În Suedia, mai multe zboruri au fost stopate sau redirecţionate din cauza unei drone

09:30

Timp de două luni, au avut apă cu reziduuri la robinete, iar de două săptămîni au rămas și fără aceasta. Este vorba despre aproape 350 de locuitori ai satului Peresecina, raionul Orhei, care se plîng că din luna septembrie apa ar fi contaminată și nu o pot folosi nici măcar pentru treburile casnice.În ultimele două luni, mai mulți locuitori din Peresecina se plîng că apa din robinet este murda