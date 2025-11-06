Opt deputați noi în Parlament: Curtea Constituțională a validat mandatele candidaților supleanți din lista PAS
Moldova1, 6 noiembrie 2025 15:00
Curtea Constituțională a validat joi, 6 noiembrie, mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare. Noii parlamentari îi înlocuiesc pe foștii colegi de partid care au plecat în Guvernul Munteanu, în alte funcții publice ori s-au retras din politică.
• • •
Federația Italiană de Fotbal a dezvăluit noul echipament de acasă al echipei naționale pentru următoarele meciuri internaționale. Noul tricou combină identitatea vizuală și tradițiile istorice ale Italiei, cu o estetică modernă și orientată spre viitor. Designul reprezintă un stil de joc liber și noi perspective fotbalistice, cu scopul de a uni fiecare generație de suporteri. „Squadra Azzura” va juca în acest echipament în ultima partidă din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Pe 16 noiembrie, discipolii lui Gennaro Gattuso vor înfrunta pe stadionul San Siro din Milano selecționata Norvegiei.
Campanie de strângere de fonduri pentru azilul de bătrâni din Căprești, distrus de un incendiu: cum puteți dona bani # Moldova1
Administrația azilului de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești, a lansat o campanie de strângere de fonduri, pentru a reabilita clădirea care acum o lună a fost distrusă parțial de un incendiu. Sala multifuncțională, în care vârstnicii se adunau pentru a socializa, nu mai poate fi folosită. Doar reparația acoperișului costă jumătate de milion de lei.
SUA și România își reafirmă sprijinul pentru R. Moldova: „Vom continua să avem o cooperare deosebită” # Moldova1
Statele Unite ale Americii (SUA) și România vor continua să sprijine R. Moldova în eforturile sale de reformă, modernizare, consolidare a securității naționale și aderare la Uniunea Europeană.
RAPORT | „Fază incipientă”: Agricultura, mediul și finanțele, domeniile cu cele mai mari restanțe în procesul de aderare la UE # Moldova1
Republica Moldova a făcut pași importanți pe calea alinierii la standardele europene, dar există trei domenii aflate încă în „fază incipientă”, deși în ultimul an au fost realizate „unele progrese”. Este vorba despre capitolele 27, 11 și 33 din clusterele IV și V de negocieri - Mediu și schimbările climatice, Agricultură și dezvoltare rurală și, respectiv, Dispoziții financiare și bugetare, potrivit ultimului raport de extindere, aprobat pe 4 noiembrie de Comisia Europeană.
Polonia i-a propus Slovaciei să-i furnizeze gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA, care vor tranzita teritoriul său. Președintele Karol Nawrocki a declarat la Bratislava că Polonia este pregătită să devină un hub pentru astfel de livrări, amintind despre terminalul funcțional din Świnoujście și despre construcția unui terminal plutitor pe Marea Baltică, scrie The Insider.
Forțați de sărăcie, oamenii își abandonează casele pentru un viitor mai bun: „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova” # Moldova1
Trei din zece moldoveni trăiesc la limita sărăciei absolute. În mediul rural, rata sărăciei depășește 45%, iar dificultățile îi determină pe oameni să-și părăsească locuințele în căutarea unui trai mai bun. Unii se mută în orașe, în special în capitală, alții aleg să plece peste hotare. Chiar dacă nivelul sărăciei ar putea fi redus, aceasta nu va dispărea în următorii ani, iar autoritățile trebuie să intervină cu programe de sprijin diferențiat. Sugestiile au fost formulate de experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în cadrul prezentării studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”.
Peste 1.820 de cazuri de bullying în școli, raportate în 2025: „Cadrele didactice au un rol esențial în prevenirea violenței” # Moldova1
Unul din cinci elevi din Republica Moldova este victimă a bullyingului în școli, arată datele Inspectoratului General al Poliției, confirmate de Ministerul Educației și Cercetării. În anul 2024, au fost raportate 1.718 cazuri de bullying în instituțiile de învățământ, iar în 2025 numărul acestora este în creștere cu 108 cazuri.
