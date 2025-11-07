Oficialii UE la Chișinău: Încurajare și deschidere, dar rămân multe restanțe
BreakingNews, 7 noiembrie 2025 13:20
Într-o discuție despre parcursul european al Republicii Moldova, Ion Ceban a subliniat importanța vizitelor oficialilor europeni în țară. „Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere și acest ajutor", a spus primarul Chișinăului. Totuși, Ceban a atras atenția că, în toate întâlnirile și discuțiile, nu doar cele publice unde se transmit
Acum 5 minute
13:40
Un bărbat care a condus un vehicul aflat sub influenţa unui „cocktail" de droguri este pus sub urmărire penală. Incidentul a avut loc când patrula a observat comportamentul său la volan – deplasare haotică, reacţii întârziate, semne de consum de substanţe. În urma testării, rezultatele au confirmat prezenţa mai multor substanţe interzise în organismul conducătorului
Acum 30 minute
13:20
Într-o discuție despre parcursul european al Republicii Moldova, Ion Ceban a subliniat importanța vizitelor oficialilor europeni în țară. „Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere și acest ajutor", a spus primarul Chișinăului. Totuși, Ceban a atras atenția că, în toate întâlnirile și discuțiile, nu doar cele publice unde se transmit
Acum o oră
13:10
Suspiciuni la Serviciul Fiscal de Stat: peste 2 000 de companii luate la puricat pentru evaziune # BreakingNews
Autorităţile fiscale ale Republicii Moldova au demarat o amplă acţiune de verificare, vizând peste 2 000 de companiisuspectate de practici de evaziune fiscală. În cadrul acestei operaţiuni, agenţi economici din diverse sectoare — comerţ, servicii, producţie — au intrat sub lupa inspectorilor, care urmăresc identificarea veniturilor nedeclarate, facilităţilor fiscale necuvenite şi a tranzacţiilor artificiale. Conform informaţiilor preliminare, verificările
Acum 2 ore
12:40
Trei șoferi prinși sub influența alcoolului sau drogurilor: pedepse și amenzi aplicate # BreakingNews
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare, iar unul a fost amendat după ce au urcat la volan în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică. Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat de 32 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă de 4 ani de închisoare
12:10
Un bărbat de 31 de ani reținut după ce a încercat să evite patrula – două pachețele suspecte descoperite # BreakingNews
Un bărbat de 31 de ani a atras atenția patrulei din cadrul Inspectoratul General de Carabinieri după ce, observând echipajul pe strada Tăbăcăria Veche din Chișinău, şi‑a schimbat brusc direcția de deplasare. Îngrijoraţi de comportamentul său, carabinierii au intervenit şi au efectuat un control. În urma verificării, asupra bărbatului au fost găsite două pacheţele tip
Acum 4 ore
11:40
Scandal în stradă: soţia şoferului în stare de ebrietate s‑a năpustit cu lopata asupra oamenilor legii # BreakingNews
O intervenţie a poliţiei s‑a transformat într‑un adevărat incident după ce un şofer în stare de ebrietate a fost oprit de agenţi, iar soţia acestuia a luat atitudine violentă. Conducătorul auto a fost oprit în trafic în urma unui control obişnuit şi s‑a dovedit că era sub influenţa alcoolului. În momentul reţinerii, femeia — vizibil
11:20
LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # BreakingNews
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola
11:10
Locuitorii din Peresecina semnalează apă potabilă cu impurități — autorităţile intervin # BreakingNews
În satul Peresecina, raionul Orhei, au fost semnalate probleme grave privind calitatea apei potabile furnizate pentru uz casnic. Analizele indică prezenţa unor impurităţi şi reziduuri în apa de la robinet, ceea ce ridică semne serioase de întrebare privind siguranţa consumului. Locuitorii spun că apa are aspect diferit, nu este „curată" precum înainte, iar autorităţile
10:40
Grup infracţional din detenţie destructurat: deţinuţi acuzaţi de finanţarea reţelei „Kitaeţ” # BreakingNews
Autoritățile au desfășurat percheziții la Penitenciarul din Brănești, vizând mai mulți deținuți suspectați de implicare într-o organizație criminală denumită „Kitaeț". Patru persoane, cu vârste între 22 și 35 de ani, sunt bănuite că au creat și condus această grupare din interiorul instituției, acumulând mijloace financiare și bunuri pentru desfășurarea activităților ilegale. Potrivit anchetei, gruparea
10:10
Tragedie în Capitală: O copilă, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național” # BreakingNews
Poliția a fost pusă în alertă ieri-seara, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, după câteva ore de căutări, aceasta a fost găsită zăcând în șahta ascensorului fostului hotel „Național" din centrul Capitalei. Potrivit surselor pulsmedia.md apropiate anchetei, victima s-a dovedit a fi o copilă în vârstă de 13
Acum 6 ore
09:40
Familia Vicol din orașul Leova trăiește o durere imposibil de descris. Un șofer aflat în stare de ebrietate a provocat un accident rutier cumplit, în urma căruia un tată și soț iubitor și-a pierdut viața, iar soția și fiica cea mică au ajuns în stare gravă la spital. Viața celor trei fiice ale lui Andrei
09:00
Scandal în Poliția ucraineană: un ofițer a dispărut cu sute de mii de dolari, apoi a fost reținut # BreakingNews
Autoritățile din Ucraina au anunțat reținerea șefului secției de poliție Darnitski din Kiev, Yuri Rîbainski, după ce acesta dispăruse împreună cu o sumă importantă de bani confiscați în cadrul unor investigații. Potrivit informațiilor oficiale, ofițerul nu s-a prezentat la serviciu și nu a oferit nicio explicație, fapt care a declanșat o amplă operațiune de căutare.
