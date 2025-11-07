Revista presei internaționale // Trump anunță progrese în direcția încheierii războiului ruso-ucrainean; Petrolul rusesc se ieftinește în Asia

13:50

Trei din zece moldoveni trăiesc la limita sărăciei absolute. În mediul rural, rata sărăciei depășește 45%, iar dificultățile îi determină pe oameni să-și părăsească locuințele în căutarea unui trai mai bun. Unii se mută în orașe, în special în capitală, alții aleg să plece peste hotare. Chiar dacă nivelul sărăciei ar putea fi redus, aceasta nu va dispărea în următorii ani, iar autoritățile trebuie să intervină cu programe de sprijin diferențiat. Sugestiile au fost formulate de experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în cadrul prezentării studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”.