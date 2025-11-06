Dialog strategic între Premierul Munteanu și reprezentantul SUA: Proiecte esențiale pentru dezvoltarea Moldovei

Ziarul National, 6 noiembrie 2025 15:00

Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Principalul sub...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 15 minute
15:00
PAS cere depolitizarea Primăriei Chișinău, dar Primăria ripostează: „Veniți pe teren, nu doar cu declarații” Ziarul National
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul municipal Chișinău cere consilierilor din toate partidele politice reprezentate în CMC ...
15:00
Grupare de traficanți de persoane, prinsă în acțiune: rețea de migrație ilegală prin Moldova către România, destructurată de autorități. Ziarul National
Autoritățile din România au destructurat o grupare criminală implicată în traficul ilegal de persoane din Africa și Asia, care acționa prin sudul M...
15:00
Transnistria schimbă legea cetățeniei: copiii născuți în afara regiunii devin cetățeni ai republicii nerecunoscute dacă un părinte are această cetățenie. Care sunt riscurile pentru Moldova? Ziarul National
Sovietul Suprem - parlamentul local - de la Tiraspol a aprobat miercuri schimbări la legea privind „cetățenia”. Conform noilor reglementări, copiii...
15:00
Dialog strategic între Premierul Munteanu și reprezentantul SUA: Proiecte esențiale pentru dezvoltarea Moldovei Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Principalul sub...
15:00
Polonia pregătește marele program de instrucție militară pentru a antrena 400.000 de cetățeni până în 2026 Ziarul National
Polonia va lansa luna aceasta un nou program de instrucție militară, ca parte a unui plan extins de a antrena aproximativ 400.000 de persoane până ...
Acum 2 ore
14:00
Studiu canadian relevă legătura dintre poluarea aerului și riscul de autism la copii în Ontario Ziarul National
Un studiu recent efectuat de cercetătorii canadieni, publicat în revista JAMA Network Open, sugerează că expunerea femeilor însărcinate la anumiți ...
Acum 4 ore
13:15
Consolidarea legăturilor: Premierul Munteanu și Ambasadorul Țurcanu discută despre cooperarea strânsă dintre Moldova și România Ziarul National
În cadrul unei întâlniri recente, prim-ministrul Alexandru Munteanu a purtat discuții cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Ț...
13:15
Cetățeni sud-africani blocați în Donbas, captivi în labirintul conflictului Rusia-Ucraina: apel disperat pentru ajutor guvernamental Ziarul National
Guvernul Africii de Sud a anunțat că 17 cetățeni sud-africani, cu vârste între 20 și 39 de ani, au cerut ajutor după ce s-au alăturat forțelor merc...
13:15
Controverse la Berlin: Premiul oferit de Putin unui dirijor german declanșează reacții puternice Ziarul National
Un parlamentar conservator din Berlin a solicitat acțiuni împotriva dirijorului german Justus Frantz, care a mers la Moscova în această săptămână p...
12:15
Cristina Gherasimov și Marta Kos discută progresele Moldovei pe drumul către UE, la Bruxelles Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Oficialii au discuta...
12:15
PA și CNA descind în dosarul de corupție din educația chișinăuiană: achiziții publice sub lupa anchetatorilor Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), împreună cu ofițerii de la Centrul Național Anticorupție (CNA), efectuează percheziții într-u...
12:15
Drumul spre sănătatea coloanei vertebrale: Dr. Petre Neagoe sprijină tratamentele inovatoare pentru scolioză la copii în Cluj Ziarul National
Scolioza se numără printre cele mai comune probleme ale coloanei vertebrale la copii și adolescenți. În România, opțiunile de tratament și de îmbun...
Acum 6 ore
11:15
ULTIMA ORĂ // Corupție sistemică în subdiviziunile Primăriei Chișinău. Persoane cu funcții publice, inclusiv un șef de la DGETS​, percepeau comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea contractelor​ atribuite pentru lucrări și servicii Ziarul National
Nouă persoane, printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții de niv...
11:00
Escrocherie polițienească: doi bărbați condamnați la închisoare pentru șantaj și uzurpare de identitate în Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează că recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare pentru doi bărbați. Aceștia, în v...
11:00
UE propune implementarea unui „Schengen militar” pentru mobilizarea rapidă a trupelor în fața amenințării rusești Ziarul National
Bruxelles-ul adoptă măsuri pentru a reduce birocrația și a dezvolta un „Schengen militar” ce va facilita transportul rapid al trupelor, având în ve...
