Fracțiunea parlamentară PAS are opt deputați noi
Noi.md, 7 noiembrie 2025 12:00
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca și Gheorghe Ichim.În debutul ședinței plenare de astăzi, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a urat deputaților succes în activitate.De ase
Acum 15 minute
12:00
12:00
Procuratura Soroca, oficiul Florești, informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în privința șoferilor care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat, notează Noi.md.Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat în vîrstă de 32 ani, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 4 ani
12:00
Comerciantul elvețian de petrol Gunvor a renunțat la achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse „Lukoil” după declarația SUA și amenințarea cu sancțiuni.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Gunvor Group și Ministerul Finanțelor al SUA.Decizia a fost luată după ce Ministerul Finanțelor SUA a numit Gunvor „marioneta Kremlinului” și a dat de înțeles că tranzacția nu v
12:00
Parlamentul European își deschide reprezentanță la Chișinău: trei oficiali vor activa permanent în Republica Moldova # Noi.md
Uniunea Europeană își consolidează prezența instituțională în Republica Moldova. Trei reprezentanți ai Parlamentului European vor activa permanent la Chișinău, pentru a asigura o cooperare mai strînsă între Legislativul de la Chișinău și cel de la Bruxelles.Anunțul a fost făcut vineri, 7 noiembrie, de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, după întrevederea cu președinta Pa
12:00
Pe Pămînt a început cea mai dificilă „zi geomagnetică” din acest an, a informat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe.Oamenii de știință au remarcat că Pămîntul trebuie să intre simultan în zona de acțiune a unei mari găuri coronale și să reziste la sosirea a două nori de plasmă, aruncați în urma unor mari erupții solare care au avu
Acum o oră
11:30
Scandalul cu diplome la Universitatea de Medicină: Reacția ministrului Sănătății, Emil Ceban # Noi.md
Emil Ceban a venit cu o reacție după ce site-ul românesc g4media a publicat un articol, în care se relatează că semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați de Parchetul General din România că le-au obținut fraudulos, notează Noi.md."În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele
11:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns vineri la Chișinău, unde a susținut un discurs în plenul Legislativului Republicii Moldova. Oficiala europeană și-a început alocuțiunea în limba de stat, fiind aplaudată de toți deputații prezenți în sală.„Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, dragi europeni, în primul meu an în fruntea Parlam
11:30
Primăria Chișinău continuă să ofere sprijin copiilor refugiați din Ucraina, asigurîndu-le acces la educație, incluziune și siguranță în instituțiile municipale de învățămînt.În prezent, în 56 de școli din capitală învață 1.774 de elevi refugiați, dintre care 246 sînt în clasa I — 42 în clase cu predare în limba romînă și 205 în clase cu predare în limba rusă.În 59 de grădinițe din municipi
11:30
Mai multe zboruri au fost stopate sau redirecţionate, după ce, cel puţin o dronă, a fost observată joi în apropierea Aeroportului Landvetter de la Göteborg, în vestul Suediei, anunţă autorităţile şi operatorul aeroportuar.Un purtător de cuvînt al controlului aerian suedez, Bjorn Stavas, a precizat că traficul a fost întrerupt în urma observării a cel puţin o dronă, cu puţin înainte de ora loca
Acum 2 ore
11:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează despre finalizarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe sectorul dintre Reteni – Păscăuți, raionul Rîșcani, notează Noi.md.Tronsonul, cu o lungime de 2,73 km, se află pe drumul regional G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16.{{845544}}Lucrările au fost executate în conformitate cu Programul privind repartizarea mijl
11:00
Percheziții în penitenciarul nr. 18 - Brănești, legate de organizația criminală "Kitaeț" # Noi.md
