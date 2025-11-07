LIVE/ Ședința Parlamentului. Roberta Metsola va susține un discurs în plenul Legislativului
Ziarul de Garda, 7 noiembrie 2025 10:20
Deputații se întrunesc vineri, 7 noiembrie, în ședință. În cadrul ședinței, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, va susține un discurs în plenul Parlamentului. Totodată, parlamentarii urmează să examineze două proiecte de lege – pentru modificarea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului și proiectul de hotărâre...
• • •
Acum 5 minute
10:30
LIVE TEXT/ Atacuri nocturne cu drone asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1353 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:10 În noaptea de 7 noiembrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 128 de drone. Militarii au neutralizat 94 dintre ele, potrivit unui comunicat al comandamentului Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene. Aproximativ 80 dintre dronele lansate au fost drone de atac de tip Shahed. „Au fost înregistrate 31 de lovituri ale dronelor de...
Acum 15 minute
10:20
Semnătura noului ministru al Sănătății apare pe diplomele medicilor acuzați că le-au obținut fraudulos. Emil Ceban: „Procedură administrativă standard” # Ziarul de Garda
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele,...
10:20
Acum o oră
09:50
Un bărbat a fost trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul, pentru „a-l educa” # Ziarul de Garda
Un bărbat de 41 de ani a fost trimis în judecată pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025, anunță vineri, 7 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, în seara zilei de 6 septembrie 2025, bărbatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția...
09:40
Încă o vicepreședintă a unei organizației teritoriale a partidului „Șor” a fost trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, potrivit comunicatului instituției....
Acum 2 ore
09:30
LIVE/ Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns la Chișinău. Igor Grosu o întâmpină la Parlament # Ziarul de Garda
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, este întâmpinată, vineri, 7 noiembrie, de către președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu la clădirea Legsilativului. Oficiala europeană urmează să susțină un discurs în ședința plenară. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, efectuează o vizită oficială în R. Moldova în perioada 6–7 noiembrie, în contextul constituirii noului Parlament. Roberta Metsola este...
08:40
Gunvor a renunțat la achiziția activelor externe ale „Lukoil”, după ce Ministerul de Finanțe al SUA a numit compania „o marionetă a Kremlinului” # Ziarul de Garda
Comerciantul global de mărfuri Gunvor a renunțat la achiziția activelor externe ale „Lukoil”. Decizia vine după ce Ministerul de Finanțe al SUA a numit compania de trading petrolier „o marionetă a Kremlinului”, scrie Meduza. „Lukoil” anunțase vânzarea activelor sale din străinătate, evaluate la aproximativ 20 de miliarde de euro, la patru zile după ce a...
Acum 12 ore
22:10
LIVE TEXT/ Ucraina majorează finanțarea pentru brigăzile și corpurile de armată care se află în prima linie. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Finanțarea va fi majorată pentru brigăzile și corpurile de armată care se află în prima linie. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru într-o intervenție video, potrivit Ukrinform. „Pregătim activ astăzi întâlnirea Statului Major și alte câteva formate cu armata, cu ministrul Apărării, echipa Biroului, în urma unei vizite în regiunile Donețk...
Acum 24 ore
21:20
Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea ex-magistratului Andrei Niculcea și menține prevederile care permit sancționarea disciplinară a judecătorilor demisionați # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul judecător Andrei Niculcea, cel care a emis anterior sentințe în dosarul lui Filat, Șor și Botnari și despre care Rise Moldova a dezvăluit anterior informații cu privire la legăturile cu ex-deputatul fugar Ilan Șor, prin care acesta contesta prevederile Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor....
20:20
POLITICO/ UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși # Ziarul de Garda
UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând capăt efectiv eliberării permiselor Schengen cu intrări multiple în majoritatea cazurilor, au declarat trei oficiali europeni pentru POLITICO. Această mișcare, care reprezintă un alt pas în eforturile blocului comunitar de a pedepsi Moscova pentru războiul său continuu din Ucraina, va...
