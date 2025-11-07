Emil Ceban vine cu o reacție ”extinsă”, privind diplomele contestate: ”Era perioada COVID-19”
Realitatea.md, 7 noiembrie 2025 11:50
Ministerul Sănătății și fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, a venit cu o nouă reacție, după apariția informațiilor privind ancheta autorităților române asupra unor diplome de rezidențiat obținute de medici din România în Republica Moldova. Ceban a subliniat că diplomele emise de USMF sunt valide, fiind eliberate […] Articolul Emil Ceban vine cu o reacție ”extinsă”, privind diplomele contestate: ”Era perioada COVID-19” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 10 minute
12:00
Maia Sandu a apreciat deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău: avem de transpus 3 mii de acte europene # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, 7 noiembrie curent, că țara sa a făcut cele mai mari progrese dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană. Ea a subliniat că noul Parlament, cu o majoritate proeuropeană, are misiunea de a finaliza procesul de pregătire pentru aderare. Maia Sandu a mulțumit Parlamentului European pentru sprijinul […] Articolul Maia Sandu a apreciat deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău: avem de transpus 3 mii de acte europene apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Alertă pe aeroporturile din Suedia și Belgia: zboruri anulate din cauza unor drone suspecte # Realitatea.md
Zborurile au fost suspendate timp de mai multe ore joi seară pe aeroportul Landvetter din orașul suedez Goteborg, după ce în apropierea pistei a fost observată o dronă neidentificată, relatează agențiile dpa și AFP. O măsură similară a fost luată și pe aeroportul Zaventem din Bruxelles, unde traficul aerian a fost întrerupt temporar din același […] Articolul Alertă pe aeroporturile din Suedia și Belgia: zboruri anulate din cauza unor drone suspecte apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Tudor Giurgiu: „Nu stați și așteptați ca statul vă va finanța proiectele. Mergeți în piață și căutați bani.” # Realitatea.md
Regizorul și producătorul român Tudor Giurgiu, fondator al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), al Galei Premiilor Gopo și al Asociației Romanian Film Promotion, subliniază necesitatea unui nou model de dezvoltare culturală, bazat pe colaborarea dintre instituțiile publice și mediul privat. Vorbind despre responsabilitatea de a susține cinematografia, Giurgiu declară: „Ținând cont de costurile filmelor, […] Articolul Tudor Giurgiu: „Nu stați și așteptați ca statul vă va finanța proiectele. Mergeți în piață și căutați bani.” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:50
Emil Ceban vine cu o reacție ”extinsă”, privind diplomele contestate: ”Era perioada COVID-19” # Realitatea.md
Ministerul Sănătății și fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, a venit cu o nouă reacție, după apariția informațiilor privind ancheta autorităților române asupra unor diplome de rezidențiat obținute de medici din România în Republica Moldova. Ceban a subliniat că diplomele emise de USMF sunt valide, fiind eliberate […] Articolul Emil Ceban vine cu o reacție ”extinsă”, privind diplomele contestate: ”Era perioada COVID-19” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române, este la ea acasă în Republica Moldova și nu se află în concurență cu nicio altă structură bisericească. Declarația a fost făcută de părintele Ioan Cosoi, doctor în teologie și reprezentant al Mitropoliei Basarabiei, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. „Noi suntem la noi acasă! Noi suntem […] Articolul Părintele Ioan Cosoi: Mitropolia Basarabiei este la ea acasă în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO cu un șofer care nu acordă prioritate unui pieton la Buiucani: Rămâne fără permis 30 de zile # Realitatea.md
Un șofer din Chișinău a fost surprins într-un videoclip în timp ce nu acorda prioritate unui pieton aflat în traversarea regulamentară a străzii Ion Creangă din sectorul Buiucani. După apariția imaginilor în spațiul public, Poliția Națională a identificat conducătorul auto, un bărbat de 54 de ani, aflat la volanul unui Renault, care a fost […] Articolul VIDEO cu un șofer care nu acordă prioritate unui pieton la Buiucani: Rămâne fără permis 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Monica Babuc: „Rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este uriaș” # Realitatea.md
Monica Babuc, directoarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, a subliniat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, importanța crucială a României în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit acesteia, numărul celor care sprijină ideea unirii Republicii Moldova cu România variază, întrucât, la etapa actuală, cel mai important obiectiv strategic […] Articolul Monica Babuc: „Rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este uriaș” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
