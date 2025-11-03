Modificări în rambursarea TVA pentru agricultori
Albasat, 3 noiembrie 2025 13:20
Fermierii care au primit rambursările parțiale de TVA până la 28 iunie și au depus cereri noi vor beneficia de o recalculare pe baza sumei primite deja. Ministerul Finanțelor precizează că sumele rambursate nu vor depăși plafoanele stabilitate, transmite IPN. Rambursarea TVA va fi valabilă în cazul în care agricultorul...
Acum 30 minute
13:20
Albasat, 3 noiembrie 2025 13:20
Acum o oră
12:50
Nisporeni: Rolul școlii în integrarea copiilor romi – educație, incluziune și perspective de dezvoltare # Albasat
Școlile din raionul Nisporeni joacă un rol esențial în procesul de integrare a copiilor de etnie romă, oferindu-le nu doar cunoștințe, ci și oportunități egale de participare și dezvoltare personală. În cadrul emisiunii „Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității", realizată de Televiziunea ALBASAT, invitații au discutat...
Acum 4 ore
09:40
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, efectuează o vizită de lucru în Republica Uzbekistan, între 3 și 4 noiembrie. La Samarkand oficialul va participa în cadrul cele de-a 43-a sesiuni a conferinței generale a UNESCO, transmite IPN. Ministerul Afacerilor Externe precizează că agenda conferinței include alegerea noilor membri ai...
Acum 6 ore
09:20
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de...
08:50
Cursul valutar oficial la 03.11.2025

Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7149 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0441
Acum 24 ore
17:00
Nisporeni: Perspective pentru viitor – incluziunea copiilor romi ca angajament al comunității # Albasat
Emisiunea „Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității", realizată de Televiziunea ALBASAT a adus în discuție nu doar provocările curente, ci și viziunea pe termen lung privind integrarea socială și educațională a acestei comunități. Temele abordate au subliniat că succesul incluziunii nu depinde doar de școală, ci...
16:50
Pensia unui român cu 40 de ani vechime, după noua formulă: dublă față de media la Chișinău # Albasat
Un cetățean român care a lucrat 40 de ani și a avut un salariu brut de 5 000 de lei românești va primi o pensie de aproximativ 2 495 de lei pe lună, echivalentul a aproape 9 700 de lei moldovenești, potrivit unei simulări bazate pe noua formulă de calcul...
16:40
Prim-miniștrii României și Ucrainei au transmis mesaje de susținere noului Guvern Munteanu # Albasat
Prim-miniștrii țărilor vecine, România și Ucraina, au transmis mesaje de susținere noului Guvern al Republicii Moldova și prim-ministrului Alexandru Munteanu, transmite IPN. „Am încredere că vom continua să lucrăm împreună, cu aceeași determinare, pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului", a declarat premierul de la București, Ilie...
14:30
În cadrul emisiunii „ Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității", realizată de Televiziunea ALBASAT, s-a discutat despre integrarea socială și educațională a persoanelor de etnie romă în comunitățile din raionul Nisporeni. Emisiunea a avut loc cu participarea domnului Vasile Vacari, directorul Liceului Teoretic „Mircea Eliade" din...
Ieri
12:10
Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale – drepturi, accesibilitate și sprijin comunitar (Emisiune TV) # Albasat
În noua ediție a emisiunii noastre discutăm despre un subiect esențial pentru o societate echitabilă și empatică – incluziunea persoanelor cu nevoi speciale. Ne propunem să analizăm realist situația din comunitatea noastră, să identificăm barierele existente, dar și soluțiile concrete care pot asigura respectarea drepturilor, accesibilitatea și sprijinul comunitar. Invitații...
11:40
Depozitul municipal de deșeuri de la Țânțăreni, Anenii Noi, a prins sâmbătă culoare și aer mai curat. Circa 350 de arbori au fost plantați în cadrul unei acțiuni organizate de Primăria Chișinău, la care s-a alăturat și Regia „Autosalubritate", transmite IPN. Potrivit municipalității, acțiunea face parte din eforturile de reabilitare...
11:30
Politica externă a Republicii Moldova va continua și în următorii ani să consolideze parteneriatele bilaterale și multilaterale pentru promovarea interesului național. Declarația a fost făcută sâmbătă de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, după depunerea jurământului noului Guvern, transmite IPN. „Vom munci pentru ca Republica Moldova să aibă cât...
1 noiembrie 2025
21:40
Valeriu Lungu, Direcția Învățământ Nisporeni:„Să ne debarasăm de prejudecăți și să oferim fiecărui copil șansa la educație” # Albasat
Valeriu Lungu, specialist principal la Direcția Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni, a vorbit despre provocările și reușitele comunității rome, dar și despre importanța educației pentru toți copiii, indiferent de etnie. „Să ne debarasăm de prejudecăți și să oferim fiecărui copil șansa la educație – este singura cale spre un viitor...