19:50
LIVE TEXT/ O persoană a murit în urma unui atac rusesc din regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:45 După bombardamentul rus din regiunea Zaporijjea, locuitorii au raportat că o persoană s-ar putea afla sub dărâmăturile unei clădiri rezidențiale distruse. În timpul operațiunilor de salvare de urgență, salvatorii au descoperit și deblocat corpul decedatului, scrie Serviciul de Urgență al Ucrainei. În plus, la alte două adrese din regiune, o clădire comercială a...
19:00
Mark Rutte, secretarul general al NATO, mulțumește României pentru sprijinul acordat R. Moldova # Ziarul de Garda
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pe 6 noiembrie că împărtășește „sentimentul de urgență” exprimat de președintele României, Nicușor Dan, cu privire la amenințările hibride din partea Rusiei și la faptul că România sprijină R. Moldova în acest sens. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu oferit portalului Calea Europeană. „Vă pot...
18:20
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor pentru partidele politice, conform rezultatelor la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut în urma ședinței din 6 noiembrie. Astfel, CEC a stabilit și aprobat cuantumul alocației pentru două luni...
17:40
Doi distribuitori de servicii media, amendați de Consiliul Audiovizualului. Încălcările depistate # Ziarul de Garda
Consiliul Audiovizualului (CA) a amendat în sumă totală de 50 000 de lei doi distribuitori de servicii media și au dispus câte o avertizare publică altor patru, pentru nerespectarea listei serviciilor media audiovizuale „must carry” și poziționarea neconformă a acestora în lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise. În total, au fost supuși...
17:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Parlamentului în cadrul ședinței de joi, 6 noiembrie, anunță Parlamentul. Potrivit informațiilor comunicate de Parlament, Victor Agrici este absolvent al Universității din Bologna, fiind licențiat în științe politice, dezvoltare și cooperare...
17:20
Duma de Stat acuză „agenții străini” că intenționează să se amestece în alegerile din 2026 # Ziarul de Garda
Președintele Comisiei Dumei de Stat pentru intervenția străină, Vasili Piskarev, a acuzat „agenții străini” că intenționează să se amestece în alegerile din 2026. Potrivit acestuia, tema „sabotajului” la viitoarele alegeri pentru Duma de Stat a devenit „un punct obligatoriu pe agenda diverselor adunări ale cercurilor emigrante anti-ruse”, scrie Novaia Gazeta Europe. „Comisia a constatat că...
17:10
Serviciul Fiscal atenționează despre un nou fals. Contribuabilii primesc mesaje false că sunt amendați cu 20 de mii de lei de FISC # Ziarul de Garda
Noi mesaje false sunt distribuie prin aplicații de mesagerie precum Viber, Telegram și altele, anunță joi, 6 noiembrie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Potrivit SFS, persoanele intenționate se prezintă a fi angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 de lei, făcând referire...
17:00
LIVE TEXT/ O grupare partizană rusă a sabotat zeci de trenuri într-un atac asupra logisticii militare ruse. Au fost folosite Cocktailuri Molotov. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:50 Gruparea partizană rusă „Libertatea Rusiei” a sabotat zeci de trenuri ce vizau infrastructura logistică a armatei ruse, a raportat agenția de informații militare ucraineană (HUR). Conform raportului partizanii au dat foc la zeci de trenuri folosite de forțele ruse pentru a transporta arme, muniții și echipamente către liniile frontului din Ucraina. Atacurile ar...
17:00
MEC, reacție după adoptarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a unei legi care prevede obligativitatea studierii limbii găgăuze # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu aprobarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei, pe 3 noiembrie 2025, a așa-numitei „Legi a Educației”. Potrivit unui comunicat al MEC din 6 noiembrie, actul normativ „încalcă grav” prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Făcând referire la Codul educației, Ministerul Educației și Cercetării a...
16:40
„Ei ar vrea să ne înfurie, ca să cerem cedarea Hersonului.” Cum îi terorizează rușii pe civili prin atacuri cu drone # Ziarul de Garda
Ultimul an pe teritoriile eliberate ale regiunii Herson a fost o perioadă de adevărată teroare aeriană pentru populația civilă. Atacurile masive și sistematice asupra oamenilor cu ajutorul dronelor nu doar că s-au intensificat, ci au devenit neîntrerupte, zi și noapte. În august și septembrie 2025, rușii au atacat regiunea Herson cu drone, folosind în medie...
