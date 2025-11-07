Încă o angajată a fostului Partid „Șor” dată pe mâna judecătorilor: mai mult de jumătate de milion de lei de la gruparea criminală
Moldova1, 7 noiembrie 2025 11:20
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani din municipiul Chișinău a fostului Partid „Șor” va trebui să ofere explicații judecătorilor despre cei peste 540 de mii de lei pe care i-ar fi primit de la un grup criminal organizat pentru acțiuni privind „obținerea puterii în stat prin mijloace ilegale”.
• • •
Presa din România prezintă „diplomele fictive” ale unor medici de peste Prut, semnate de fostul rector al USMF „N. Testemițanu”: Reacția ministrului Ceban # Moldova1
Mai multe persoane din România ar fi obținut „diplome fictive” de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, fără să se prezinte fizic la ore. Oamenii legii de peste Prut desfășoară o anchetă, iar presa din România a publicat poze cu documentele vizate pe care apare semnătura fostului rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, actual ministru al Sănătății. „Sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat și solicit autorităților competente din ambele state să clarifice situația”, a reacționat Emil Ceban.
Încă o angajată a fostului Partid „Șor” dată pe mâna judecătorilor: mai mult de jumătate de milion de lei de la gruparea criminală # Moldova1
Presa din România prezintă „diplome fictive” pentru medici de peste Prut, semnate de Emil Ceban, fostul rector al USMF „N. Testemițanu”: Reacția ministrului # Moldova1
Roberta Metsola, în plenul Parlamentului de la Chișinău: „Europa este Moldova. Moldova este Europa” # Moldova1
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prilejuită de constituirea noului Parlament de legislatura a XII-a. Pe parcursul vizitei, oficiala europeană va ține un discurs în plenul Legislativului, va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar ulterior va participa la un dialog public cu tinerii, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.
Percheziții în Penitenciarul nr.18 – Brănești: patru deținuți ar fi acumulat bani și bunuri pentru organizația criminală „Kitaeț” # Moldova1
Adunau, din închisoare, bani și bunuri pentru a susține organizația criminală condusă de autoritatea criminală „Kitaeț” din Republica Moldova. Patru deținuți din Penitenciarul nr.18 – Brănești sunt cercetați pentru crearea și conducerea unei organizații criminale și transmiterea obiectelor interzise persoanelor deținute.
Roberta Metsola ține un discurs în plenul Legislativului: „Europa este Moldova. Moldova este Europa” # Moldova1
Opoziția îi solicită Robertei Metsola să verifice cum sunt cheltuiți banii europeni alocați R. Moldova # Moldova1
Liderii fracțiunilor parlamentare de opoziție salută vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău, și îi solicită oficialei de la Bruxelles să verifice modul în care sunt folosite fondurile europene acordate Republicii Moldova.
Satul Mereni din raionul Anenii Noi ajunge pe harta localităților producătoare de energie electrică. Cu sprijinul Uniunii Europene, aici este construit un parc fotovoltaic, care va putea acoperi jumătate din consumul de energie al instituțiilor publice din localitate.
„Serviți și dăruiți”: înalți demnitari de stat au participat la o cină caritabilă pentru copiii din satele R. Moldova # Moldova1
Crăciun fericit pentru peste 1.000 de copii din satele Republicii Moldova, care vor primi cadouri procurate din fondurile donate la o cină de caritate, în seara de 6 noiembrie. La eveniment au participat înalți demnitari de stat. Printre ei s-a aflat și premierul Alexandru Munteanu, iar vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a devenit pentru o seară chelneriță.
Un consilier din cabinetul spicherului, propus la funcția de secretar general al Parlamentului # Moldova1
Spicherul Igor Grosu a propus candidatura lui Victor Agrici, consilier în Cabinetul președintelui Parlamentului, pentru funcția de secretar general al Parlamentului.
