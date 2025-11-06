Igor Grosu propune un nou Secretar general al Parlamentului: Victor Agrici, omul din interiorul PAS

Ziarul National, 6 noiembrie 2025 19:30

Candidatura lui Victor Agrici a fost propusă astăzi, 6 noiembrie, pentru poziția de Secretar general al Parlamentului. Această propunere a venit di...

Acum 30 minute
19:30
CEC oferă finanțări partidelor în funcție de voturi și candidați aleși, dar unele formațiuni rămân fără alocații în noiembrie și decembrie Ziarul National
Partidele care au participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor primi o sumă de aproximativ un leu (0,99 lei) pentru fiecare vot valid...
19:30
Igor Grosu propune un nou Secretar general al Parlamentului: Victor Agrici, omul din interiorul PAS Ziarul National
Candidatura lui Victor Agrici a fost propusă astăzi, 6 noiembrie, pentru poziția de Secretar general al Parlamentului. Această propunere a venit di...
Acum 2 ore
18:30
Cooperare strategică între Moldova, România și Ucraina pentru dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere în cadrul unei reuniuni cheie la Uzhhorod Ziarul National
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu secretarul de stat în domeniul transporturilo...
18:30
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei neagă legăturile cu Ilan Șor, dar vizitele și declarațiile sale stârnesc suspiciuni în Comrat Ziarul National
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, respinge orice asociere cu oligarhul fugar Ilan Șor. El a afirmat că, pe durata vi...
18:30
Mihai Popșoi discută cu ambasadorii României și Ucrainei despre parteneriatul strategic și cooperarea bilaterală Ziarul National
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi, 6 noiembrie, întrevederi cu ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu, și cu ambasador...
18:30
Republica Moldova avansează cu pregătirile pentru gestionarea fondurilor europene: scenarii și pași esențiali discutate într-o ședință consultativă Ziarul National
Republica Moldova își intensifică pregătirile pentru gestionarea eficientă a fondurilor europene. Scenariile pentru dezvoltarea cadrului instituțio...
18:30
Întâlnire strategică moldo-ungară: Modernizarea agriculturii și investiții europene esențiale pentru viitor Ziarul National
6 noiembrie 2025, Chișinău - În cadrul unei întâlniri, Iurie Scripnic, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, s-...
18:30
Parteneriatul Global pentru Educație sprijină modernizarea sistemului de învățământ din Moldova cu proiecte ambițioase și finanțări semnificative Ziarul National
Proiectele de investiții în educație, sprijinite de Parteneriatul Global pentru Educație (PGE), au fost discutate la ședința Consiliului sectorial ...
18:30
România, pilon de sprijin esențial pentru Republica Moldova - Mulțumirile lui Mark Rutte Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, considerându-l crucial.El a subliniat co...
18:30
Moldova și Ucraina își consolidează parteneriatul pentru integrarea europeană: Întrevedere între Alexandru Munteanu și ambasadorul ucrainean Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi, 6 noiembrie, cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. Cei doi oficiali au...
Acum 4 ore
17:30
Moldova avansează pe calea integrării europene: Cristina Gherasimov discută reformele cu oficialii de la Bruxelles Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întâlnire importantă cu directorul general al DG ENEST, Gert Jan Koopman. Î...
17:30
Revoluție medicală: Plasturele inteligent care promite regenerarea inimii după infarct, dezvoltat de cercetătorii MIT Ziarul National
Un plasture inteligent, capabil să ajute la regenerarea ţesutului cardiac după un infarct miocardic, a fost dezvoltat de cercetătorii de la Massach...
17:00
Curtea Constituțională confirmă mandatele pentru opt deputați supleanți aleși pe lista PAS Ziarul National
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți, aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Astfel, ...
17:00
Moldova și Olanda își unesc forțele pentru a revoluționa sectorul horticol local Ziarul National
6 noiembrie 2025, Chișinău - Secretarii de stat ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban și Andrian Digolean, au avut o...
17:00
Experți moldoveni redefinesc curriculumul educațional pentru o generație ancorată în valori și competențe europene Ziarul National
220 de experți în dezvoltarea curriculară au participat recent la instruiri axate pe reconceptualizarea curriculumului din perspectiva unei educați...
16:00
Sancțiuni pentru partidele care implică biserica în campania electorală, propune Alexandru Tănase Ziarul National
Implicarea clerului în campania electorală constituie o problemă ce necesită reglementare prin sancțiuni aplicate partidelor politice, nu preoților...
16:00
Agentul Guvernamental Andrei Briceac a vizitat Procuratura Generală: Discuții despre consolidarea cooperării în apărarea intereselor statului la CtEDO Ziarul National
Pe 6 noiembrie 2025, Procuratura Generală a fost gazda vizitei de curtoazie a Agentului Guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a D...