16:30
Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane lei la bugetul de stat după un control al Serviciului Vamal # Ziarul de Garda
Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane lei la bugetul de stat, în urma unei decizii de regularizare emise de Serviciul Vamal. Conform comunicatului de presă emis de Serviciul Vamal, controlul a fost realizat în baza analizei de risc și a vizat verificarea corectitudinii declarării valorii în vamă pentru mărfurile importate. În cadrul verificărilor, au...
16:20
Procurorii din Georgia acuză mai multe figuri ale opoziției, inclusiv fostul președinte Mihail Saakașvili, că încearcă să răstoarne guvernul # Ziarul de Garda
Procurorii georgieni au acuzat opt figuri ale opoziției, inclusiv fostul președinte deja condamnat Mihail Saakașvili, de complot pentru răsturnarea guvernului și de ajutorare a puterilor străine, o mișcare care va adânci cu siguranță îngrijorările cu privire la democrația din țara candidată la UE, potrivit Reuters. Unul dintre principalele blocuri ale opoziție, pe care partidul de...
16:10
Femeia care a accidentat grav un copil la Comrat, încercând să parcheze automobilul, a fost plasată în arest pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Șoferița care încerca să parcheze automobilul și a accidentat, pe 4 noiembrie, la Comrat, o mamă cu doi copii care se aflau pe trotuar, a fost arestată joi, 6 noiembrie, pentru 30 de zile. Unul dintre copii a suferit răni grave și, din cauza stării sale critice, a fost transferat la Chișinău, la Institutul Mamei...
16:00
Peste 175 de mii de apeluri la 112 în octombrie. Circa 37% au fost non-urgente. „Apelurile care nu justifică o urgență pot întârzia intervențiile reale și pot pune în pericol vieți omenești” # Ziarul de Garda
În luna octombrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 176774 apeluri, cu o medie zilnică de aproximativ 5700 apeluri. Dintre acestea, 99810 apeluri (62,68%) au fost reale, reprezentând cazuri care necesitau intervenția imediată a serviciilor specializate, iar 59536 apeluri (37,32%) au fost non-urgente, se arată în comunicatul de presă emis de...
15:50
LIVE TEXT/ Un atac rusesc a întrerupt curentul electric în minele din regiunea Dnipro, blocând aproape 2600 de mineri în subteran. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:40 În urma atacurilor armatei ruse asupra regiunii Dnipro, a fost întrerupt curentul electric la opt mine de cărbune. În momentul incidentului, 2595 de mineri se aflau în subteran, a informat de Ministerul ucrainean al Energiei. Salvatorii și personalul minei au organizat evacuarea oamenilor la suprafață. Conform informațiilor preliminare, nu există victime sau răniți....
15:30
Laboratoarele de control al alimentelor au obținut reacreditarea și extinderea domeniului de acreditare în conformitate cu standardele internaționale # Ziarul de Garda
Laboratoarele Centrului Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor au obținut reacreditarea și extinderea domeniului de acreditare în conformitate cu standardele internaționale. Reevaluarea a fost realizată împreună cu experți naționali și internaționali din România și Ucraina, se arată în comunicatul de presă emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Extinderea domeniilor de acreditare...
15:10
Republica Moldova preia președinția Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE # Ziarul de Garda
În premieră, R. Moldova a fost aleasă în calitate de președinte al Protocolului privind apa și sănătatea, un instrument juridic internațional gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE). Țara noastră va conduce protocolul în perioada 2026-2028. În perioada 5-7 noiembrie, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, la Budapesta,...
15:00
Curtea Constituțională a validat mandatele candidaților supleanți ai PAS după ce opt deputați au renunțat la mandate # Ziarul de Garda
Astăzi, 6 noiembrie, Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS). Ieri, 5 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a anunțat că a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Dan Perciun, Emil Ceban,...
15:00
Doi tineri documentați anterior pentru trafic de droguri, și-au reluat activitatea. Poliția i-a prins, din nou, cu un polițist sub acoperire care a efectuat achiziții de control # Ziarul de Garda
Doi tineri de 20 și 25 de ani, originari din nordul Moldovei și temporar domiciliați în Chișinău, anterior documentați pentru trafic de droguri, și-au reluat activitatea infracțională, „utilizând metode sofisticate de camuflare”, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cei doi au fost arestați pentru 30 de zile. Potrivit materialelor acumulate, suspecții procurau droguri în cantități...
