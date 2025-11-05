ULTIMA ORĂ/ Percheziții la Damir și Orheianu. ZdG dezvăluia, în 2018, cum a fost preluată compania Pro Imobil
Ziarul de Garda, 5 noiembrie 2025 09:40
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în...
• • •
Un bărbat și doi tineri, condamnați la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău # Ziarul de Garda
Un bărbat de 37 de ani și doi tineri de 19 și 20 de ani au fost condamnați la închisoare pentru producere, transportare și distribuire a substanțelor narcotice și psihotrope în proporții deosebit de mari, se arată în comunicatul de presă emis de Procuratura Generală (PG). Primul inculpat, bărbatul de 37 de ani, a fost...
Percheziții în România la medici care și-ar fi făcut rezidențiate false în R. Moldova # Ziarul de Garda
Autoritățile din România efectuează percheziții într-o anchetă ce vizează mai mulți medici care și-ar fi făcut rezidențiate false în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, informează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Medicii au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacă noaptea trecută cu 80 de drone, iar 61 au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1351 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:20 În noaptea de 5 noiembrie, arata rusă a lansat un atac cu 80 de drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de UAV-uri, din direcțiile Kursk, Orel, Millerovo și Primorsko-Ahtarsk, anunță Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic...
Democratul socialist Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului, învingându-l pe favoritul lui Trump. Democrații triumfă și în New Jersey și Virginia # Ziarul de Garda
Democrații au câștigat marți, 4 noiembrie, trei alegeri importante, primele de la revenirea lui Donald Trump la președinție, oferind partidului aflat în dificultate un impuls în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor avea loc anul viitor, transmite HotNews.ro. Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câștigat marți cursa...
Cel puțin șapte morți după ce un avion de marfă s-a prăbușit la decolarea în Kentucky, SUA # Ziarul de Garda
Cel puțin șapte persoane au fost ucise marți, 4 noiembrie, în Kentucky, SUA, după ce un avion cargo a ieșit de pe pistă și a luat foc, scrie BBC. Aeronava în flăcări, operată de compania americană de livrări UPS, a lovit mai multe clădiri când s-a prăbușit în timpul decolării. Oficialii se tem că numărul...
Președinta Parlamentului European va efectua o vizită la Chișinău. Aceasta va participa la ședința Legislativului și va avea întrevederi cu Maia Sandu și Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, va efectua o vizită oficială în R. Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie. Aceasta va participa la ședința Parlamentului din 6 noiembrie, unde va susține un discurs, anunță printr-un comunicat miercuri, 5 noiembrie, Legislativul. Ulterior, Roberta Metsola mai are planificată o întrevedere cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Totodată, agenda...
LIVE TEXT/ Dnipropetrovsk: Un atac rusesc a luat viața a două persoane, iar altele patru au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În timpul zilei, rușii au atacat masiv districtul Sinelnîkivskîi cu rachete și drone, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. În comunitatea Pokrovsk, în urma unui atac aerian asupra centrului satului, au murit 2 bărbați, printre care un polițist, iar alte 4 persoane au fost rănite, inclusiv un polițist. Au izbucnit...
VIDEO/ Marta Kos i-a înmânat Maiei Sandu raportul privind extinderea UE: „Moldova este țara cu cel mai mare progres din ultimul an” # Ziarul de Garda
Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere, a înmânat președintei Maia Sandu, care se află la Bruxelles, raportul cu referire la extinderea UE și rezultatele înregistrate de R. Moldov în ultimele douăsprezece luni, care a fost prezentat marți, 4 noiembrie, de către Comisia Europeană. Kos a reiterat că va sprijini R. Moldova pentru a continua progresele. „Moldova...
CSM a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de Evaluare în privința judecătoarei Angela Bostan. Anterior, aceasta a picat de două ori pre-vettingul și a promovat o dată vettingul # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 8 voturi „pentru” și 2 „împotrivă”, raportul pozitiv de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă în privința judecătoarei Angela Bostan, de la Curtea de Apel Centru. Procesul de reevaluare a fost inițiat după ce, în etapa precedentă, CSM a identificat dubii privind sursele de finanțare ale...