20:50
Ministrul educației: „Vom aborda deschis problema plăților informale și integritatea academică” # Albasat
Dan Perciun, care își continuă activitatea în calitate de ministru al educației în Guvernul Alexandru Munteanu, și-a exprimat angajamentul de a depune toate eforturile pentru realizarea celor zece obiective-cheie asumate în campania electorală. Ministrul a vorbit despre necesitatea dezaglomerării școlilor din capitală, incluziunea elevilor cu dizabilități severe și consolidarea rețelei...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Colțunașii sunt apreciați pentru versatilitate: pot fi o cină rapidă sau un preparat cald și reconfortant pentru weekend. Dar cel mai important la ei este umplutura. De ea depinde „starea de spirit" a farfuriei – dacă va fi o aromă bogată, o notă ușoară de legume sau un accent fructat....
14:20
LIVE din sala Consiliului orășenesc Nisporeni – aleșii locali dezbat proiecte de interes public # Albasat
LIVE din sala Consiliului orășenesc Nisporeni – aleșii locali dezbat proiecte de interes public
12:30
Deputatul PAS Nicu Popescu renunță la mandat, pentru noua sa funcție de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Desemnarea sa a fost anunțată astăzi prin decretul prezidențial emis de Maia Sandu, transmite IPN. „În acest rol mă voi concentra pe dialog politic și pe parteneriate cu instituțiile UE,...
09:10
Armonizarea legislației naționale la normele europene va reprezenta o prioritate esențială pentru legislativ în următoarele luni. O spune vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman. Potrivit ei, imediat după învestirea Guvernului Munteanu, Parlamentul își va concentra activitatea pe două direcții majore: rectificarea bugetară și continuarea agendei europene, transmite IPN. Potrivit Doinei Gherman, una...
09:00
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN. Potrivit Constituției, premierul desemnat solicită votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a...
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7508 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0295 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4058 Leu romanesc 946 RON 1 3.8834 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2109 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8111 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6448 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 31.10.2025 appeared first on ALBASAT.
30 octombrie 2025
16:30
În noul Parlament au fost constituite 12 comisii permanente, cu una mai mult comparativ cu legislatura trecută. Noua comisie, care va fi condusă de deputatul PAS Marcel Spatari, va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Componența nominală a comisiilor a fost stabilită astăzi de Parlament, în funcție de reprezentarea proporțională...
16:10
Băncile din Moldova trebuie să opereze pe principii de piață, nu pe seama bugetului, comisar UE # Albasat
Statul nu este obligat să salveze băncile comerciale din contul contribuabililor la bugetul țării, pentru că acestea trebuie să lucreze pe principii de piață. Declarația îi aparține comisarului european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luís Albuquerque. Oficiala a subliniat că Moldova este obligată să alinieze...
14:40
Doina Gherman, deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, și Vlad Batrîncea, deputat al Partidului Socialiștilor, au fost aleși astăzi vicepreședinți ai Parlamentului, funcții pe care le-au deținut și în legislatura anterioară. Deși opoziția a solicitat instituirea a trei funcții de vicepreședinte, această propunere nu a fost susținută, fiind păstrat același...
14:30
Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalitățiiÎn cadrul emisiunii dedicate incluziunii romilor, Vasile Vacari, directorul Liceului Teoretic „Mircea Eliade" din Nisporeni, și Valeriu Lungu, specialist principal la Direcția Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni, au discutat despre provocările comunității rome și bunele practici care pot sprijini educația incluzivă....
12:10
Unii contribuabili primesc notificări false prin e-mail, semnate aparent de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, printr-un operator poștal din Rusia. Fiscul avertizează că documentele sunt false și au fost create de persoane rău intenționate, pentru a induce în eroare cetățenii, transmite IPN. SFS precizează că falsurile conțin adrese...
09:20
Uniunea Europeană, prin inițiativa EU4Business, susține dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova, oferind finanțare, asistență tehnică și sprijin pentru inovare. Acest suport a devenit un motor esențial pentru antreprenorii locali, ajutându-i să-și transforme ideile în proiecte concrete, să creeze locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea...
09:10
Peste 1,2 milioane de abonamente vândute anual în Chișinău, după unificarea tarifului la 6 lei # Albasat
Peste 1,2 milioane de abonamente sunt vândute anual, în medie, după instituirea tarifului unic de 6 lei pentru călătoria cu troleibuzul și autobuzul în municipiul Chișinău, în iulie 2022. Tot atunci au fost introduse noi tipuri de abonamente, diferențiate în funcție de categoria de călător și perioada de valabilitate. Noul...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7881 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0001 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4045 Leu romanesc 946 RON 1 3.8925 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2130 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8136 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6497 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 30.10.2025 appeared first on ALBASAT.