14:50
14:40
DOC/ Președintele Federației de Judo, inculpat într-un dosar penal, decorat de Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei”. Explicațiile Președinției și declarațiile persoanei decorate: „M-am dedicat doar pentru țară” # Ziarul de Garda
Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din R. Moldova”, vizat într-un dosar penal de samavolnicie, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei”. Decretul a fost semnat de șefa statului pe 10 octombrie. Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, reprezentanții administrației prezidențiale de la Chișinău au declarat că propunerea de a...
14:20
Directorul Agenției „Moldsilva”, Victor Durbală a anunțat că și-a depus cererea de demisie # Ziarul de Garda
Directorul Agenției „Moldsilva”, Victor Durbală a anunțat că și-a depus cererea de demisie din funcție pe 4 noiembrie 2025. Într-un mesaj public, Durbală a transmis recunoștință colegilor din sistemul silvic, subliniind importanța muncii și devotamentului acestora pentru protejarea pădurilor țării. „A fost o onoare să lucrez alături de oameni dedicați, care zi de zi apără...
14:00
Doi bărbați au fost reținuți în Călărași pentru șantajarea unui consătean, după un pretins furt de 200 de grame de aur # Ziarul de Garda
Două persoane au fost reținute pentru șantajarea unui consătean cu întoarcerea unei „datorii” de 12 000 de euro, anunță joi, 6 noiembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit PCCOCS, aceștia i-au impus așa-zisa datorie cu pretenția că acel consătean ar fi furat 200 de grame de aur, atunci când ar fi...
14:00
Aeroportul din Hanovra a devenit al treilea aeroport din Germania care, în mai puțin de o săptămână, a fost nevoit să-și întrerupă activitatea din cauza descoperirii unei drone în apropiere. Drona a fost descoperită de piloții unui avion care se pregătea să aterizeze, scrie DW. Aeroportul din orașul german Hanovra, situat în landul federal Saxonia...
13:40
13:40
Dumitru Lazăr a fost numit în funcția de șef al Inspectoratului General pentru Migrație (IGM). Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, l-a prezentat pe Lazăr angajaților instituției. Potrivit unui comunicat al IGM, în alocuțiunea sa, Daniella Misail-Nichitin a subliniat că, numirea noului șef al IGM are ca obiective principale modernizarea instituției și dezvoltarea procesului de digitalizare...
13:30
AUDIO/ Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice. „Am o lucrare și îmi trebuie să faci de 350, dar acolo e un cabinet de 50 de mii” # Ziarul de Garda
În Chișinău se efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, anunță Procuraturii Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit PA, nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori...
13:10
VIDEO/ Doi minori de 13 și 15 ani, prinși de polițiști după ce au furat un Mercedes în capitală. Unul din ei este cercetat penal și riscă închisoare # Ziarul de Garda
Doi minori, de 13 și 15 ani, din raioanele Edineț și Orhei, au ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi sustras un automobil dintr-un garaj din capitală. Potrivit informațiilor din cadrul anchetei, cei doi ar fi acționat noaptea, pătrunzând în garaj prin deteriorarea sistemului de închidere și folosind cheile găsite în interior pentru a...
13:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu 135 de drone. Mai multe persoane sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:52 În noaptea de 6 noiembrie, armata rusă a atacat regiunile ucrainene cu 135 de drone de diferite tipuri. Forțele de apărare au neutralizat 108 ținte aeriene, au raportat Forțele Aeriene Ucrainene. Forțele ruse au lansat aproximativ 90 de drone „Shahed”, precum și drone „Gerber” și alte tipuri, din cinci direcții: Kursk, Orel, Millerovo,...
12:20
Cazul TUX Moldova: cinci persoane, reținute în urma unor descinderi, printre care lideri ai platformei. Surse: Soții Samoil au fost vizați de percheziții # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, au fost efectuate 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost...
12:20
Pedeapsă mai dură pentru liderul organizaţiei criminale „Machena”: decizia luată de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a acceptat contestația depusă de acuzatorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) pe cazul liderului organizaţiei criminale denumite „Machena” și a decis condamnarea definitivă a acestuia la 25 de ani de închisoare, în schimbul a 21 de ani cât a dispus inițial Judecătoria Chișinău. Potrivit unui comunicat al...