Acum 24 ore
20:40
Primăria Chișinău: peste 600 de milioane lei investiți în modernizarea instituțiilor medicale # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a participat astăzi la evenimentul dedicat încheierii activității doamnei Anadela Glavanîn funcția de directoare a Asociației Medicale Teritoriale Centru, aducându-i un omagiu pentru cei 35 de ani de muncădedicați sistemului medical municipal și comunității din Chișinău. Edilul i-a mulțumit pentru profesionalismul, echilibrul și devotamentul de care a dat dovadă de-a lungul timpului, subliniind
20:30
Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile în modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor, anunțând achiziția celui de-al doilea compactor de ultimă generație pentru depozitul de deșeuri din Țînțăreni. Potrivit edilului Capitalei, Ion Ceban, noul utilaj marca BOMAG, produs de compania germană BOMAG FAYAT GROUP GmbH, reprezintă un pas important în eficientizarea procesului de compactare și gestionare a deșeurilor
18:10
Doi bărbați au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi reluat activitatea infracțională de trafic de droguri, la scurt timp după ce au fost anterior cercetați pentru fapte similare. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi făcut parte dintr-o rețea bine organizată care distribuia substanțe narcotice în cantități
17:40
Poliţiştii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Oancea, România, efectuează cercetări în privința unui tânăr din R. Moldova care a fost depistat conducând un autoturism, deşi nu avea acest drept. Ieri, în jurul orei 03:15, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în România, un cetățean moldovean în
17:10
Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce a fost prins de autoritățile de frontieră cu un permis de ședere fals, pe care l-ar fi cumpărat pentru a-și prelungi șederea în spațiul Uniunii Europene. Incidentul a avut loc în timpul unui control de rutină, când polițiștii de frontieră au observat nereguli în documentul
16:40
Analist: Moldova se confruntă cu un război hibrid care combină dezinformarea, economia şi securitatea # BreakingNews
Un expert în securitate avertizează că războiul hibrid desfășurat de Republica Moldova este „o acțiune multidimensională" care combină instrumente informaționale, economice, politice și de securitate pentru a compromite suveranitatea și parcursul european al țării. Potrivit analizei, această strategie are ca scop slăbirea structurilor statale, erosionarea încrederii publice în instituțiiși influiențarea proceselor electorale, utilizând o gamă largă de pârghii
16:10
Mitropolia a dat în judecată o parohie din Ghidighici – „un demers ilegal“, atrage atenţia parohul # BreakingNews
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a intentat un proces în instanță împotriva Parohia Ortodoxă din Ghidighici, satul Ghidighici, cerând recunoaşterea unui drept de proprietate asupra lăcașului de cult „Acoperământul Maicii Domnului". Parohia susține că proprietar este comunitatea enoriaşilor şi că Mitropolia nu a contribuit la întreţinerea sau restaurarea bisericii. Parohul bisericii, Maxim Melinti, a declarat că
15:40
Doi minori, de 13 şi 15 ani, originari din raioanele Edineţ şi Orhei, au fost reţinuţi de poliţie după ce au sustras un automobil Mercedes dintr‑un garaj din Capitală. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a avut loc în noaptea precedentă. Conform datelor preliminare, minorul de 15 ani s‑a urcat la volanul maşinii evaluate la
15:10
Infrastructură energetică rusă sub presiune: Volgograd, noul punct vizat al atacurilor ucrainene # BreakingNews
Un complex rafinărie petrolieră din regiunea Volgograd, controlat de compania rusă Lukoil, a fost lovit de atacuri cu drone atribuite forţelor ucrainene. Conform surselor militare de la Kiev, complexul rafinăriei, care procesează anual circa 15‑16 milioane de tone de ţiţei — aproximativ 5‑6% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei — a fost vizat în noaptea
14:40
Şoferiţă arestată 30 de zile după ce a lovit cu maşina un copil de trei ani în Comrat # BreakingNews
O şoferiţă a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile în urma unui accident grav care a avut loc în jurisdicţia municipiului Comrat. Aceasta a lovit un copil de aproximativ trei ani şi o femeie pe trotuar, după ce, potrivit investigaţiilor preliminare, ar fi încurcat pedala de frână cu cea de acceleraţie. Victima
14:10
Liderul organizației criminale „Machena" a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Sentința survine după ce dosarul, instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), demonstra implicarea acestuia într‑o crimă comisă în 2008, în care o autoritate criminală rivală a fost asasinată în incinta unui penitenciar de regim închis. Instanța
14:10
