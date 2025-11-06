La Bălți, a fost prins un șofer care conducea în stare de ebrietate
Noi.md, 6 noiembrie 2025 12:30
Noaptea trecută, un echipaj mixt format din carabinierii Direcției regionale „Nord” și un polițist din cadrul IP Bălți, aflați în serviciul de reacționare operativă, au observat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din municipiul Bălți.Mașina a fost imediat oprită pentru verificări. În timpul discuției cu conducătorul auto, un tînăr de 22 de ani, oamenii legii au simțit un miros spe
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, anunță reținerea a două persoane pentru șantajarea unui consătean din Călărași cu întoarcerea unei „datorii” de 12.000 de euro.Aceștia i-au impus așa-zisa datorie cu pretenția că acel consătean ar fi furat 200 de grame de aur, atunci cînd ar fi înnopt
Spălare de bani și evaziune fiscală: Percheziții la platforma de tranzacționare "Tux" # Noi.md
Azi-dimineață, oamenii legii au efectuat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizînd activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”, notează Noi.md.În urma perchezițiilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare uti
Precizări cu privire la autorizațiile de mediu pentru folosința specială a apei în scop piscicol # Noi.md
Agenția de Mediu a venit cu un apel către persoanele fizice și juridice, care cer autorizații de mediu pentru folosința specială a apei în scop piscicol, notează Noi.md.Potrivit Agenției, în urma examinării multiplelor cereri parvenite, s-a constatat lipsa, în majoritatea cazurilor, a rezultatelor analizelor de laborator referitoare la parametrii hidrobiologici, parametrii hidrobiologici, conț
Consumatorii pot să-și rezolve problemele cu furnizorii de utilități inclusiv cu sprijinul ANRE # Noi.md
Consumatorii care se confruntă cu probleme sau sînt nemulțumiți de serviciile furnizorilor de apă caldă, energie electrică ori gaze naturale sînt încurajați să contacteze autoritățile competente pentru a obține clarificări și soluții rapide. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dispune de o linie de informare destinată cetățenilor, unde pot fi adresate orice întrebări legate
Miercuri-seara, în Germania, în apropierea aeroportului din Hanovra, a fost detectată o dronă necunoscută, ceea ce a dus la stoparea temporară a traficului aerian.Despre aceasta a relatat un reprezentant al poliției locale. Potrivit acestuia, aeroportul a fost închis între orele 22:00 și 22:45, după ce un avion care ateriza a descoperit drona și a raportat-o. {{846156}}Conform datelor prel
Victor Durbală a anunțat în rețelele sociale că demisionează din funcția de director al Agenției "Moldsilva", notează Noi.md."Dragi colegi silvicultori și prieteni, pe 4 noiembrie 2025 am depus cererea mea de demisie din funcția de director al Agenției „Moldsilva”.A fost o onoare să lucrez alături de oameni dedicați, care zi de zi apără și îngrijesc pădurile Moldovei.Mă bucur că, împre
O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) se află în această săptămînă în Franța pentru a studia experiența acestei țări în domeniul gestionării riscurilor în agricultură.Ajustarea mecanismelor de gestionare a riscurilor în agricultură la standardele Uniunii Europene constituie un pas important în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și în pregătir
Comisia parlamentară pentru politică externă a decis să suspende activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului dintre Rusia și Ucraina.„Sîntem ferm convinși de necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării, precum și demnitatea umană și libertatea”, a declarat p
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că, în cadrul ședinței plenare din data de 4 noiembrie 2025, a fost examinată cererea depusă de judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hîncești, privind revocarea Hotărîrii Plenului CSM nr. 145/12 din 25 martie 2025 și repunerea în toate drepturile avute anterior.În urma examinării materialelor aferente cauzei, Plenul Consiliului Superior
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, notează Noi.md.Nouă persoane sînt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), d
Ion Ceban: „Autoritățile nu vor să recunoască și să rezolve cele mai grave probleme cu care se confruntă Moldova” # Noi.md
Pentru ca țara să se schimbe în bine, autoritățile trebuie să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Moldova și să ia imediat măsuri pentru rezolvarea lor.Această opinie a fost exprimată de primarul general al Chișinăului, președintele partidului MAN și unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Ion Ceban.El a cerut autorităților să răspundă la o serie de întrebări import