Rusia ar putea îngheța prețurile la alimente. Experții: „O măsură care va goli rafturile” # Moldova1
Rusia riscă să se confrunte cu un deficit de produse alimentare în magazine dacă va fi adoptat proiectul de lege propus de partidul „Spravedlivaia Rossia” (Rusia Justă), care prevede limitarea adaosului comercial practicat de lanțurile de magazine la 15%. Declarații în acest sens au fost făcute pentru publicația Izvestia de către experți și reprezentanți ai pieței. Potrivit lui Oleg Pavlov, președintele Consiliului Public pe lângă Rospotrebnadzor, această măsură ar echivala practic cu un control de stat asupra prețurilor.
Aleksandr Ovecikin a marcat al 900-lea său gol în Liga nord-americană de hochei pe gheață # Moldova1
Aleksandr Ovecikin a scris o nouă pagină de istorie în Liga nord-americană de hochei pe gheață. Legenda francizei Washington Capitals a devenit primul jucător care marcheză 900 de goluri în NHL. În partida disputată cu St. Louis Blues, și câștigată de Capitals cu 6:1, Ovecikin a înscris în repriza a doua în poarta apărată de Jordan Binnington.
Fost ministru al Mediului: „Trebuie să învățăm să vedem deșeurile ca pe resurse, nu ca pe gunoi” # Moldova1
Cantități importante din deșeurile colectate în gospodăriile din Republica Moldova ajung, în continuare, la groapa comună de gunoi - o practică ce afectează serios mediul și sănătatea publică. Specialiștii în protecția mediului atenționează că problema persistă din cauza nivelului scăzut de informare a populației cu privire la consecințele ecologice, precum și din cauza percepției eronate asupra calității serviciilor de colectare și evacuare a deșeurilor.
Un elev din cinci este victima bullyingului în școlile din R. Moldova: autoritățile intensifică măsurile de prevenție # Moldova1
Unul din cinci elevi din Republica Moldova se confruntă cu forme de bullying în școală, arată datele oficiale. Fenomenul nu se limitează doar la spațiul fizic al instituțiilor de învățământ, ci s-a extins și în mediul online, unde se manifestă prin cyberbullying. Impactul bullyingului asupra copiilor este profund, de aceea este esențial ca părinții, profesorii și societatea în ansamblu să știe cum să îl identifice și să găsească soluții eficiente pentru a-l preveni.
Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa pentru liderul interlop Vladimir Moscalciuc - capul organizației criminale Makena - la 25 de ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS au contestat sentința inițială considerată prea blândă. Inculpatul fusese condamnat anterior la 21 de ani pentru comandarea, în 2008, a asasinării unei autorități criminale rivale într-un penitenciar cu regim închis.
Directorul Agenției Moldsilva, Victor Durbală, pleacă din funcție. Acesta a depus cerere de demisie pe 4 noiembrie.
„Datorii” de 12.000 de euro pentru 200 gr. de aur: două persoane din Călărași, reținute pentru șantaj # Moldova1
A înnoptat la un consătean, iar acea noapte era cât pe ce să-l „coste” 12.000 de euro. Un bărbat din Călărași a fost învinuit de doi consăteni că ar fi furat 200 de grame de aur și era șantajat să plătească o „datorie” de 12.000 de euro.
Percheziții în dosarul „TUX”. Cinci persoane, reținute pentru spălare de bani și evaziune fiscală # Moldova1
Zeci de percheziții au avut loc în această dimineață în cadrul anchetei privind platforma de investiții „TUX”, suspectată de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS.
Amanda Anisimova s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor. Reprezentanta Statetelor Unite ale Americii a învins-o pe poloneza Iga Świątek, scor 6:7, 6:4, 6:2, în ultima partidă din Grupa „Serena Williams” a competiției de final de sezon în circuitul profesionist feminin de tenis. Anisimova, locul 4 în ierarhia mondială feminină, a avut nevoie de două ore și 37 de minute pentru a obține victoria. Świątek a câștigat ediția din 2023 a Turneului Campioanelor, dar în partida de miercuri nu a izbutit niciun break, ratând toate cele patru șanse pe care și le-a creat. De partea cealaltă, Amanda a reușit 3 break-uri din cele 12 șanse de care a beneficiat.
Comisioane de până la 15% pentru fiecare contract de achiziții: Directori de școli și grădinițe din Chișinău, vizați într-un dosar de corupție # Moldova1
Achiziții publice cu probleme în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Ofițerii și procurorii anticorupție efectuează joi, 6 noiembrie, percheziții în mai multe grădinițe și școli într-un dosar penal de corupție și abuz de serviciu. Nouă persoane sunt investigate, printre care un șef de direcție din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori de școli și un conducător al unei grădinițe, precum și mai mulți agenți economici.
