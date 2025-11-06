Grupare de traficanți de persoane, prinsă în acțiune: rețea de migrație ilegală prin Moldova către România, destructurată de autorități.
Ziarul National, 6 noiembrie 2025 15:00
Autoritățile din România au destructurat o grupare criminală implicată în traficul ilegal de persoane din Africa și Asia, care acționa prin sudul M...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 15 minute
15:00
PAS cere depolitizarea Primăriei Chișinău, dar Primăria ripostează: „Veniți pe teren, nu doar cu declarații” # Ziarul National
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul municipal Chișinău cere consilierilor din toate partidele politice reprezentate în CMC ...
15:00
Grupare de traficanți de persoane, prinsă în acțiune: rețea de migrație ilegală prin Moldova către România, destructurată de autorități. # Ziarul National
Autoritățile din România au destructurat o grupare criminală implicată în traficul ilegal de persoane din Africa și Asia, care acționa prin sudul M...
15:00
Transnistria schimbă legea cetățeniei: copiii născuți în afara regiunii devin cetățeni ai republicii nerecunoscute dacă un părinte are această cetățenie. Care sunt riscurile pentru Moldova? # Ziarul National
Sovietul Suprem - parlamentul local - de la Tiraspol a aprobat miercuri schimbări la legea privind „cetățenia”. Conform noilor reglementări, copiii...
15:00
Dialog strategic între Premierul Munteanu și reprezentantul SUA: Proiecte esențiale pentru dezvoltarea Moldovei # Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Principalul sub...
15:00
Polonia pregătește marele program de instrucție militară pentru a antrena 400.000 de cetățeni până în 2026 # Ziarul National
Polonia va lansa luna aceasta un nou program de instrucție militară, ca parte a unui plan extins de a antrena aproximativ 400.000 de persoane până ...
Acum 2 ore
14:00
Studiu canadian relevă legătura dintre poluarea aerului și riscul de autism la copii în Ontario # Ziarul National
Un studiu recent efectuat de cercetătorii canadieni, publicat în revista JAMA Network Open, sugerează că expunerea femeilor însărcinate la anumiți ...
Acum 4 ore
13:15
Consolidarea legăturilor: Premierul Munteanu și Ambasadorul Țurcanu discută despre cooperarea strânsă dintre Moldova și România # Ziarul National
În cadrul unei întâlniri recente, prim-ministrul Alexandru Munteanu a purtat discuții cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Ț...
13:15
Cetățeni sud-africani blocați în Donbas, captivi în labirintul conflictului Rusia-Ucraina: apel disperat pentru ajutor guvernamental # Ziarul National
Guvernul Africii de Sud a anunțat că 17 cetățeni sud-africani, cu vârste între 20 și 39 de ani, au cerut ajutor după ce s-au alăturat forțelor merc...
13:15
Controverse la Berlin: Premiul oferit de Putin unui dirijor german declanșează reacții puternice # Ziarul National
Un parlamentar conservator din Berlin a solicitat acțiuni împotriva dirijorului german Justus Frantz, care a mers la Moscova în această săptămână p...
12:15
Cristina Gherasimov și Marta Kos discută progresele Moldovei pe drumul către UE, la Bruxelles # Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Oficialii au discuta...
12:15
PA și CNA descind în dosarul de corupție din educația chișinăuiană: achiziții publice sub lupa anchetatorilor # Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), împreună cu ofițerii de la Centrul Național Anticorupție (CNA), efectuează percheziții într-u...
12:15
Drumul spre sănătatea coloanei vertebrale: Dr. Petre Neagoe sprijină tratamentele inovatoare pentru scolioză la copii în Cluj # Ziarul National
Scolioza se numără printre cele mai comune probleme ale coloanei vertebrale la copii și adolescenți. În România, opțiunile de tratament și de îmbun...
Acum 6 ore
11:15
ULTIMA ORĂ // Corupție sistemică în subdiviziunile Primăriei Chișinău. Persoane cu funcții publice, inclusiv un șef de la DGETS, percepeau comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea contractelor atribuite pentru lucrări și servicii # Ziarul National
Nouă persoane, printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții de niv...
11:00
Escrocherie polițienească: doi bărbați condamnați la închisoare pentru șantaj și uzurpare de identitate în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează că recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare pentru doi bărbați. Aceștia, în v...
11:00
UE propune implementarea unui „Schengen militar” pentru mobilizarea rapidă a trupelor în fața amenințării rusești # Ziarul National
Bruxelles-ul adoptă măsuri pentru a reduce birocrația și a dezvolta un „Schengen militar” ce va facilita transportul rapid al trupelor, având în ve...
