Vladimir Moscalciuc alias Makena, condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare
Radio Moldova, 6 noiembrie 2025 12:20
Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa pentru liderul interlop Vladimir Moscalciuc - capul organizației criminale Makena - la 25 de ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS au contestat sentința inițială considerată prea blândă. Inculpatul fusese condamnat anterior la 21 de ani pentru comandarea, în 2008, a asasinării unei autorități criminale rivale într-un penitenciar cu regim închis.
• • •
Acum 30 minute
12:20
Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa pentru liderul interlop Vladimir Moscalciuc - capul organizației criminale Makena - la 25 de ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS au contestat sentința inițială considerată prea blândă. Inculpatul fusese condamnat anterior la 21 de ani pentru comandarea, în 2008, a asasinării unei autorități criminale rivale într-un penitenciar cu regim închis.
12:20
Revista Presei | Centrul Cultural rus din R. Moldova va fi închis pentru că s-a transformat într-un instrument de propagandă a Kremlinului, fapt recunoscut și la nivelul UE # Radio Moldova
Închiderea Centrului cultural rus din R. Moldova; de ce Republica Moldova trebuie să prindă următorul val de extindere al UE și cum declarațiile recente ale ambasadorului rus în Republica Moldova intră în zona periculoasă a falsificării istorice – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
12:20
Directorul Agenției Moldsilva, Victor Durbală, pleacă din funcție. Acesta a depus cerere de demisie pe 4 noiembrie.
12:10
Două persoane din Călărași, reținute pentru șantaj: cereau 12.000 de euro pentru un presupus furt de aur # Radio Moldova
A înnoptat la un consătean, iar acea noapte era cât pe ce să-l „coste” 12.000 de euro. Un bărbat din Călărași a fost învinuit de doi consăteni că ar fi furat 200 de grame de aur și era șantajat să plătească o „datorie” de 12.000 de euro.
12:10
Percheziții la fondatorii platformei „TUX”: cinci persoane au fost reținute pentru spălare de bani și evaziune fiscală # Radio Moldova
Zeci de percheziții au avut loc în această dimineață în cadrul anchetei privind platforma de investiții „TUX”, suspectată de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS.
Acum o oră
11:40
Amanda Anisimova s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor. Reprezentanta Statetelor Unite ale Americii a învins-o pe poloneza Iga Świątek, scor 6:7, 6:4, 6:2, în ultima partidă din Grupa „Serena Williams” a competiției de final de sezon în circuitul profesionist feminin de tenis. Anisimova, locul 4 în ierarhia mondială feminină, a avut nevoie de două ore și 37 de minute pentru a obține victoria. Świątek a câștigat ediția din 2023 a Turneului Campioanelor, dar în partida de miercuri nu a izbutit niciun break, ratând toate cele patru șanse pe care și le-a creat. De partea cealaltă, Amanda a reușit 3 break-uri din cele 12 șanse de care a beneficiat.
Acum 2 ore
11:20
Licitații trucate în mai multe școli și grădinițe din Chișinău: Nouă persoane, inclusiv directori, cercetați penal pentru corupție # Radio Moldova
Achiziții publice cu probleme în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Ofițerii și procurorii anticorupție efectuează joi, 6 noiembrie, percheziții în mai multe grădinițe și școli într-un dosar penal de corupție și abuz de serviciu. Nouă persoane sunt investigate, printre care un șef de direcție din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori de școli și un conducător al unei grădinițe, precum și mai mulți agenți economici.
11:20
Revista presei internaționale// Scopul și noile riscuri ale testelor nucleare; Alegeri locale în SUA, lovitură de imagine pentru Donald Trump # Radio Moldova
Presa internațională analizează riscurile reluării testelor nucleare și lansărilor de rachete intercontinentale de către Statele Unite și Rusia. Efectele sancțiunilor americane asupra companiilor petroliere ruse și măsurile Uniunii Europene de înăsprire a regulilor pentru acordarea vizelor Schengen cetățenilor ruși se numără printre alte subiecte abordate de publicațiile străine.