Roberta Metsola, întâmpinată de Igor Grosu în Parlamentul R. Moldova. Urmează discursul în plenul Legislativului # Moldova1
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prilejuită de constituirea noului Parlament de legislatura a XII-a. Pe parcursul vizitei, oficiala europeană va ține un discurs în plenul Legislativului, va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar ulterior va participa la un dialog public cu tinerii, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.
Tragedie în capitală: o minoră și-a pierdut viața după o cădere de la înălțime, în clădirea fostului hotel „Național” # Moldova1
Caz tragic în capitală. O adolescentă de 13 ani a fost găsită fără suflare în incinta clădirii fostului hotel „Național”, situat pe bulevardul Ștefan cel Mare. Potrivit poliției, fata ar fi căzut de la înălțime, iar medicii sosiți la fața locului au constatat că fata era fără suflare.
FCSB a suferit a treia înfrâgere consecutivă în grupa unică a Ligii Europei la fotbal. Campioana României a pierdut cu 1:3 pe terenul grupării elvețiene FC Basel. Soarta meciului a fost decisă în primele 20 de minute, după o suită de greșeli ale formației bucureștene. În minutul 12, la un contraatac al gazdelor, portarul Ștefan Târnovanu a ieșit hazardat, a comis henț în afara careului și, în consecință, a fost eliminat. La lovitura liberă ce a urmat, executată de Xherdan Shaqiri, Siyabonga Ngezana a jucat mingea cu mâna, iar după consultarea sistemului VAR, arbitrul albanez Juxhin Xhaja a dictat penalty.
Expert militar, la Moldova 1: Republica Moldova se poate conecta la ecosistemul românesc de apărare # Moldova1
Contextul geopolitic a schimbat fundamental modul în care NATO și Europa își concep apărarea colectivă, afirmă comandorul român în rezervă Sandu-Valentin Mateiu. Investițiile în tehnologia militară și cooperarea regională, inclusiv cu R. Moldova, sunt piloni esențiali pentru contracararea amenințărilor și consolidarea poziției NATO în fața agresiunii ruse, a declarat Sandu-Valentin Mateiu la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 6 noiembrie.
Daniella Misail-Nichitin: „Colegii europeni pot prelua experiența R. Moldova atunci când vorbim de destabilizări, corupție electorală sau alte provocări ale Rusei” # Moldova1
Republica Moldova a demonstrat, prin acțiunile recente ale organelor de drept, că este capabilă să aducă în fața justiției persoane implicate în infracțiuni de rezonanță internațională, precum Vladimir Plahotniuc și alți membri ai grupării sale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că aceste rezultate au fost posibile datorită cooperării strânse cu instituțiile europene și internaționale, inclusiv Interpol și Europol.
Putin și-a angajat 24 de rude în funcții de stat - un record de la dinastia Romanov încoace # Moldova1
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ajutat cel puțin 24 dintre rudele sale apropiate să obțină posturi importante în structurile de stat. Despre acest lucru scrie publicația „Proiect”, citată de Meduza Live.
Liga Conferințelor UEFA: CS Universitatea Craiova a obținut prima victorie în grupa unică iar Vlad Blănuță a perforat poarta echipei la care este legitimat Vitalie Damașcan # Moldova1
CS Universitatea Craiova a obținut prima victorie în grupa unică a Ligii Conferințelor. „Alb-albaștrii” au învins cu 1:0 în deplasare pe Rapid Viena din Austria. Craiovenii au făcut un meci bun și puteau câștiga mai clar, dar au ratat inexplicabil de cîteva ori. În tensiunea partidei, Mirel Rădoi, antrenorul echipei oltene, a încasat două cartonașe galbene în decurs de câteva minute și a fost eliminat. Ucraineanul Oleksandr Romanciuk a marcat singurul gol al meciului în minutul 37, la centrarea costaricanului Carlos Mora.