Eduard Pleșca, consilier municipal Bălți, Partidul Nostru: În Bălți este asigurat unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară! Elevii din municipiul Bălți beneficiază de unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară, apreciat de părinți, copii și directori de instituții. Chiar și cei care anterior aveau rezerve, acum recunosc că progresul este
13:50
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar în care era acuzat de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniştii publice. Decizia instanței este irevocabilă, ceea ce înseamnă că manelistul va începe executarea pedepsei. Faptele care au dus la condamnare datează din perioada anterioară lunii august
Ieri
13:10
Scandal în sistemul medical german: injecții mortale pentru pacienți terminali — 10 morți, 27 tentative # BreakingNews
Un infirmier din Germania a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis zece pacienți aflați în stadiu terminal și a încercat să omoare alți 27, prin administrarea de injecții letale. Faptele s-au desfășurat între decembrie 2023 și mai 2024 într-un spital din apropierea orașului Wüerselen. Autorul folosea sedative și analgezice în doze
12:20
CMDA Chișinău: peste 4.200 de consultații și 7.700 de beneficiari în programe antreprenoriale # BreakingNews
Acum 2 ani, Primăria Chișinău a creat Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), care a reușit să facă performanțe în domeniu și vine cu rezultate concrete (2023 –
12:10
Într-o acţiune de amploare, procurorii şi ofiţerii de poliţie au efectuat percheziţii în cadrul unui dosar privind o piramidă financiară denumită „TUX”. În urma verificărilor, şapte persoane au fost reținute, suspectate că au contribuit la organizarea sau promovarea schemei frauduloase. Anchetatorii suspectează că platforma a recrutat investitori promițând randamente zilnice mari, fără a deţine licenţe … Articolul Percheziţii masive în dosarul TUX: suspiciuni de fraudă şi licenţe false apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Corupţie la învăţământul preşcolar: CNA şi Procuratura vizează funcţionari şi părinţi # BreakingNews
O anchetă în derulare la nivelul sistemului educațional al Republicii Moldova vizează nouă persoane, suspectate de fapte de corupție în școli și grădinițe, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Potrivit materialelor de urmărire penală, persoanele vizate ar fi implicate în scheme de colectare ilegală a banilor de la părinți, atribuiri ilegale ale locurilor în instituțiile … Articolul Corupţie la învăţământul preşcolar: CNA şi Procuratura vizează funcţionari şi părinţi apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Scandalul Andreei Cuciuc capătă amploare: interpretul Botgros acuzat şi părinții amenințați # BreakingNews
Un scandal intens zguduie mediul muzical din Republica Moldova: tânărul interpret Cristian Botgros ar fi primit amenințări cu moartea, după ce familia Andrei Cuciuc a acuzat-public că acesta ar fi implicat în moartea fiicei lor, Andreea Cuciuc. Mama artistului a decis să depună plângere la poliție pentru a documenta amenințările primite. În mesajul său public, … Articolul Scandalul Andreei Cuciuc capătă amploare: interpretul Botgros acuzat şi părinții amenințați apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un accident rutier grav a avut loc în apropierea orașului Ocnița, unde un pieton a fost lovit de un automobil. Potrivit informațiilor preliminare, la volanul mașinii s-ar fi aflat un angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Victima, un bărbat de aproximativ 50 de ani, traversa strada regulamentar în momentul impactului și a fost transportată … Articolul Accident la Ocnița: la volan s-ar fi aflat un angajat MAI apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Ceban: Guvernarea evită adevărul: Criza demografică, sărăcia și datoria publică – bombele tăcute ale Moldovei # BreakingNews
De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova? Dacă se dorește cu adevărat ca lucrurile să fie schimbate în țara noastră, atunci trebuie să existe răspunsuri și acțiuni imediate la următoarele subiecte de maximă importanță. Prima mare nedumerire este că se face a nu vedea cea … Articolul Ceban: Guvernarea evită adevărul: Criza demografică, sărăcia și datoria publică – bombele tăcute ale Moldovei apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Franţa, şocată de un incident rutier: automobil condus intenţionat în pietoni; autorul arestat # BreakingNews
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost reținut după ce a provocat un incident grav pe insula Île d’Oléron, în Franța. Acesta a intrat intenționat cu mașina în mai mulți pietoni și bicicliști, rănind între cinci și zece persoane, dintre care două se află în stare gravă. Martorii au declarat că … Articolul Franţa, şocată de un incident rutier: automobil condus intenţionat în pietoni; autorul arestat apare prima dată în BreakingNews.
