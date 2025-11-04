LIVE TEXT/ Dnipropetrovsk: Un atac rusesc a luat viața a două persoane, iar altele patru au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1350

16:20

Astăzi, 3 noiembrie, procurorii au cerut 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat, Constantin Țuțu. Acesta este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, scrie PRO TV. Totodată, acuzatorii solicită ca lui Țuțu să-i fie confiscați peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro. Pe 31 octombrie, urmare a recursului...