11:10
Trei persoane au decedat, iar altele patru, inclusiv doi minori, au ajuns la spital în urma a două accidente produse miercuri-seară, 5 noiembrie, în raioanele Strășeni și Ocnița.
11:10
CNA ridică documente și bani în urma perchezițiilor dintr-un dosar de corupție în sistemul educațional din capitală # Radio Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), efectuează percheziții într-un dosar penal de corupție și abuz de serviciu ce vizează achizițiile publice din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt investigate, printre care un șef de direcție din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori de școli și un conducător al unei grădinițe, precum și mai mulți agenți economici.
10:50
Grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal: Erling Braut Haaland a marcat în poarta fostei sale echipe # Radio Moldova
Manchester City a obținut o nouă victorie în actuala ediție a Ligii Campionilor la fotbal. „Citadinii” au învins-o pe Borussia Dortmund pe teren propriu cu 4:1, iar Erling Haaland a marcat un gol în poarta fostei sale echipei. Phil Foden a deschis scorul în minutul 22, iar apoi Erling Haaland, care a jucat la Borussia Dortmund între 2020 și 2022, a dublat avantajul gazdelor.
10:40
Bullyingul nu este o joacă: tot mai mulți copii din Republica Moldova au nevoie de sprijin și protecție # Radio Moldova
Unul din trei elevi din Republica Moldova se confruntă cu forme de bullying în școală, arată datele oficiale. Fenomenul nu se limitează doar la spațiul fizic al instituțiilor de învățământ, ci s-a extins și în mediul online, unde se manifestă prin cyberbullying. Impactul bullyingului asupra copiilor este profund, de aceea este esențial ca părinții, profesorii și societatea în ansamblu să știe cum să îl identifice și să găsească soluții eficiente pentru a-l preveni.
Acum 4 ore
10:30
Fără grupuri de prietenie cu Rusia și Belarus în Parlamentul R. Moldova, pe durata războiului din Ucraina. Socialiștii critică decizia PAS # Radio Moldova
Noul Parlament al R. Moldova renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, anunță președinta Comisiei parlamentare pentru politică externă, Doina Gherman.
10:20
Fără grupuri de prietenie cu Rusia și Belarus în Parlamentul R. Moldova, pe durata războiului din Ucraina # Radio Moldova
Noul Parlament al R. Moldova renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, anunță președinta Comisiei parlamentare pentru politică externă, Doina Gherman.
10:10
Tariful pentru gazele naturale ar putea fi revizuit în ianuarie anul viitor, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Compania de stat Energocom, care a devenit recent furnizorul principal de gaze pentru consumatorii finali, va prezenta la sfârșitul acestui an calculele necesare pentru stabilirea noilor tarife.
10:00
Pretinși polițiști în misiune au estorcat bani pentru a nu denunța fapte de prostituție: doi bărbați, condamnați la câte opt ani de închisoare # Radio Moldova
Doi bărbați care au pretins că sunt polițiști în misiune au fost condamnați după ce au estorcat bani de la două femei pentru a nu le denunța că practicau prostituția. Pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale, instanța le-a aplicat pedepse de câte opt ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, precum și amenzi de câte 100.000 de lei pentru fiecare.
10:00
Percheziții într-un dosar de migrațiune ilegală: cetățeni din Africa și Asia, ajutați contra cost să treacă frontiera moldo-română # Radio Moldova
Polițiștii de frontieră și procurorii din sudul țării au destructurat o schemă de migrațiune ilegală, cu implicarea unor cetățeni moldoveni, care ajutau persoane originare din Africa și Asia să traverseze ilegal frontieră moldo-română. În urma unor percheziții desfășurate la 1 noiembrie, persoanele vizate în dosar au fost reținute, ulterior instanța le-a eliberat sub control judiciar pentru 60 de zile.
09:50
CALM solicită să fie implicat în procesul decizional privind reforma administrativ-teritorială: „Ar fi bine să fie un produs comun” # Radio Moldova
Reforma administrației publice trebuie făcută împreună cu autoritățile locale, susține directorul executiv al Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui. Potrivit lui, această reformă a fost anunțată ca o prioritate a Guvernului Munteanu și reprezintă o temă de maxim interes. Reprezentanții Guvernului afirmă că sunt deschiși pentru colaborare pentru a duce la bun sfârșit această reformă.