Care a fost primul salariu primit de celebrul dansator cecen Mahmud Esambaev și ce a spus tatăl său # Noi.md
Celebrul dansator și coregraf cecen Mahmud Esambaev a povestit că a primit primul său salariu, în valoare de 300 de ruble și 40 de copeici, la vîrsta de 13 ani, pentru dansurile sale în ansamblu, și că i-a dat tot salariul, pînă la ultima copeică, tatălui său.Tatăl său nu a crezut că fiul său a fost plătit atît de mult pentru dans și chiar s-a dus cu el la contabil pentru a se convinge persona
De la începutul anului 2025, Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor” a desfășurat o amplă campanie de gestionare a cîinilor fără stăpîn din municipiul Chișinău, înregistrînd 1.446 de animale capturate, sterilizate, deparazitate și îngrijite.Potrivit instituției, în perioada ianuarie–noiembrie au fost recepționate și examinate 434 de petiții din partea locuitorilor și autorităților locale
Xi Jinping și Donald Trump au avut o întâlnire istorică la Busan: curs spre parteneriat între cele două mari puteri # Noi.md
Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, au avut astăzi o întîlnire la Busan (Coreea de Sud), care a marcat dorința celor mai mari două economii ale lumii de a stabiliza relațiile bilaterale, pe fondul rivalității comerciale prelungite, transmite Noi.md.Cei doi lideri, care s-au întîlnit pentru prima dată față în față după
Peste 240 de mii de cereri depuse pe platforma compensatii.gov.md pentru sezonul rece 2025–2026 # Noi.md
Peste 240.000 de cetățeni s-au înregistrat pînă în prezent pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de ajutor la plata căldurii în sezonul rece 2025–2026.Potrivit datelor oficiale, începînd cu 3 noiembrie, au fost depuse 240.557 de cereri, dintre care 125.429 au fost completate cu sprijinul registratorilor desemnați în localități.{{846464}}Autoritățile încurajează cetățenii să se
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, condamnă dur declarațiile recente ale unui comentator care a vorbit despre o presupusă „igienizare culturală” a spațiului moldovenesc în contextul integrării europene.Într-o postare publică, Popovici califică expresia drept una „toxic-totalitară”, incompatibilă cu valorile civilizației europene.{{846326}}„Am ajuns să o auzim și pe asta! Un p
Moldova, la fel ca alte țări aflate la răscrucea culturilor și epocilor, este norocoasă. Cei care au știut nu doar să trăiască, dar să și creeze viața, și-au lăsat aici amprenta. Printre aceștia, desigur, se numără și Ivan Zaikin - luptător, aviator și figură legendară, a cărui viață a fost extrem de bizară. Pe 5 noiembrie,curent a împlinit 145 de ani de la nașterea acestui „uriaș-minune”.{{34
O explozie la un producător de produse cu hidrogen și azot din Mississippi a provocat miercuri, o scurgere de amoniac și a forțat locuitorii din apropiere să evacueze.Guvernatorul statului Mississippi, Tate Reeves, a declarat că oficialii serviciilor de urgență din tot statul intervin în urma scurgerii de amoniac anhidru de la fabrica CF Industries, la nord de Yazoo City.{{846343}}„Nu au f
Îngajații Poliției de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub conducerea Procuraturii Cahul, au destructurat un grup criminal organizat, specializat în organizarea migrației ilegale a cetățenilor afro-asiatici la frontiera moldo-română, notează Noi.md.Ca urmare a investigațiilor efectuate în septembrie 2025, s-a stabilit că grupul, format din cetățeni moldoveni și străini, acțion
Alexandr Stoianoglo propune adoptarea unei declarații pentru depolitizarea instituțiilor statului # Noi.md
Deputatul Alexandr Stoianoglo a anunțat intenția de a propune Parlamentului adoptarea unei declarații privind depolitizarea instituțiilor statului, subliniind necesitatea reconstruirii acestora pe baze profesionale, nu politice.„Vom propune Parlamentului adoptarea unei declarații privind depolitizarea instituțiilor statului. Acestea trebuie construite pe criterii profesionale, nu politice”, a
Țara noastră lucrează la propria strategie de securitate cibernetică, într-o perioadă în care atacurile informatice au devenit o armă invizibilă, dar periculoasă. Autoritățile recunosc faptul că lipsa specialiștilor e una dintre cele mai mari provocări, iar sistemele statului sînt încă vulnerabile.Pe parcursul anului curent, țara noastră a fost ținta unor atacuri cibernetice complexe. Cele mai
Škoda își consolidează poziția: creștere a livrărilor cu 14% și profit de peste un miliard de euro aduc brandul pe locul 3 în Europa # Noi.md
Škoda Auto anunță rezultate financiare impresionante și o creștere record a livrărilor în primele nouă luni ale anului 2025, confirmându-și statutul de unul dintre cele mai profitabile branduri auto de volum din Europa.Producătorul auto ceh înregistrează o ascensiune semnificativă datorită strategiei sale de electrificare și expansiunii internaționale, în special pe piața din India.
