Kumamon, vedeta expoziției japoneze de la Muzeul Național de Istorie din Chișinău

Doi bărbați care au pretins că sunt polițiști în misiune au fost condamnați după ce au estorcat bani de la două femei pentru a nu le denunța că practicau prostituția. Pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale, instanța le-a aplicat pedepse de câte opt ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, precum și amenzi de câte 100.000 de lei pentru fiecare.