O femeie de 70 de ani este căutată de polițiștii din Bălți. La 5 noiembrie, în jurul orei 04:00, aceasta a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: Înălțimea de 1,65 m; Corpolență medie; Păr cărunt și ochi căprui. Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta […] Articolul Alertă în nordul țării. O pensionară a plecat de acasă și nu s-a mai întors apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României, comisar european, ministru al Agriculturii și europarlamentar, privește cu încredere drumul Republicii Moldovacătre Uniunea Europeană. Totuși, optimismul său este temperat de o avertizare fermă: apropierea de UE nu înseamnă și garanția democrației, care trebuie apărată zide zi. Invitat la emisiunea „Realitatea românească” de la Vocea Basarabiei, Dacian Cioloș a […] Articolul Dacian Cioloș: „Clasa politică are nevoie de mai multă maturitate” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:30
„Vocea Basarabiei, Vocea României în Republica Moldova”: Un proiect media finanțat de DRRM # Realitatea.md
Postul național Radio Vocea Basarabiei lansează un nou proiect editorial cu impact: „Vocea Basarabiei, Vocea României în Republica Moldova”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Proiectul își propune consolidarea unui spațiu informațional românesc activ, credibil și constant, prin două direcții esențiale: difuzarea zilnică a buletinelor de știri și realizarea […] Articolul „Vocea Basarabiei, Vocea României în Republica Moldova”: Un proiect media finanțat de DRRM apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Scandalul diplomelor false! Universitatea de Medicină anunță că este deschisă colaborării cu autoritățile competente # Realitatea.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a venit cu o reacție, după ce în spațiul public au apărut informații despre diplomele de rezidențiat, obținute în mod fraudulos, de către unii medici din România. ”USMF „Nicolae Testemițanu” respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul de admitere, instruire și eliberare a diplomelor medicilor rezidenți. […] Articolul Scandalul diplomelor false! Universitatea de Medicină anunță că este deschisă colaborării cu autoritățile competente apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Organizația Meteorologică Mondială: Temperaturi record în ultimii trei ani. Care sunt efectele # Realitatea.md
Anul 2025 se numără printre cei mai călduroși ani înregistrați la nivel global de la începutul măsurătorilor meteorologice. Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), 2025 ar putea ocupa locul al doilea sau al treilea în clasamentul celor mai calde perioade de după Revoluția Industrială. Datele oficiale urmează să fie prezentate de OMM în cadrul Conferinței ONU […] Articolul Organizația Meteorologică Mondială: Temperaturi record în ultimii trei ani. Care sunt efectele apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Haos pe aeroporturile din SUA: sute de zboruri sunt anulate vineri din cauza shutdown-ului guvernamental # Realitatea.md
Milioane de americani care urmează să călătorească luna aceasta riscă să își vadă planurile date peste cap, în contextul celei mai lungi închideri a guvernului federal din istoria Statelor Unite, relatează CNN. De vineri, sute de zboruri interne au fost anulate pe fondul shutdown-ului guvernamental. Administrația Federală a Aviației (FAA) a emis un ordin de […] Articolul Haos pe aeroporturile din SUA: sute de zboruri sunt anulate vineri din cauza shutdown-ului guvernamental apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Două persoane din Florești, certate anterior cu legea, trimise din nou după gratii. Au urcat băute la volan # Realitatea.md
Două persoane, de 32 și 50 de ani, din Florești, au fost condamnate: una la patru ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar cealaltă la doi ani și șase luni de închisoare, cu anularea dreptului de a conduce autovehicule, după ce au fost prinse în stare de ebrietate la volan. […] Articolul Două persoane din Florești, certate anterior cu legea, trimise din nou după gratii. Au urcat băute la volan apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Gunvor Group refuză să cumpere activele Lukoil, după ce SUA au anunțat că nu aprobă tranzacția # Realitatea.md
Compania multinațională „Gunvor Group” și-a retras oferta de cumpărare a activelor internaționale ale firmei petroliere rusești „Lukoil”, supusă recent sancțiunilor internaționale. Purtătorul de cuvânt al „Gunvor”, Seth Pietras, a explicat, în publicația Politico, că decizia a fost luată după ce Departamentul Trezoreriei al SUA a spus că nu vor aproba tranzacția, transmite IPN. Purtătorul de […] Articolul Gunvor Group refuză să cumpere activele Lukoil, după ce SUA au anunțat că nu aprobă tranzacția apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:00
VIDEO Opoziția îi solicită Robertei Metsola să verifice cum sunt cheltuiți banii europeni alocați Republicii Moldova # Realitatea.md
