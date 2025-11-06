Un oficial de la Kremlin vorbește deschis despre „amenințarea unui război civil” în Rusia

12:00

Fotbalul românesc a devenit mai sărac. Emeric Ienei a decedat azi, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din orașul Oradea. Un personaj de o eleganță fără egal în comportament și în discurs, Ienei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund, fiind jucător internațional, antrenor de club și al naționalelor României și Ungariei. A cunoscut gloria în 1986, când în postura de antrenor al echipei Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni.