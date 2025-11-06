Instanța a decis: Dani Mocanu va executa 4 ani de închisoare
BreakingNews, 6 noiembrie 2025 13:50
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar în care era acuzat de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniştii publice. Decizia instanței este irevocabilă, ceea ce înseamnă că manelistul va începe executarea pedepsei. Faptele care au dus la condamnare datează din perioada anterioară lunii august … Articolul Instanța a decis: Dani Mocanu va executa 4 ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
Acum 5 minute
14:10
Liderul organizației criminale „Machena” a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Sentința survine după ce dosarul, instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), demonstra implicarea acestuia într‑o crimă comisă în 2008, în care o autoritate criminală rivală a fost asasinată în incinta unui penitenciar de regim închis. Instanța … Articolul Condamnare definitivă: liderul „Machena” va executa 25 de ani de pușcărie apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Eduard Pleșca, consilier municipal Bălți, Partidul Nostru: În Bălți este asigurat unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară! Elevii din municipiul Bălți beneficiază de unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară, apreciat de părinți, copii și directori de instituții. Chiar și cei care anterior aveau rezerve, acum recunosc că progresul este … Articolul Eduard Pleșca: Elevii din Bălți primesc alimente de cea mai înaltă calitate apare prima dată în BreakingNews.
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
13:10
Scandal în sistemul medical german: injecții mortale pentru pacienți terminali — 10 morți, 27 tentative # BreakingNews
Un infirmier din Germania a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis zece pacienți aflați în stadiu terminal și a încercat să omoare alți 27, prin administrarea de injecții letale. Faptele s-au desfășurat între decembrie 2023 și mai 2024 într-un spital din apropierea orașului Wüerselen. Autorul folosea sedative și analgezice în doze … Articolul Scandal în sistemul medical german: injecții mortale pentru pacienți terminali — 10 morți, 27 tentative apare prima dată în BreakingNews.
12:20
CMDA Chișinău: peste 4.200 de consultații și 7.700 de beneficiari în programe antreprenoriale # BreakingNews
Acum 2 ani, Primăria Chișinău a creat Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), care a reușit să facă performanțe în domeniu și vine cu rezultate concrete (2023 – 2025). Program municipal de consultanță și mentorat în afaceri Peste 4.215 consultații individuale acordate antreprenorilor și viitorilor antreprenori. Serviciile au acoperit identificarea ideii de afaceri, planul de … Articolul CMDA Chișinău: peste 4.200 de consultații și 7.700 de beneficiari în programe antreprenoriale apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
12:10
Într-o acţiune de amploare, procurorii şi ofiţerii de poliţie au efectuat percheziţii în cadrul unui dosar privind o piramidă financiară denumită „TUX”. În urma verificărilor, şapte persoane au fost reținute, suspectate că au contribuit la organizarea sau promovarea schemei frauduloase. Anchetatorii suspectează că platforma a recrutat investitori promițând randamente zilnice mari, fără a deţine licenţe … Articolul Percheziţii masive în dosarul TUX: suspiciuni de fraudă şi licenţe false apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Corupţie la învăţământul preşcolar: CNA şi Procuratura vizează funcţionari şi părinţi # BreakingNews
O anchetă în derulare la nivelul sistemului educațional al Republicii Moldova vizează nouă persoane, suspectate de fapte de corupție în școli și grădinițe, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Potrivit materialelor de urmărire penală, persoanele vizate ar fi implicate în scheme de colectare ilegală a banilor de la părinți, atribuiri ilegale ale locurilor în instituțiile … Articolul Corupţie la învăţământul preşcolar: CNA şi Procuratura vizează funcţionari şi părinţi apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Scandalul Andreei Cuciuc capătă amploare: interpretul Botgros acuzat şi părinții amenințați # BreakingNews
Un scandal intens zguduie mediul muzical din Republica Moldova: tânărul interpret Cristian Botgros ar fi primit amenințări cu moartea, după ce familia Andrei Cuciuc a acuzat-public că acesta ar fi implicat în moartea fiicei lor, Andreea Cuciuc. Mama artistului a decis să depună plângere la poliție pentru a documenta amenințările primite. În mesajul său public, … Articolul Scandalul Andreei Cuciuc capătă amploare: interpretul Botgros acuzat şi părinții amenințați apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un accident rutier grav a avut loc în apropierea orașului Ocnița, unde un pieton a fost lovit de un automobil. Potrivit informațiilor preliminare, la volanul mașinii s-ar fi aflat un angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Victima, un bărbat de aproximativ 50 de ani, traversa strada regulamentar în momentul impactului și a fost transportată … Articolul Accident la Ocnița: la volan s-ar fi aflat un angajat MAI apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Ceban: Guvernarea evită adevărul: Criza demografică, sărăcia și datoria publică – bombele tăcute ale Moldovei # BreakingNews
De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova? Dacă se dorește cu adevărat ca lucrurile să fie schimbate în țara noastră, atunci trebuie să existe răspunsuri și acțiuni imediate la următoarele subiecte de maximă importanță. Prima mare nedumerire este că se face a nu vedea cea … Articolul Ceban: Guvernarea evită adevărul: Criza demografică, sărăcia și datoria publică – bombele tăcute ale Moldovei apare prima dată în BreakingNews.