Un grup infracțional, format din autorități criminale aflate în detenție, care sînt implicate în procesul de acumulare a mijloacelor financiare, în „casieria grupării”, pentru susținerea organizaţiei criminale, a fost destructurat oamenii legii, notează Noi.md.În cadrul cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate patru percheziții în Penintenciarul nr.18 – (Brănești), membri ai org
11:00
Moratoriu incert pentru fermierii executați silit: Serghei Ivanov spune că „situația în agricultură nu e roz” # Noi.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură, Serghei Ivanov (Partidul Nostru), a declarat că, deocamdată, nu este clar dacă fermierii aflați în executare silită vor beneficia de un moratoriu la datorii, în pofida discuțiilor inițiate la Guvern.„Situația în agricultură, vă spun pe ansamblu, nu e roz. O cunoaștem foarte bine, pentru că vin din acest domeniu. Am avut, ca deputat și preș
11:00
Nancy Pelosi, membră a Camerei Reprezentanților din partea Partidului Democrat, în vîrstă de 85 de ani, a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat în Congresul SUA.„Nu voi mai candida pentru Congres. Aștept cu nerăbdare și recunoștință ultimul meu an în funcția de reprezentant al dvs.{{844786}}Pe măsură ce merg mai departe, vreau să spun orașului pe care îl iubesc următoarele: San
10:30
Autoritățile au identificat înăsprirea reglementărilor pentru spațiul informațional și rețelele sociale ca fiind una dintre prioritățile legislative ale noului parlament. Autoritățile identifică direct rețelele sociale populare drept principalele instrumente de diseminare a conținutului inexact în Moldova. Declarațiile recente ale președintei Maia Sandu vorbesc despre intensificarea luptei
10:30
În sate, pregătirile pentru iarnă se termină cînd gospodarii și-au adus atîtea lemne de foc, cît să ajungă.Pentru mulți, singura problemă este banul, chiar dacă prețul lemnului a rămas neschimbat.„Avem rezervele necesare”, spun oamenii din satul Selemet, raionul Cimișlia, care au zis însă și despre provocările actualului sezon de încălzire.{{845019}}În ocolul silvic de unde oamenii își
Acum 4 ore
10:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns în sediul legislativului din Chișinău și a fost întîmpinată de către spekerul Igor Grosu. La fața locului este și ambasadoarea UE în Moldova, Iwona Piorko. În jurul orei 10:15, Metsola va susține un discurs în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova.
10:00
Rapița și orzul se numără printre culturile care au adus cele mai bune rezultate agricultorilor moldoveni în 2025, cu volume-record la export și prețuri peste așteptări.Țara noastră a livrat pe piețele externe aproximativ 295-300 de mii de tone de rapiță, o cantitate fără precedent, iar exporturile de orz au depășit 375 de mii de tone, spune expertul Iurie Rija.{{844069}}„Prețul orzului re
10:00
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a fostului Partid Politic „Șor”, notează Noi.md.Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organi
09:30
Leul moldovenesc s-a depreciat ușor față de euro, dar s-a apreciat și mai mult față de dolar.Mai precis, în decursul zilei, leul a pierdut aproape trei bani și jumătate față de moneda europeană, dar a recuperat un ban și jumătate față de moneda americană, transmite Noi.md. Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 7 noiembrie un curs oficial de schimb de 19,7102 lei pentru un eu
09:30
Veniturile fiscale ale contribuabililor monitorizați au crescut: rezultatele Programului de conformare # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat o creștere semnificativă a obligațiilor fiscale achitate de contribuabilii incluși în Programul de conformare fiscală, cu 15% față de perioada precedentă.Programul urmărește creșterea conformării voluntare la declararea și achitarea impozitelor, pe baza analizei riscurilor de neconformare. Printre sectoarele prioritare se numără comerțul, industria prelucrăto
09:30