Trei persoane au decedat, iar altele patru, inclusiv doi minori, au ajuns la spital în urma a două accidente produse miercuri-seară, 5 noiembrie, în raioanele Strășeni și Ocnița.
Nouă persoane, printre care funcționari și directori de școli, vizate într-un dosar de corupție la Chișinău # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), efectuează percheziții într-un dosar penal de corupție și abuz de serviciu ce vizează achizițiile publice din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt investigate, printre care un șef de direcție din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori de școli și un conducător al unei grădinițe, precum și mai mulți agenți economici.
Grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal: Erling Braut Haaland a marcat în poarta fostei sale echipe # Moldova1
Manchester City a obținut o nouă victorie în actuala ediție a Ligii Campionilor la fotbal. „Citadinii” au învins-o pe Borussia Dortmund pe teren propriu cu 4:1, iar Erling Haaland a marcat un gol în poarta fostei sale echipei. Phil Foden a deschis scorul în minutul 22, iar apoi Erling Haaland, care a jucat la Borussia Dortmund între 2020 și 2022, a dublat avantajul gazdelor.
Un elev din trei este victima bullyingului în școlile din R. Moldova: autoritățile intensifică măsurile de prevenție # Moldova1
„Pe durata războiului”: Parlamentul R. Moldova renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus. Dodon: „Rușinos” # Moldova1
Noul Parlament al R. Moldova renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, anunță președinta Comisiei parlamentare pentru politică externă, Doina Gherman.
Tariful la gazele naturale ar putea fi ajustat în ianuarie 2026. Energocom va prezenta calculele la sfârșitul anului # Moldova1
Tariful pentru gazele naturale ar putea fi revizuit în ianuarie anul viitor, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Compania de stat Energocom, care a devenit recent furnizorul principal de gaze pentru consumatorii finali, va prezenta la sfârșitul acestui an calculele necesare pentru stabilirea noilor tarife.
Sentință pentru doi bărbați care s-au dat drept polițiști și au șantajat două femei ce practicau prostituția: câte opt ani în penitenciar # Moldova1
Doi bărbați care au pretins că sunt polițiști în misiune au fost condamnați după ce au estorcat bani de la două femei pentru a nu le denunța că practicau prostituția. Pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale, instanța le-a aplicat pedepse de câte opt ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, precum și amenzi de câte 100.000 de lei pentru fiecare.
Schemă de migrație ilegală, destructurată în R. Moldova: cetățeni din Africa și Asia încercau să ajungă ilegal în spațiul european # Moldova1
Polițiștii de frontieră și procurorii din sudul țării au destructurat o schemă de migrațiune ilegală, cu implicarea unor cetățeni moldoveni, care ajutau persoane originare din Africa și Asia să traverseze ilegal frontieră moldo-română. În urma unor percheziții desfășurate la 1 noiembrie, persoanele vizate în dosar au fost reținute, ulterior instanța le-a eliberat sub control judiciar pentru 60 de zile.
Autoritățile locale cer să fie implicate în deciziile care vizează reforma administrativ-teritorială: răspunsul premierului Munteanu # Moldova1
Reforma administrației publice trebuie făcută împreună cu autoritățile locale, susține directorul executiv al Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui. Potrivit lui, această reformă a fost anunțată ca o prioritate a Guvernului Munteanu și reprezintă o temă de maxim interes. Reprezentanții Guvernului afirmă că sunt deschiși pentru colaborare pentru a duce la bun sfârșit această reformă.
Reconstrucția filarmonicii, inclusă în Planul de Creștere Economică finanțat de UE: suma nu va acoperi toate costurile, susține ministrul Culturii # Moldova1
Reconstrucția Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, sediul căreia a ars în totalitate acum cinci ani, rămâne una dintre cele mai complexe provocări pentru noul Executiv. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că proiectul este inclus în Planul de Creștere Economică finanțat de Uniunea Europeană, însă costurile mari și complexitatea tehnică vor necesita eforturi suplimentare.