29 octombrie 2025
10:30
Oamenii legii efectuează astăzi percheziții în toată țara, într-un dosar penal privind activitatea mercenarilor, transmite IPN cu referire la Inspectoratul General al Poliției. Acțiunile sunt desfășurate de angajații Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. La descinderi participă și mascații de la...
10:00
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a început astăzi rundele de consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea formării noului Guvern. Întrevederile au loc la Parlament, conform programului stabilit, transmite IPN. Primele discuții urmau să înceapă la ora 08:00 cu reprezentanții Fracțiunii Partidului Democrația Acasă, urmată de întâlnirea cu Partidul Politic Partidul Nostru...
28 octombrie 2025
15:10
La data de 30 octombrie, ora 13:30, publicul din Nisporeni este invitat la o proiecție de film deosebită – „Două goluri", o producție regizată de Adriana Vasilcov, care promite să emoționeze și să inspire. Evenimentul va avea loc la Palatul de Cultură „Luceafărul", iar intrarea este liberă. Filmul spune povestea...
14:50
Recrutarea obligatorie în armata Rusiei va fi organizată pe tot parcursul anului, și nu de două ori pe an – toamna și primăvara, cum se făcea până acum. O lege în acest sens a fost votată în Duma de stat, transmite IPN. Autorul noului proiect normativ, Andrei Kartapolov, care conduce...
14:40
Sute de moldoveni au rămas fără cărțile de identitate românești din cauza domiciliului fictiv # Albasat
De la începutul anului curent, ofițerii poliției de frontieră Iași au ridicat cărțile de identitate românești a circa 870 de persoane cu cetățenie dublă moldovenească și română. Motivul a fost domiciliul fictiv al acestora în România, scrie presa română, citată de IPN. Potrivit sursei, de la începutul anului 2025, în...
14:20
Vasile Vacari, directorul Liceului Teoretic „Mircea Eliade" din Nisporeni, subliniază importanța implicării profesorilor în formarea și incluziunea copiilor de etnie romă:„Este greu, dar rezultatele merită. Fiecare copil are nevoie de atenție, de un plan individual și de sprijin — pentru că doar așa putem construi o școală pentru to
13:10
Informația care circulă pe rețele sociale despre abonamente gratuite pentru 6 luni este falsă și nu are legătură cu instituția sau cu Primăria Chișinău. Dezmințirea a fost publicată de Regia Transport Electric Chișinău (RTEC), transmite IPN. RTEC subliniază că nu a lansat niciun program sau campanie de acest tip și... The post Abonamente gratuite în transport public – informație falsă, avertizează RTEC appeared first on ALBASAT.
13:00
Moldova înregistrează anual 12 mii de accidente vasculare cerebrale. O treime din pacienți mor # Albasat
În Moldova se înregistrează anual până la 12 mii de cazuri de accident vascular cerebral (AVC). O treime din pacienți mor în faza acută de boală, altă treime sunt dependenți de îngrijiri pe termen lung sau pe viață. Datele au fost raportate de autorități cu prilejul Zilei mondiale de combatere... The post Moldova înregistrează anual 12 mii de accidente vasculare cerebrale. O treime din pacienți mor appeared first on ALBASAT.
27 octombrie 2025
20:20
Reuniune de nivel înalt la Chișinău, cu participarea comisarului UE pentru servicii financiare # Albasat
Înalți oficiali ai autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și experți în domeniul economic se vor reuni joi, 30 octombrie, la Chișinău, în cadrul unui atelier de dialog la nivel înalt organizat de Banca Națională a Moldovei. Cu un discurs special va interveni Maria Luís Albuquerque, comisar... The post Reuniune de nivel înalt la Chișinău, cu participarea comisarului UE pentru servicii financiare appeared first on ALBASAT.
20:10
Lituania își închide frontiera cu Belarus pentru o perioadă nedeterminată de timp, pe fondul mai multor incidente legate de pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane suspecte. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul de la Vilnius, Inga Ruginienė, după ședința de luni a Comisiei pentru securitate națională, transmite IPN.... The post Lituania închide hotarul cu Belarus, din cauza baloanelor care au invadat spațiul aerian appeared first on ALBASAT.