10:15
ULTIMA ORĂ, DOC // Parlamentul RENUNȚĂ la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. Dodon acuză guvernarea de „rusofobie agresivă”, fără a condamna războiul sângeros pornit de Putin împotriva Ucrainei # Ziarul National
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiulu...
10:00
Mark Rutte avertizează: Rusia va rămâne o amenințare persistentă pentru Europa și lume după război # Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat importanța dialogului dintre NATO și industrie în cadrul Forumului NATO-Industry 2025 desfășura...
09:45
Moldova învață din expertiza Franței pentru a îmbunătăți gestionarea riscurilor agricole # Ziarul National
6 noiembrie 2025, Chișinău - O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova se află în această săptămână în...
Acum 8 ore
08:45
♈️ BerbecO energie vibrantă te însoțește, amplificându-ți încrederea în forțele proprii. Provocările zilei nu vor întârzia să apară, însă motivați...
07:45
Ucraina renunță la "copeică" și adoptă moneda "șah" pentru a rupe definitiv legăturile cu trecutul sovietic # Ziarul National
Ucraina are de gând să elimine denumirea "copeică" pentru moneda sa, un simbol din perioada dominației sovietice, și să introducă în schimb termenu...
Acum 12 ore
06:45
Sancțiunile Occidentale Cauzează Creșterea Stocurilor de Petrol pe Nave: Avertismentul CEO-ului Gunvor # Ziarul National
Sancțiunile impuse Rusiei și Iranului de către statele occidentale au generat un volum record de petrol stocat pe nave, ceea ce împiedică apariția ...
02:30
Ucraina devine partener strategic în cadrul Forței Expediționare Interarmate, semnal puternic pentru securitatea Europei # Ziarul National
Miniștrii Apărării din cadrul Forței Expediționare Interarmate (JEF) au oferit Ucrainei, miercuri, în Norvegia, statutul de "partener consolidat&qu...
Acum 24 ore
23:30
Angelina Jolie surprinde la Herson: vizită discretă la maternitate și spital pediatric în sudul Ucrainei # Ziarul National
Starul hollywoodian Angelina Jolie, cunoscută ca fost emisar ONU pentru refugiaţi, a efectuat miercuri o vizită-surpriză la Herson, în sudul Ucrain...
23:30
Moldova și Țările de Jos: Acces mai ușor la muncă pentru familiile diplomaților printr-un nou acord # Ziarul National
Guvernul de la Chișinău a ratificat un Acord important prin care Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos îmbunătățesc legislația pentru a facil...
22:30
Alexandru Tănase: Republica Moldova trebuie să părăsească CSI, acordurile cu Rusia nu au valoare reală # Ziarul National
„Republica Moldova trebuie sa iasa din Comunitatea Statelor Independente (CSI)”. Aceasta declaratie a fost facuta de Alexandru Tănase, fost președi...
21:30
Republica Moldova strălucește la Bruxelles: Maia Sandu și oficiali europeni laudă tradițiile și cultura țării noastre # Ziarul National
Cultura, tradițiile, vinurile și bucatele naționale ale Republicii Moldova au încântat invitații unei festivități organizate la Bruxelles, unde a f...
21:30
Republica Moldova va experimenta schimbări notabile în ceea ce privește condițiile meteorologice. Temperaturile medii vor crește, iar diferențele d...
20:30
CEC solicită validarea mandatelor a opt noi deputați PAS după demisia miniștrilor și oficialilor cheie # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală a anunțat vacanța a opt mandate de deputat aparținând Partidului Acțiune și Solidaritate și a propus Curții Constituțio...
20:30
Un antibiotic folosit adesea în tratamentul infecțiilor poate contribui la reducerea riscului de dezvoltare a schizofreniei la tineri. Aceasta este...
19:30
Putin ia în calcul reluarea testelor nucleare în urma declarațiilor lui Trump privind armele nucleare americane # Ziarul National
Liderul rus Vladimir Putin a declarat miercuri că intenționează să reia testele nucleare, dacă Statele Unite vor iniția același demers, după ce omo...
19:30
Parlamentul se reunește pentru formarea grupurilor de prietenie și delegațiilor internaționale, cu discursul Robertei Metsola # Ziarul National
Parlamentul se va întruni în ședință plenară pentru a forma grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare intern...
18:30
Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova își încheie misiunea: recunoaștere și mulțumiri pentru contribuții semnificative în agricultură și cooperare bilaterală # Ziarul National
5 noiembrie 2025, Chișinău - Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit cu Yamada Yoichiro, ambasadorul Japon...
