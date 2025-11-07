Tragedie în clădirea fostului hotel „Național”: o minoră de 13 ani a murit după ce ar fi căzut de la înălțime
Radio Moldova, 7 noiembrie 2025 09:40
Caz tragic în capitală. O adolescentă de 13 ani a fost găsită fără suflare în incinta clădirii fostului hotel „Național”, situat pe bulevardul Ștefan cel Mare. Potrivit poliției, fata ar fi căzut de la înălțime, iar medicii sosiți la fața locului au constatat că fata era fără suflare.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
10:00
Miniștri și parlamentari s-au implicat într-o acțiune de caritate pentru susținerea a peste 1.000 de copii # Radio Moldova
Crăciun fericit pentru peste 1.000 de copii din satele Republicii Moldova, care vor primi cadouri procurate din fondurile donate la o cină de caritate, în seara de 6 noiembrie. La eveniment au participat înalți demnitari de stat. Printre ei s-a aflat și premierul Alexandru Munteanu, iar vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a devenit pentru o seară chelneriță.
10:00
Parlamentul ar putea avea un alt secretar general: propunerea spicherului Igor Grosu # Radio Moldova
Spicherul Igor Grosu a propus candidatura lui Victor Agrici, consilier în Cabinetul președintelui Parlamentului, pentru funcția de secretar general al Parlamentului.
Acum 15 minute
09:50
Roberta Metsola a ajuns în Parlamentul R. Moldova: Urmează să țină un discurs în fața deputaților # Radio Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prilejuită de constituirea noului Parlament de legislatura a XII-a. Pe parcursul vizitei, oficiala europeană va ține un discurs în plenul Legislativului, va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar ulterior va participa la un dialog public cu tinerii, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:30
FCSB a suferit a treia înfrâgere consecutivă în grupa unică a Ligii Europei la fotbal. Campioana României a pierdut cu 1:3 pe terenul grupării elvețiene FC Basel. Soarta meciului a fost decisă în primele 20 de minute, după o suită de greșeli ale formației bucureștene. În minutul 12, la un contraatac al gazdelor, portarul Ștefan Târnovanu a ieșit hazardat, a comis henț în afara careului și, în consecință, a fost eliminat. La lovitura liberă ce a urmat, executată de Xherdan Shaqiri, Siyabonga Ngezana a jucat mingea cu mâna, iar după consultarea sistemului VAR, arbitrul albanez Juxhin Xhaja a dictat penalty.
09:20
Sandu-Valentin Mateiu: Investițiile în tehnologia militară și cooperarea regională, inclusiv cu R. Moldova, piloni esențiali pentru contracararea amenințărilor ruse # Radio Moldova
Contextul geopolitic a schimbat fundamental modul în care NATO și Europa își concep apărarea colectivă, afirmă comandorul român în rezervă Sandu-Valentin Mateiu. Investițiile în tehnologia militară și cooperarea regională, inclusiv cu R. Moldova, sunt piloni esențiali pentru contracararea amenințărilor și consolidarea poziției NATO în fața agresiunii ruse, a declarat Sandu-Valentin Mateiu la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 6 noiembrie.
Acum 2 ore
09:00
Daniella Misail-Nichitin: R. Moldova a cooperat activ cu Interpol și instituțiile europene pentru aducerea lui Plahotniuc în fața justiției # Radio Moldova
Republica Moldova a demonstrat, prin acțiunile recente ale organelor de drept, că este capabilă să aducă în fața justiției persoane implicate în infracțiuni de rezonanță internațională, precum Vladimir Plahotniuc și alți membri ai grupării sale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că aceste rezultate au fost posibile datorită cooperării strânse cu instituțiile europene și internaționale, inclusiv Interpol și Europol.
09:00
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ajutat cel puțin 24 dintre rudele sale apropiate să obțină posturi importante în structurile de stat. Despre acest lucru scrie publicația „Proiect”, citată de Meduza Live.
08:30
Liga Conferințelor UEFA: CS Universitatea Craiova a obținut prima victorie în grupa unică iar Vlad Blănuță a perforat poarta echipei la care este legitimat Vitalie Damașcan # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova a obținut prima victorie în grupa unică a Ligii Conferințelor. „Alb-albaștrii” au învins cu 1:0 în deplasare pe Rapid Viena din Austria. Craiovenii au făcut un meci bun și puteau câștiga mai clar, dar au ratat inexplicabil de cîteva ori. În tensiunea partidei, Mirel Rădoi, antrenorul echipei oltene, a încasat două cartonașe galbene în decurs de câteva minute și a fost eliminat. Ucraineanul Oleksandr Romanciuk a marcat singurul gol al meciului în minutul 37, la centrarea costaricanului Carlos Mora.
