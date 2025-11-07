Roberta Metsola, la Chișinău. Urmăriți întrevederile planificate și evenimentele la care va participa la RLIVE TV

15:10

Doi adolescenți, de 13 și 15 ani, originari din raioanele Edineț și Orhei, au ajuns în atenția poliției după ce ar fi sustras un automobil de marca Mercedes dintr-un garaj situat în capitală. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-ar fi produs pe timp de noapte. Cei doi minori ar fi pătruns în garaj prin deteriorarea sistemului […]