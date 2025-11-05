Comisia Europeană a blocat temporar peste 200 de milioane de euro din planul de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție
Ziarul de Garda, 5 noiembrie 2025 22:10
Bruxellesul a blocat temporar o treime din fondurile europene destinate planului de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție. Decizia a fost luată după ce evaluarea Comisiei Europene a arătat că Sofia nu a îndeplinit un reper esențial din planul de reforme, legat de restructurarea Comisiei pentru combaterea corupției și confiscarea averilor...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
22:10
Comisia Europeană a blocat temporar peste 200 de milioane de euro din planul de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție # Ziarul de Garda
Bruxellesul a blocat temporar o treime din fondurile europene destinate planului de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție. Decizia a fost luată după ce evaluarea Comisiei Europene a arătat că Sofia nu a îndeplinit un reper esențial din planul de reforme, legat de restructurarea Comisiei pentru combaterea corupției și confiscarea averilor...
Acum o oră
21:40
LIVE TEXT/ Oficial din domeniul energetic: 30-40% din producția internă de gaze naturale ar putea fi afectată, în acest sezon de încălzire, de atacurile rusești asupra infrastructurii. Război în Ucraina, ziua 1351 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:39 Oleksandr Haracenko, directorul Centrului de Cercetări Energetice avertizează că până la 40% din producția internă de gaze naturale ar putea fi afectată, în acest sezon de încălzire, din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii. „În opinia mea, nu vom recupera în timpul sezonului aproximativ 30-40% din producția internă de gaze, deoarece stațiile de comprimare...
Acum 2 ore
21:10
ZONA DE SECURITATE/ Născuți sub regim: Administrația separatistă impune „cetățenia” automată pentru nou-născuți # Ziarul de Garda
În regiunea transnistreană a fost legalizată acordarea automată a așa-numitei „cetățenii” pentru copiii ai căror părinți dețin cel puțin un „pașaport” al autoproclamatei enclave, emis de structurile ilegale locale. Astfel, un asemenea copil, indiferent de locul nașterii – fie în enclavă, fie în afara ei – primește automat „cetățenia” autoproclamatei „rmn”. Așa-numitul „soviet suprem” de...
Acum 4 ore
20:20
Un tribunal francez anchetează TikTok cu privire la riscurile ca algoritmii rețelei să împingă tinerii la sinucidere # Ziarul de Garda
Autoritățile judiciare franceze au declarat că au deschis o anchetă privind platforma chineză de socializare TikTok și riscurile ca algoritmii acesteia să împingă tinerii la sinucidere. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că ancheta a fost deschisă ca răspuns la solicitarea comisiei parlamentare franceze de a deschide o anchetă penală privind posibila responsabilitate a...
19:30
Citiți joi în ZdG: Dosarul corupției de la liceul „Gheorghe Asachi” și Popas postelectoral în Găgăuzia # Ziarul de Garda
Într-o nouă ediție a ziarului tipărit, ZdG a analizat datele publicate de Centrul Național Anticorupție (CNA) privind dosarul penal dechis pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență, în care sunt vizate directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”, Natalia Bulat, directoarea adjunctă pentru gospodărie, Lidia Iorga, și „factori de decizie” ai unui grup...
19:00
Se redeschide activitatea punctului feroviar de trecere a frontierei Cantemir – Fălciu. Guvernul: „Va facilita conectarea directă la rețeaua feroviară a UE” # Ziarul de Garda
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir, R, Moldova – Fălciu, România, va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri pe 5 noiembrie a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București. Potrivit unui comunicat al Executivului, verificările într-un singur punct vor asigura...
Acum 6 ore
18:10
Secretarul general al NATO, în vizită la București: „Suntem mereu pregătiți să apărăm România” # Ziarul de Garda
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte a avut o întrevedere la București cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unei vizite oficiale de miercuri, 5 noiembrie. În cadrul conferinței de presă susținută de cei doi oficiali, Rutte a declarat că NATO este „mereu pregătită să apere” România. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a...
18:00
Ministrul turc de Externe Hakan Fidan, aflat în vizită la Helsinki, a reafirmat dorinţa ţării sale de a adera la un mecanism european de finanţare a apărării, subliniind rolul crucial al Turciei pentru securitatea UE, relatează AFP, citată de G4Media. În timpul unei întâlniri cu omologul său finlandez, Hakan Fidan a reiterat dorinţa Turciei de...