Acum 6 ore
10:00
Franţa, şocată de un incident rutier: automobil condus intenţionat în pietoni; autorul arestat # BreakingNews
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost reținut după ce a provocat un incident grav pe insula Île d’Oléron, în Franța. Acesta a intrat intenționat cu mașina în mai mulți pietoni și bicicliști, rănind între cinci și zece persoane, dintre care două se află în stare gravă. Martorii au declarat că … Articolul Franţa, şocată de un incident rutier: automobil condus intenţionat în pietoni; autorul arestat apare prima dată în BreakingNews.
09:40
A doua eliberare accidentală a unui deţinut străin în Marea Britanie – autorităţile declanşează vânătoare # BreakingNews
Un al doilea deţinut străin a fost eliberat din greşeală dintr-o închisoare britanică, generând o amplă căutare din partea autorităţilor şi un val de critici la adresa sistemului de detenţie din Regatul Unit. Deţinutul în cauză, un bărbat în vârstă de 24 de ani din Algeria, condamnat pentru infracţiuni de natură sexuală şi aflat … Articolul A doua eliberare accidentală a unui deţinut străin în Marea Britanie – autorităţile declanşează vânătoare apare prima dată în BreakingNews.
09:00
De la începutul anului 2025, numărul victimelor accidentelor aviatice din întreaga lume a depășit pragul de 400 de persoane. Această cifră este considerabil mai mare decât media ultimului deceniu, care se ridică la aproximativ 284 de decese anual, potrivit datelor companiei germane Jacdec, specializată în monitorizarea incidentelor aeriene. Analiza arată că cele mai grave accidente … Articolul Peste 400 de persoane și-au pierdut viața în accidente aviatice în 2025 apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:50
Proiect european inedit la Chișinău: peste 118 inițiative comune finanțate cu sprijin UE # BreakingNews
Ion Ceban a participat la lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul, cu o durată de 4 ani și un buget total de aproape 2 milioane de euro, urmărește dezvoltarea antreprenoriatului și a colaborării regionale. Aproape jumătate din fonduri … Articolul Proiect european inedit la Chișinău: peste 118 inițiative comune finanțate cu sprijin UE apare prima dată în BreakingNews.
18:50
Ion Ceban a anunțat astăzi lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în colaborare cu partenerii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Primarul a subliniat că procesul de integrare europeană nu este doar unul politic sau administrativ, ci depinde de conlucrarea strânsă între mediul academic, administrația publică și sectorul … Articolul Ion Ceban lansează EUroBRIDGE_UA_MD: oportunități pentru 118 proiecte comune apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Rusia își pierde capacitatea de producție a sulfului tehnic, substanță vitală pentru industrie # BreakingNews
Companiile din Rusia se confruntă cu mari dificultăți în producerea sulfului tehnic, o substanță esențială pentru numeroase industrii, de la chimie la producția de îngrășăminte. Problemele au apărut în urma blocajelor în aprovizionarea cu materii prime și a deficiențelor tehnologice, ceea ce a dus la o reducere semnificativă a producției. În plus, autoritățile ruse au … Articolul Rusia își pierde capacitatea de producție a sulfului tehnic, substanță vitală pentru industrie apare prima dată în BreakingNews.
