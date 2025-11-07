Ion Creangă, care este acuzat de trădare de patrie, a fost internat în spital
Noi.md, 7 noiembrie 2025 13:00
Ședința de judecată în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie a fost amînată, deoarece inculpatul este internat în spital. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia, Gheorghe Ionaș.Potrivit apărătorului, clientul său a fost supus unei intervenții medicale, însă la următoarea ședință cel mai probabil va putea fi prezent. Cazul șefului suspendat al Direcției juridice a Pa
O femeie în vîrstă este căutată de polițiștii după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors # Noi.md
La data de 5 noiembrie, în jurul orei 04:00, o femeie de aproximativ 70 de ani a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută – situată pe teritoriul oraşului Bălți – și nu s-a mai întors pînă în prezent, informează Inspectoratul de Poliţie Bălţi.Semnalmente:Înălțime: aproximativ 1,65 mCorpolență: mediePăr: căruntOchi: căpruiPersoanele care dețin informații care ar pu
Semnătura unui deputat PAS, pe diplomele controversate de la Medicină. Reacția lui Adrian Belîi # Noi.md
Deputatul PAS Adrian Belîi, semnătura căruia, la fel, figurează pe diplomele controversate pentru medicii din România a venit cu mai multe explicații în acest sens pentru jurnaliști, notează Noi.md.Întrebat, dacă s-ar ajunge în instanță și dacă ar fi chemat la audieri pentru declarații, deputatul PAS a răspuns că nu are vreo rezervă în acest sens.{{846876}}"Da, fără nicio problemă. Eu înto
Emisarul prezidențial pentru integrare europeană, Nicu Popescu, a declarat că discuțiile privind limitarea dreptului de veto în Uniunea Europeană reprezintă un pas firesc de adaptare înaintea extinderilor semnificative ale blocului comunitar.„În ultimele zile, în spațiul public se discută tot mai mult despre dreptul de veto în Uniunea Europeană. Evident, acest subiect a fost imediat preluat de
Maia Sandu și Roberta Metsola, la Chișinău: „Viitorul european al Moldovei nu mai este un vis, ci o realitate” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au susținut vineri, 7 noiembrie, declarații comune la Chișinău, în contextul vizitei oficiale a înaltei oficiale europene. Cele două lideri au reafirmat angajamentul comun pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și au evidențiat progresele semnificative realizate de țara noastră pe acest parc
Lukoil Moldova are 10 zile la dispoziție pentru a-și vinde activele de la Aeroportul Chișinău.Este una dintre soluțiile Guvernului pentru a preveni blocarea zborurilor, în condițiile în care din 21 noiembrie compania rusă nu va mai putea alimenta aeronavele din cauza sancțiunilor americane. Decizia privind înstrăinarea a fost luată ieri de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanț
Maia Sandu: „Republica Moldova își dorește aderarea cu drepturi depline la Uniunea Europeană” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat la Chișinău că țara noastră își propune aderarea cu drepturi depline la Uniunea Europeană, respingînd ideea unei „perioade de probă” pentru noile state membre. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței comune cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.„În procesul de aderare, ne
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a propus un amendament privind reluarea practicii de creare a grupurilor parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Republica Belarus.{{846758}}„Propun revenirea la o practică care a existat pe parcursul celor 34 de ani de independență ai Republicii Moldova – crea