17:50
Instanța a decis: cererea de chemare în judecată depusă de un post TV împotriva Consiliului Audiovizualului a fost respinsă # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de „PRO TV Chișinău” împotriva Consiliului Audiovizualului (CA), privind anularea unei decizii a autorității de reglementare din mai 2024. Atunci, postul TV a fost sancționat cu două avertizări publice – una pentru încălcarea a două prevederi din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA): asigurarea...
17:20
CEC va efectua un „control complex” al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic”. A avut loc prima ședință cu trezorierii blocului # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a început un „control complex” al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 și al Partidului Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”, pentru perioada 1 mai – 31 august 2025 și pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 (activitatea în cadrul Blocului Electoral...
17:10
Mesajul premierului după prima ședință de Guvern: „Dacă vom munci în ciuda diferențelor pentru același obiectiv de țară, beneficiile vor veni pentru fiecare cetățean în parte” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj public după ce a condus prima ședință a noului Guvern miercuri, 5 noiembrie. Mesajul premierului Alexandru Munteanu a fost distribuit pe pagina lui de Facebook. „Am avut azi prima ședință de Guvern, care vine imediat după recunoașterea de către Comisia Europeană a progresului remarcabil făcut...
17:00
LIVE TEXT/ Rusia ar trebui „să înceapă imediat pregătirile pentru teste nucleare la scară largă”, a declarat ministrul apărării. Război în Ucraina, ziua 1351 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat pe 5 noiembrie că Rusia ar trebui să înceapă imediat pregătirile pentru teste nucleare la scară largă, scrie presa ucraineană. Acesta a vorbit la o reuniune televizată a Consiliului de Securitate al Rusiei, prezidată de președintele Vladimir Putin. „SUA sunt angajate în modernizarea accelerată a...
16:50
Alegerile din Franţa din 2024 au fost marcate de tentative de interferenţă digitală din străinătate, în special din partea unui grup rus, arată un raport # Ziarul de Garda
Marcat de alegerile europene şi apoi de alegerile legislative, anul 2024 în Franţa a fost propice pentru tentative de interferenţă. 25 de operaţiuni digitale conduse de actori străini, printre care grupul rus Storm-1516, au fost detectate în această perioadă, potrivit serviciului Viginum, responsabil de combaterea acestor tentative de destabilizare, relatează agenția de știri AFP, citată...
Acum 8 ore
16:10
Politico: Belgia a numit trei condiții pentru confiscarea și împrumutarea activelor rusești înghețate în favoarea Ucrainei # Ziarul de Garda
Planul Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru despăgubiri, utilizând rezervele rusești înghețate, a stagnat din cauza poziției Belgiei. Șefii Comisiei Europene și ai guvernului belgian se vor întâlni vineri, 7 noiembrie pentru a discuta cererile Belgiei și pentru a încerca să rezolve diferențele, au declarat doi...
15:50
UPDATE/ Dorin Damir a fost reținut pentru 72 de ore. ZdG dezvăluia, în 2018, cum a fost preluată compania Pro Imobil # Ziarul de Garda
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în...
15:10
Un minor de 17 ani a fost surprins de polițiști cu o viteză de 122 km/h pe Viaduct la volanul unui Porsche. Părinții tânărului vor fi sancționați # Ziarul de Garda
Pe Viaductul din capitală, polițiștii au surprins un Porsche care circula cu 122 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 70 km/h. În urma verificărilor, s-a constatat că la volan se afla un minor de 17 ani, care nu deține permis de conducere. Vehiculul a fost ridicat, iar părinții adolescentului...
14:50
CEC va propune Curții Constituționale să valideze candidații supleanți ai PAS după ce opt deputați au renunțat la mandate # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală anunță că a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Dan Perciun, Emil Ceban, Nicu Popescu, Mihai Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladmir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. Comisia va propune Curții Constituționale să valideze mandatele de deputat în...
14:40
Guvernul a aprobat noi modele electronice pentru documentele de stare civilă. Acestea vor putea fi emise în format electronic # Ziarul de Garda
Noile modele de documente de stare civilă, precum extrase, certificate și extrase multilingve, au fost aprobate în ședința Guvernului. Noile modele va permite emiterea acestora și în format electronic, anunță miercuri, 5 noiembrie, Ministerul Justiției. Potrivit unui comunicat, noile modele de documente vor permite trecerea de la formularele tipărite pe hârtie la cele electronice, emise...