09:40
A doua eliberare accidentală a unui deţinut străin în Marea Britanie – autorităţile declanşează vânătoare # BreakingNews
Un al doilea deţinut străin a fost eliberat din greşeală dintr-o închisoare britanică, generând o amplă căutare din partea autorităţilor şi un val de critici la adresa sistemului de detenţie din Regatul Unit. Deţinutul în cauză, un bărbat în vârstă de 24 de ani din Algeria, condamnat pentru infracţiuni de natură sexuală şi aflat … Articolul A doua eliberare accidentală a unui deţinut străin în Marea Britanie – autorităţile declanşează vânătoare apare prima dată în BreakingNews.
09:00
De la începutul anului 2025, numărul victimelor accidentelor aviatice din întreaga lume a depășit pragul de 400 de persoane. Această cifră este considerabil mai mare decât media ultimului deceniu, care se ridică la aproximativ 284 de decese anual, potrivit datelor companiei germane Jacdec, specializată în monitorizarea incidentelor aeriene. Analiza arată că cele mai grave accidente … Articolul Peste 400 de persoane și-au pierdut viața în accidente aviatice în 2025 apare prima dată în BreakingNews.
5 noiembrie 2025
18:50
Proiect european inedit la Chișinău: peste 118 inițiative comune finanțate cu sprijin UE # BreakingNews
Ion Ceban a participat la lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul, cu o durată de 4 ani și un buget total de aproape 2 milioane de euro, urmărește dezvoltarea antreprenoriatului și a colaborării regionale. Aproape jumătate din fonduri … Articolul Proiect european inedit la Chișinău: peste 118 inițiative comune finanțate cu sprijin UE apare prima dată în BreakingNews.
18:50
Ion Ceban a anunțat astăzi lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în colaborare cu partenerii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Primarul a subliniat că procesul de integrare europeană nu este doar unul politic sau administrativ, ci depinde de conlucrarea strânsă între mediul academic, administrația publică și sectorul … Articolul Ion Ceban lansează EUroBRIDGE_UA_MD: oportunități pentru 118 proiecte comune apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Rusia își pierde capacitatea de producție a sulfului tehnic, substanță vitală pentru industrie # BreakingNews
Companiile din Rusia se confruntă cu mari dificultăți în producerea sulfului tehnic, o substanță esențială pentru numeroase industrii, de la chimie la producția de îngrășăminte. Problemele au apărut în urma blocajelor în aprovizionarea cu materii prime și a deficiențelor tehnologice, ceea ce a dus la o reducere semnificativă a producției. În plus, autoritățile ruse au … Articolul Rusia își pierde capacitatea de producție a sulfului tehnic, substanță vitală pentru industrie apare prima dată în BreakingNews.
