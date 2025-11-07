Tragedie în clădirea fostului hotel „Național”: o minoră de 13 ani a murit după ce ar fi căzut de la înălțime

13:30

Rusia riscă să se confrunte cu un deficit de produse alimentare în magazine dacă va fi adoptat proiectul de lege propus de partidul „Spravedlivaia Rossia” (Rusia Justă), care prevede limitarea adaosului comercial practicat de lanțurile de magazine la 15%. Declarații în acest sens au fost făcute pentru publicația Izvestia de către experți și reprezentanți ai pieței. Potrivit lui Oleg Pavlov, președintele Consiliului Public pe lângă Rospotrebnadzor, această măsură ar echivala practic cu un control de stat asupra prețurilor.