09:40
Pretinși polițiști în misiune au estorcat bani pentru a nu denunța fapte de prostituție: doi bărbați, condamnați la opt ani de închisoare # Radio Moldova
Doi bărbați care au pretins că sunt polițiști în misiune au fost condamnați după ce au estorcat bani de la două femei pentru a nu le denunța că practicau prostituția. Pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale, instanța le-a aplicat pedepse de opt ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, precum și amenzi de 100.000 de lei pentru fiecare.
09:30
Proiectul Filarmonicii Naționale, integrat în pachetul european de asistență, dar fondurile nu vor acoperi costurile totale # Radio Moldova
Reconstrucția Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, sediul căreia a ars în totalitate acum cinci ani, rămâne una dintre cele mai complexe provocări pentru noul Executiv. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că proiectul este inclus în Planul de Creștere Economică finanțat de Uniunea Europeană, însă costurile mari și complexitatea tehnică vor necesita eforturi suplimentare.
09:10
Un oficial de la Kremlin vorbește deschis despre „amenințarea unui război civil” în Rusia # Radio Moldova
În Rusia ar putea izbucni un război civil din cauza conflictelor sociale, economice și politice acumulate, a avertizat șeful Direcției prezidențiale pentru monitorizarea și analiza proceselor sociale, Aleksandr Haricev. Declarațiile sale apar într-un articol intitulat „Cine suntem noi?” publicat în revista „Statul”, editată de Academia Prezidențială Rusă de Economie Națională și Administrație Publică * și de proiectul „ADN-ul Rusiei”. Textul a fost remarcat de publicațiile Aghentstvo și Vedomosti.
09:10
Bolojan și Rutte au discutat despre modalitățile de consolidare a securității României # Radio Moldova
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reasigurat miercuri România, într-o întrevedere cu prim-ministrul Ilie Bolojan, că apărarea colectivă conform articolului 5 din Tratatul NATO, prezența trupelor aliate și întărirea flancului estic contribuie la protejarea României.
Acum 6 ore
08:30
Consumatorii pot să-și rezolve problemele cu furnizorii de utilități inclusiv cu sprijinul ANRE: ce pași trebuie să facă cetățenii # Radio Moldova
Consumatorii care se confruntă cu probleme sau sunt nemulțumiți de serviciile furnizorilor de apă caldă, energie electrică ori gaze naturale sunt încurajați să contacteze autoritățile competente pentru a obține clarificări și soluții rapide. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dispune de o linie de informare destinată cetățenilor, unde pot fi adresate orice întrebări legate de relația cu furnizorii sau de aplicarea tarifelor.
08:30
Atac masiv cu drone al Ucrainei asupra Rusiei: o persoană a murit la Volgograd, incendii industriale și zeci de zboruri anulate # Radio Moldova
Ucraina a lansat în noaptea de miercuri spre joi cel puțin 75 de drone asupra Rusiei, provocând incendii într-o zonă industrială din orașul Volgograd și întreruperea temporară a zborurilor pe mai multe aeroporturi din țară, au anunțat autoritățile ruse, citate de Reuters.
08:10
Ministrul Culturii, despre caldarâmul istoric, descoperit în centrul capitalei: Responsabilitatea pentru ce se întâmplă aparține Primăriei Chișinău # Radio Moldova
Proiectul privind restaurarea porțiunii de caldarâm vechi de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului rămâne blocat în continuare, în pofida faptului că Ministerul Culturii și Consiliul Național al Monumentelor Istorice au avizat lucrările încă din martie 2025. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că toate procedurile care țineau de responsabilitatea ministerului au fost finalizate pentru ca proiectul să poată fi implementat, iar responsabilitatea pentru stagnarea acestuia ar aparține Primăriei Chișinău.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Belgia ia foarte în serios amenințările hibride ruse: curând, o hotărâre privind fondurile rusești înghețate # Radio Moldova
Consiliul Național de Securitate al Belgiei se reunește astăzi, joi, 6 noiembrie, după recentele intruziuni de drone neidentificate în cerul Belgiei, inclusiv deasupra bazei militare nucleare americane din Kleine-Brogel. De asemenea, aeroportul din Bruxelles a fost forțat să se închidă marți și miercuri din cauza unor survoluri de drone, suspectate a face parte dintr-o serie de atacuri hibride rusești.