17:40
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru a fost demisă în urma evaluării externe, după ce nu a îndeplinit criteriile de integritate și profesionale. Raportul comisiei a evidențiat discrepanțe între venituri și cheltuieli, precum și neconcordanțe în declararea averii și a intereselor personale. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat demiterea cu majoritate de … Articolul Olga Cojocaru nu a trecut vettingul: decizie a CSM privind demiterea apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Un adolescent a fost surprins de poliție conducând un automobil de lux marca Porsche pe viaductul din Chișinău, cu o viteză de 122 km/h. Ceea ce a șocat și mai mult oamenii legii a fost faptul că tânărul nu deținea permis de conducere. Potrivit poliției, mașina circula cu mult peste limita admisă pe acel … Articolul Minor fără permis prins conducând un Porsche cu 122 km/h pe viaduct apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrare al Energocom, a declarat că există premise reale ca, în luna decembrie, să se înregistreze o reducere a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici. El a explicat că preţul mediu de achiziţie al Energocom este semnificativ mai mic decât tariful actual aplicat de furnizorul monopolist, ceea ce … Articolul Slusari: În decembrie am putea avea tarife mai mici la gaze apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Întâlnire de lucru cu Ambasadorul Greciei: turism, infrastructură și investiții pentru Chișinău # BreakingNews
Astăzi, primarul Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe identificarea unor proiecte comune între Primăria Chișinău și Ambasada Greciei. În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe domenii de colaborare, printre care dezvoltarea urbană durabilă, modernizarea infrastructurii … Articolul Întâlnire de lucru cu Ambasadorul Greciei: turism, infrastructură și investiții pentru Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Moment cutremurător surprins pe camera de supraveghere: şoferiţă loveşte două persoane pe trotuar la Comrat # BreakingNews
În municipiul Comrat s-a produs o tragedie rutieră: o şoferiță a intrat cu automobilul pe trotuar şi a lovit o femeie şi doi copii. Unul dintre cei mici — în vârstă de circa trei ani — a fost grav rănit după ce a fost efectiv trecut cu roţile maşinii. Impactul a fost surprins de o … Articolul Moment cutremurător surprins pe camera de supraveghere: şoferiţă loveşte două persoane pe trotuar la Comrat apare prima dată în BreakingNews.
15:10
La sediul Guvernului din Chișinău a avut loc un incident grav: o jurnalistă susține că a fost agresată de un agent de pază în timp ce își exercita meseria. Potrivit relatărilor, aceasta încerca să adreseze întrebări sau să realizeze o filmare în incinta ori imediat în fața clădirii, când paznicul a intervenit, i-ar fi aplicat … Articolul Libertatea presei în pericol: jurnalistă victima agresiunii la sediul Executivului apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un bărbat din Republica Moldova a fost reținut și ulterior trimis în arest preventiv după ce și-a agresat violent concubina. Incidentul a avut loc în locuința comună a celor doi, unde, în urma unui conflict spontan, individul și-a pierdut controlul și a lovit femeia de mai multe ori, după care a înjunghiat-o cu un … Articolul Violentă în familie: concubina grav rănită, agresorul trimis după gratii apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
14:10
Autorităţile vamale de la punctele de trecere a frontierei de la Criva şi Costeşti au depistat recent mai multe loturi de piese auto şi biciclete care nu fuseseră declarate la controlul vamal. Bunurile erau ascunse în vehicule şi au fost identificate în urma verificărilor minuţioase ale mijloacelor de transport.Inspectorii vamali au intervenit într‑o operațiune coordonată, … Articolul Control vamal la frontieră: loturi de biciclete şi piese auto confiscate apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Guvernul Republicii Moldova a decis extinderea listei sportivilor de performanță care beneficiază de burse lunare din partea statului. Potrivit noilor reglementări, vor fi incluși nu doar sportivii medaliați cu aur, argint sau bronz la competițiile internaționale majore, ci și cei care au obținut locuri de top, după cum urmează: locurile 1–16 la Campionatele Mondiale, locurile … Articolul Mai mulți sportivi moldoveni vor fi recompensați financiar pentru performanțe apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Un incendiu devastator a izbucnit la un azil de bătrâni din orașul Tuzla, Bosnia și