În EAU au fost uciși „prietenul lui Durov” Roman Novak și soția sa. Înainte de asta, ei au fost răpiți cu scopul de a obține o răscumpărare.Potrivit Oxu.Az, cu referire la canalul Telegram SHOT, rudele nu au putut să ia legătura cu ei timp de aproximativ o lună, motiv pentru care au dat alarma. Telefonul lui Roman nu mai emitea semnal din 4 octombrie. Atunci a fost văzut în Africa de Sud. Ulte
Grupul chinez GEELY Holding Group își propune cu seriozitate să ocupe un loc printre liderii mondiali ai industriei auto.Directorul general al GEELY Automobile, Gan Jiayue, a declarat la recenta conferință pentru investitori din Marea Britanie că compania intenționează nu doar să-și consolideze pozițiile în segmentul vehiculelor electrice și hibride, ci și să dezvolte activ direcția automobile
Președintele Federației de Arte Marțiale „FEA” Dorin Damir a fost eliberat din izolator, însă are interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru 60 de zile.Potrivit purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, procurorii PCCOCS au anunțat că persoanei reținute i-a fost prezentată învinuirea pentru evaziu
Pe parcursul săptămînii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei de stat „Otaci-Moghilev-Podolsk” au manifestat integritate, denunțînd un act de corupere, notează Noi.md.Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cînd un cetățean ucrainean, în vîrstă de 44 de ani, a încercat să ofere mijloace bănești polițistului de frontieră pentru fa
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca și Gheorghe Ichim.În debutul ședinței plenare de astăzi, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a urat deputaților succes în activitate.De ase
Procuratura Soroca, oficiul Florești, informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în privința șoferilor care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat, notează Noi.md.Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat în vîrstă de 32 ani, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 4 ani
Comerciantul elvețian de petrol Gunvor a renunțat la achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse „Lukoil” după declarația SUA și amenințarea cu sancțiuni.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Gunvor Group și Ministerul Finanțelor al SUA.Decizia a fost luată după ce Ministerul Finanțelor SUA a numit Gunvor „marioneta Kremlinului” și a dat de înțeles că tranzacția nu v
Parlamentul European își deschide reprezentanță la Chișinău: trei oficiali vor activa permanent în Republica Moldova # Noi.md
Uniunea Europeană își consolidează prezența instituțională în Republica Moldova. Trei reprezentanți ai Parlamentului European vor activa permanent la Chișinău, pentru a asigura o cooperare mai strînsă între Legislativul de la Chișinău și cel de la Bruxelles.Anunțul a fost făcut vineri, 7 noiembrie, de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, după întrevederea cu președinta Pa
Pe Pămînt a început cea mai dificilă „zi geomagnetică” din acest an, a informat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe.Oamenii de știință au remarcat că Pămîntul trebuie să intre simultan în zona de acțiune a unei mari găuri coronale și să reziste la sosirea a două nori de plasmă, aruncați în urma unor mari erupții solare care au avu
Scandalul cu diplome la Universitatea de Medicină: Reacția ministrului Sănătății, Emil Ceban # Noi.md
Emil Ceban a venit cu o reacție după ce site-ul românesc g4media a publicat un articol, în care se relatează că semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați de Parchetul General din România că le-au obținut fraudulos, notează Noi.md."În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns vineri la Chișinău, unde a susținut un discurs în plenul Legislativului Republicii Moldova. Oficiala europeană și-a început alocuțiunea în limba de stat, fiind aplaudată de toți deputații prezenți în sală.„Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, dragi europeni, în primul meu an în fruntea Parlam