Timp de două luni, au avut apă cu reziduuri la robinete, iar de două săptămîni au rămas și fără aceasta. Este vorba despre aproape 350 de locuitori ai satului Peresecina, raionul Orhei, care se plîng că din luna septembrie apa ar fi contaminată și nu o pot folosi nici măcar pentru treburile casnice.În ultimele două luni, mai mulți locuitori din Peresecina se plîng că apa din robinet este murda
09:00
Pe 2 noiembrie, în sala aglomerată a „Basketball Royal Club”, a avut loc gala de box profesionist „Chisinau Boxing Night”, organizată de compania de promovare „Wise Management” cu sprijinul Federației de Box a Republicii Moldova.Programul serii a cuprins 8 meciuri după regulile boxului profesionist. Cîștigătorii turneului au fost Dmitri Coșciug, Mykola Vovk, Ruslan Sîrbu, Adrian Cocieru, Artio
09:00
MEC contestă legea Adunării Populare privind predarea obligatorie a limbii și istoriei găgăuze # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării contestă inițiativa legislativă votată de Adunarea Populară de la Comrat, prin care toți elevii școlilor din Găgăuzia, indiferent de limba de predare, vor fi obligați să studieze limba găgăuză, istoria Găgăuziei și a poporului găgăuz.Într-un comentariu al instituției, Ministerul acuză încălcarea prerogativelor autorităților publice centrale privind elaborarea
09:00
Peste 50 de mii de colete ajung zilnic la oficiile poştale sau sînt livrate către locuitorii Republicii Moldova prin intermediul serviciilor de curierat. Multe dintre ele sînt comenzi de pe platformele online, spun distribuitorii.Comerţul pe internet s-a dezvoltat cu paşi rapizi în ultimii ani. Evoluţiile în acest domeniu au fost subiectul unei conferinţe desfăşurate la Chişinău, la care au lu
09:00
Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău: întrevederi cu Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu # Noi.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află vineri într-o vizită oficială la Chișinău. Agenda include participarea la ședința plenară a Parlamentului, unde va susține un discurs, precum și întrevederi cu președinta Maia Sandu, speakerul Igor Grosu și premierul Alexandru Munteanu.Cele două șefe de legislativ și de stat vor face declarații comune de presă, după care vor participa
08:30
Locuitorii orașului Cricova își vor putea face investigații ultrasonografice la centrul de sănătate din localitate, dotat recent cu un aparat modern de diagnostic, în valoare de aproape 750 de mii de lei, transmite IPN.Primăria Cricova a finanțat inițiativa cu 500 de mii de lei, iar instituția medicală a contribuit cu 20 de mii de lei. Restul cheltuielilor au fost acoperite de Compania Naționa
08:30
Zece blocuri vechi din Chișinău și alte orașe vor primi sprijin pentru eficiență energetică # Noi.md
Zece blocuri construite înainte de anul 2005 vor fi sprijinite în elaborarea documentației tehnice de proiect, care le va permite să aplice pentru finanțări din partea Fondului Rezidențial de Eficiență Energetică (FEERM), gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, transmite IPN.Cele zece blocuri, care însumează 120 de apartamente, se află în Chișinău, Bălți, Edineț, Hîncești, Cah
Acum 6 ore
08:00
Elaborarea noii generații de curriculum pentru învățămîntul general a fost abordată în premieră în cadrul unor instruiri cu participarea a 220 de experți.Schimbările, care se vor produce pentru toate disciplinele din planul-cadru, pun accentul pe transformarea curriculumului într-un instrument flexibil, centrat pe dezvoltarea gîndirii critice, a creativității și a autonomiei elevilor, dar și p
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:5 noiembrie — a 309-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 56 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Marchian şi MartirieCe se sărbătorește în lume: Ziua Marii Rev
07:30
Vremea de astăzi va fi predominant norocoasă, în general fără precipitații.În orele dimineții, pe alocuri se va forma ceață slabă.Vînt: slab pînă la moderat, din nord-est.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +12…+14°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +10...+12°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +7...+9°C.