12:00
Cazul TUX Moldova: cinci persoane, reținute în urma unor percheziții, printre care lideri ai platformei. Oamenii legii a ridicat sute de mii de lei # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, au fost efectuate 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) Potrivit IGP, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „TUX Moldova”. „În urma perchezițiilor,...
12:00
„Ei sunt vinovați, și tot ei spun că preotul le-a tras cu tabureta în cap. N-am cuvinte”. Detalii despre agresorii de la biserica din Grinăuți trimiși în judecată # Ziarul de Garda
Șase persoane acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința preotului din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, Constantin Turtureanu și a membrilor familiei sale, au fost trimise în judecată, anunța marți, 3 noiembrie, Procuratura Generală. ZdG a vorbit cu preoteasa, Ana Turtureanu, care a oferit mai multe detalii despre persoanele anchetate și despre starea de...
11:50
Sănătate Info: Profesori din RM, victime ale unei scheme prin care industria tutunului a încercat să manipuleze consultările publice la nivel european # Ziarul de Garda
Un exercițiu democratic de consultare publică s-a transformat într-un scandal de integritate în Republica Moldova. Mai mulți profesori de la două universități spun că li s-a folosit abuziv identitatea de către persoane necunoscute care ar fi publicat pe site-ul Comisiei Europene poziții favorizante industriei tutunului, scrie Sănătate Info. S-a întâmplat în plin proces de consultare...
11:50
Președintele rus Vladimir Putin a ajutat cel puțin 24 de rude să obțină funcții legate de stat, se arată într-o investigație a „Agenției”. Familiile fostei soții, Ludmila Putin-Oceretnaia, precum și ale altor iubite ale lui Putin — Alina Kabaeva, Svetlana Krivonoghih și Alisa Harceva — au obținut venituri legate de autoritățile ruse, potrivit Novaia Gazeta...
11:30
„Avem nevoie de o schimbare reală de mentalitate” – Roberta Metsola comentează numărul redus de femei în Guvernul Munteanu # Ziarul de Garda
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a vorbit despre componența noului Guvern condus de Alexandru Munteanu, în care doar patru dintre cele 16 ministere vor fi conduse de femei. Într-un interviu acordat Ziarului de Gardă, aceasta a declarat că este nevoie de „o schimbare reală de mentalitate” pentru a le oferi femeilor șanse egale de a accede în...
11:30
De ce drogurile sunt îngropate în loc să fie vândute? OCCRP explică factorii care afectează aprovizionarea cu cocaină a Europei în 2025 # Ziarul de Garda
În Europa, traficanții de droguri îngroapă cocaina în loc să o vândă. În decembrie 2024, poliția din Spania a descoperit tone de droguri ascunse în containere sub pământ. Specialiștii spun că piața este plină de cocaină, iar vânzarea nu mai aduce profit ca înainte. Bandele ascund marfa, sperând ca prețurile să crească din nou. Ce...
11:10
Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice. Sunt investigate acțiunile a nouă persoane # Ziarul de Garda
În Chișinău se efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, anunță Procuraturii Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit PA, nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai...
11:10
Planul „Forța-2035”, țintit de propagandă: „Zona de apărare și securitate nu este un bazar unde se expun produsele” # Ziarul de Garda
Mai multe canale de Telegram afiliate rețelelor pro-ruse au distribuit coordonat mesaje care susțin că planul „Forța-2035”, aprobat recent de președinta Maia Sandu, ar fi un „plan secret NATO” și o dovadă a „militarizării Republicii Moldova sub influență externă”. În realitate, decretul prezidențial publicat în Monitorul Oficial reglementează dezvoltarea pe termen lung a Armatei Naționale,...
11:00
UE se pregătește să anunțe planul unui „Schengen militar”, care ar permite mutarea trupelor mai rapid pe continent, în cazul unui atac al Rusiei # Ziarul de Garda
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse. Acest plan ar urma să pregătească blocul european pentru a muta mai rapid trupele, armele şi proviziile pe continent în cazul unui conflict început de Federația...