07:00
Aeroportul din orașul german Hanovra, landul Saxonia Inferioară, și-a suspendat activitatea miercuri seara, 5 noiembrie, timp de aproximativ 45 de minute, după ce un pilot a semnalat prezența unei drone în apropierea pistei. Incidentul a avut loc în jurul orei 22:00, ora Berlinului, potrivit agenției dpa, citată de DW.
Acum 24 ore
22:40
Comrat: Un copil de trei ani, transportat în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar # Radio Moldova
Un băiețel de trei ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar în municipiul Comrat. Tragedia s-a întâmplat marți, când copilul se întorcea de la grădiniță împreună cu mama sa. Potrivit Poliției, șoferița ar fi confundat pedalele de frână și accelerație, pierzând controlul asupra vehiculului. Copilul este internat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, iar conducătoarea auto a fost reținută.
21:50
Dezastru de proporții în Filipine, unde locuitorii au fost nevoiți să se refugieze pe acoperișuri din cauza inundațiilor grave. Taifunul Kalmaegi, care a lovit în forță țara, a adus ploi abundente și rafale violente de vânt în zonă. În urma intemperiilor, peste 80 de oameni și-au pierdut viața, alți câteva zeci sunt dați dispăruți și peste 400 de mii de persoane au fost evacuate sau strămutate.
21:50
Ministrul Culturii: „Reacția exagerată” a partidelor din opoziție vizavi de închiderea Centrului Rus de Știință „arată foarte clar căror interese servesc” # Radio Moldova
Centrului Rus de Știință și Cultură – „Ruskii Dom” din Chișinău „s-a transformat într-un instrument de propagandă a Kremlinului”, fapt recunoscut și la nivelul Uniunii Europene, iar „reacția exagerată a partidelor din opoziție arată foarte clar căror interese servesc”, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1. Executivul a denunțat, pe 5 noiembrie, Acordul cultural din 1998, urmând validarea în Parlament a deciziei și notificarea oficială a Moscovei privind închiderea Centrului Rus.
21:40
Comrat: Un copil de trei, transportat în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar # Radio Moldova
Un băiețel de trei ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar în municipiul Comrat. Tragedia s-a întâmplat marți, când copilul se întorcea de la grădiniță împreună cu mama sa. Potrivit Poliției, șoferița ar fi confundat pedalele de frână și accelerație, pierzând controlul asupra vehiculului. Copilul este internat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, iar conducătoare auto a fost reținută.
21:10
Un cuplu rus riscă închisoarea pe viață în Polonia pentru spionaj în favoarea Moscovei # Radio Moldova
Un cetățean rus acuzat în Polonia de spionaj în favoarea serviciilor de informații ruse a recunoscut că a transmis informații Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), au relatat publicațiile poloneze, citând dosarul de anchetă.
20:40
Procesul lui Țuțu, în faza finală: acuzatorii vor lua ultimul cuvânt în ședința din 7 noiembrie # Radio Moldova
Avocații fostului deputat democrat Constantin Țuțu au susținut, în cadrul unei noi ședințe de judecată, pledoariile în care au semnalat mai multe inechități în timpul urmării penale și au solicitat încetarea procesului penal. Ședința s-a desfășurat și de această dată în lipsa inculpatului, care este acuzat de trafic de influență și îmbogățire ilicită.
20:10
Un bărbat în vârstă de 68 de ani din satul Marianca de Sus, raionul Căușeni, se află în stare gravă, dar stabilă, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproape șapte metri. Bărbatul, care are probleme de vedere, a suferit mai multe traumatisme și a fost operat de urgență. Groapa era, de fapt, o fostă fântână lăsată descoperită la marginea uliței, fără semnalizare și fără acoperire. Autoritățile locale au precizat că terenul aparține unui proprietar privat, iar investigațiile privind incidentul continuă.