Clădirea, în care se află biblioteca "Bogdan Petriceicu-Hasdeu" este în continuă degradare # Noi.md
Clădirea de pe bulevardul Ștefan cel Mare, care găzduiește inclusiv biblioteca municipală Bogdan Petriceicu-Hasdeu, este în continuă degradare.Ministerul Culturii zice că imobilul ar fi în gestiunea Primăriei, dar reprezentanții acesteia spun că administrația locală nu poate interveni. O eventuală reabilitare a clădirii ar costa 45 de milioane de lei.Această clădire poate fi salvată. E nev
Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din Moldova și Agenția de Dezvoltare Regională a regiunii Odesa din Ucraina vor implementa un program de finanțare transfrontalieră.Parteneriatul va fi ghidat și finanțat de Uniunea Europeană și va primi asistența României. În cadrul programului, cu o durată de 4 ani, vor fi oferite granturi pentru 118 proiecte comune moldo-ucrainene, tra
Ministerul Educației și Cercetării va propune, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, o viziune privind soluționarea problemei claselor supraaglomerate, în special în școlile din Chișinău.Solicitat în contextul primei ședințe a noului Guvern, ministrul Dan Perciun a declarat că instituția este în plin proces de definitivare a măsurilor punctuale pe acest subiect, transmite IPN.Potrivit ofici
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat sesiunea de audieri programată pentru luna noiembrie, în cadrul procesului de evaluare externă a integrității magistraților.În ultima zi a sesiunii, au fost examinate patru cazuri, inclusiv două dosare retrimise la reevaluare de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), un caz privind o candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru
O tînără de 16 ani din Strășeni, identificată ca Mamăligă Cristina, este căutată de poliție și familie, după ce a dispărut pe 4 noiembrie 2025. Adolescenta a fost văzută ultima dată în municipiul Strășeni, iar de atunci nu se mai cunoaște nimic despre locul aflării sale.Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție Strășeni, Cristina are o înălțime de aproximativ 1,65 metri, iar î
Schimb dur de replici între Costiuc și Marian, după acuzațiile privind averea deputatului Stefanco # Noi.md
La emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea, liderul Partidului „Democrație Acasă”, Vasile Costiuc, și deputatul PAS Radu Marian au avut un schimb de replici tăios în contextul controverselor legate de veniturile parlamentarului Sergiu Stefanco.Costiuc a intervenit în apărarea colegului său de partid, afirmînd că Stefanco „în baza creditelor pe care le are, a plătit băncilor 8,6 milioane de lei a
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:6 noiembrie — a 310-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 55 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mare Mc. Areta şi cei împreună cu dînsulCe se sărbătorește în lume:
Astăzi, în Republica Moldova, se va menține cer variabil. Pe alocuri sînt posibile ploi slabe.Vîntul va fi slab.În orele dimineții se va forma ceață.Ziua, în sudul țării, temperatura aerului va urca pînă la +13…+15°C, în centrul republicii se vor înregistra +11…+13°C, iar în nord – aproximativ +8…+10°C.