Primăria Chișinău continuă să ofere sprijin copiilor refugiați din Ucraina, asigurîndu-le acces la educație, incluziune și siguranță în instituțiile municipale de învățămînt.În prezent, în 56 de școli din capitală învață 1.774 de elevi refugiați, dintre care 246 sînt în clasa I — 42 în clase cu predare în limba romînă și 205 în clase cu predare în limba rusă.În 59 de grădinițe din municipi
Mai multe zboruri au fost stopate sau redirecţionate, după ce, cel puţin o dronă, a fost observată joi în apropierea Aeroportului Landvetter de la Göteborg, în vestul Suediei, anunţă autorităţile şi operatorul aeroportuar.Un purtător de cuvînt al controlului aerian suedez, Bjorn Stavas, a precizat că traficul a fost întrerupt în urma observării a cel puţin o dronă, cu puţin înainte de ora loca
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează despre finalizarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe sectorul dintre Reteni – Păscăuți, raionul Rîșcani, notează Noi.md.Tronsonul, cu o lungime de 2,73 km, se află pe drumul regional G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16.{{845544}}Lucrările au fost executate în conformitate cu Programul privind repartizarea mijl
Percheziții în penitenciarul nr. 18 - Brănești, legate de organizația criminală "Kitaeț" # Noi.md
Un grup infracțional, format din autorități criminale aflate în detenție, care sînt implicate în procesul de acumulare a mijloacelor financiare, în „casieria grupării”, pentru susținerea organizaţiei criminale, a fost destructurat oamenii legii, notează Noi.md.În cadrul cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate patru percheziții în Penintenciarul nr.18 – (Brănești), membri ai org
Moratoriu incert pentru fermierii executați silit: Serghei Ivanov spune că „situația în agricultură nu e roz” # Noi.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură, Serghei Ivanov (Partidul Nostru), a declarat că, deocamdată, nu este clar dacă fermierii aflați în executare silită vor beneficia de un moratoriu la datorii, în pofida discuțiilor inițiate la Guvern.„Situația în agricultură, vă spun pe ansamblu, nu e roz. O cunoaștem foarte bine, pentru că vin din acest domeniu. Am avut, ca deputat și preș
Nancy Pelosi, membră a Camerei Reprezentanților din partea Partidului Democrat, în vîrstă de 85 de ani, a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat în Congresul SUA.„Nu voi mai candida pentru Congres. Aștept cu nerăbdare și recunoștință ultimul meu an în funcția de reprezentant al dvs.{{844786}}Pe măsură ce merg mai departe, vreau să spun orașului pe care îl iubesc următoarele: San
Autoritățile au identificat înăsprirea reglementărilor pentru spațiul informațional și rețelele sociale ca fiind una dintre prioritățile legislative ale noului parlament. Autoritățile identifică direct rețelele sociale populare drept principalele instrumente de diseminare a conținutului inexact în Moldova. Declarațiile recente ale președintei Maia Sandu vorbesc despre intensificarea luptei
În sate, pregătirile pentru iarnă se termină cînd gospodarii și-au adus atîtea lemne de foc, cît să ajungă.Pentru mulți, singura problemă este banul, chiar dacă prețul lemnului a rămas neschimbat.„Avem rezervele necesare”, spun oamenii din satul Selemet, raionul Cimișlia, care au zis însă și despre provocările actualului sezon de încălzire.{{845019}}În ocolul silvic de unde oamenii își
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns în sediul legislativului din Chișinău și a fost întîmpinată de către spekerul Igor Grosu. La fața locului este și ambasadoarea UE în Moldova, Iwona Piorko. În jurul orei 10:15, Metsola va susține un discurs în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova.