Zborurile au fost din nou suspendate joi seara. 6 noiembrie, pe aeroporturile din Bruxelles și Liège, după ce mai multe drone au fost observate în apropiere. Operatorul aerian Skeyes a confirmat că traficul de la Zaventem a fost întrerupt în jurul orei 21:20, iar zborurile au fost reluate după aproximativ o jumătate de oră, conform procedurii standard aplicate în caz de „observație serioasă”. În același timp, activitatea a fost suspendată temporar și pe aeroportul din Liège, pentru aceleași motive, notează RTBF.
European Parliament President Roberta Metsola is set to deliver a key address this Friday morning, November 7, to the Moldovan Legislature in Chișinău. The speech will mark the formal constitution of the 12th Parliament.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, un nou discurs în Legislativul de la Chișinău # Moldova1
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va ține, în dimineața zilei de vineri, 7 noiembrie, un discurs în Legislativul de la Chișinău, cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.
Corespondență Dan Alexe // După șase luni, Friedrich Merz este cel mai nepopular cancelar german din istorie # Moldova1
Extrema dreaptă progresează în mai toată Europa, pe măsură ce centrul se fărâmițează, dar puțini ar fi prevăzut o situație în care cancelarul german centrist Friedrich Merz, care a sărbătorit joi, 6 noiembrie, șase luni de la preluarea mandatului, are particularitatea de a fi devenit extrem de rapid cel mai nepopular șef de guvern din istoria postbelică a Germaniei.
Azerbaidjanul își aliniază armata la standardele NATO. Aliev: „Procesul de modernizare va continua” # Moldova1
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a anunțat că armata țării este în curs de adaptare la standardele NATO, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Alianței Nord-Atlantice desfășurate joi, 6 noiembrie, la Baku. Declarația a fost publicată pe site-ul oficial al președinției azere.
Tineri din 24 de țări au ales Republica Moldova pentru studiile universitare. Pe lângă cei din Israel sau India, în universitățile din țara noastră au fost admiși tineri din China, Germania sau Franța. Cele mai populare instituții de învățământ sunt Universitatea de Medicină și Farmacie și cea pedagogică.
Daniella Misail-Nichitin: R. Moldova a cooperat activ cu Interpol și instituțiile europene pentru aducerea lui Plahotniuc în fața justiției # Moldova1
Stare de urgență în Filipine după trecerea taifunului Kalmaegi. Bilanțul tragediei a depășit 240 de morți și dispăruți, iar autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește. Ploile torențiale aduse de furtună au declanșat inundații extinse. Impactul umanitar este uriaș: peste 560 de mii de persoane au fost evacuate și adăpostite în centre temporare.
O incursiune spectaculoasă în universul designului japonez contemporan îi așteaptă pe vizitatori la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Expoziția „Japanese Design Today”, organizată în contextul Zilelor Japoniei, oferă publicului șansa de a descoperi obiecte inovatoare, tradiții reinterpretate și tehnologii moderne, toate prezentate într-un format interactiv.
Rusia, între lipsa medicamentelor și exodul cercetătorilor: criză profundă în sistemul medical # Moldova1
În Rusia, sistemul medical se confruntă simultan cu două crize majore: penuria de medicamente esențiale pentru pacienții cu boli cronice de rinichi și scăderea drastică a numărului de cercetători din domeniul medical. În zece regiuni ale țării, bolnavii nu mai primesc la timp tratamentele vitale, iar în ultimii 15 ani, Rusia a pierdut unul din patru oameni de știință specializați în medicină, pe fondul războiului și al reducerii finanțării.
„Poporul ucrainean luptă pentru securitatea regională”: Premierul Munteanu condamnă agresiunea rusă împotriva Ucrainei # Moldova1
R. Moldova susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă agresiunea rusă împotriva statului vecin. Mesajul a fost reiterat joi, 6 noiembrie, de către prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei.
Jurnalista DW Alina Kühnel, la Moldova 1: Vizita lui Mark Rutte în România – angajament de securitate pentru flancul estic al NATO # Moldova1
Vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, în România are o semnificație strategică pentru securitatea regională și constituie un răspuns la semnalele că redimensionarea trupelor americane în Europa Centrală și de Est ar putea submina percepția de securitate în regiune. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel a explicat modul în care noua inițiativă NATO – Santinela Estică – ar putea redefini arhitectura de apărare a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.