Liderii fracțiunilor parlamentare de opoziție salută vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău, dar îi solicită oficialei de la Bruxelles să verifice modul în care sunt folosite fondurile europene acordate Republicii Moldova, transmite postul public tv. Liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat, înaintea ședinței Parlamentului, unde Metsola urmează să țină un discurs […] Articolul VIDEO Opoziția îi solicită Robertei Metsola să verifice cum sunt cheltuiți banii europeni alocați Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Emil Ceban explică apariția semnăturii sale pe diplomele medicilor investigați în România # Realitatea.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a venit cu o reacție după ce presa din România a publicat imagini în care semnătura sa apare pe diplomele unor medici vizați de ancheta privind obținerea frauduloasă a actelor de rezidențiat. Ceban respinge acuzațiile, menționând că procesul de eliberare a diplomelor la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae […] Articolul Emil Ceban explică apariția semnăturii sale pe diplomele medicilor investigați în România apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Roberta Metsola a anunțat inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului UE la Chișinău # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat vineri, 7 noiembrie curent, de la tribuna plenului de la Chișinău, inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului European în Republica Moldova. Ea a declarat că deschiderea acestui birou reprezintă „un semnal clar al angajamentului Uniunii Europene față de țările Parteneriatului Estic și de parcursul european al Republicii Moldova”. „Alegând […] Articolul VIDEO Roberta Metsola a anunțat inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului UE la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Termoelectrica anunță că procedura de conectare a consumatorilor la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025-2026 este în plină desfășurare. Până la 7 noiembrie, conform solicitărilor primite, de agent termic beneficiază 3.815 de clădiri. Acestea sunt: instituții de educație timpurie – 143; școli și licee – 157; instituții medicale – 68; instituții […] Articolul Conectările la energia termică, în plină desfășurare: 3.815 de clădiri au căldură apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
VIDEO Igor Grosu către Roberta Metsola: „Parlametul European la nevoie se cunoaște!” # Realitatea.md
„Am rezistat unui atac hibrid, fără precedent, din partea Federației Ruse și a grupărilor criminale. Și toate acestea le-am reușit, pentru că noi nu suntem singuri, pentru că suntem sprijiniți, pentru că avem prieteni, iar proverbul nostru din popor – prietenul bun la nevoie se cunoaște – este cel mai actual. Parlamentul European la nevoie se cunoaște”. Declarațiile […] Articolul VIDEO Igor Grosu către Roberta Metsola: „Parlametul European la nevoie se cunoaște!” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Semnătura unui deputat PAS, pe diplomele medicilor din România, acuzați că le-ar fi obținut fraudulos la Chișinău # Realitatea.md
Detalii noi în dosarul diplomelor false, obținute de unii medicii din România la Universitatea de Medicină din Chișinău. În această dimineață, g4media.ro a publicat un articol și documente din care rezultă că Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, ar fi semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor […] Articolul Semnătura unui deputat PAS, pe diplomele medicilor din România, acuzați că le-ar fi obținut fraudulos la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a venit cu o reacție după ce presa din România a publicat imagini în care semnătura sa apare pe diplomele unor medici vizați de ancheta privind obținerea frauduloasă a actelor de rezidențiat. Ceban respinge acuzațiile, menționând că procesul de eliberare a diplomelor la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae […] Articolul Reacția lui Emil Ceban la scandalul diplomelor medicilor moldoveni din România apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Percheziții la Peniteniciarul nr.18: Deținuți strângeau bani pentru gruparea hoțului în lege „Kitaeț” # Realitatea.md
O grupare infracțională, formată din deținuți implicați în acumularea de bani pentru „casieria” organizației criminale, a fost destructurată de oamenii legii. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate patru percheziții la Penitenciarul nr. 18 (Brănești). Membrii organizației criminale „Kitaeț”, care dețin influență în instituțiile penitenciare din Moldova, sunt bănuiți că au acumulat mijloace […] Articolul VIDEO Percheziții la Peniteniciarul nr.18: Deținuți strângeau bani pentru gruparea hoțului în lege „Kitaeț” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Op-Ed de Nicu Popescu: „O Uniune mai eficientă înseamnă o aderare mai rapidă pentru Moldova” # Realitatea.md