Halterofilul Stanislav Uja a mai cucerit o medalie pentru R. Moldova la Campionatele Europene de haltere, U-20 și U-23. Aceasta este a opta medalie cucerită de halterofilii noștri la competiția continentală, la aceste categorii de vârstă, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Reprezentantul țării noastre a evoluat la categoria de vârstă sub...
VIDEO/ Diaspora și falsurile despre Europa. Antreprenorul Iurie Cojocaru, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu Iurie Cojocaru, antreprenor, manager de restaurant, președintele uneia dintre cele mai mari comunități moldovenești din Marea Britanie și autorul cărții „Istorii din Străinătate”, despre percepția diasporei asupra campaniilor de dezinformare pro-ruse și despre felul în care narațiunile simpliste precum „păpușa PAS” sau „marioneta UE” influențează opinia publică din R....
Magistrata care inițial a promovat evaluarea, dar CSM a respins raportul, a fost decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru 5 ani. CSM a aprobat raportul negativ de reevaluare al Comisiei vetting # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 10 voturi „pro” și 1 „contra”, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă privind judecătoarea Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru, constatând nepromovarea evaluării externe. Procedura de reevaluare a fost inițiată de cǎtre CSM prin Hotărârea nr. 238/21 din 22 mai 2025. Reevaluarea...
Maia Sandu, la Bruxelles: „Vom fi folosiți împotriva UE dacă nu există o perspectivă reală de integrare” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu, a avertizat, la summitul Euronews World dedicat extinderii Uniunii Europene, că Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău nu prin forță militară, ci prin infiltrarea unor persoane loiale în instituțiile-cheie ale statului, scrie Euronews. Șefa statului se află în vizită de lucru la Bruxelles, unde este prezentat Raportul de Extindere, document care...
(VIDEO) Focuri de armă trase pe geam de către un angajat al Penitenciarului nr. 15-Cricova. „În curtea blocului sunt foarte mulți copii pe care ne temem să-i lăsăm fără supraveghere” # Ziarul de Garda
Un angajat al Penitenciarului nr. 15 – Cricova ar fi tras mai multe focuri de armă pe geam, în timp ce se afla în apartamentul său din Chișinău. Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de 27 octombrie. Nu este primul de acest fel, susțin vecinii. Potrivit lor, bărbatul se afla în stare avansată...
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, au indicat marţi două surse din cadrul guvernului federal pentru Reuters, confirmând o informaţie difuzată de cotidianul de afaceri Handelsblatt, transmite HotNews.ro. Germania este cel mai mare contributor european la ajutorul militar pentru Ucraina, cu circa 40...
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Judecătorul Emil Bulat cercetat anterior pentru acte de corupție a fost scos de sub urmărire penală și repus în funcție # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea sau reevaluarea judecătorilor. La fel, vor fi desfășurate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorjudecător în Inspecția judiciară și pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Membrii CSM...
VIDEO/ Prezentarea Pachetului de Extindere al UE: „R. Moldova a făcut cel mai mare progres pe calea integrării” # Ziarul de Garda
Marți, 4 noiembrie a fost organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere. În cadrul conferinței, Kaja Kallas și Marta Kos au vorbit despre...
Comisia Europeană, raport pozitiv cu referire la progresele înregistrate de R. Moldova: „Aderarea a noi state la UE este din ce în ce mai aproape” # Ziarul de Garda
„Aderarea a noi state la Uniunea Europeană este din ce în ce mai aproape”. Concluziile aparțin Comisiei Europene, care marți, 4 noiembrie, a adoptat pachetul anual privind extinderea, prezentând o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate de partenerii de extindere în ultimele douăsprezece luni. R. Moldova, Muntenegru, Albania, Ucraina, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina,...