Herțegovina, soldându-se cu moartea a cel puțin zece persoane și rănirea a aproximativ douăzeci. Flăcările s-au extins rapid la unul dintre etajele superioare ale clădirii, punând în pericol locatarii, dintre care mulți aveau mobilitate redusă. Echipajele de intervenție au … Articolul Tragedie în Tuzla: incendiu devastator la un cămin de bătrâni apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Un tânăr originar din orașul Ștefan Vodă a dispărut în Italia după ce familia și apropiații săi nu au mai reușit să ia legătura cu el începând cu 24 octombrie 2025. Ultima localizare sigură a tânărului a fost în zona orașului Brescia, iar apelurile către telefonul său rămân fără răspuns. Rudele solicită ajutorul publicului: orice … Articolul Dispariţie în Italia: familia tânărului moldovean caută orice informaţie apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei, mai mulți tineri s-au luat la bătaie, folosind pumnii și provocând haos în zonă. Conflictul s-a desfășurat în apropierea unui club, iar martorii au descris scene tensionate, în care participanții păreau să ignore prezența trecătorilor. Poliția a intervenit prompt pentru a calma situația și a preveni … Articolul Scenă violentă în centrul Chişinăului: tineri se bat în faţa unui club apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Guvernul a aprobat aplicarea unui control comun la punctul de trecere a frontierei feroviare Cantemir – Fălciu, între Republica Moldova și România. Măsura va permite desfășurarea verificărilor într-un singur loc, reducând timpul de așteptare și cozile pentru călători și transportatori. Autoritățile celor două state vor coordona responsabilitățile la frontieră, simplificând formalitățile și consolidând securitatea. … Articolul Cantemir – Fălciu: verificări coordonate între Moldova și România apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Dorin Damir a fost reținut în urma perchezițiilor desfășurate în această dimineață la mai multe adrese din Capitală și alte localități. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal, iar autoritățile investighează posibile fapte de natură infracțională. Detaliile cazului nu au fost făcute publice, iar ancheta este în desfășurare. Reținerea survine după ce … Articolul Descinderi matinale la multiple adrese: Damir acuzat în dosar penal apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM! Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Un bărbat în vârstă de 56 de ani şi-a pierdut viaţa după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al clădirii spitalului în care era internat, într‑una din secţiile spitalului oncologic din Chişinău. Incidentul s‑a produs seara, în jurul orei 21:00, iar medicii nu au reuşit să‑l salveze din cauza traumatismelor grave. Ancheta poliţiei … Articolul Bărbat moare după ce cade de la etajul trei al unui spital din Capitală apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Drepturile deţinuţilor vs. sănătate publică: Estoniei i se impută absenţa evaluării impactului interdicţiei # BreakingNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că decizia Estoniei de a interzice fumatul în penitenciare, măsură adoptată în 2017, încalcă drepturile fundamentale ale omului. Magistraţii au examinat plângerea a patru deţinuţi care s‑au confruntat cu simptome de sevraj, creştere în greutate, tulburări de somn, anxietate şi depresie după aplicarea interdicţiei. Curtea a constatat … Articolul Drepturile deţinuţilor vs. sănătate publică: Estoniei i se impută absenţa evaluării impactului interdicţiei apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Ţara Georgia traversează o perioadă dificilă din perspectivă democratică: autorităţile sunt criticate pentru că au adoptat legi ce restricţionează libertatea presei, activitatea societăţii civile şi pluralismul politic. Oficialii susţin că scală reformelor şi alinierea la standardele europene au încetinit, iar procesul de aderare la Uniunea Europeană riscă să fie compromis. Se invocă modificări ale legislaţiei … Articolul Derapaj democratic în Georgia ameninţă proiectul european apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un avion de marfă s-a prăbușit în statul Kentucky, SUA, provocând moartea a șapte persoane și rănirea altor unsprezece. Aeronava, un MD-11 operat de compania UPS, decolase de pe aeroportul din Louisville cu destinația Honolulu. La scurt timp după decolare, avionul a pierdut altitudine brusc și s-a prăbușit, declanșând o explozie uriașă. Flăcările au cuprins … Articolul Tragedie aeriană în SUA: avion de marfă s-a prăbușit la scurt timp după decolare apare prima dată în BreakingNews.
