LIVE/ Ședința Parlamentului. Roberta Metsola va susține un discurs în plenul Legislativului

11:30

În Europa, traficanții de droguri îngroapă cocaina în loc să o vândă. În decembrie 2024, poliția din Spania a descoperit tone de droguri ascunse în containere sub pământ. Specialiștii spun că piața este plină de cocaină, iar vânzarea nu mai aduce profit ca înainte. Bandele ascund marfa, sperând ca prețurile să crească din nou. Ce...