Leul moldovenesc s-a apreciat ușor față de euro și dolar.Mai precis, în decursul zilei, acesta a recuperat 0,53 bani față de moneda unică europeană și 0,02 bani față de moneda americană, transmite Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru data de 6 noiembrie un curs oficial de schimb egal cu 19,6760 lei pentru un euro (-0,53 bani) și 17,1274 lei pentru un dolar (-0,02 ban
Peștele pescuit ilegal continuă să fie vîndut liber și permanent la Piața Centrală din Chișinău, fiind adus de la Nistru, care este plin de plase.Despre aceasta a comunicat cunoscutul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a păstrătorilor rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice Ilia Trombițki, transmite Noi.md.El a menționat că raportarea Inspectoratului
Olesea Stamate, despre primarul care a părăsit PAS: "Sunt solidară cu Stelian Manic" # Noi.md
Jurista Olesea Stamate, fosta deputată a fracțiunii partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a venit cu un mesaj de susținere în adresa primarului orașului Codru, Stelian Manic, notează Noi.md.Fosta parlamentară scrie în rețelele sociale că este solidară cu Stelian Manic, primarul orașului Codru, care a decis să părăsească PAS "în urma sabotajului constant din partea unor persoane din interio
Activitatea economică în zona euro a înregistrat, în octombrie, cea mai puternică creștere din ultimele 29 de luni # Noi.md
Activitatea economică din zona euro a înregistrat, în luna octombrie, cel mai rapid ritm de creștere din mai 2023 pînă în prezent, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de S&P Global.Indicele Purchasing Managers (PMI) privind activitatea economică în zona euro, calculat de S&P Global, a urcat în octombrie la 52,5 puncte (de la 51,2 puncte în luna precedentă), peste pragul de 50 de puncte,
La Tokyo a avut loc cea de-a doua ediție a Vernisajului Vinului, eveniment organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu sprijinul echipei Wine of Moldova Japan.Evenimentul a reunit 24 de producători din Republica Moldova, care au prezentat peste 200 de vinuri liniștite, spumante și divinuri, oferind experților japonezi din domeniul vinului ocazia de a descoperi diversitatea, aut
Nordul țării e într-o adevărată criză.Peste 100 de atacuri și 12 morți cauzate de urși au fost raportate de la începutul primăverii. Autoritățile adoptă măsuri de urgență și relaxează regulile privind armele de foc.Autoritățile japoneze au mobilizat armata în nordul țării pentru a ajuta la capturarea urșilor, întrucît din aprilie au fost înregistrate peste 100 de atacuri care s-au soldat c
De la Prințul George la North West, acești copii celebri moștenesc averi, faimă și imperii familiale de sute de milioane, chiar miliarde.Copiii marilor vedete, lideri ai lumii și ai magnaților din afaceri cresc înconjurați de lux, putere și bogății greu de imaginat, transmite mediafax.roNorth West (12 ani) și Saint West (9 ani), copiii lui Kim Kardashian și Kanye West, trăiesc încă din pri
Falia Great Glen din Scoția este o structură geologică impresionantă, care se întinde în diagonală de la nord-est la sud-vest.Ea s-a format la sfîrșitul orogenezei caledoniene, cînd vechile continente Laurentia, Baltica și Avalonia s-au ciocnit, formînd lanțuri muntoase și văi.{{837286}}Falia coincide cu valea Great Glen, lungă de 100 km, unde se află lacurile celebre, inclusiv Loch Ness
Premierii Li Qiang și Mihail Mișustin au prezidat, la Hangzhou, cea de-a 30-a întîlnire a premierilor Chinei și Rusiei, scrie romanian.cgtn.comLi Qiang a declarat că, în textul profundelor transformări ale circumstanțelor internaționale, China este dispusă să respecte consensurile stabilite de liderii celor două țări pentru intensificarea schimburilor strategice, aprofundarea colaborărilor bi
În octombrie 2020, Khabib Nurmagomedov a disputat ultima sa luptă. L-a învins pe Justin Gaethje, a ridicat mîna, a început să plîngă, i-a mulțumit tatălui său și a plecat.29-0. Fără înfrîngeri. Fără pete. Fără cea de-a 30-a luptă, pe care o așteptau cu nerăbdare șefii UFC, fanii, jurnaliștii, chiar și Conor McGregor. Dar el nu s-a întors. Și, după cum spune Chael Sonnen, nici nu avea de gînd s