Rapița și orzul se numără printre culturile care au adus cele mai bune rezultate agricultorilor moldoveni în 2025, cu volume-record la export și prețuri peste așteptări.Țara noastră a livrat pe piețele externe aproximativ 295-300 de mii de tone de rapiță, o cantitate fără precedent, iar exporturile de orz au depășit 375 de mii de tone, spune expertul Iurie Rija.{{844069}}„Prețul orzului re
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a fostului Partid Politic „Șor”, notează Noi.md.Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organi
Leul moldovenesc s-a depreciat ușor față de euro, dar s-a apreciat și mai mult față de dolar.Mai precis, în decursul zilei, leul a pierdut aproape trei bani și jumătate față de moneda europeană, dar a recuperat un ban și jumătate față de moneda americană, transmite Noi.md. Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 7 noiembrie un curs oficial de schimb de 19,7102 lei pentru un eu
Veniturile fiscale ale contribuabililor monitorizați au crescut: rezultatele Programului de conformare # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat o creștere semnificativă a obligațiilor fiscale achitate de contribuabilii incluși în Programul de conformare fiscală, cu 15% față de perioada precedentă.Programul urmărește creșterea conformării voluntare la declararea și achitarea impozitelor, pe baza analizei riscurilor de neconformare. Printre sectoarele prioritare se numără comerțul, industria prelucrăto
Timp de două luni, au avut apă cu reziduuri la robinete, iar de două săptămîni au rămas și fără aceasta. Este vorba despre aproape 350 de locuitori ai satului Peresecina, raionul Orhei, care se plîng că din luna septembrie apa ar fi contaminată și nu o pot folosi nici măcar pentru treburile casnice.În ultimele două luni, mai mulți locuitori din Peresecina se plîng că apa din robinet este murda
Pe 2 noiembrie, în sala aglomerată a „Basketball Royal Club”, a avut loc gala de box profesionist „Chisinau Boxing Night”, organizată de compania de promovare „Wise Management” cu sprijinul Federației de Box a Republicii Moldova.Programul serii a cuprins 8 meciuri după regulile boxului profesionist. Cîștigătorii turneului au fost Dmitri Coșciug, Mykola Vovk, Ruslan Sîrbu, Adrian Cocieru, Artio
MEC contestă legea Adunării Populare privind predarea obligatorie a limbii și istoriei găgăuze # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării contestă inițiativa legislativă votată de Adunarea Populară de la Comrat, prin care toți elevii școlilor din Găgăuzia, indiferent de limba de predare, vor fi obligați să studieze limba găgăuză, istoria Găgăuziei și a poporului găgăuz.Într-un comentariu al instituției, Ministerul acuză încălcarea prerogativelor autorităților publice centrale privind elaborarea
Peste 50 de mii de colete ajung zilnic la oficiile poştale sau sînt livrate către locuitorii Republicii Moldova prin intermediul serviciilor de curierat. Multe dintre ele sînt comenzi de pe platformele online, spun distribuitorii.Comerţul pe internet s-a dezvoltat cu paşi rapizi în ultimii ani. Evoluţiile în acest domeniu au fost subiectul unei conferinţe desfăşurate la Chişinău, la care au lu
Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău: întrevederi cu Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu # Noi.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află vineri într-o vizită oficială la Chișinău. Agenda include participarea la ședința plenară a Parlamentului, unde va susține un discurs, precum și întrevederi cu președinta Maia Sandu, speakerul Igor Grosu și premierul Alexandru Munteanu.Cele două șefe de legislativ și de stat vor face declarații comune de presă, după care vor participa
Locuitorii orașului Cricova își vor putea face investigații ultrasonografice la centrul de sănătate din localitate, dotat recent cu un aparat modern de diagnostic, în valoare de aproape 750 de mii de lei, transmite IPN.Primăria Cricova a finanțat inițiativa cu 500 de mii de lei, iar instituția medicală a contribuit cu 20 de mii de lei. Restul cheltuielilor au fost acoperite de Compania Naționa
Zece blocuri vechi din Chișinău și alte orașe vor primi sprijin pentru eficiență energetică # Noi.md
Zece blocuri construite înainte de anul 2005 vor fi sprijinite în elaborarea documentației tehnice de proiect, care le va permite să aplice pentru finanțări din partea Fondului Rezidențial de Eficiență Energetică (FEERM), gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, transmite IPN.Cele zece blocuri, care însumează 120 de apartamente, se află în Chișinău, Bălți, Edineț, Hîncești, Cah
Elaborarea noii generații de curriculum pentru învățămîntul general a fost abordată în premieră în cadrul unor instruiri cu participarea a 220 de experți.Schimbările, care se vor produce pentru toate disciplinele din planul-cadru, pun accentul pe transformarea curriculumului într-un instrument flexibil, centrat pe dezvoltarea gîndirii critice, a creativității și a autonomiei elevilor, dar și p
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:5 noiembrie — a 309-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 56 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Marchian şi MartirieCe se sărbătorește în lume: Ziua Marii Rev
Vremea de astăzi va fi predominant norocoasă, în general fără precipitații.În orele dimineții, pe alocuri se va forma ceață slabă.Vînt: slab pînă la moderat, din nord-est.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +12…+14°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +10...+12°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +7...+9°C.