16:00
Vicepremierul Valeriu Civeri discută cu ambasadorul Irlandei despre eforturile de reintegrare a Republicii Moldova Ziarul National
La 6 noiembrie 2025, Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Civeri, l-a primit cu o vizită de curtoazie pe ambasadorul Irlandei în Republic...
Acum 6 ore
15:00
PAS cere depolitizarea Primăriei Chișinău, dar Primăria ripostează: „Veniți pe teren, nu doar cu declarații” Ziarul National
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul municipal Chișinău cere consilierilor din toate partidele politice reprezentate în CMC ...
15:00
Grupare de traficanți de persoane, prinsă în acțiune: rețea de migrație ilegală prin Moldova către România, destructurată de autorități. Ziarul National
Autoritățile din România au destructurat o grupare criminală implicată în traficul ilegal de persoane din Africa și Asia, care acționa prin sudul M...
15:00
Transnistria schimbă legea cetățeniei: copiii născuți în afara regiunii devin cetățeni ai republicii nerecunoscute dacă un părinte are această cetățenie. Care sunt riscurile pentru Moldova? Ziarul National
Sovietul Suprem - parlamentul local - de la Tiraspol a aprobat miercuri schimbări la legea privind „cetățenia”. Conform noilor reglementări, copiii...
15:00
Dialog strategic între Premierul Munteanu și reprezentantul SUA: Proiecte esențiale pentru dezvoltarea Moldovei Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Principalul sub...
15:00
Polonia pregătește marele program de instrucție militară pentru a antrena 400.000 de cetățeni până în 2026 Ziarul National
Polonia va lansa luna aceasta un nou program de instrucție militară, ca parte a unui plan extins de a antrena aproximativ 400.000 de persoane până ...
14:00
Studiu canadian relevă legătura dintre poluarea aerului și riscul de autism la copii în Ontario Ziarul National
Un studiu recent efectuat de cercetătorii canadieni, publicat în revista JAMA Network Open, sugerează că expunerea femeilor însărcinate la anumiți ...
Acum 8 ore
13:15
Consolidarea legăturilor: Premierul Munteanu și Ambasadorul Țurcanu discută despre cooperarea strânsă dintre Moldova și România Ziarul National
În cadrul unei întâlniri recente, prim-ministrul Alexandru Munteanu a purtat discuții cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Ț...
13:15
Cetățeni sud-africani blocați în Donbas, captivi în labirintul conflictului Rusia-Ucraina: apel disperat pentru ajutor guvernamental Ziarul National
Guvernul Africii de Sud a anunțat că 17 cetățeni sud-africani, cu vârste între 20 și 39 de ani, au cerut ajutor după ce s-au alăturat forțelor merc...
13:15
Controverse la Berlin: Premiul oferit de Putin unui dirijor german declanșează reacții puternice Ziarul National
Un parlamentar conservator din Berlin a solicitat acțiuni împotriva dirijorului german Justus Frantz, care a mers la Moscova în această săptămână p...
12:15
Cristina Gherasimov și Marta Kos discută progresele Moldovei pe drumul către UE, la Bruxelles Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Oficialii au discuta...
12:15
PA și CNA descind în dosarul de corupție din educația chișinăuiană: achiziții publice sub lupa anchetatorilor Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), împreună cu ofițerii de la Centrul Național Anticorupție (CNA), efectuează percheziții într-u...
12:15
Drumul spre sănătatea coloanei vertebrale: Dr. Petre Neagoe sprijină tratamentele inovatoare pentru scolioză la copii în Cluj Ziarul National
Scolioza se numără printre cele mai comune probleme ale coloanei vertebrale la copii și adolescenți. În România, opțiunile de tratament și de îmbun...
Acum 12 ore
11:15
ULTIMA ORĂ // Corupție sistemică în subdiviziunile Primăriei Chișinău. Persoane cu funcții publice, inclusiv un șef de la DGETS​, percepeau comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea contractelor​ atribuite pentru lucrări și servicii Ziarul National
Nouă persoane, printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții de niv...
11:00
Escrocherie polițienească: doi bărbați condamnați la închisoare pentru șantaj și uzurpare de identitate în Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează că recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare pentru doi bărbați. Aceștia, în v...
11:00
UE propune implementarea unui „Schengen militar” pentru mobilizarea rapidă a trupelor în fața amenințării rusești Ziarul National
Bruxelles-ul adoptă măsuri pentru a reduce birocrația și a dezvolta un „Schengen militar” ce va facilita transportul rapid al trupelor, având în ve...