19:10
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și a inițiat o investigație privind lansarea unei așa-numite „criptomonede” de către o companie privată, anunțate public în cadrul unei conferințe de presă desfășurate pe 4 noiembrie. Instituția verifică în ce măsură acțiunile companiei se încadrează în prevederile legale în vigoare.
18:20
Deputații din Găgăuzia discută despre posibilitatea înființării unei comisii electorale provizorii în regiune # Radio Moldova
Adunarea Populară a Găgăuziei examinează posibilitatea constituirii unei comisii electorale provizorii la Comrat, care să se ocupe de organizarea alegerilor pentru noua legislatură, în condițiile unui blocaj juridic ce împiedică desfășurarea scrutinului. Un proiect privind crearea unei comisii electorale provizorii, semnat de deputatul local Gheorghi Leiciu, a fost dezbătut, pe 5 noiembrie, în cadrul unor audieri publice organizate la Comrat.
18:00
Organizația Națiunilor Unite (ONU) își reafirmă parteneriatul strategic cu Republica Moldova în efortul de integrare europeană și atingere a obiectivelor globale. Coordonatoarea rezidentă a ONU la Chișinău, Yesim Oruc, a evidențiat într-un interviu pentru Moldova 1 susținerea oferită Republicii Moldova într-o perioadă marcată de multiple provocări – de la crize energetice la efectele războiului din Ucraina și riscurile războiului hibrid.
17:50
Secretar de stat, despre constatările raportului UE privind extinderea: „Energia, care era veriga slabă a țării, înregistrează astăzi realizări-record” # Radio Moldova
Comisia Europeană a lăudat Republica Moldova pentru progresele înregistrate în ultimul an în domeniul energiei – capitolul pentru care țara a primit cea mai înaltă evaluare posibilă: „progres foarte bun”. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, evaluarea pozitivă reflectă o schimbare structurală profundă în sectorul energetic și deschide șanse reale pentru deschiderea negocierilor pe Capitolul 15 - Energie, din clusterul IV, în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
17:40
Cristina Pereteatcu: „Energia, care era veriga slabă a țării, înregistrează astăzi realizări-record” # Radio Moldova
Comisia Europeană a lăudat Republica Moldova pentru progresele înregistrate în ultimul an în domeniul energiei – capitolul pentru care țara a primit cea mai înaltă evaluare posibilă: „progres foarte bun”. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, evaluarea pozitivă reflectă o schimbare structurală profundă în sectorul energetic și deschide șanse reale pentru deschiderea negocierilor pe Capitolul 15 - Energie, din clusterul IV, în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
17:30
Clădirea Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, monument istoric de importanță națională, se află într-o stare tot mai vizibilă de degradare. Deoarece imobilul are mai mulți proprietari, a fost creat un condominiu, însă lucrările de reparație bat pasul pe loc. Împărțirea responsabilităților s-a dovedit complicată. Aspectul clădirii stârnește nemulțumirea trecătorilor.
17:30
Experți, la Radio Moldova: Guvernul trebuie să livreze rezultate rapide și palpabile # Radio Moldova
Guvernul Munteanu trebuie să livreze rezultate rapide și palpabile. Investițiile și creșterea economică rămân priorități esențiale, iar reforma justiției trebuie dusă până la capăt pentru a recâștiga încrederea cetățenilor. Prioritățile au fost precizate de experții Victor Ciobanu și Pavel Horea, la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, în contextul primei ședințe a noului executiv.
17:30
RAPORT UE | Reformele anticorupție și cooperarea cu instituțiile europene avansează, însă deficitul de personal și presiunile hibride încetinesc progresul # Radio Moldova
Republica Moldova înregistrează progrese vizibile în domeniul justiției, combaterii criminalității organizate și gestionării frontierelor, însă capacitatea instituțiilor de aplicare a legii este în continuare afectată de lipsa resurselor, fluctuația personalului și necesitatea alinierii complete la standardele și directivele Uniunii Europene. Concluziile se regăsesc în cel mai recent raport de extindere, aprobat de Comisia Europeană pe 4 noiembrie.