Armata japoneză a trimis, miercuri, trupe în zona montană din nordul ţării pentru a ajuta la prinderea urşilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităţilor locale care se confruntă cu un val de atacuri, transmite Reuters. Operaţiunea a început în oraşul Kazuno, unde locuitorilor li s-a recomandat de cîteva săptămîni să evite pădurile dense care îl înconjoară, să rămînă ac
Premierul Chinei, Li Qiang, a fost prezent, miercuri, la ceremonia de deschidere a celei de-a 8-a ediții a Expoziției Internaționale de Importuri din China (CIIE) și a Forumului Internațional Economic Hongqiao și a avut un discurs tematic, scrie romanian.cgtn.comLi Qiang a spus că, așa cum a subliniat președintele Xi Jinping, economia Chinei este o mare, iar economia mondială este, de asemenea
Justin Gaethje amenință că va pleca dacă nu va primi titlul. Este realitate sau un bluf pe care UFC trebuie să-l ia în considerare? # Noi.md
Justin Gaethje este unul dintre cei mai spectaculoși luptători din categoria ușoară. Locul cinci în clasament, knock-out-uri, conflicte, respect. El nu cere, el pretinde. Și dacă UFC decide să pună mediaticitatea mai presus de meritele sale, el este gata să plece. Pentru totdeauna.„Dacă Paddy Pimblett va primi lupta pentru titlu înaintea lui Justin, el își va încheia cariera. Cred că asta se v
În China s-a deschis un restaurant în care toți bucătarii sînt „răufăcători” din romanele despre artele marțiale # Noi.md
Credeți că cea mai bună mîncare este cea preparată cu dragoste? Restaurantele din China ar putea contesta acest lucru. Recent, în orașul Xiangyang s-a deschis un local în care bucătarii imită personajele negative din romanele chinezești: ei prepară mîncăruri folosind tehnici de kung-fu.Interiorul restaurantului a fost stilizat ca grădini din China Antică. În plus, o parte din angajați sînt înt
Președintele Chinei, Xi Jinping și președintele Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu, au făcut miercuri schimb de mesaje pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între China și Fiji, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a subliniat că Fiji este prima țară insulară din Pacific care a stabilit relații diplomatice cu China. De o jumătate de secol, indiferent de schimbă
Pe 1 noiembrie, în Las Vegas, Valdo Cortes-Acosta nu doar a cîștigat. A trecut prin durere, riscuri și nedreptăți — și a ieșit din octogon cu dreptul de a vorbi tare. După ce a fost lovit în ochi de Ante Delia, ar fi putut să se oprească. Dar a rămas. Și a knock-outat. Iar acum îl provoacă pe campionul UFC la categoria grea, Tom Aspinall.„Sînt făcut din alt aluat”, spune dominicanul în vîrstă
Conceptul privind construcţia comunităţii cu viitor comun pentru omenire, iniţiativele de dezvoltare, pentru securitate, civilizaţie şi guvernanţă globală, propuse de preşedintele Xi Jinping arată calea pentru dezvoltarea socială globală, a declarat vicepreşedintele Chinei, Han Zheng, în cadrul celei de-a doua ediţii a Summitului Mondial pentru Dezvoltarea Socială (WSSD2), organizate marți la Doha
Dacă SUA sau alți membri ai Tratatului de interzicere totală a testelor nucleare vor efectua teste nucleare, Rusia va întreprinde „măsuri adecvate”. Despre aceasta a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin.El a dispus Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării și serviciilor speciale să pregătească propuneri privind oportunitatea începerii lucrărilor de pregătire pentru testel
Actualul shutdown al guvernului SUA a devenit oficial cel mai îndelungat din istoria țării, depășind recordul anterior.Shutdown-ul continuă după ce Senatul nu a reușit să aprobe proiectul de lege privind finanțarea pe termen scurt a guvernului după a paisprezecea încercare.{{845939}}Legiuitorii și-au încheiat activitatea și vor reveni la examinarea acestei chestiuni la ora 10 dimineața, or