Acum 12 ore
14:10
Peste 160 de mii de cereri pentru compensații au fost depuse în două zile de la lansarea programului „Ajutor la contor” # Ziarul de Garda
Până pe 5 noiembrie, peste 162 633 de cereri au fost înregistrate pe platforma compensatii.gov.md pentru accesarea compensațiilor la căldură în sezonul rece 2025–2026, la două zile după lansare, anunță ministerul Muncii și Protecției Sociale. Din numărul total de cereri, aproape 82 de mii au fost depuse cu sprijinul registratorilor, iar echipa de la centrul...
14:00
UPDATE/ PCCOCS confirmă perchezițiile la Damir și Orheianu. ZdG dezvăluia, în 2018, cum a fost preluată compania Pro Imobil # Ziarul de Garda
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în...
13:40
Elevii și studenții din R. Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat semnarea Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Educației din China privind cooperarea în domeniul predării limbii chineze. Astfel, în baza tratatului, elevii și studenții din R. Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză. Acordul prevede sprijin pentru participarea elevilor și studenților moldoveni la activități educaționale și culturale internaționale...
13:20
Guvernul a denunțat Acordul cultural cu Federația Rusă. „Centrul Cultural Rus nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității R. Moldova” # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat proiectul care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul, semnat în 1998, stabilea crearea centrelor pe teritoriile ambelor state, în scopul promovării schimburilor culturale și științifice, însă, în prezent, R. Moldova nu dispune de un Centru cultural pe teritoriul Rusiei, punctează...
13:10
Concediul paternal va fi extins pentru tații de gemeni sau tripleți, cu indemnizație pentru fiecare. Concediul va putea fi divizat în maximum trei părți # Ziarul de Garda
Tații de gemeni sau tripleți vor putea solicita, pentru fiecare copil, 15 zile calendaristice de concediu paternal, beneficiind și de indemnizația corespunzătoare pentru fiecare copil. Modificările au fost aprobate la ședința Guvernului de astăzi, 5 noiembrie, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit proiectului, perioada în care tatăl își poate exercita acest drept este de...
12:50
Tudor Ulianovschi se retrage de la șefia PSDE. Interimatul va fi asigurat de secretarul general al partidului, Iurie Cazacu # Ziarul de Garda
Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia lui Ulianovschi a fost anunțată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, se arată în comunicatul PSDE. Ulianovschi a fost numit în funcția de președinte PSDE în decembrie 2024. În aceeași ședință, Biroul Permanent al PSDE a decis ca...
12:40
Un bărbat a fost condamnat la 14 ani de închisoare, după ce și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor femeia a decedat # Ziarul de Garda
Un bărbat de 44 ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei, a fost condamnat la 14 ani de închisoare, anunță miercuri, 5 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit învinuirii, în luna decembrie 2024, inculpatul, aflându-se la domiciliu împreună cu concubina sa, fiind în stare de ebrietate, i-a aplicat acesteia multiple lovituri,...
12:30
Guvernul va extinde programul de burse pentru sportivi. Elevii și tinerii care obțin performanțe la nivel european și mondial vor putea beneficia de indemnizații financiare lunare # Ziarul de Garda
Guvernul a decis să extindă programul de burse pentru sportivi, astfel încât elevii și tinerii care obțin performanțe la nivel european și mondial să beneficieze de indemnizații financiare lunare. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani). Acum de indemnizații vor putea beneficia și elevii cu vârste...
12:20
Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit că ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor online în capitală # Ziarul de Garda
Un tânăr de 19 ani, originar din raionul Orhei, a fost reținut de polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, fiind bănuit că ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor online pe teritoriul municipiului Chișinău, anunță Inspectoratul General al Poliției. Potrivit datelor anchetei, membrii grupului ar fi contactat o victimă – un bărbat...
12:10
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost depistată cu avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Potrivit actului, bașcana a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, fiindu-i identificată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 249 679 de lei, „diferență ce a fost constatată între averea dobândită și...
12:00
UPDATE/ MAI confirmă perchezițiile la Damir și Orheianu. ZdG dezvăluia, în 2018, cum a fost preluată compania Pro Imobil # Ziarul de Garda
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în...