10:15
ULTIMA ORĂ, DOC // Parlamentul RENUNȚĂ la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. Dodon acuză guvernarea de „rusofobie agresivă​”, fără a condamna războiul sângeros pornit de Putin împotriva Ucrainei Ziarul National
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiulu...
10:00
Mark Rutte avertizează: Rusia va rămâne o amenințare persistentă pentru Europa și lume după război Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat importanța dialogului dintre NATO și industrie în cadrul Forumului NATO-Industry 2025 desfășura...
09:45
Moldova învață din expertiza Franței pentru a îmbunătăți gestionarea riscurilor agricole Ziarul National
6 noiembrie 2025, Chișinău - O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova se află în această săptămână în...
Acum 8 ore
08:45
Horoscopul zilei 06.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO energie vibrantă te însoțește, amplificându-ți încrederea în forțele proprii. Provocările zilei nu vor întârzia să apară, însă motivați...
07:45
Ucraina renunță la "copeică" și adoptă moneda "șah" pentru a rupe definitiv legăturile cu trecutul sovietic Ziarul National
Ucraina are de gând să elimine denumirea "copeică" pentru moneda sa, un simbol din perioada dominației sovietice, și să introducă în schimb termenu...
Acum 12 ore
06:45
Sancțiunile Occidentale Cauzează Creșterea Stocurilor de Petrol pe Nave: Avertismentul CEO-ului Gunvor Ziarul National
Sancțiunile impuse Rusiei și Iranului de către statele occidentale au generat un volum record de petrol stocat pe nave, ceea ce împiedică apariția ...
02:30
Ucraina devine partener strategic în cadrul Forței Expediționare Interarmate, semnal puternic pentru securitatea Europei Ziarul National
Miniștrii Apărării din cadrul Forței Expediționare Interarmate (JEF) au oferit Ucrainei, miercuri, în Norvegia, statutul de "partener consolidat&qu...
Acum 24 ore
23:30
Angelina Jolie surprinde la Herson: vizită discretă la maternitate și spital pediatric în sudul Ucrainei Ziarul National
Starul hollywoodian Angelina Jolie, cunoscută ca fost emisar ONU pentru refugiaţi, a efectuat miercuri o vizită-surpriză la Herson, în sudul Ucrain...
23:30
Moldova și Țările de Jos: Acces mai ușor la muncă pentru familiile diplomaților printr-un nou acord Ziarul National
Guvernul de la Chișinău a ratificat un Acord important prin care Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos îmbunătățesc legislația pentru a facil...
22:30
Alexandru Tănase: Republica Moldova trebuie să părăsească CSI, acordurile cu Rusia nu au valoare reală Ziarul National
„Republica Moldova trebuie sa iasa din Comunitatea Statelor Independente (CSI)”. Aceasta declaratie a fost facuta de Alexandru Tănase, fost președi...
21:30
Republica Moldova strălucește la Bruxelles: Maia Sandu și oficiali europeni laudă tradițiile și cultura țării noastre Ziarul National
Cultura, tradițiile, vinurile și bucatele naționale ale Republicii Moldova au încântat invitații unei festivități organizate la Bruxelles, unde a f...
21:30
Moldova, 6 noiembrie 2025: Schimbări notabile în condițiile meteorologice Ziarul National
Republica Moldova va experimenta schimbări notabile în ceea ce privește condițiile meteorologice. Temperaturile medii vor crește, iar diferențele d...
20:30
CEC solicită validarea mandatelor a opt noi deputați PAS după demisia miniștrilor și oficialilor cheie Ziarul National
Comisia Electorală Centrală a anunțat vacanța a opt mandate de deputat aparținând Partidului Acțiune și Solidaritate și a propus Curții Constituțio...
20:30
Antibiotic uzual: o nouă speranță în prevenirea schizofreniei la adolescenți Ziarul National
Un antibiotic folosit adesea în tratamentul infecțiilor poate contribui la reducerea riscului de dezvoltare a schizofreniei la tineri. Aceasta este...
19:30
Putin ia în calcul reluarea testelor nucleare în urma declarațiilor lui Trump privind armele nucleare americane Ziarul National
Liderul rus Vladimir Putin a declarat miercuri că intenționează să reia testele nucleare, dacă Statele Unite vor iniția același demers, după ce omo...
19:30
Parlamentul se reunește pentru formarea grupurilor de prietenie și delegațiilor internaționale, cu discursul Robertei Metsola Ziarul National
Parlamentul se va întruni în ședință plenară pentru a forma grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare intern...
18:30
Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova își încheie misiunea: recunoaștere și mulțumiri pentru contribuții semnificative în agricultură și cooperare bilaterală Ziarul National
5 noiembrie 2025, Chișinău - Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit cu Yamada Yoichiro, ambasadorul Japon...