4 noiembrie 2025
18:10
Un adolescent în vârstă de 16 ani, din satul Drochia, raionul Drochia, a intrat în vizorul poliției după ce a fost surprins conducând o motocicletă cu viteză excesivă într-un segment de drum public. În urma verificărilor, au fost constatate patru abateri distincte de la regulile de circulaţie: conducerea unui vehicul neînmatriculat conform legislaţiei; lipsa permisului de … Articolul Patru abateri într-un singur act: minor surprins cu viteză excesivă pe motocicletă apare prima dată în BreakingNews.
17:40
O nouă amânare în dosarul lui Nicanor Ciochină — apărătorii acuză martorii că blochează procesul # BreakingNews
În dosarul penal care îl vizează pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de omor din culpă şi părăsirea locului accidentului, s‑a mai înregistrat o amânare a şedinţei de judecată. Apărătorii inculpatului dau vina pe absenţa martorilor şi pe defecte de procedură, susţinând că „mecanismele” utilizate de acuzare urmăresc să grăbească procesul fără a … Articolul O nouă amânare în dosarul lui Nicanor Ciochină — apărătorii acuză martorii că blochează procesul apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Șova: „Întreprinderile mici și mijlocii se micșorează, nu se dezvoltă – statul nu are o strategie clară” # BreakingNews
Denis Șova, Partidul Nostru: Situația economică este alarmantă — apar semne de presiune politică asupra mediului de afaceri, iar statul nu are o strategie coerentă În Republica Moldova se conturează o situație economică îngrijorătoare – întreprinderile mici și mijlocii nu se dezvoltă, ba chiar ponderea lor este în scădere. Despre acest lucru a vorbit în … Articolul Șova: „Întreprinderile mici și mijlocii se micșorează, nu se dezvoltă – statul nu are o strategie clară” apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de muncă și să oprim exodul populației Programul investițional al Guvernului trebuie revizuit din temelii. Această opinie a fost exprimată de reprezentantul Partidului Nostru, economist de … Articolul Partidul Nostru cere revizuirea completă a politicii investiționale a statului apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Un accident rutier grav s-a produs în centrul Capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare, în după-amiaza zilei de azi. Conform imaginilor apărute pe rețelele sociale, un automobil de tip Ford a suferit avarii serioase, fiind implicat într-un impact puternic. La locul accidentului a intervenit rapid o ambulanță, semnalând gravitatea situației. Circulația troleibuzelor în zona … Articolul Accident rutier în zona centrală: carosabilul blocat, verificări în desfășurare apare prima dată în BreakingNews.
16:50
„Farurile aprinse!” – măsură reactivată şi aplicată în nordul ţării prin controale rutiere # BreakingNews
Autorităţile de patrulare au desfăşurat recent o acţiune de control în nordul Republicii Moldova, în cadrul căreia mulţi şoferi au fost trimişi pe dreapta pentru că nu circulau cu farurile aprinse pe timp de zi — o cerinţă legală ce are ca scop creşterea vizibilităţii autovehiculelor şi reducerea riscului de accidente în perioadele cu vizibilitate … Articolul „Farurile aprinse!” – măsură reactivată şi aplicată în nordul ţării prin controale rutiere apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Un accident rutier a avut loc marți, 4 noiembrie, în jurul orei 11:40, la intersecția străzilor Ivan Franco și Decebal din municipiul Bălți. Potrivit martorilor oculari, un automobil Volvo ar fi încercat să treacă intersecția la limita semaforului roșu, moment în care s-a izbit frontal de un Opel care venea de pe strada Decebal și … Articolul Accident rutier în lanț la Bălți. Trei mașini, avariate apare prima dată în BreakingNews.