În ultimele zile, în spațiul public se discută tot mai mult despre dreptul de veto în Uniunea Europeană. Evident, acest subiect a fost imediat preluat de cei anti-europeni, care vorbesc despre „discriminare” și „pierdere a suveranității”. Hai să explicăm simplu despre ce este vorba. În prezent, peste 80% din deciziile UE se iau prin majoritate […] Articolul Op-Ed de Nicu Popescu: „O Uniune mai eficientă înseamnă o aderare mai rapidă pentru Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, o ordonanță de urgență prin care hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Măsura vine în contextul creșterii numărului de incidente în care urșii coboară în localități sau se apropie de oameni, generând situații periculoase. Potrivit autorităților, […] Articolul Atenție Călători! Amenzi grave în România pentru cei care hrănesc urșii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:50
În prezent, 1.774 de elevi refugiați învață în 56 de școli din Chișinău, dintre care 246 sunt în clasa I. Dintre aceștia, 42 frecventează clase cu predare în limba română, iar 205 – clase cu predare în limba rusă. Totodată, în cele 59 de grădinițe din municipiu sunt înscriși 1.022 de copii refugiați, dintre care […] Articolul Aproape 1.800 de elevi refugiați studiază în școlile din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Ex-vicepreședintă „Șor” din Rîșcani, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # Realitatea.md
Ex-vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor” a fost trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. În perioada iulie – octombrie 2022, în timp ce deținea funcția de vicepreședintă a organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, învinuita ar fi coordonat […] Articolul Ex-vicepreședintă „Șor” din Rîșcani, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
O țară campioană la digitalizare nu poate ignora blockchain-ul. Mesajul Double Case pentru autorități # Realitatea.md
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare, transmite IPN. Reprezentanții companiei au declarat că „această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este […] Articolul O țară campioană la digitalizare nu poate ignora blockchain-ul. Mesajul Double Case pentru autorități apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO Good morning, welcome back! Igor Grosu a întâmpinat-o pe Roberta Metsola în fața Parlamentului # Realitatea.md
Good morning, welcome back (tr. bună dimineața, bine ai revenit) Au fost primele cuvinte ale președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a întâmpinat-o pe speakera europeană Roberta Metsola în fața Legislativului. Pe 7 noiembrie, oficiala și-a început vizita oficială la Chișinău, urmând în primul rând să susțină un discurs în plen. Evenimentele la care va participa […] Articolul VIDEO Good morning, welcome back! Igor Grosu a întâmpinat-o pe Roberta Metsola în fața Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Tinerii din Moldova, ghidați de Premium Edu spre universități de top din străinătate # Realitatea.md
Asociația Premium Edu din România se află la Chișinău până sâmbătă, 8 noiembrie, unde desfășoară activități dedicate tinerilor care își caută direcția profesională potrivită. Organizația este specializată în consiliere educațională și orientare în carieră, oferind elevilor și studenților din Republica Moldova posibilitatea de a-și descoperi interesele și aptitudinile printr-un test specializat, denumit Success Test Premium […] Articolul Tinerii din Moldova, ghidați de Premium Edu spre universități de top din străinătate apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Șoferii să se „încarce” cu răbdare! Circulația va fi sistată pe mai multe străzi, în contextul vizitei Robertei Metsola # Realitatea.md
Primăria Chișinău informează că, pe parcursul zilei de 7 noiembrie 2025, între orele 08:00 – 17:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a E.S. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. […] Articolul Șoferii să se „încarce” cu răbdare! Circulația va fi sistată pe mai multe străzi, în contextul vizitei Robertei Metsola apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Poliția oferă detalii: Fetița găsită moartă în șahtul liftului, ar fi căzut de la înălțime. Fără semne de violență # Realitatea.md
Poliția a oferit detalii privind alerta din capitală de ieri seară: o fetiță dispărută de la școală a fost găsită ulterior în șahtul liftului fostului Hotel Național. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, în jurul orei 20:20 mama unei minore de 13 ani a solicitat intervenția poliției, comunicând […] Articolul Poliția oferă detalii: Fetița găsită moartă în șahtul liftului, ar fi căzut de la înălțime. Fără semne de violență apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex, care a obţinut peste 71% din acțiunile companiei din Moldova # Realitatea.md
Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova au emis toate autorizările și avizele necesare pentru finalizarea tranzacției prin care Maspex România preia pachetul majoritar de acțiuni al companiei Purcari Wineries Public Company Limited. Potrivit unui raport al Purcari Wineries, publicat joi pe site-ul Bursei de Valori București, Maspex România a lansat, la 13 iunie […] Articolul Undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex, care a obţinut peste 71% din acțiunile companiei din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Cine este Cătălin Drulă, fostul ministru care vrea fotoliul de primar de București? Este susținut de Nicușor Dan # Realitatea.md
Cătălin Drulă este între primii care și-au anunțat intenția de a candida la alegerile pentru Primăria București. Candidatura sa a fost oficializată pe 2 noiembrie, în cadrul unui eveniment USR la care a participat și președintele Nicușor Dan. Presa română scrie că este unul dintre vechii apropiați ai președintelui Nicușor Dan, de la care afirmă că […] Articolul Cine este Cătălin Drulă, fostul ministru care vrea fotoliul de primar de București? Este susținut de Nicușor Dan apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
DOC Semnătura ministrului Emil Ceban apare pe diplomele medicilor falși din România. Ar putea fi audiat # Realitatea.md
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media.ro. Parchetul General din România îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin […] Articolul DOC Semnătura ministrului Emil Ceban apare pe diplomele medicilor falși din România. Ar putea fi audiat apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Declarați la RLIVE TV: Chișinăul ar avea nevoie de mai multe școli noi, mai ales în cartierele noi # Realitatea.md
În următorii zece ani, capitala ar avea nevoie de cel puțin zece școli noi, amplasate în cartierele aflate în dezvoltare. Potrivit invitaților emisiunii „Consens Național”, pe fundalul creșterii populației din Chișinău, va crește și numărul elevilor. Statisticile arată că, în ultimii cinci ani, numărul elevilor din capitală a crescut cu aproximativ 13.000, în mare parte […] Articolul Declarați la RLIVE TV: Chișinăul ar avea nevoie de mai multe școli noi, mai ales în cartierele noi apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Parlamentarii se întrunesc în ședință plenară. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 7 noiembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:25 Ceremonia de întâmpinare a Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu 10:00 Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 7 noiembrie 2025 10:00 Dezbaterea publică la tema: „Specificul Parlamentului actual, rolul majorității și opoziției parlamentare în […] Articolul Parlamentarii se întrunesc în ședință plenară. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la UE este posibilă și cu un conflict nesoluționat # Realitatea.md
Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la Uniunea Europeană este posibilă și cu un conflict nesoluționat, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Totuși, oficiala a subliniat că Republica Moldova ar avea mai mult de câștigat, dacă regiunea transnistreană ar fi reintegrată înainte de aderare. „Este clar că e atât în interesul […] Articolul Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la UE este posibilă și cu un conflict nesoluționat apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Unele medicamente populare pentru tratamentul obezității, precum Ozempic, vor fi disponibile în SUA la prețul de doar 149 de dolari pe lună. Totodată, mai mulți beneficiari Medicare vor putea accesa aceste tratamente, ca urmare a două acorduri anunțate de administrația Trump. Aranjamentele cu producătorii Eli Lilly și Novo Nordisk, anticipate de președintele Donald Trump în […] Articolul Administrația Trump anunță reduceri pentru Ozempic. Va costa 149 $ pe lună apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Roberta Metsola, la Chișinău. Urmăriți întrevederile planificate și evenimentele la care va participa la RLIVE TV # Realitatea.md
Roberta Metsola se află vineri într-o vizită oficială la Chișinău. Președinta Parlamentului European va participa la ședința plenara a Parlamentului, având planificat un discurs în debutul reuniunii. Vor urma întrevederi cu președinta Maia Sandu, speakerul Igor Grosu și premierul Alexandru Munteanu. Șefa statului și președinta Parlamentului European vor susține declarații de presă împreună. Cele două […] Articolul Roberta Metsola, la Chișinău. Urmăriți întrevederile planificate și evenimentele la care va participa la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Der Spiegel: Partidul german AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei # Realitatea.md
Oficiali germani de rang înalt acuză partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) că a folosit abuziv instrumentele parlamentare pentru a obține informații confidențiale privind capacitățile militare ale țării și infrastructura critică, care ar fi putut ajunge în mâinile Rusiei. Potrivit publicației germane Der Spiegel, deputații AfD ar fi trimis în mod sistematic guvernului […] Articolul Der Spiegel: Partidul german AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:40