18:30
Descoperire revoluționară: Tipare neuronale ar putea transforma terapiile pentru Parkinson, oferind speranță pacienților Ziarul National
Cercetătorii germani au făcut o descoperire importantă privind boala Parkinson: au identificat o semnătură electrică nouă asociată acestei afecțiun...
18:30
România reafirmă susținerea necondiționată pentru Apărarea Republicii Moldova în cadrul unei întâlniri oficiale Ziarul National
Ambasadorul Romaniei la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, s-a întâlnit cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. La eveniment au participat și atașat...
18:30
Transforma educația în Moldova: Peste 25.000 de elevi beneficiază de inovațiile clasei EduLIFE în 35 de instituții profesionale Ziarul National
Peste 25.000 de elevi din 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din 12 raioane ale țării și municipiul Chișinău beneficiază acum de un ...
18:30
CEC investighează sursele de finanțare ale Blocului Patriotic și "Inima Moldovei" înaintea alegerilor parlamentare Ziarul National
Comisia Electorală Centrală a inițiat procesul de verificare a finanțării activităților desfășurate de Blocul Patriotic și Partidul "Inima Moldovei...
17:30
Alexandru Munteanu își începe mandatul de premier cu o vizită importantă la București Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua primul său tur internațional, iar prima destinație va fi București. Această decizie a ...
17:30
Socialiștii din Moldova critică denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale și amenință cu acțiuni juridice Ziarul National
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor critică intens denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționa...
16:30
Vinurile moldovenești încântă Japonia: Peste 200 de sortimente prezentate la Vernisajul Vinului din Tokyo Ziarul National
5 noiembrie 2025, Chișinau - Recent, la Tokyo, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment deosebit organizat de Ofici...
16:30
Interferențe digitale străine la alegerile din Franța 2024: grupul rus Storm-1516 acționează din nou Ziarul National
Anul 2024 în Franţa a fost marcat de alegeri europene şi legislative, favorizând tentativele de interferenţă digitală. În această perioadă, 25 de o...
15:30
Tensiuni diplomatice: Chișinăul închide Centrul rus de știință și cultură, provocând nemulțumirea Moscovei Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a decis să denunțe acordul ce permitea funcționarea Centrului rus de știință și cultură, gest care a provocat nemulțumi...
15:30
Studiu: Vaccinarea anti-COVID-19, esențială pentru protecția tinerilor împotriva efectelor grave ale infecției Ziarul National
Vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor și adolescenților a fost considerată o măsură eficientă de sănătate publică, conform concluziilor unui studiu r...
15:30
Femeile se bucură de beneficii mai rapide în prevenirea bolilor coronariene prin sport, arată un studiu recent Ziarul National
Beneficiile obținute de femei prin exercițiile fizice atunci când vine vorba de prevenirea și tratarea bolilor coronariene pot depăși semnificativ ...
15:30
Moldova în topul progreselor educaționale: Reformele europene dau roade în educație și cercetare Ziarul National
Raportul de extindere 2025, publicat pe 4 noiembrie de Comisia Europeană, a confirmat că Moldova a realizat progrese notabile în demersul său europ...
Ieri
14:30
Schimbări majore în Guvern: Alexandru Iacub numit secretar general adjunct, iar Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal Ziarul National
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a anunțat ieri plecarea din funcție. El va prelua fotoliul de secretar general adjunct al Guvernulu...
14:30
Tudor Ulianovschi renunță la conducerea PSDE; Iurie Cazacu preia interimatul președinției Ziarul National
Tudor Ulianovschi a făcut un anunț important despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Această decizie a fo...
13:45
Condamnat la 14 ani de închisoare după o tragedie domestică la Ialoveni: Impactul violenței în familie Ziarul National
Cu sprijinul procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au efectuat acțiuni procesuale relevante în acest caz, a fost posibilă c...
13:45
Nouă boală neurologică rară identificată: afectează doar 13 persoane la nivel mondial Ziarul National
O echipă internațională de cercetători, coordonată de specialiști de la Institutul de cercetări biomedicale Bellvitge (Idibell) din L'Hospitalet de...
13:45
Elevii și studenții din Moldova vor putea învăța limba chineză printr-un nou acord educațional cu China Ziarul National
Guvernul a dat undă verde semnării Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica ...
13:45
Guvernul aprobă controlul coordonat la frontiera feroviară Cantemir–Fălciu pentru a fluidiza traficul și a spori siguranța frontera pedestră Ziarul National
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) urmează să fie introdus controlul coordonat. Acesta va ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.