Reacția Direcției Generale Educație Chișinău la perchezițiile de azi

11:00

Celebrul dansator și coregraf cecen Mahmud Esambaev a povestit că a primit primul său salariu, în valoare de 300 de ruble și 40 de copeici, la vîrsta de 13 ani, pentru dansurile sale în ansamblu, și că i-a dat tot salariul, pînă la ultima copeică, tatălui său.Tatăl său nu a crezut că fiul său a fost plătit atît de mult pentru dans și chiar s-a dus cu el la contabil pentru a se convinge persona