12:40
Un alpinist francez și altul sud-coreean și-au pierdut viața în Nepal, în timpul unor expediții separate pe muntele Ama Dablam, unul dintre cel mai dificil versant din lanțul munților Himalaya, transmite IPN. Francezul Hugo Lucio Colonia Lazaro, în vârstă de 65 de ani, a decedat după ce a fost lovit... The post Doi alpiniști au murit în munții Himalaya appeared first on ALBASAT.
11:00
The post LIVE Nisporeni: Noi oportunități de finanțare pentru dezvoltarea locală! appeared first on ALBASAT.
09:10
Sectorul piscicol din Republica Moldova urmează să înregistreze o creștere semnificativă în următorii ani: producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028, conform proiectului Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru 2026–2030, aflat acum în consultare publică, transmite IPN. Potrivit documentului, acest obiectiv va fi atins... The post Producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028 appeared first on ALBASAT.
08:50
Condițiile de aderare la UE reflectă așteptările cetățenilor moldoveni, afirmă ambasadoarea UE # Albasat
Cetățenii Republicii Moldova și Uniunea Europeană împărtășesc aceleași așteptări: un sistem judiciar de încredere, o administrație publică eficientă și o dezvoltare economică durabilă, a declarat noua ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, într-un interviu acordat IPN. Potrivit diplomatei, condițiile pentru aderarea Republicii Moldova la UE coincid, în mare... The post Condițiile de aderare la UE reflectă așteptările cetățenilor moldoveni, afirmă ambasadoarea UE appeared first on ALBASAT.
08:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8508 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0936 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4070 Leu romanesc 946 RON 1 3.9057 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2114 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8158 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6575 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 27.10.2025 appeared first on ALBASAT.
26 octombrie 2025
11:00
Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității – Emisiune tv # Albasat
Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității Comunitatea romă se confruntă zilnic cu provocări legate de discriminare, acces la educație, locuri de muncă și servicii sociale. În această emisiune discutăm despre soluții reale, politici incluzive și exemple de bune practici care contribuie la o societate mai echitabilă... The post Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității – Emisiune tv appeared first on ALBASAT.
24 octombrie 2025
21:50
Televiziunea ALBASAT din Nisporeni caută un expert editorial care să ofere mentorat echipei redacționale în procesul de îmbunătățire a aspectului, coerenței și relevanței conținutului publicat pe pagina web, pe rețelele sociale și pe canalul YouTube. Responsabilități: Cerințe: Procesul de aplicare: Documente necesare: Perioada de desfășurare: Noiembrie – Decembrie 2025 Termen limită... The post Televiziunea ALBASAT angajează: Expert editorial appeared first on ALBASAT.
21:20
La final de mandat ministerial, Veronica Mihailov-Moraru a fost numită consilier prezidențial în justiție. Ea își va începe activitatea pe 11 noiembrie, după cum este indicat în decretului Maiei Sandu. Veronica Mihailov-Moraru are experiență în domeniul dreptului și al justiției, a activat în instituții publice și organizații neguvernamentale, contribuind la... The post Veronica Mihailov-Moraru, de la minister la consilier prezidențial în justiție appeared first on ALBASAT.
20:50
Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda” – alianță politică pro-rusă fondată de oligarhul fugar Ilan Șor și de partidele afiliate acestuia – a fost reținut în cadrul unei anchete care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Suspectul, un bărbat de 56 de ani, originar... The post Poliția a reținut un nou figurant în ancheta privind coruperea alegătorilor appeared first on ALBASAT.
15:50
Primele două clustere teritoriale au parcurs toate etapele procesului de amalgamare voluntară, potrivit Raportului intermediar privind consolidarea autorităților publice locale, publicat de Cancelaria de Stat. Este vorba despre clusterul Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și clusterul Călinești, Chetriș, Hîncești, transmite IPN. Alte 68 de clustere din diferite regiuni ale țării se... The post Primele două clustere teritoriale au încheiat amalgamarea voluntară appeared first on ALBASAT.
14:40
UE ar putea renunța la schimbarea orei. Decizia depinde de acordul și consensul guvernelor # Albasat
Guvernul Spaniei propune Uniunii Europene să renunțe la schimbarea orei. Astfel este readusă în discuție problema abordată în anul 2018 în Parlamentul European. Negociatorul-șef din legislativul comunitar, social-democrat suedez Johan Danielsson, a aprobat subiectul, cu precizarea că astăzi nu mai au sens toate motivele istorice pentru schimbările sezoniere de oră,... The post UE ar putea renunța la schimbarea orei. Decizia depinde de acordul și consensul guvernelor appeared first on ALBASAT.
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8290 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1102 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4085 Leu romanesc 946 RON 1 3.9017 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2104 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8158 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6547 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 24.10.2025 appeared first on ALBASAT.