17:10
Șeful NATO, la București: „România este protejată, NATO va apăra fiecare centimetru” # Radio Moldova
România va beneficia de capacități militare suplimentare în cadrul programului NATO „Santinela Estică”, care vizează consolidarea apărării pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre. Declarația au fost făcută la București de secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială peste Prut.
16:50
STUDIU | Majoritatea moldovenilor vor localități mai curate, dar se confruntă cu servicii inegale de salubrizare # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova își doresc localități curate, sunt dispuși să plătească pentru servicii mai bune și susțin colectarea separată, însă lipsa infrastructurii, informării și controlului frânează progresul. Concluziile aparțin studiului sociologic „Percepții ale cetățenilor cu privire la gestionarea serviciilor de colectare și evacuare a deșeurilor”, realizat de CBS Research la comanda Centrului Național de Mediu.
16:40
EUroBRIDGE: proiect transfrontalier pentru consolidarea cooperării între R. Moldova și Ucraina. UE sprijină inițiativa cu 1.9 milioane de euro # Radio Moldova
Un proiect internațional, cu un buget de aproape 2 milioane de euro, a fost lansat miercuri, 5 noiembrie, la Chișinău. Inițiativa, denumită EUroBRIDGE, urmărește să consolideze cooperarea dintre Republica Moldova și Ucraina, cu sprijinul tehnic al României și cu finanțare integrală din partea Uniunii Europene.
16:20
Noi oportunități pentru tinerii moldoveni: studierea limbii chineze și vizite în China # Radio Moldova
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză atât în țară, cât și în instituții educaționale din China. Guvernul de la Chișinău a aprobat, pe 5 noiembrie, semnarea unui Acord de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din China, care pune bazele unui parteneriat extins în domeniul predării limbii chineze.
16:10
Sheriff Tiraspol a rămas fără antrenor principal. Clubul de fotbal și tehnicianul din Belarus Vadim Skripcenko au ajuns la un acord privind rezilierea contractului. Alături de Skripcenko, au plecat antrenorul secund Veaceslav Gherașcenko și preparatorul fizic Ruslan Zubik. Specialistul de 49 de ani a ajuns la timona echipei tiraspolene în luna septembrie.
15:40
Copiii născuți peste Nistru vor avea „cetățenie transnistreană” chiar dacă părinții nu o solicită # Radio Moldova
Copiii născuți în stânga Nistrului vor obține automat așa-zisa „cetățenie” a autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, fără să mai fie nevoie ca părinții să depună o cerere în acest sens. Decizia a fost luată pretinsul organ legislativ al entității separatiste din regiune și va intra în vigoare după ce va fi contrasemnată de liderul transnistrean.
15:20
Cel mai lung „shutdown” din istoria SUA: angajați ai serviciilor federale de 36 de zile fără salarii # Radio Moldova
Guvernul Statelor Unite este parțial nefuncțional deja de 36 de zile, deoarece Congresul nu reușește să ajungă la un acord privind finanțarea serviciilor publice. Precedentul record - 35 de zile - a fost înregistrat în primul mandat prezidențial al lui Donald Trump și s-a încheiat în ianuarie 2019, transmite BBC News.
15:20
Sergiu Cebotari a anunțat lotul echipei de tineret sub 21 de ani în vederea partidelor cu Albania și Kazahstanul # Radio Moldova
Selecționerul Sergiu Cebotari a anunțat lotul reprezentativei de tineret „sub 21 de ani” a Republicii Moldova pentru meciurile din această lună. În vederea partidei amicale cu Albania și a celei oficiale în compania Kazahstanului, antrenorul echipei tinerilor „tricolori” a convocat 23 de fotbaliști. Dintre aceștia, 5 evoluează la echipe de club din Europa: Leo Saca, Petar Gospodinov, Matteo Obleac, David Sîrbu și Cristian Antonciuc.