18:30
Descoperire revoluționară: Tipare neuronale ar putea transforma terapiile pentru Parkinson, oferind speranță pacienților # Ziarul National
Cercetătorii germani au făcut o descoperire importantă privind boala Parkinson: au identificat o semnătură electrică nouă asociată acestei afecțiun...
18:30
România reafirmă susținerea necondiționată pentru Apărarea Republicii Moldova în cadrul unei întâlniri oficiale # Ziarul National
Ambasadorul Romaniei la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, s-a întâlnit cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. La eveniment au participat și atașat...
18:30
Transforma educația în Moldova: Peste 25.000 de elevi beneficiază de inovațiile clasei EduLIFE în 35 de instituții profesionale # Ziarul National
Peste 25.000 de elevi din 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din 12 raioane ale țării și municipiul Chișinău beneficiază acum de un ...
18:30
CEC investighează sursele de finanțare ale Blocului Patriotic și "Inima Moldovei" înaintea alegerilor parlamentare # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală a inițiat procesul de verificare a finanțării activităților desfășurate de Blocul Patriotic și Partidul "Inima Moldovei...
17:30
Alexandru Munteanu își începe mandatul de premier cu o vizită importantă la București # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua primul său tur internațional, iar prima destinație va fi București. Această decizie a ...
17:30
Socialiștii din Moldova critică denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale și amenință cu acțiuni juridice # Ziarul National
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor critică intens denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționa...
16:30
Vinurile moldovenești încântă Japonia: Peste 200 de sortimente prezentate la Vernisajul Vinului din Tokyo # Ziarul National
5 noiembrie 2025, Chișinau - Recent, la Tokyo, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment deosebit organizat de Ofici...
16:30
Interferențe digitale străine la alegerile din Franța 2024: grupul rus Storm-1516 acționează din nou # Ziarul National
Anul 2024 în Franţa a fost marcat de alegeri europene şi legislative, favorizând tentativele de interferenţă digitală. În această perioadă, 25 de o...
15:30
Tensiuni diplomatice: Chișinăul închide Centrul rus de știință și cultură, provocând nemulțumirea Moscovei # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a decis să denunțe acordul ce permitea funcționarea Centrului rus de știință și cultură, gest care a provocat nemulțumi...
15:30
Studiu: Vaccinarea anti-COVID-19, esențială pentru protecția tinerilor împotriva efectelor grave ale infecției # Ziarul National
Vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor și adolescenților a fost considerată o măsură eficientă de sănătate publică, conform concluziilor unui studiu r...
15:30
Femeile se bucură de beneficii mai rapide în prevenirea bolilor coronariene prin sport, arată un studiu recent # Ziarul National
Beneficiile obținute de femei prin exercițiile fizice atunci când vine vorba de prevenirea și tratarea bolilor coronariene pot depăși semnificativ ...
15:30
Moldova în topul progreselor educaționale: Reformele europene dau roade în educație și cercetare # Ziarul National
Raportul de extindere 2025, publicat pe 4 noiembrie de Comisia Europeană, a confirmat că Moldova a realizat progrese notabile în demersul său europ...
Ieri
14:30
Schimbări majore în Guvern: Alexandru Iacub numit secretar general adjunct, iar Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal # Ziarul National
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a anunțat ieri plecarea din funcție. El va prelua fotoliul de secretar general adjunct al Guvernulu...
14:30
Tudor Ulianovschi renunță la conducerea PSDE; Iurie Cazacu preia interimatul președinției # Ziarul National
Tudor Ulianovschi a făcut un anunț important despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Această decizie a fo...
13:45
Condamnat la 14 ani de închisoare după o tragedie domestică la Ialoveni: Impactul violenței în familie # Ziarul National
Cu sprijinul procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au efectuat acțiuni procesuale relevante în acest caz, a fost posibilă c...
13:45
Nouă boală neurologică rară identificată: afectează doar 13 persoane la nivel mondial # Ziarul National
O echipă internațională de cercetători, coordonată de specialiști de la Institutul de cercetări biomedicale Bellvitge (Idibell) din L'Hospitalet de...
13:45
Elevii și studenții din Moldova vor putea învăța limba chineză printr-un nou acord educațional cu China # Ziarul National
Guvernul a dat undă verde semnării Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica ...
13:45
Guvernul aprobă controlul coordonat la frontiera feroviară Cantemir–Fălciu pentru a fluidiza traficul și a spori siguranța frontera pedestră # Ziarul National
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) urmează să fie introdus controlul coordonat. Acesta va ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.