15:40
În după-amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, un incendiu a izbucnit la un magazin cu două nivele din Comrat. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, amenințând să pătrundă în interior. Datorită intervenției rapide a pompierilor, incendiul a fost localizat în scurt timp, evitând extinderea focului. Lucrările de lichidare totală a incendiului continuau, iar cauzele urmează … Articolul Flăcări la acoperişul unui magazin din Comrat: intervenţie promptă a pompierilor apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Republica Moldova a participat recent la o amplă operaţiune de identificare biometrică desfăşurată în colaborare cu organizaţii internaţionale, printre care INTERPOL şi un grup de cercetare numit FORCE. În cadrul operaţiunii, pe teritoriu naţional au fost implicate autorităţile competente — inclusiv structuri de frontieră şi migranţi — pentru a testa şi implementa verificări avansate ale … Articolul Moldova lansează sistem de verificare biometrică în cooperare cu INTERPOL şi FORCE apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Peste 380 de alerte false cu bombă în Republica Moldova în ultimii trei ani şi jumătate # BreakingNews
Republica Moldova a înregistrat peste 380 de alerte false cu bombă în ultimii trei ani şi jumătate, potrivit datelor publicate de autorităţi. Aceste ameninţări vizează instituţii publice, aeroporturi, curţi de justiţie, spitale şi alte obiective cu flux mare de persoane. Toate au fost constatate ulterior ca fiind false, însă fiecare a generat intervenţii complexe, evacuări şi costuri … Articolul Peste 380 de alerte false cu bombă în Republica Moldova în ultimii trei ani şi jumătate apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
O mamă a fost sancționată după ce fiul său minor a provocat un accident rutier conducând o motocicletă. Incidentul a avut loc recent, iar autoritățile au constatat că minorul conducea fără permis şi/sau supravegherea adecvată a celui responsabil de familie. După producerea accidentului, unitatea de poliţie a demarat un control şi a identificat că părintele … Articolul Fiul minor produce accident cu motocicleta: statul sancţionează şi părinţii apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadrul Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului Cabinet de miniștri, transmite breakingnews.md Noul Executiv a fost învestit în funcție vineri, 31 octombrie, cu votul a … Articolul Guvernul Munteanu se întrunește miercuri în prima ședință apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Alerte la frontiera Dunării: România răspunde la raiduri rusești prin scrambleri aerieni # BreakingNews
Noi atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene de pe malul Dunării au provocat alertă în România, determinând forțele aeriene să ridice de urgență avioanele F-16 pentru misiuni de monitorizare și protecție a spațiului aerian. Ministerul Apărării a anunțat că, în timpul nopții, radarele au detectat ținte aeriene neidentificate în apropierea graniței, în zona brațului Chilia. Două … Articolul Alerte la frontiera Dunării: România răspunde la raiduri rusești prin scrambleri aerieni apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Producătorii din regiunea Căușeni se confruntă cu o situaţie critică: zeci de tone de mere au fost scuturate din copaci sau abandonate în livezi, nevalorificate, ceea ce provoacă revolta agricultorilor. Aceştia susțin că munca lor îndelungată, investițiile în livezi și îngrijirea pomilor nu le mai aduc profit, iar piaţa pur şi simplu nu răspunde cererii. … Articolul Mere din Căușeni aruncate în livadă: agricultorii spun că sunt umiliți de situație apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre cele mai discutate teme din ultimii ani, dar și una dintre cele mai politizate. În 2024 și 2025, procesul de apropiere de Uniunea Europeană a fost transformat într-un subiect electoral, folosit intens în campaniile pentru prezidențiale, parlamentare și în cadrul referendumului constituțional care a divizat profund societatea. … Articolul Ceban: Europa nu e o temă de campanie – e direcția firească pentru o Moldovă normală apare prima dată în BreakingNews.