Nu au respectat lista de posturi TV „must carry”: amenzi de 50.000 de lei pentru mai mulți distribuitori de cablu # Moldova1
Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat sancțiuni în valoare totală de 50.000 de lei și patru avertizări publice pentru nerespectarea prevederilor legale privind lista serviciilor media „must carry”, adică a posturilor TV pe care toți distribuitorii de cablu sunt obligați să le retransmită și să le plaseze pe primele poziții din grila automată. În total, 27 de distribuitori de servicii media au fost verificați în perioada 17 septembrie – 10 octombrie, iar la șase dintre aceștia au fost depistate abateri.
Concursul „Destinația Anului 2026” din R. Moldova și România, lansat: se caută cele mai reprezentative locuri turistice de pe ambele maluri ale Prutului # Moldova1
Orice locație turistică din Republica Moldova are șansa de a deveni „Destinația Anului”, obținând recunoaștere și un loc mai important pe harta turistică a regiunii. R. Moldova participă din nou, alături de România, la competiția „Destinația Anului 2026”, organizată peste Prut.
MEC acuză o ingerință a Adunării Populare prin votarea așa-numitei legi a educației privind „predarea limbii și istoriei Găgăuziei” # Moldova1
Așa-numita lege a educației, votată de Adunarea Populară a Găgăuziei pe 3 noiembrie, încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Într-un comunicat de presă, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) reiterează că elaborarea listei disciplinelor și a denumirilor acestora reprezintă prerogativa autorităților publice centrale.
Mai puțin de un leu pentru fiecare vot și câte aproape 10.5 mii de lei pentru fiecare femeie-deputat # Moldova1
Partidele politice care au concurat la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor primi câte 0.99 de lei lunar pentru fiecare vot obținut la scrutin. Suma alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală (CEC), în ședința din 6 noiembrie.
MEC acuză o ingerință a Adunării Populare prin votarea așa-numitei legi a educației privind „predarea istoriei Găgăuziei” # Moldova1
Nu au respectat lista „must carry” – amenzi de 50 000 de lei și avertizări din partea Consiliului Audiovizualului # Moldova1
Mai puțin de un leu pentru fiecare vot și câte aproape 10.5 lei pentru fiecare femeie-deputat # Moldova1
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii să fie vigilenți în contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă, precum Viber și Telegram, în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai instituției. Aceste persoane anunță contribuabilii că ar fi fost amendați cu 20.000 de lei, făcând trimitere la articole inexistente din Codul administrativ și invitându-i la adrese care nu aparțin niciunei subdiviziuni a fiscului.
Rapița și orzul se numără printre culturile care au adus cele mai bune rezultate agricultorilor moldoveni în 2025, cu volume-record la export și prețuri peste așteptări. Republica Moldova a livrat pe piețele externe aproximativ 295 - 300 de mii de tone de rapiță, o cantitate fără precedent, iar exporturile de orz au depășit 375 de mii de tone, susține expertul Iurie Rija.
Ambulanța, chemată la fiecare 43 de secunde: principalele urgențe raportate la 112, în octombrie # Moldova1
Mii de oameni apelează zilnic numărul unic de urgență 112, însă nu toate apelurile vizează situații critice. În luna octombrie 2025, Serviciul național 112 a recepționat peste 176 de mii de apeluri, iar mai mult de o treime dintre acestea au fost non-urgente, adică nu necesitau intervenția imediată a ambulanței, poliției sau pompierilor. În fiecare zi, operatorii au gestionat în medie peste 5.000 de cazuri care au necesitat intervenția echipajelor specializate.
Rusia discută despre o posibilă reluare a testelor nucleare. Subiectul a fost analizat la ședința Consiliului de Securitate din 5 noiembrie, în contextul intenției Statelor Unite de a reveni la efectuarea testelor cu arme nucleare, descrise de Moscova drept o „poziție neclară a Washingtonului”.