Acum 4 ore
08:00
Zborurile au fost din nou suspendate joi seara. 6 noiembrie, pe aeroporturile din Bruxelles și Liège, după ce mai multe drone au fost observate în apropiere. Operatorul aerian Skeyes a confirmat că traficul de la Zaventem a fost întrerupt în jurul orei 21:20, iar zborurile au fost reluate după aproximativ o jumătate de oră, conform procedurii standard aplicate în caz de „observație serioasă”. În același timp, activitatea a fost suspendată temporar și pe aeroportul din Liège, pentru aceleași motive, notează RTBF.
07:40
Revista Presei | Experții Băncii Mondiale: UE este mai darnică în relația cu R. Moldova, decât cu statele balcanice # Radio Moldova
Vizita președintei Parlamentului European la Chișinău și o nouă anchetă ce vizează corupția în instituțiile de învățământ din capitală – sunt principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
07:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, un nou discurs în Legislativul de la Chișinău # Radio Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va ține, în dimineața zilei de vineri, 7 noiembrie, un discurs în Legislativul de la Chișinău, cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.
07:30
Corespondență Dan Alexe // După șase luni, Friedrich Merz este cel mai nepopular cancelar german din istorie # Radio Moldova
Extrema dreaptă progresează în mai toată Europa, pe măsură ce centrul se fărâmițează, dar puțini ar fi prevăzut o situație în care cancelarul german centrist Friedrich Merz, care a sărbătorit joi, 6 noiembrie, șase luni de la preluarea mandatului, are particularitatea de a fi devenit extrem de rapid cel mai nepopular șef de guvern din istoria postbelică a Germaniei.
07:00
Azerbaidjanul trece la standarde NATO: anunțul făcut de președintele Ilham Aliyev la Baku # Radio Moldova
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a anunțat că armata țării este în curs de adaptare la standardele NATO, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Alianței Nord-Atlantice desfășurate joi, 6 noiembrie, la Baku. Declarația a fost publicată pe site-ul oficial al președinției azere.
Acum 12 ore
21:30
Tineri din 24 de țări au ales Republica Moldova pentru studiile universitare. Pe lângă cei din Israel sau India, în universitățile din țara noastră au fost admiși tineri din China, Germania sau Franța. Cele mai populare instituții de învățământ sunt Universitatea de Medicină și Farmacie și cea pedagogică.
Acum 24 ore
21:00
Cooperare fără precedent între MAI, Interpol și Europol. Daniella Misail-Nichitin: „Lucrăm umăr la umăr, 24 din 24” # Radio Moldova
Republica Moldova a demonstrat, prin acțiunile recente ale organelor de drept, că este capabilă să aducă în fața justiției persoane implicate în infracțiuni de rezonanță internațională, precum Vladimir Plahotniuc și alți membri ai grupării sale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că aceste rezultate au fost posibile datorită cooperării strânse cu instituțiile europene și internaționale, inclusiv Interpol și Europol.
20:40
Stare de urgență în Filipine după trecerea taifunului Kalmaegi. Bilanțul tragediei a depășit 240 de morți și dispăruți, iar autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește. Ploile torențiale aduse de furtună au declanșat inundații extinse. Impactul umanitar este uriaș: peste 560 de mii de persoane au fost evacuate și adăpostite în centre temporare.
19:40
O incursiune spectaculoasă în universul designului japonez contemporan îi așteaptă pe vizitatori la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Expoziția „Japanese Design Today”, organizată în contextul Zilelor Japoniei, oferă publicului șansa de a descoperi obiecte inovatoare, tradiții reinterpretate și tehnologii moderne, toate prezentate într-un format interactiv.
18:50
Prime Minister Munteanu reiterates Moldova's support for Ukraine's territorial integrity # Radio Moldova
The Republic of Moldova reaffirms its support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine while condemning Russian aggression against its neighbor. This statement was reiterated by Prime Minister Alexandru Munteanu during a meeting on Thursday, November 6, with the Ukrainian Ambassador to the Republic of Moldova, Paun Rohovei.
18:50
Sistemul sanitar rus sub presiune: spitale fără medicamente, laboratoare fără oameni de știință # Radio Moldova
În Rusia, sistemul medical se confruntă simultan cu două crize majore: penuria de medicamente esențiale pentru pacienții cu boli cronice de rinichi și scăderea drastică a numărului de cercetători din domeniul medical. În zece regiuni ale țării, bolnavii nu mai primesc la timp tratamentele vitale, iar în ultimii 15 ani, Rusia a pierdut unul din patru oameni de știință specializați în medicină, pe fondul războiului și al reducerii finanțării.