Tragedie în centrul capitalei: Copilă de 13 ani găsită fără viață în șahta liftului fostului hotel «Național»” # Realitatea.md
Poliția a fost alertată după ce o fetiță nu s-a întors acasă de la școală. După câteva ore de căutări, aceasta a fost găsită în șahta ascensorului fostului Hotel Național din centrul capitalei. Incidentul s-a întâmplat ieri seară. Potrivit surselor, victima s-a dovedit a fi o copilă în vârstă de 13 ani. Mama acesteia a […] Articolul Tragedie în centrul capitalei: Copilă de 13 ani găsită fără viață în șahta liftului fostului hotel «Național»” apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astrele aduc astăzi energie nouă și schimbări semnificative pentru fiecare zodie. Unele semne primesc vești bune și oportunități neașteptate, în timp ce altele simt nevoia de claritate și echilibru. Indiferent de provocări, amintește-ți să fii recunoscătoare pentru tot ce trăiești și să ai grijă de sufletul tău: totul se așază exact așa cum trebuie. Berbec […] Articolul Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Zodia care va atrage bani în această perioadă apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 07-09 noiembrie 2025. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu patru bani mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 11 bani, cu un ban mai puțin. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar pentru 7 noiembrie 2025: Euro crește, dolarul scade ușor apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Mai multe zboruri au fost anulate sau redirecţionate joi, după ce autorităţile au semnalat prezenţa a cel puţin unei drone în apropierea Aeroportului Landvetter din Göteborg, în vestul Suediei. Un purtător de cuvânt al controlului aerian suedez, Bjorn Stavas, precizează că traficul a fost întrerupt în urma observării a cel puţin o dronă. Landvetter precizează […] Articolul Autorităţile suedeze investighează un incident cu dronă la Aeroportul Landvetter apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în intervalul 6 noiembrie, ora 20:00 – 7 noiembrie, ora 20:00, vremea pe teritoriul Republicii Moldova va fi predominant mohorâtă, cu cer mai mult acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații, însă pe parcursul nopții și dimineții, pe alocuri, se va forma ceață slabă, care ar putea […] Articolul Cer noros și ceață în Moldova: temperaturi stabile, fără precipitații apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Un francez s-a îmbogăţit peste noapte după ce a săpat o piscină în grădină. Cât valorează comoara pe care a găsit-o # Realitatea.md
Un bărbat a descoperit lingouri şi monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franţa, au anunţat joi, 6 noiembrie curent, autorităţile locale, transmite antena3.ro. Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperi depozitul valoros în locuinţa sa din […] Articolul Un francez s-a îmbogăţit peste noapte după ce a săpat o piscină în grădină. Cât valorează comoara pe care a găsit-o apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:40
O femeie din Germania a născut cvintupleți. 25 de medici au asistat la nașterea celor cinci bebeluși # Realitatea.md
O femeie a născut cinci copii la spitalul Charité din Berlin, o „raritate” în lumea medicală, după cum subliniază reprezentanții maternității citați de agenția germană dpa. Nașterea a avut loc la sfârșitul lunii septembrie, iar mama și nou-născuții, două fete și trei băieți, se simt bine, transmite adevărul.ro. „Nașterea unor cvintupleți este o raritate medicală”, […] Articolul O femeie din Germania a născut cvintupleți. 25 de medici au asistat la nașterea celor cinci bebeluși apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Educație modernă: 220 experți lucrează la un curriculum axat pe competențe și valori # Realitatea.md
Elaborarea noii generații de curriculum pentru învățământul general a fost abordată, pentru prima dată, în cadrul unor instruiri la care au participat 220 de experți. Noile schimbări vizează transformarea curriculumului într-un instrument flexibil, axat pe dezvoltarea gândirii critice, a creativității și a autonomiei elevilor, pe aplicarea practică a cunoștințelor și pe stimularea motivației pentru învățare. […] Articolul Educație modernă: 220 experți lucrează la un curriculum axat pe competențe și valori apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Instrumentistul Cristian Botgros, nepotul dirijorului Orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, urmează să fie citat pentru audieri în această săptămână în dosarul privind decesul Andreei Cuciuc. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA. Ministra a declarat că, deși cauza penală a fost tratată într-un […] Articolul Șefa MAI: Cristian Botgros urmează să fie audiat în cazul Andreei Cuciuc apare prima dată în Realitatea.md.