LIVE TEXT/ Prezentarea Pachetului de Extindere al UE: „UE ar putea deschide toate clusterele de negocieri cu R. Moldova în noiembrie 2025” # Ziarul de Garda
Marți, 4 noiembrie este organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere. UPDATE 16:15 „Până la aderare R. Moldova, problema regiunii transnistriene ar putea...
LIVE TEXT/ „Teroare aeriană”: Rusia a lansat un număr record de bombe ghidate aeriene asupra Ucrainei în octombrie, declară Ministerul ucrainean al Apărării. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:00 Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat că Rusia a lansat un număr record de bombe aeriene ghidate asupra Ucrainei în luna octombrie. Conform sursei citate, Rusia și-a intensificat semnificativ utilizarea bombelor aeriene ghidate (KAB) împotriva Ucrainei în octombrie, lansând peste 5328 de muniții asupra pozițiilor militare ucrainene și asupra orașelor din apropierea liniei...
LIVE TEXT/ Prezentarea Pachetului de Extindere al UE. Marta Kos: „R. Moldova a făcut cel mai mare progres, timp de un an, dintre toate țările candidate” # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 noiembrie este organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere. UPDATE 15:43 „Nu există alb și negru când vorbim despre aderare. În...
„Curierul” unui magazin online de droguri a fost reținut. Acesta comercializa droguri în apropierea instituțiilor de învățământ și a închiriat un apartament în Chișinău, utilizat drept depozit # Ziarul de Garda
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, anunță că au destructurat activitatea unui tânăr de 23 de ani, implicat în comercializarea de marijuana în apropierea instituțiilor de învățământ universitar, prin intermediul aplicației Telegram, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General al Poliției. Oamenii legii scriu că suspectul, era...
LIVE TEXT/ Prezentarea Pachetului de Extindere al UE: „Alegerile din R. Moldova au fost un răspuns pozitiv clar pentru viitorul european al țării” # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 noiembrie este organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere. UPDATE 15:35 Marta Kos prezintă Pachetul de Aderare: „Viitorii candidați trebuie să...
Primarul orașului Codru părăsește PAS: „Jocurile politice blochează activitatea Primăriei”. Formațiunea susține că a cerut excluderea lui în februarie, dar „i s-a acordat o nouă șansă” # Ziarul de Garda
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat marți, 4 noiembrie, că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Edilul susține că a luat această decizie din cauza „jocurilor politice” din Consiliul orașului, care blochează activitatea primăriei și întârzie lucrările de construcție pentru comunitate. De cealaltă parte, purtătoarea de cuvânt a PAS-ului a declarat pentru Ziarul de...
LIVE TEXT/ Prezentarea Pachetului de Extindere al UE. Care sunt progresele R. Moldova în drumul spre aderare la UE # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 noiembrie este organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere. Știrea se actualizează… Înainte de prezentarea Pachetului de Extindere, Comisara pentru Extindere,...
Un bărbat a fost prins la vânătoare în zona de frontieră, fără a deține acte legale asupra armei dotată cu lunetă # Ziarul de Garda
Un bărbat care practica activitatea de vânătoare în zona de frontieră pe timp de noapte a fost depistat de o patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră „Soroca”, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat. Mai mult decât atât, bărbatul nu deținea documentele necesare pentru armă, anunță Poliția de Frontieră. Incidentul a avut loc...
R. Moldova ar urma să rezilieze Acordul cultural cu Federația Rusă. Un proiect de lege care prevede acest lucru va fi examinat la prima ședință a Guvernului Munteanu # Ziarul de Garda
Un proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale urmează să fie supus votului în prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, care va avea loc miercuri, 5 noiembrie. Inițiativa a fost propusă de Ministerul Culturii, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe,...
Miercuri, 4 noiembrie, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit în municipiul Comrat, după ce acoperișul unui magazin a luat foc, anunță Inspectoratul. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:16, iar la fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri...