18:00
Prim-ministrul Munteanu reiterează sprijinul R. Moldova pentru integritatea teritorială a Ucrainei # Radio Moldova
R. Moldova susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă agresiunea rusă împotriva statului vecin. Mesajul a fost reiterat joi, 6 noiembrie, de către prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei.
17:50
Jurnalistă DW: NATO investește în România, România investește în NATO. Vizita lui Rutte – o reafirmare a angajamentului de securitate # Radio Moldova
Vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, în România are o semnificație strategică pentru securitatea regională și constituie un răspuns la semnalele că redimensionarea trupelor americane în Europa Centrală și de Est ar putea submina percepția de securitate în regiune. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel a explicat modul în care noua inițiativă NATO – Santinela Estică – ar putea redefini arhitectura de apărare a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.
17:40
CA a aplicat amenzi de 50.000 de lei mai multor distribuitori de cablu: nu au retransmis posturile TV obligatorii # Radio Moldova
Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat sancțiuni în valoare totală de 50.000 de lei și patru avertizări publice pentru nerespectarea prevederilor legale privind lista serviciilor media „must carry”, adică a posturilor TV pe care toți distribuitorii de cablu sunt obligați să le retransmită și să le plaseze pe primele poziții din grila automată. În total, 27 de distribuitori de servicii media au fost verificați în perioada 17 septembrie – 10 octombrie, iar la șase dintre aceștia au fost depistate abateri.
17:30
Noi oportunități de promovare a turismului din stânga Prutului: a fost lansat concursul „Destinația Anului 2026” # Radio Moldova
Orice locație turistică din Republica Moldova are șansa de a deveni „Destinația Anului”, obținând recunoaștere și un loc mai important pe harta turistică a regiunii. R. Moldova participă din nou, alături de România, la competiția „Destinația Anului 2026”, organizată peste Prut.
17:10
MEC: Așa-numita lege a educației, votată de Adunarea Populară a Găgăuziei, încalcă legislația națională # Radio Moldova
Așa-numita lege a educației, votată de Adunarea Populară a Găgăuziei pe 3 noiembrie, încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Într-un comunicat de presă, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) reiterează că elaborarea listei disciplinelor și a denumirilor acestora reprezintă prerogativa autorităților publice centrale.
17:10
17:10
CEC a stabilit alocațiile pe care le vor primi partidele în funcție de performanțele obținute la ultimele alegeri parlamentare # Radio Moldova
Partidele politice care au concurat la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor primi câte 0.99 de lei lunar pentru fiecare vot obținut la scrutin. Suma alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală (CEC), în ședința din 6 noiembrie.
17:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii să fie vigilenți în contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă, precum Viber și Telegram, în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai instituției. Aceste persoane anunță contribuabilii că ar fi fost amendați cu 20.000 de lei, făcând trimitere la articole inexistente din Codul administrativ și invitându-i la adrese care nu aparțin niciunei subdiviziuni a fiscului.
16:50
Sezon profitabil pentru agricultori: rapița și orzul au atins volume-record la exporturi # Radio Moldova
Rapița și orzul se numără printre culturile care au adus cele mai bune rezultate agricultorilor moldoveni în 2025, cu volume-record la export și prețuri peste așteptări. Republica Moldova a livrat pe piețele externe aproximativ 295 - 300 de mii de tone de rapiță, o cantitate fără precedent, iar exporturile de orz au depășit 375 de mii de tone, susține expertul Iurie Rija.
16:20
Peste o treime din apelurile la 112, non-urgente. În octombrie, ambulanța a fost solicitată de peste 2.000 de ori pe zi # Radio Moldova
Mii de oameni apelează zilnic numărul unic de urgență 112, însă nu toate apelurile semnalate sunt într-adevăr situații critice. În luna octombrie 2025, Serviciul național 112 a recepționat peste 176 de mii de apeluri, iar mai mult de o treime dintre acestea au fost non-urgente, adică nu necesitau intervenția imediată a Ambulanței, Poliției sau Pompierilor. În fiecare zi, operatorii au gestionat în medie peste 5.000 de cazuri reale, care au necesitat intervenția echipajelor specializate.
16:20
Testele nucleare, din nou pe agenda Kremlinului. Ce a decis Consiliul de Securitate al Rusiei # Radio Moldova
Rusia discută despre o posibilă reluare a testelor nucleare. Subiectul a fost analizat la ședința Consiliului de Securitate din 5 noiembrie, în contextul intenției Statelor Unite de a reveni la efectuarea testelor cu arme nucleare, descrise de Moscova drept o „poziție neclară a Washingtonului”.