10:15
ULTIMA ORĂ, DOC // Parlamentul RENUNȚĂ la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. Dodon acuză guvernarea de „rusofobie agresivă​”, fără a condamna războiul sângeros pornit de Putin împotriva Ucrainei Ziarul National
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiulu...
10:00
Mark Rutte avertizează: Rusia va rămâne o amenințare persistentă pentru Europa și lume după război Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat importanța dialogului dintre NATO și industrie în cadrul Forumului NATO-Industry 2025 desfășura...
09:45
Moldova învață din expertiza Franței pentru a îmbunătăți gestionarea riscurilor agricole Ziarul National
6 noiembrie 2025, Chișinău - O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova se află în această săptămână în...
08:45
Horoscopul zilei 06.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO energie vibrantă te însoțește, amplificându-ți încrederea în forțele proprii. Provocările zilei nu vor întârzia să apară, însă motivați...
07:45
Ucraina renunță la "copeică" și adoptă moneda "șah" pentru a rupe definitiv legăturile cu trecutul sovietic Ziarul National
Ucraina are de gând să elimine denumirea "copeică" pentru moneda sa, un simbol din perioada dominației sovietice, și să introducă în schimb termenu...
Acum 24 ore
06:45
Sancțiunile Occidentale Cauzează Creșterea Stocurilor de Petrol pe Nave: Avertismentul CEO-ului Gunvor Ziarul National
Sancțiunile impuse Rusiei și Iranului de către statele occidentale au generat un volum record de petrol stocat pe nave, ceea ce împiedică apariția ...
02:30
Ucraina devine partener strategic în cadrul Forței Expediționare Interarmate, semnal puternic pentru securitatea Europei Ziarul National
Miniștrii Apărării din cadrul Forței Expediționare Interarmate (JEF) au oferit Ucrainei, miercuri, în Norvegia, statutul de "partener consolidat&qu...
5 noiembrie 2025
23:30
Angelina Jolie surprinde la Herson: vizită discretă la maternitate și spital pediatric în sudul Ucrainei Ziarul National
Starul hollywoodian Angelina Jolie, cunoscută ca fost emisar ONU pentru refugiaţi, a efectuat miercuri o vizită-surpriză la Herson, în sudul Ucrain...
23:30
Moldova și Țările de Jos: Acces mai ușor la muncă pentru familiile diplomaților printr-un nou acord Ziarul National
Guvernul de la Chișinău a ratificat un Acord important prin care Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos îmbunătățesc legislația pentru a facil...
22:30
Alexandru Tănase: Republica Moldova trebuie să părăsească CSI, acordurile cu Rusia nu au valoare reală Ziarul National
„Republica Moldova trebuie sa iasa din Comunitatea Statelor Independente (CSI)”. Aceasta declaratie a fost facuta de Alexandru Tănase, fost președi...
21:30
Republica Moldova strălucește la Bruxelles: Maia Sandu și oficiali europeni laudă tradițiile și cultura țării noastre Ziarul National
Cultura, tradițiile, vinurile și bucatele naționale ale Republicii Moldova au încântat invitații unei festivități organizate la Bruxelles, unde a f...
21:30
Moldova, 6 noiembrie 2025: Schimbări notabile în condițiile meteorologice Ziarul National
Republica Moldova va experimenta schimbări notabile în ceea ce privește condițiile meteorologice. Temperaturile medii vor crește, iar diferențele d...
20:30
CEC solicită validarea mandatelor a opt noi deputați PAS după demisia miniștrilor și oficialilor cheie Ziarul National
Comisia Electorală Centrală a anunțat vacanța a opt mandate de deputat aparținând Partidului Acțiune și Solidaritate și a propus Curții Constituțio...
20:30
Antibiotic uzual: o nouă speranță în prevenirea schizofreniei la adolescenți Ziarul National
Un antibiotic folosit adesea în tratamentul infecțiilor poate contribui la reducerea riscului de dezvoltare a schizofreniei la tineri. Aceasta este...
Ieri
19:30
Putin ia în calcul reluarea testelor nucleare în urma declarațiilor lui Trump privind armele nucleare americane Ziarul National
Liderul rus Vladimir Putin a declarat miercuri că intenționează să reia testele nucleare, dacă Statele Unite vor iniția același demers, după ce omo...
19:30
Parlamentul se reunește pentru formarea grupurilor de prietenie și delegațiilor internaționale, cu discursul Robertei Metsola Ziarul National
Parlamentul se va întruni în ședință plenară pentru a forma grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare intern...
18:30
Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova își încheie misiunea: recunoaștere și mulțumiri pentru contribuții semnificative în agricultură și cooperare bilaterală Ziarul National
5 noiembrie 2025, Chișinău - Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit cu Yamada Yoichiro, ambasadorul Japon...