LIVE TEXT/ În regiunea Harkiv, armata rusă a filmat uciderea a două persoane neînarmate și a unui câine care se deplasau cu un steag alb. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:06 Pe 3 noiembrie, trupele rusești au atacat doi civili ucraineni cu o dronă în satul Kruglyakovka din regiunea Harkiv, în timp ce aceștia se deplasau pe un drum sub steag alb, a raportat Brigada 77 Aeromobilă Separată a Forțelor de Asalt Aeriene Ucrainene, scrie Hromadske. Armata ucraineană a menționat că nu existau instalații...
VIDEO/ Poliția: Captură record de arme și muniții în Chișinău. Patru persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
Un bărbat de 45 de ani, conducătorul unui grup infracțional, suspectat de șantaj, ar fi urmărit, începând cu anul 2025, obținerea prin amenințări fizice, inclusiv amenințări cu moartea, a sumei de 30 de mii de euro de la un alt membru al grupului, în vârstă de 40 de ani, invocând o datorie fictivă. Membrii grupului...
Autoritățile moldovenești au verificat sute de documente, vehicule și profiluri biometrice în cadrul operațiunii I-FORCE cu participarea experților Interpol # Ziarul de Garda
În perioada 27–31 octombrie 2025, R. Moldova a găzduit operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA, faza 3”, parte a Proiectului Interpol de cooperare regională în domeniul aplicării legii pentru Ucraina, Republica Moldova și țările vecine (I-FORCE), informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Organizată de Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției, împreună cu IGPF, IGM,...
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Magistrata Olga Cojocaru nu a promovat evaluarea externă. Aceasta a fost eliberată din funcția de judecător la Curtea de Apel Centru # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea sau reevaluarea judecătorilor. La fel, vor fi desfășurate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorjudecător în Inspecția judiciară și pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Membrii CSM...
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele pentru a îndeplini obiectivele pentru aderarea la UE până în 2028, susține Comisia Europeană # Ziarul de Garda
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul de a încheia până la finalul lui 2028 procesul de aderare la Uniunea Europeană, indică un proiect al raportului anual privind extinderea UE, ce va fi prezentat marţi, 4 noiembrie, de Comisia Europeană, relatează G4Media. Proiectul arată că în pofida „circumstanţelor foarte dificile”, Ucraina fiind...
Jurnaliști armeni, în vizită la Ziarul de Gardă, pentru a discuta despre influența Rusiei în alegerile din R. Moldova # Ziarul de Garda
Redacția Ziarului de Gardă a fost vizitată, luni, 3 noiembrie 2025, de un grup de jurnaliști din Armenia, interesați de experiența ZdG de a investiga interferența rusească în alegerile din R. Moldova. Jurnaliștii ZdG Natalia Zaharescu, Alina Radu și Victor Moșneag le-au împărtăși colegilor armeni cum au fost realizate investigațiile sub acoperire „Protestatari în Chirie...
LIVE TEXT/ Forțele ruse au atacat cu drone porturile ucrainene de la Dunăre. Armata română a ridicat două aeronave F-16, susținute de două avioane Eurofighter germane. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 Ministerul român al Apărării informează că, noaptea trecută, armata rusă a efectuat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, fiind observate numeroase explozii pe malul ucrainean. Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, armata română a ridicat, la ora 00:17, două aeronave F-16 de la Baza Fetești, iar militarii...
Șase persoane au fost trimise pe banca acuzaților pentru agresarea preotului de la Grinăuți și a familiei sale în incinta bisericii # Ziarul de Garda
Șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința preotului din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, Constantin Turtureanu și a membrilor familiei sale, au fost trimise în judecată, anunță marți, 3 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit probelor acumulate, pe 15 iulie 2025, învinuiții, aflați în...
LIVE TEXT/ Ședința CSM: După nepromovarea de două ori a pre-vetting-ului, Judecătoarea Curții de Apel Centru, Angela Bostan a promovat evaluarea externă # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea sau reevaluarea judecătorilor. La fel, vor fi desfășurate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorjudecător în Inspecția judiciară și pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Membrii CSM...