07:00
Dmitri Ciubașenco: „Aceste alegeri au fost construite pe baza unei informații false privind aderarea Moldovei la UE în 2028” # Noi.md
Jurnalistul Dmitri Ciubașenco și-a exprimat opinia că există o contradicție profundă între declarațiile noului premier Alexandru Munteanu și politica partidului de guvernămînt PAS. El a declarat despre aceasta în cadrul emisiunii „Fedorov Show”.„Desigur, ei trebuie să strîngă șuruburile și mai mult, deoarece există acum o mare contradicție între ceea ce declară noul prim-ministru Alexandru Mun
Acum 8 ore
06:00
Zurab Todua: principala boală a opoziției — fragmentarea și ambițiile personale Expertul politic și fostul deputat # Noi.md
Zurab Todua a caracterizat în mod dur starea actuală a opoziției moldovenești, într-un interviu acordat Ludmilei Belcenkova în cadrul emisiunii „Tema”. Potrivit acestuia, înfrîngerea la alegeri nu a fost rezultatul presiunii autorităților, ci consecința slăbiciunii interne și a lipsei de unitate.Todua remarcă faptul că, după alegeri, în parlament au intrat 46 de deputați din diferite blocuri d
05:30
Directoarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban, a participat la cea de-a șaptea reuniune plenară a administrațiilor fiscale TADEUS, desfășurată în perioada 4–5 noiembrie la Copenhaga, Danemarca. Evenimentul a reunit conducătorii autorităților fiscale din statele membre ale Uniunii Europene și reprezentanți ai Direcției Generale TAXUD a Comisiei Europene.La reuniune au participat o
05:00
Tratamentul gripei e o sarcină importantă și deloc simplă.Căci gripa, spre deosebire de multe alte IRVA (infecţie respiratorie virală acută), se deosebește printr-o dezvoltare rapidă (uneori fulgerătoare), cu apariția unor complicații grave.De aceea, pentru a face față bolii trebuie să ne luptăm cu ea corect. În ciuda numărului mare de informații despre ce și cum trebuie de făcut în timpul
04:30
În ajunul sărbătorilor, o mare parte din angajații din Republica Moldova se bucură de o „zi scurtă” la muncă, conform Codului Muncii.Totuși, nu toți pot pleca mai devreme: în sectoarele cu activitate continuă, orele de muncă care nu pot fi reduse se consideră muncă suplimentară, transmite zdgust.mdAstfel, potrivit Codului muncii al R. Moldova, durata zilei de muncă din ajunul zilei de sărb
Acum 12 ore
03:30
Primăria municipiului Chișinău continuă implementarea Programului municipal de asigurare gratuită cu produse lactate și formule de lapte adaptate pentru sugari și copii mici, finanțat integral din bugetul local.Scopul programului este de a sprijini familiile din Capitală și din suburbii în asigurarea unei nutriții adecvate pentru copiii din primul an de viață, în special în cazurile de vulnera
02:30
Locuitorii municipiului Edineț vor beneficia de un parc modern, realizat cu sprijinul Uniunii Europene.Proiectul, implementat de Primăria Edineț, prevede instalarea a zece leagăne din lemn și mobilier urban nou, pentru a oferi oamenilor un spațiu sigur și plăcut de recreere în aer liber, transmite nordnews.md„Eu am trecut odată pe aici și tare mult mi-a plăcut. Acum au făcut foarte frumos,
01:30
Aplicația „Eco App Moldova”, menită să promoveze turismul sustenabil și destinațiile ecoturistice din țară, a fost lansată și testată în cadrul atelierului comunitar „Eco App pentru Turism Sustenabil în Moldova”, organizat de Oficiul Național al Turismului la Holercani, raionul Dubăsari.Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale din Mărcăuți și Ustia, membri ai Rezervaț
01:00
Muzeul francez Luvru a început un audit de securitate în urmă cu zece ani, dar modernizarea recomandată nu va fi finalizată înainte de 2032.Încrederea în Luvru în ceea ce privește conservarea nenumăratelor sale opere de artă a fost subminată de un jaf în plină zi, cînd, pe 19 octombrie, patru hoți au furat bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro, ceea ce a stîrnit dezbateri cu privire l
00:30
China Global Television Network (CGTN) a lansat, joi, primele trei canale gratuite FAST (Free Ad-supported Streaming Television) cu acoperire mondială: CGTN Global Business, China Travel și Discovering China, scrie romanian.cgtn.com.Semnalul canalelor tv va fi emis permanent pe mai mult de zece platforme internaționale FAST, ajungînd la aproape 200 de milioane de utilizatori la nivel global. E