11:50
Bărbatul investigat de oamenii legii pentru trafic de influență a ajuns pe banca acuzaților. Ar fi pretins 60 de mii de euro pentru a interveni într-un dosar penal # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond cauza penală în care un bărbat ar fi pretins de la o persoană acuzată de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 de mii de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală și...
11:30
LIVE/ Guvernul Munteanu se întrunește în prima ședință. Munteanu a mulțumim miniștrilor pentru susținere: „Vom reuși dacă vom fi o echipă” # Ziarul de Garda
Guvernul Munteanu se întrunește miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință de după investire. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale și proiectul privind aprobarea modelelor documentelor de stare civilă. UPDATE 10:50 Premierul...
11:20
Alexandru Iacub și-a dat demisia din funcția de director al Serviciului Vamal. Acesta va fi înlocuit de Radu Vrabie # Ziarul de Garda
Alexandru Iacob a fost eliberat din funcția de director al Serviciului Vamal în baza cererii de demisie, iar în locul acestuia va fi numit Radu Vrabie, începând cu 7 noiembrie. Anunțul a fost făcut la prima ședință a Guvernului Munteanu. „Vrabie este un profesionist cu aproape 20 de ani de experiență, ocupând funcția de conducere...
11:00
LIVE/ Guvernul Munteanu se întrunește în prima ședință. Miniștrii au aprobat: membrii familiei personalului Ambasadei R. Moldova în Regatul Țărilor de Jos vor putea activa în câmpul muncii # Ziarul de Garda
Guvernul Munteanu se întrunește miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință de după investire. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale și proiectul privind aprobarea modelelor documentelor de stare civilă. UPDATE 10:35 Miniștrii...
11:00
Alexandru Munteanu despre sancțiunile Lukoil: Trebuie să găsim o soluție. Știți că suntem dependenți de furnizarea de kerosen a aeroportului Chișinău # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a declarat pentru presă după ședința Guvernului că autoritățile discută situația privind activitatea companiei Lukoil în Republica Moldova și caută soluții care să asigure continuitatea aprovizionării. „Noi discutăm această situație fiindcă nu putem să adoptăm niște decizii pripite peste noapte. Trebuie să găsim o soluție. Știți că suntem dependenți, precum și a...
10:40
Peste 1200 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în ultima săptămână # Ziarul de Garda
În perioada 27 octombrie – 2 noiembrie au fost înregistrate 1257 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 16,5% față de săptămâna precedentă, raportează Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Totodată, Agenția precizează că au fost înregistrate 4 cazuri de gripă sezonieră, în mun. Chișinău și...
10:30
LIVE/ Guvernul Munteanu se întrunește în prima ședință. Alexandru Iacob pleacă din funcția de director al Serviciului Vamal. # Ziarul de Garda
Guvernul Munteanu se întrunește miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință de după investire. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale și proiectul privind aprobarea modelelor documentelor de stare civilă. UPDATE 10:08 Ana...
10:20
REACȚIA Ministrului Sănătății, fost rector al Universității de Medicină, la perchezițiile din România privind rezidențiatele false # Ziarul de Garda
Emil Ceban, ministrul al Sănătății în noul Cabinet de Miniștri și fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a negat că la instituția pe care a condus-o din 2019 și până în prezent ar fi fost admise ilegalitățile pe care le documentează autoritățile din România, privind studiile de rezidențiat ale...
10:10
LIVE/ Guvernul Munteanu se întrunește în prima ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte # Ziarul de Garda
Guvernul Munteanu se întrunește miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință de după investire. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale și proiectul privind aprobarea modelelor documentelor de stare civilă.
10:00
Un bărbat și doi tineri, condamnați la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău # Ziarul de Garda
Un bărbat de 37 de ani și doi tineri de 19 și 20 de ani au fost condamnați la închisoare pentru producere, transportare și distribuire a substanțelor narcotice și psihotrope în proporții deosebit de mari, se arată în comunicatul de presă emis de Procuratura Generală (PG). Primul inculpat, bărbatul de 37 de ani, a fost...
10:00
Percheziții în România la medici care și-ar fi făcut rezidențiate false în R. Moldova # Ziarul de Garda
Autoritățile din România efectuează percheziții într-o anchetă ce vizează mai mulți medici care și-ar fi făcut rezidențiate false în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, informează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Medicii au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist...