Sociologul principal al Kremlinului avertizează asupra riscului unui război civil în Rusia # Moldova1
În Rusia ar putea izbucni un război civil din cauza conflictelor sociale, economice și politice acumulate, a avertizat șeful Direcției prezidențiale pentru monitorizarea și analiza proceselor sociale, Aleksandr Haricev. Declarațiile sale apar într-un articol intitulat „Cine suntem noi?” publicat în revista „Statul”, editată de Academia Prezidențială Rusă de Economie Națională și Administrație Publică * și de proiectul „ADN-ul Rusiei”. Textul a fost remarcat de publicațiile Aghentstvo și Vedomosti.
Rutte l-a asigurat pe Bolojan că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO contribuie la protejarea României # Moldova1
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reasigurat miercuri România, într-o întrevedere cu prim-ministrul Ilie Bolojan, că apărarea colectivă conform articolului 5 din Tratatul NATO, prezența trupelor aliate și întărirea flancului estic contribuie la protejarea României.
Consumatorii nemulțumiți de serviciile furnizorilor de apă caldă, energie electrică sau gaze pot apela pentru ajutor la ANRE # Moldova1
Consumatorii care se confruntă cu probleme sau sunt nemulțumiți de serviciile furnizorilor de apă caldă, energie electrică ori gaze naturale sunt încurajați să contacteze autoritățile competente pentru a obține clarificări și soluții rapide. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dispune de o linie de informare destinată cetățenilor, unde pot fi adresate orice întrebări legate de relația cu furnizorii sau de aplicarea tarifelor.
Atac cu drone la Volgograd: o persoană a murit, iar mai multe aeroporturi au fost închise # Moldova1
Ucraina a lansat în noaptea de miercuri spre joi cel puțin 75 de drone asupra Rusiei, provocând incendii într-o zonă industrială din orașul Volgograd și întreruperea temporară a zborurilor pe mai multe aeroporturi din țară, au anunțat autoritățile ruse, citate de Reuters.
Cristian Jardan, despre caldarâmul din str. 31 august 1989: „Primăria este responsabilă. Ministerul Culturii creează politici, nu construiește” # Moldova1
Proiectul privind restaurarea porțiunii de caldarâm vechi de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului rămâne blocat în continuare, în pofida faptului că Ministerul Culturii și Consiliul Național al Monumentelor Istorice au avizat lucrările încă din martie 2025. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că toate procedurile care țineau de responsabilitatea ministerului au fost finalizate pentru ca proiectul să poată fi implementat, iar responsabilitatea pentru stagnarea acestuia ar aparține Primăriei Chișinău.
Corespondență Dan Alexe | Belgia ia foarte în serios amenințările hibride ruse: curând, o hotărâre privind fondurile rusești înghețate # Moldova1
Consiliul Național de Securitate al Belgiei se reunește astăzi, joi, 6 noiembrie, după recentele intruziuni de drone neidentificate în cerul Belgiei, inclusiv deasupra bazei militare nucleare americane din Kleine-Brogel. De asemenea, aeroportul din Bruxelles a fost forțat să se închidă marți și miercuri din cauza unor survoluri de drone, suspectate a face parte dintr-o serie de atacuri hibride rusești.
Un nou incident cu dronă în Germania: activitatea pe aeroportul din Hanovra, suspendată miercuri seara # Moldova1
Aeroportul din orașul german Hanovra, landul Saxonia Inferioară, și-a suspendat activitatea miercuri seara, 5 noiembrie, timp de aproximativ 45 de minute, după ce un pilot a semnalat prezența unei drone în apropierea pistei. Incidentul a avut loc în jurul orei 22:00, ora Berlinului, potrivit agenției dpa, citată de DW.
Dezastru de proporții în Filipine, unde locuitorii au fost nevoiți să se refugieze pe acoperișuri din cauza inundațiilor grave. Taifunul Kalmaegi, care a lovit în forță țara, a adus ploi abundente și rafale violente de vânt în zonă. În urma intemperiilor, peste 80 de oameni și-au pierdut viața, alți câteva zeci sunt dați dispăruți și peste 400 de mii de persoane au fost evacuate sau strămutate.
Ministrul Cristian Jardan: „Centrul Rus de Știință s-a transformat în instrument de propagandă a Kremlinului” # Moldova1
Centrului Rus de Știință și Cultură – „Ruskii Dom” din Chișinău „s-a transformat într-un instrument de propagandă a Kremlinului”, fapt recunoscut și la nivelul Uniunii Europene, iar „reacția exagerată a partidelor din opoziție arată foarte clar căror interese servesc”, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1. Executivul a denunțat, pe 5 noiembrie, Acordul cultural din 1998, urmând validarea în Parlament a deciziei și notificarea oficială a Moscovei privind închiderea Centrului Rus.