Mark Rutte și Nicușor Dan, la Forumul NATO pentru Industrie: Reînarmarea nu e o opțiune, ci o necesitate pentru securitatea Europei # Moldova1
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele României, Nicușor Dan, au deschis joi, 6 noiembrie, la București, lucrările Forumului NATO pentru Industrie, un eveniment organizat de subdiviziuni ale Secretariatului Internațional al Organizației Nord-Atlantice. Cei doi oficiali au subliniat nevoia unei consolidări rapide a capacităților militare și rolul central pe care industria de apărare îl are pentru descurajarea potențialelor atacuri și apărarea propriu-zisă a continentului european.
Riscuri ridicate de corupție | Expertă: Avem nevoie de o elită care să pună valoare pe integritate # Moldova1
Republica Moldova nu are încă o elită pentru care integritatea să conteze și să constituie o valoare, a declarat, la Radio Moldova, experta anticorupție Mariana Kalughin, solicitată să comenteze datele unui studiu prezentat pe 6 noiembrie, care atestă riscuri ridicate de corupție, în special în domeniul afacerilor. Potrivit expertei, eradicarea corupției nu este singura măsură care ar trebui întreprinsă.
INTERCEPTĂRI | Cum erau negociate comisioanele pentru directori din contractele cu lucrări pentru școlile și grădinițele din Chișinău # Moldova1
Ar fi măsluit licitații și ar fi negociat comisioane de până la 15% din fiecare contract de servicii prestate în mai multe școli și grădinițe din Chișinău. Interceptările audio, făcute publice de Centrul Național Anticorupție (CNA) în dosarul privind achizițiile publice trucate în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, sugerează existența unor înțelegeri între funcționari, directori de instituții și agenți economici, prin care lucrările erau aranjate, supraevaluate și repartizate preferențial.
Noi detalii din interceptările CNA: cum se negociau lucrările în școlile și grădinițele din Chișinău # Moldova1
Mark Rutte mulțumește României pentru sprijinul acordat R. Moldova în combaterea atacurilor hibride ale Rusiei # Moldova1
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice (NATO), Mark Rutte, mulțumește României pentru susținerea „crucială” acordată autorităților de la Chișinău. El a declarat, pe 6 noiembrie, la București, că împărtășește „sentimentul de urgență” exprimat de președintele Nicușor Dan cu privire la amenințările hibride din partea Rusiei și la faptul că România ar fi cu un pas în urma acestui război multi-fațetat dinspre Moscova.
Opt deputați noi în Parlament: Curtea Constituțională a validat mandatele candidaților supleanți din lista PAS # Moldova1
Curtea Constituțională a validat joi, 6 noiembrie, mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare. Noii parlamentari îi înlocuiesc pe foștii colegi de partid care au plecat în Guvernul Munteanu, în alte funcții publice ori s-au retras din politică.
Federația Italiană de Fotbal a dezvăluit noul echipament de acasă al echipei naționale pentru următoarele meciuri internaționale. Noul tricou combină identitatea vizuală și tradițiile istorice ale Italiei, cu o estetică modernă și orientată spre viitor. Designul reprezintă un stil de joc liber și noi perspective fotbalistice, cu scopul de a uni fiecare generație de suporteri. „Squadra Azzura” va juca în acest echipament în ultima partidă din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Pe 16 noiembrie, discipolii lui Gennaro Gattuso vor înfrunta pe stadionul San Siro din Milano selecționata Norvegiei.
Campanie de strângere de fonduri pentru azilul de bătrâni din Căprești, distrus de un incendiu: cum puteți dona bani # Moldova1
Administrația azilului de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești, a lansat o campanie de strângere de fonduri, pentru a reabilita clădirea care acum o lună a fost distrusă parțial de un incendiu. Sala multifuncțională, în care vârstnicii se adunau pentru a socializa, nu mai poate fi folosită. Doar reparația acoperișului costă jumătate de milion de lei.