17:40
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru a fost demisă în urma evaluării externe, după ce nu a îndeplinit criteriile de integritate și profesionale. Raportul comisiei a evidențiat discrepanțe între venituri și cheltuieli, precum și neconcordanțe în declararea averii și a intereselor personale. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat demiterea cu majoritate de … Articolul Olga Cojocaru nu a trecut vettingul: decizie a CSM privind demiterea apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Un adolescent a fost surprins de poliție conducând un automobil de lux marca Porsche pe viaductul din Chișinău, cu o viteză de 122 km/h. Ceea ce a șocat și mai mult oamenii legii a fost faptul că tânărul nu deținea permis de conducere. Potrivit poliției, mașina circula cu mult peste limita admisă pe acel … Articolul Minor fără permis prins conducând un Porsche cu 122 km/h pe viaduct apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrare al Energocom, a declarat că există premise reale ca, în luna decembrie, să se înregistreze o reducere a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici. El a explicat că preţul mediu de achiziţie al Energocom este semnificativ mai mic decât tariful actual aplicat de furnizorul monopolist, ceea ce … Articolul Slusari: În decembrie am putea avea tarife mai mici la gaze apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Întâlnire de lucru cu Ambasadorul Greciei: turism, infrastructură și investiții pentru Chișinău # BreakingNews
Astăzi, primarul Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe identificarea unor proiecte comune între Primăria Chișinău și Ambasada Greciei. În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe domenii de colaborare, printre care dezvoltarea urbană durabilă, modernizarea infrastructurii … Articolul Întâlnire de lucru cu Ambasadorul Greciei: turism, infrastructură și investiții pentru Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Moment cutremurător surprins pe camera de supraveghere: şoferiţă loveşte două persoane pe trotuar la Comrat # BreakingNews
În municipiul Comrat s-a produs o tragedie rutieră: o şoferiță a intrat cu automobilul pe trotuar şi a lovit o femeie şi doi copii. Unul dintre cei mici — în vârstă de circa trei ani — a fost grav rănit după ce a fost efectiv trecut cu roţile maşinii. Impactul a fost surprins de o … Articolul Moment cutremurător surprins pe camera de supraveghere: şoferiţă loveşte două persoane pe trotuar la Comrat apare prima dată în BreakingNews.
15:10
La sediul Guvernului din Chișinău a avut loc un incident grav: o jurnalistă susține că a fost agresată de un agent de pază în timp ce își exercita meseria. Potrivit relatărilor, aceasta încerca să adreseze întrebări sau să realizeze o filmare în incinta ori imediat în fața clădirii, când paznicul a intervenit, i-ar fi aplicat … Articolul Libertatea presei în pericol: jurnalistă victima agresiunii la sediul Executivului apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un bărbat din Republica Moldova a fost reținut și ulterior trimis în arest preventiv după ce și-a agresat violent concubina. Incidentul a avut loc în locuința comună a celor doi, unde, în urma unui conflict spontan, individul și-a pierdut controlul și a lovit femeia de mai multe ori, după care a înjunghiat-o cu un … Articolul Violentă în familie: concubina grav rănită, agresorul trimis după gratii apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Autorităţile vamale de la punctele de trecere a frontierei de la Criva şi Costeşti au depistat recent mai multe loturi de piese auto şi biciclete care nu fuseseră declarate la controlul vamal. Bunurile erau ascunse în vehicule şi au fost identificate în urma verificărilor minuţioase ale mijloacelor de transport.Inspectorii vamali au intervenit într‑o operațiune coordonată, … Articolul Control vamal la frontieră: loturi de biciclete şi piese auto confiscate apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Guvernul Republicii Moldova a decis extinderea listei sportivilor de performanță care beneficiază de burse lunare din partea statului. Potrivit noilor reglementări, vor fi incluși nu doar sportivii medaliați cu aur, argint sau bronz la competițiile internaționale majore, ci și cei care au obținut locuri de top, după cum urmează: locurile 1–16 la Campionatele Mondiale, locurile … Articolul Mai mulți sportivi moldoveni vor fi recompensați financiar pentru performanțe apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Un incendiu devastator a izbucnit la un azil de bătrâni din orașul Tuzla, Bosnia și Herțegovina, soldându-se cu moartea a cel puțin zece persoane și rănirea a aproximativ douăzeci. Flăcările s-au extins rapid la unul dintre etajele superioare ale clădirii, punând în pericol locatarii, dintre care mulți aveau mobilitate redusă. Echipajele de intervenție au … Articolul Tragedie în Tuzla: incendiu devastator la un cămin de bătrâni apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Un tânăr originar din orașul Ștefan Vodă a dispărut în Italia după ce familia și apropiații săi nu au mai reușit să ia legătura cu el începând cu 24 octombrie 2025. Ultima localizare sigură a tânărului a fost în zona orașului Brescia, iar apelurile către telefonul său rămân fără răspuns. Rudele solicită ajutorul publicului: orice … Articolul Dispariţie în Italia: familia tânărului moldovean caută orice informaţie apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei, mai mulți tineri s-au luat la bătaie, folosind pumnii și provocând haos în zonă. Conflictul s-a desfășurat în apropierea unui club, iar martorii au descris scene tensionate, în care participanții păreau să ignore prezența trecătorilor. Poliția a intervenit prompt pentru a calma situația și a preveni … Articolul Scenă violentă în centrul Chişinăului: tineri se bat în faţa unui club apare prima dată în BreakingNews.