Un băiețel de trei ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar în municipiul Comrat. Tragedia s-a întâmplat marți, când copilul se întorcea de la grădiniță împreună cu mama sa. Potrivit Poliției, șoferița ar fi confundat pedalele de frână și accelerație, pierzând controlul asupra vehiculului. Copilul este internat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, iar conducătoare auto a fost reținută.
Un cetățean rus acuzat în Polonia de spionaj în favoarea serviciilor de informații ruse a recunoscut că a transmis informații Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), au relatat publicațiile poloneze, citând dosarul de anchetă.
Procesul lui Țuțu: apărătorii contestă probele, procurorii vor lua ultimul cuvânt pe 7 noiembrie # Moldova1
Avocații fostului deputat democrat Constantin Țuțu au susținut, în cadrul unei noi ședințe de judecată, pledoariile în care au semnalat mai multe inechități în timpul urmării penale și au solicitat încetarea procesului penal. Ședința s-a desfășurat și de această dată în lipsa inculpatului, care este acuzat de trafic de influență și îmbogățire ilicită.
Bărbat din Marianca de Sus, spitalizat în stare gravă după ce a căzut într-o groapă adâncă # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 68 de ani din satul Marianca de Sus, raionul Căușeni, se află în stare gravă, dar stabilă, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproape șapte metri. Bărbatul, care are probleme de vedere, a suferit mai multe traumatisme și a fost operat de urgență. Groapa era, de fapt, o fostă fântână lăsată descoperită la marginea uliței, fără semnalizare și fără acoperire. Autoritățile locale au precizat că terenul aparține unui proprietar privat, iar investigațiile privind incidentul continuă.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și a inițiat o investigație privind lansarea unei așa-numite „criptomonede” de către o companie privată, anunțate public în cadrul unei conferințe de presă desfășurate pe 4 noiembrie. Instituția verifică în ce măsură acțiunile companiei se încadrează în prevederile legale în vigoare.
Audieri publice la Comrat privind crearea unei comisii electorale provizorii în regiune: „Adoptarea legii este justificată” # Moldova1
Adunarea Populară a Găgăuziei examinează posibilitatea constituirii unei comisii electorale provizorii la Comrat, care să se ocupe de organizarea alegerilor pentru noua legislatură, în condițiile unui blocaj juridic ce împiedică desfășurarea scrutinului. Un proiect privind crearea unei comisii electorale provizorii, semnat de deputatul local Gheorghi Leiciu, a fost dezbătut, pe 5 noiembrie, în cadrul unor audieri publice organizate la Comrat.
INTERVIU | Yesim Oruc, la Moldova 1: Aderarea la UE – temelie pentru atingerea obiectivelor globale ale ONU # Moldova1
Organizația Națiunilor Unite (ONU) își reafirmă parteneriatul strategic cu Republica Moldova în efortul de integrare europeană și atingere a obiectivelor globale. Coordonatoarea rezidentă a ONU la Chișinău, Yesim Oruc, a evidențiat într-un interviu pentru Moldova 1 susținerea oferită Republicii Moldova într-o perioadă marcată de multiple provocări – de la crize energetice la efectele războiului din Ucraina și riscurile războiului hibrid.
Progresele din domeniul energiei, remarcate la Bruxelles, trebuie transformate „într-o strategie reală, de lungă durată”, recomandă experții # Moldova1
Comisia Europeană a lăudat Republica Moldova pentru progresele înregistrate în ultimul an în domeniul energiei – capitolul pentru care țara a primit cea mai înaltă evaluare posibilă: „progres foarte bun”. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, evaluarea pozitivă reflectă o schimbare structurală profundă în sectorul energetic și deschide șanse reale pentru deschiderea negocierilor pe Capitolul 15 - Energie, din clusterul IV, în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Patrimoniul Chișinăului se destramă: clădirea Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, în stare critică # Moldova1
Clădirea Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, monument istoric de importanță națională, se află într-o stare tot mai vizibilă de degradare. Deoarece imobilul are mai mulți proprietari, a fost creat un condominiu, însă lucrările de reparație bat pasul pe loc. Împărțirea responsabilităților s-a dovedit complicată. Aspectul clădirii stârnește nemulțumirea trecătorilor.