16:10
NATO accelerează reînarmarea. România va aloca 2.24% din PIB pentru apărare în 2025 și vizează extinderea industriei militare # Radio Moldova
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele României, Nicușor Dan, au deschis joi, 6 noiembrie, la București, lucrările Forumului NATO pentru Industrie, un eveniment organizat de subdiviziuni ale Secretariatului Internațional al Organizației Nord-Atlantice. Cei doi oficiali au subliniat nevoia unei consolidări rapide a capacităților militare și rolul central pe care industria de apărare îl are pentru descurajarea potențialelor atacuri și apărarea propriu-zisă a continentului european.
16:10
Expertă anticorupție, la Radio Moldova: Nu avem încă o elită pentru care ar conta integritatea # Radio Moldova
Republica Moldova nu are încă o elită pentru care integritatea să conteze și să constituie o valoare, a declarat, la Radio Moldova, experta anticorupție Mariana Kalughin, solicitată să comenteze datele unui studiu prezentat pe 6 noiembrie, care atestă riscuri ridicate de corupție, în special în domeniul afacerilor. Potrivit expertei, eradicarea corupției nu este singura măsură care ar trebui întreprinsă.
15:40
Interceptări în dosarul achizițiilor în școli și grădinițe: funcționarii indicau sumele și firmele „de încredere” # Radio Moldova
Noi detalii ies la iveală în dosarul privind achizițiile publice trucate în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Interceptările publicate de Centrul Național Anticorupție (CNA) arată cum funcționari și administratori de instituții școlare discutau direct despre modul în care urmau să fie atribuite lucrările de reparație și sumele ce trebuiau indicate în devize.
15:20
Mark Rutte mulțumește României pentru sprijinul acordat R. Moldova în combaterea atacurilor hibride ale Rusiei # Radio Moldova
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice (NATO), Mark Rutte, mulțumește României pentru susținerea „crucială” acordată autorităților de la Chișinău. El a declarat, pe 6 noiembrie, la București, că împărtășește „sentimentul de urgență” exprimat de președintele Nicușor Dan cu privire la amenințările hibride din partea Rusiei și la faptul că România ar fi cu un pas în urma acestui război multi-fațetat dinspre Moscova.
15:00
Fotoliile PAS din Parlament, completate: Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați noi # Radio Moldova
Curtea Constituțională a validat joi, 6 noiembrie, mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare. Noii parlamentari îi înlocuiesc pe foștii colegi de partid care au plecat în Guvernul Munteanu, în alte funcții publice ori s-au retras din politică.
15:00
Federația Italiană de Fotbal a dezvăluit noul echipament de acasă al echipei naționale pentru următoarele meciuri internaționale. Noul tricou combină identitatea vizuală și tradițiile istorice ale Italiei, cu o estetică modernă și orientată spre viitor. Designul reprezintă un stil de joc liber și noi perspective fotbalistice, cu scopul de a uni fiecare generație de suporteri. „Squadra Azzura” va juca în acest echipament în ultima partidă din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Pe 16 noiembrie, discipolii lui Gennaro Gattuso vor înfrunta pe stadionul San Siro din Milano selecționata Norvegiei.
14:50
Bătrânii din azilul din Căprești solicită ajutor după un incendiu devastator: „Aici este casa noastră” # Radio Moldova
Administrația azilului de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești, a lansat o campanie de strângere de fonduri, pentru a reabilita clădirea care acum o lună a fost distrusă parțial de un incendiu. Sala multifuncțională, în care vârstnicii se adunau pentru a socializa, nu mai poate fi folosită. Doar reparația acoperișului costă jumătate de milion de lei.
14:40
SUA și România vor continua să sprijine parcursul european al R. Moldova: ajutor pentru consolidarea securității naționale # Radio Moldova
Statele Unite ale Americii (SUA) și România vor continua să sprijine R. Moldova în eforturile sale de reformă, modernizare, consolidare a securității naționale și aderare la Uniunea Europeană.
14:20
RAPORT | Ce trebuie să facă R. Moldova pentru a-și alinia agricultura, mediul și finanțele la standardele UE # Radio Moldova
Republica Moldova a făcut pași importanți pe calea alinierii la standardele europene, dar există trei domenii aflate încă în „fază incipientă”, deși în ultimul an au fost realizate „unele progrese”. Este vorba despre capitolele 27, 11 și 33 din clusterele IV și V de negocieri - Mediu și schimbările climatice, Agricultură și dezvoltare rurală și, respectiv, Dispoziții financiare și bugetare, potrivit ultimului raport de extindere, aprobat pe 4 noiembrie de Comisia Europeană.
