HUR). Conform raportului partizanii au dat foc la zeci de trenuri folosite de forțele ruse pentru a transporta arme, muniții și echipamente către liniile frontului din Ucraina. Atacurile ar...
17:00
MEC, reacție după adoptarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a unei legi care prevede obligativitatea studierii limbii găgăuze # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu aprobarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei, pe 3 noiembrie 2025, a așa-numitei „Legi a Educației”. Potrivit unui comunicat al MEC din 6 noiembrie, actul normativ „încalcă grav” prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Făcând referire la Codul educației, Ministerul Educației și Cercetării a...
16:40
„Ei ar vrea să ne înfurie, ca să cerem cedarea Hersonului.” Cum îi terorizează rușii pe civili prin atacuri cu drone # Ziarul de Garda
Ultimul an pe teritoriile eliberate ale regiunii Herson a fost o perioadă de adevărată teroare aeriană pentru populația civilă. Atacurile masive și sistematice asupra oamenilor cu ajutorul dronelor nu doar că s-au intensificat, ci au devenit neîntrerupte, zi și noapte. În august și septembrie 2025, rușii au atacat regiunea Herson cu drone, folosind în medie...
16:30
Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane lei la bugetul de stat după un control al Serviciului Vamal # Ziarul de Garda
Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane lei la bugetul de stat, în urma unei decizii de regularizare emise de Serviciul Vamal. Conform comunicatului de presă emis de Serviciul Vamal, controlul a fost realizat în baza analizei de risc și a vizat verificarea corectitudinii declarării valorii în vamă pentru mărfurile importate. În cadrul verificărilor, au...
16:20
Procurorii din Georgia acuză mai multe figuri ale opoziției, inclusiv fostul președinte Mihail Saakașvili, că încearcă să răstoarne guvernul # Ziarul de Garda
Procurorii georgieni au acuzat opt figuri ale opoziției, inclusiv fostul președinte deja condamnat Mihail Saakașvili, de complot pentru răsturnarea guvernului și de ajutorare a puterilor străine, o mișcare care va adânci cu siguranță îngrijorările cu privire la democrația din țara candidată la UE, potrivit Reuters. Unul dintre principalele blocuri ale opoziție, pe care partidul de...
16:10
Femeia care a accidentat grav un copil la Comrat, încercând să parcheze automobilul, a fost plasată în arest pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Șoferița care încerca să parcheze automobilul și a accidentat, pe 4 noiembrie, la Comrat, o mamă cu doi copii care se aflau pe trotuar, a fost arestată joi, 6 noiembrie, pentru 30 de zile. Unul dintre copii a suferit răni grave și, din cauza stării sale critice, a fost transferat la Chișinău, la Institutul Mamei...
16:00
Peste 175 de mii de apeluri la 112 în octombrie. Circa 37% au fost non-urgente. „Apelurile care nu justifică o urgență pot întârzia intervențiile reale și pot pune în pericol vieți omenești” # Ziarul de Garda
În luna octombrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 176774 apeluri, cu o medie zilnică de aproximativ 5700 apeluri. Dintre acestea, 99810 apeluri (62,68%) au fost reale, reprezentând cazuri care necesitau intervenția imediată a serviciilor specializate, iar 59536 apeluri (37,32%) au fost non-urgente, se arată în comunicatul de presă emis de...
15:50
LIVE TEXT/ Un atac rusesc a întrerupt curentul electric în minele din regiunea Dnipro, blocând aproape 2600 de mineri în subteran. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:40 În urma atacurilor armatei ruse asupra regiunii Dnipro, a fost întrerupt curentul electric la opt mine de cărbune. În momentul incidentului, 2595 de mineri se aflau în subteran, a informat de Ministerul ucrainean al Energiei. Salvatorii și personalul minei au organizat evacuarea oamenilor la suprafață. Conform informațiilor preliminare, nu există victime sau răniți....
15:30
Laboratoarele de control al alimentelor au obținut reacreditarea și extinderea domeniului de acreditare în conformitate cu standardele internaționale # Ziarul de Garda
Laboratoarele Centrului Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor au obținut reacreditarea și extinderea domeniului de acreditare în conformitate cu standardele internaționale. Reevaluarea a fost realizată împreună cu experți naționali și internaționali din România și Ucraina, se arată în comunicatul de presă emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Extinderea domeniilor de acreditare...
15:10
Republica Moldova preia președinția Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE # Ziarul de Garda
În premieră, R. Moldova a fost aleasă în calitate de președinte al Protocolului privind apa și sănătatea, un instrument juridic internațional gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE). Țara noastră va conduce protocolul în perioada 2026-2028. În perioada 5-7 noiembrie, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, la Budapesta,...
15:00
Curtea Constituțională a validat mandatele candidaților supleanți ai PAS după ce opt deputați au renunțat la mandate # Ziarul de Garda
Astăzi, 6 noiembrie, Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS). Ieri, 5 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a anunțat că a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Dan Perciun, Emil Ceban,...
15:00
Doi tineri documentați anterior pentru trafic de droguri, și-au reluat activitatea. Poliția i-a prins, din nou, cu un polițist sub acoperire care a efectuat achiziții de control # Ziarul de Garda
Doi tineri de 20 și 25 de ani, originari din nordul Moldovei și temporar domiciliați în Chișinău, anterior documentați pentru trafic de droguri, și-au reluat activitatea infracțională, „utilizând metode sofisticate de camuflare”, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cei doi au fost arestați pentru 30 de zile. Potrivit materialelor acumulate, suspecții procurau droguri în cantități...
14:50
Curtea Constituțională a validat candidații supleanți ai PAS după ce opt deputați au renunțat la mandate # Ziarul de Garda
Astăzi, 6 noiembrie, Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS). Ieri, 5 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a anunțat că a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Dan Perciun, Emil Ceban,...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.