00:30
La granița dintre Portugalia și Spania se află neobișnuitul pod Marco, cel mai scurt pod internațional din lume.Acesta leagă municipalitatea Arronches din Portugalia de La Codosera din Spania. Lungimea sa variază între 3,2 și 6 metri, în funcție de structurile luate în considerare la măsurare.{{846097}}Cînd traversați acest pod, veți ajunge nu numai într-o altă țară, ci și într-un alt fus
00:00
Apple a decis să iasă din segmentul premium și testează în prezent primul său MacBook la preț accesibil, care ar trebui să concureze cu laptopurile ieftine cu Windows.Dispozitivul cu numele de cod J700 se află deja într-o fază incipientă de producție și este supus unor teste interne intense, iar lansarea laptopului este preconizată pentru prima jumătate a anului 2026.{{846034}}Noul MacBook
6 noiembrie 2025
23:30
Aparatul chinez de cercetare a planetei Marte „Tianwen-1” a urmărit cu ajutorul unei camere de înaltă rezoluție un obiect interstelar denumit 3I/ATLAS.Despre aceasta relatează Oxu.Az, citînd Administrația Spațială Națională Chineză (CNSA).Potrivit datelor furnizate de oamenii de știință, sonda se afla la o distanță de aproximativ 30 de milioane de kilometri de obiect.Fotografiile a
Acum 24 ore
23:00
Vizită surpriză în Ucraina. Actrița americană Angelina Jolie a fost în orașul Herson. Acolo, Jolie a mers la o maternitate și la un spital de pediatrie.Vizita a fost marcată de un incident. Mai multe canale locale scriu că bodyguardul care o însoțea pe actriță a fost oprit la un punct de control și dus ulterior la un centru de recrutare, transmite protv.Diana Guțu Mai multe fotografii dist
23:00
Nu a mai urcat în ring din februarie. În august a suferit o operație la spate. Acum se recuperează. Și deja în decembrie va începe antrenamentele complete. Dmitri Bivol — boxer rus de origine moldovenească, campion WBA, IBF și WBO la categoria semigrea — este gata să revină. Dar nu doar de dragul de a reveni. Ci pentru o adevărată provocare.„Nu îl interesează orice fel de meciuri. Are nevoie d
23:00
Locuitorul unei comune franceze din apropierea orașului Lyon a descoperit în grădina sa lingouri și monede de aur, a căror valoare este estimată la 700 de mii de euro.Locuitorul comunei Neville-sur-Son săpa o groapă pentru o piscină cînd a descoperit comoara pe terenul său. Tot aurul era împachetat cu grijă în pungi de polietilenă.{{846349}}Administrația regională pentru cultură s-a ocupat
22:30
Guvernul de Uniune Națională al Libiei a anunțat, pe 6 noiembrie, eliberarea din arest a fiului liderului libian (în perioada 1969–2011) Muammar Gaddafi, Hannibal Gaddafi, arestat la Beirut în anul 2015.Potrivit Oxu.Az, care citează portalul de știri Lebanon 24, autoritățile libaneze l-au eliberat pe Hannibal Gaddafi, fiul regretatului lider libian Muammar Gaddafi (1942–2011), și au anulat int
22:30
Primăria Chișinău invită la o călătorie urbană plină de inspirație – „Troleibuzul Tinerilor” # Noi.md
Pe 7 noiembrie, ora 15:00, va avea loc o activitate specială din cadrul Săptămînii Tineretului la Chișinău – turul cu „Troleibuzul Tinerilor”.{{845511}}Evenimentul oferă posibilitatea de a petrece timp într-o atmosferă plină de inspirație, alături de alți tineri activi și implicați în viața comunității. Participanții vor descoperi orașul dintr-o nouă perspectivă și vor crea amintiri frumoase.
22:30
Reputatul academician al Institutului de Studii Asiatice din cadrul Universității Naționale din Singapore, Kishore Mahbubani, a subliniat, în cadrul celei de-a opta ediții a Expoziției Internaționale de Importuri (CIIE), că China este singura țară din lume care organizează o expoziție internațională dedicată importurilor - o inițiativă foarte pozitivă în sine, scrie romanian.cgtn.com.Potrivit
22:00
Stația Shaanxi a China Media Group (CMG) a fost inaugurată joi, la Xi'an, capitala provinciei Shaanxi, scrie romanian.cgtn.com.La ceremonia de deschidere au participat secretarul Comitetului de Partid al provinciei Shaanxi, Zhao Yide, precum și ministrul adjunct al Departamentului de Publicitate al Partidului Comunist Chinez și președinte al CMG, Shen Haixiong.În discursul său, Shen Haixio