14:00
Polonia i-a propus Slovaciei, unul din cei mai mari consumatori de gaze rusești din UE, să-i furnizeze GNL din SUA # Radio Moldova
Polonia i-a propus Slovaciei să-i furnizeze gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA, care vor tranzita teritoriul său. Președintele Karol Nawrocki a declarat la Bratislava că Polonia este pregătită să devină un hub pentru astfel de livrări, amintind despre terminalul funcțional din Świnoujście și despre construcția unui terminal plutitor pe Marea Baltică, scrie The Insider.
13:50
Cheltuielile pentru alimente și facturi „fură” cea mai mare parte din venituri – arată studiul „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova” # Radio Moldova
Trei din zece moldoveni trăiesc la limita sărăciei absolute. În mediul rural, rata sărăciei depășește 45%, iar dificultățile îi determină pe oameni să-și părăsească locuințele în căutarea unui trai mai bun. Unii se mută în orașe, în special în capitală, alții aleg să plece peste hotare. Chiar dacă nivelul sărăciei ar putea fi redus, aceasta nu va dispărea în următorii ani, iar autoritățile trebuie să intervină cu programe de sprijin diferențiat. Sugestiile au fost formulate de experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în cadrul prezentării studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”.
13:40
Mai multe cazuri bullying în școli, raportate în 2025: „Orice formă de violență afectează dezvoltarea copilului” # Radio Moldova
Unul din cinci elevi din Republica Moldova este victimă a bullyingului în școli, arată datele Inspectoratului General al Poliției, confirmate de Ministerul Educației și Cercetării. În anul 2024, au fost raportate 1.718 cazuri de bullying în instituțiile de învățământ, iar în 2025 numărul acestora este în creștere cu 108 cazuri.
13:30
Experți de la Moscova: Rusia riscă rafturi goale dacă va limita adaosurile comerciale la 15% # Radio Moldova
Rusia riscă să se confrunte cu un deficit de produse alimentare în magazine dacă va fi adoptat proiectul de lege propus de partidul „Spravedlivaia Rossia” (Rusia Justă), care prevede limitarea adaosului comercial practicat de lanțurile de magazine la 15%. Declarații în acest sens au fost făcute pentru publicația Izvestia de către experți și reprezentanți ai pieței. Potrivit lui Oleg Pavlov, președintele Consiliului Public pe lângă Rospotrebnadzor, această măsură ar echivala practic cu un control de stat asupra prețurilor.
13:20
Aleksandr Ovecikin a marcat al 900-lea său gol în Liga nord-americană de hochei pe gheață # Radio Moldova
Aleksandr Ovecikin a scris o nouă pagină de istorie în Liga nord-americană de hochei pe gheață. Legenda francizei Washington Capitals a devenit primul jucător care marcheză 900 de goluri în NHL. În partida disputată cu St. Louis Blues, și câștigată de Capitals cu 6:1, Ovecikin a înscris în repriza a doua în poarta apărată de Jordan Binnington.
13:00
R. Moldova trebuie să transforme deșeurile în resurse utile, afirmă specialiștii de mediu # Radio Moldova
Cantități importante din deșeurile colectate în gospodăriile din Republica Moldova ajung, în continuare, la groapa comună de gunoi - o practică ce afectează serios mediul și sănătatea publică. Specialiștii în protecția mediului atenționează că problema persistă din cauza nivelului scăzut de informare a populației cu privire la consecințele ecologice, precum și din cauza percepției eronate asupra calității serviciilor de colectare și evacuare a deșeurilor.
12:20
Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa pentru liderul interlop Vladimir Moscalciuc - capul organizației criminale Makena - la 25 de ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS au contestat sentința inițială considerată prea blândă. Inculpatul fusese condamnat anterior la 21 de ani pentru comandarea, în 2008, a asasinării unei autorități criminale rivale într-un penitenciar cu regim închis.
12:20
Revista Presei | Centrul Cultural rus din R. Moldova va fi închis pentru că s-a transformat într-un instrument de propagandă a Kremlinului, fapt recunoscut și la nivelul UE # Radio Moldova
Închiderea Centrului cultural rus din R. Moldova; de ce Republica Moldova trebuie să prindă următorul val de extindere al UE și cum declarațiile recente ale ambasadorului rus în Republica Moldova intră în zona periculoasă a falsificării istorice – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
12:20
Directorul Agenției Moldsilva, Victor Durbală, pleacă din funcție. Acesta a depus cerere de demisie pe 4 noiembrie.
