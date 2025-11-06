Universitățile moldovenești atrag tot mai mulți studenți de peste hotare

10:40

Unul din trei elevi din Republica Moldova se confruntă cu forme de bullying în școală, arată datele oficiale. Fenomenul nu se limitează doar la spațiul fizic al instituțiilor de învățământ, ci s-a extins și în mediul online, unde se manifestă prin cyberbullying. Impactul bullyingului asupra copiilor este profund, de aceea este esențial ca părinții, profesorii și societatea în ansamblu să știe cum să îl identifice și să găsească soluții eficiente pentru a-l preveni.