09:50
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacă noaptea trecută cu 80 de drone, iar 61 au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1351 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:20 În noaptea de 5 noiembrie, arata rusă a lansat un atac cu 80 de drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de UAV-uri, din direcțiile Kursk, Orel, Millerovo și Primorsko-Ahtarsk, anunță Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic...
09:40
Democratul socialist Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului, învingându-l pe favoritul lui Trump. Democrații triumfă și în New Jersey și Virginia # Ziarul de Garda
Democrații au câștigat marți, 4 noiembrie, trei alegeri importante, primele de la revenirea lui Donald Trump la președinție, oferind partidului aflat în dificultate un impuls în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor avea loc anul viitor, transmite HotNews.ro. Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câștigat marți cursa...
09:40
ULTIMA ORĂ/ Percheziții la Damir și Orheianu. ZdG dezvăluia, în 2018, cum a fost preluată compania Pro Imobil # Ziarul de Garda
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în...
Acum 24 ore
09:10
Democratul socialist Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului. Democrații triumfă și în New Jersey și Virginia # Ziarul de Garda
Democrații au câștigat marți, 4 noiembrie, trei alegeri importante, primele de la revenirea lui Donald Trump la președinție, oferind partidului aflat în dificultate un impuls în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor avea loc anul viitor, transmite HotNews.ro. Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câștigat marți cursa...
08:50
Cel puțin șapte morți după ce un avion de marfă s-a prăbușit la decolarea în Kentucky, SUA # Ziarul de Garda
Cel puțin șapte persoane au fost ucise marți, 4 noiembrie, în Kentucky, SUA, după ce un avion cargo a ieșit de pe pistă și a luat foc, scrie BBC. Aeronava în flăcări, operată de compania americană de livrări UPS, a lovit mai multe clădiri când s-a prăbușit în timpul decolării. Oficialii se tem că numărul...
08:30
Președinta Parlamentului European va efectua o vizită la Chișinău. Aceasta va participa la ședința Legislativului și va avea întrevederi cu Maia Sandu și Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, va efectua o vizită oficială în R. Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie. Aceasta va participa la ședința Parlamentului din 6 noiembrie, unde va susține un discurs, anunță printr-un comunicat miercuri, 5 noiembrie, Legislativul. Ulterior, Roberta Metsola mai are planificată o întrevedere cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Totodată, agenda...
Ieri
22:00
LIVE TEXT/ Dnipropetrovsk: Un atac rusesc a luat viața a două persoane, iar altele patru au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În timpul zilei, rușii au atacat masiv districtul Sinelnîkivskîi cu rachete și drone, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. În comunitatea Pokrovsk, în urma unui atac aerian asupra centrului satului, au murit 2 bărbați, printre care un polițist, iar alte 4 persoane au fost rănite, inclusiv un polițist. Au izbucnit...
21:20
VIDEO/ Marta Kos i-a înmânat Maiei Sandu raportul privind extinderea UE: „Moldova este țara cu cel mai mare progres din ultimul an” # Ziarul de Garda
Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere, a înmânat președintei Maia Sandu, care se află la Bruxelles, raportul cu referire la extinderea UE și rezultatele înregistrate de R. Moldov în ultimele douăsprezece luni, care a fost prezentat marți, 4 noiembrie, de către Comisia Europeană. Kos a reiterat că va sprijini R. Moldova pentru a continua progresele. „Moldova...
20:20
CSM a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de Evaluare în privința judecătoarei Angela Bostan. Anterior, aceasta a picat de două ori pre-vettingul și a promovat o dată vettingul # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 8 voturi „pentru” și 2 „împotrivă”, raportul pozitiv de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă în privința judecătoarei Angela Bostan, de la Curtea de Apel Centru. Procesul de reevaluare a fost inițiat după ce, în etapa precedentă, CSM a identificat dubii privind sursele de finanțare ale...
19:10
Halterofilul Stanislav Uja a mai cucerit o medalie pentru R. Moldova la Campionatele Europene de haltere, U-20 și U-23. Aceasta este a opta medalie cucerită de halterofilii noștri la competiția continentală, la aceste categorii de vârstă, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Reprezentantul țării noastre a evoluat la categoria de vârstă sub...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.