Dmitri Ciubașenco: „Aceste alegeri au fost construite pe baza unei informații false privind aderarea Moldovei la UE în 2028” # Noi.md
Jurnalistul Dmitri Ciubașenco și-a exprimat opinia că există o contradicție profundă între declarațiile noului premier Alexandru Munteanu și politica partidului de guvernămînt PAS. El a declarat despre aceasta în cadrul emisiunii „Fedorov Show”.„Desigur, ei trebuie să strîngă șuruburile și mai mult, deoarece există acum o mare contradicție între ceea ce declară noul prim-ministru Alexandru Mun
Zurab Todua: principala boală a opoziției — fragmentarea și ambițiile personale Expertul politic și fostul deputat # Noi.md
Zurab Todua a caracterizat în mod dur starea actuală a opoziției moldovenești, într-un interviu acordat Ludmilei Belcenkova în cadrul emisiunii „Tema”. Potrivit acestuia, înfrîngerea la alegeri nu a fost rezultatul presiunii autorităților, ci consecința slăbiciunii interne și a lipsei de unitate.Todua remarcă faptul că, după alegeri, în parlament au intrat 46 de deputați din diferite blocuri d
Directoarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban, a participat la cea de-a șaptea reuniune plenară a administrațiilor fiscale TADEUS, desfășurată în perioada 4–5 noiembrie la Copenhaga, Danemarca. Evenimentul a reunit conducătorii autorităților fiscale din statele membre ale Uniunii Europene și reprezentanți ai Direcției Generale TAXUD a Comisiei Europene.La reuniune au participat o
Tratamentul gripei e o sarcină importantă și deloc simplă.Căci gripa, spre deosebire de multe alte IRVA (infecţie respiratorie virală acută), se deosebește printr-o dezvoltare rapidă (uneori fulgerătoare), cu apariția unor complicații grave.De aceea, pentru a face față bolii trebuie să ne luptăm cu ea corect. În ciuda numărului mare de informații despre ce și cum trebuie de făcut în timpul
În ajunul sărbătorilor, o mare parte din angajații din Republica Moldova se bucură de o „zi scurtă” la muncă, conform Codului Muncii.Totuși, nu toți pot pleca mai devreme: în sectoarele cu activitate continuă, orele de muncă care nu pot fi reduse se consideră muncă suplimentară, transmite zdgust.mdAstfel, potrivit Codului muncii al R. Moldova, durata zilei de muncă din ajunul zilei de sărb
Primăria municipiului Chișinău continuă implementarea Programului municipal de asigurare gratuită cu produse lactate și formule de lapte adaptate pentru sugari și copii mici, finanțat integral din bugetul local.Scopul programului este de a sprijini familiile din Capitală și din suburbii în asigurarea unei nutriții adecvate pentru copiii din primul an de viață, în special în cazurile de vulnera
Locuitorii municipiului Edineț vor beneficia de un parc modern, realizat cu sprijinul Uniunii Europene.Proiectul, implementat de Primăria Edineț, prevede instalarea a zece leagăne din lemn și mobilier urban nou, pentru a oferi oamenilor un spațiu sigur și plăcut de recreere în aer liber, transmite nordnews.md„Eu am trecut odată pe aici și tare mult mi-a plăcut. Acum au făcut foarte frumos,
Aplicația „Eco App Moldova”, menită să promoveze turismul sustenabil și destinațiile ecoturistice din țară, a fost lansată și testată în cadrul atelierului comunitar „Eco App pentru Turism Sustenabil în Moldova”, organizat de Oficiul Național al Turismului la Holercani, raionul Dubăsari.Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale din Mărcăuți și Ustia, membri ai Rezervaț