Un român a murit după ce a fost prins sub dărâmăturile unui turn medieval prăbușit în centrul Romei. Salvatorii au încercat să-l scoată timp de 11 ore # Ziarul de Garda
Un muncitor român a decedat după ce a fost prins sub dărâmături, după ce turnul medieval Torre dei Conti, din centrul Romei, s-a prăbușit luni, 3 noiembrie. Potrivit G4Media, la acest turn munceau mai mulți români. Unul a reușit să fugă înainte să cadă o parte din structura turnului, în timp ce un altul a...
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Președintele interimar al Judecătoriei Bălți, Ion Pâcaleu a promovat evaluarea externă # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea sau reevaluarea judecătorilor. La fel, vor fi desfășurate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorjudecător în Inspecția judiciară și pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Membrii CSM...
Comisia Europeană: Obiectivul de aderare la UE până în 2028 al R. Moldova „este ambițios, dar realizabil” # Ziarul de Garda
Comisia Europeană crede că obiectivul R. Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil” și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent, scrie Europa Liberă. „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este ambițios,...
Cine sunt următorii acuzatori de stat care vor fi audiați de Comisia de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor anunță desfășurarea audierilor procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție pe parcursul lunii noiembrie 2025. Audierile vor avea loc vineri, 7 noiembrie, conform următorului program: Elena Cazacov și-a început cariera de procuroră în 2010, în cadrul Procuraturii Generale (PG). În 2013 Cazacov a fost numită în funcția de procuroră în cadrul Secţiei combatere...
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Examinarea rapoartelor Comisiei de evaluare externă și desfășurarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea sau reevaluarea judecătorilor. La fel, vor fi desfășurate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorjudecător în Inspecția judiciară și pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Membrii CSM...
Cine sunt următorii acuzatori de stat care vor fi audiați de Comisia de evaluare a procurilor # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor anunță desfășurarea audierilor procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție pe parcursul lunii noiembrie 2025. Audierile vor avea loc vineri, 7 noiembrie, conform următorului program: Elena Cazacov și-a început cariera de procuroră în 2010, în cadrul Procuraturii Generale (PG). În 2013 Cazacov a fost numită în funcția de procuroră în cadrul Secţiei combatere...
În prima zi de înregistrare, peste 95 de mii de cetățeni au solicitat compensații la energie pentru sezonul rece # Ziarul de Garda
În prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere 95 698 de solicitanți, dintre care 38 079 cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, anunță marți, 4 noiembrie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Totodată, potrivit Ministerului, persoanele de la Linia Verde au reușit să ajute 2 573 de persoane care au...
Diana Loghinova (18 ani), solista formaţiei „Stoptime”, cunoscută sub pseudonimul „Naoko”, a fost reținută în Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă de Noize MC, care critică regimul rus. Curtea a pronunţat o pedeapsă de 13 zile de detenţie administrativă, acuzând-o de „discreditarea armatei ruse”. Instanța a amendat-o pe Diana Loghinova cu 30 de...
Comisia Vetting a audiat trei magistrați. „Au fost clarificate aspecte de integritate financiară și etică” # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a început o nouă rundă de audieri, care se va desfășura pe parcursul a trei zile. În prima zi au fost examinate dosarele de evaluare a trei magistrați: Sergiu Stratan, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ruxanda Pulbere, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău, și...
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au lovit mai multe obiecte de infrastructură militară și energetică în Lugansk și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
8:16 Mai multe explozii au fost raportate la o instalație rusească de muniții în regiunea ocupată Luhansk, dar și în mai multe regiuni din Rusia, scrie Kyiv Independent. Exploziile au avut loc în contextul unui atac cu drone ucrainene asupra instalației din orașul Dovzhansk, regiunea Luhansk. Orașul este situat la aproximativ 80 de kilometri sud-est...
LIVE TEXT/ Zelenski: Ucraina are lipsă de 750 de milioane de dolari pentru importurile de gaze în acest sezon de încălzire. Război în Ucraina, ziua 1349 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucrainei îi mai lipsesc 750 de milioane de dolari din cele 2 miliarde de dolari necesare pentru importul de gaze naturale pentru sezonul actual de încălzire, scrie presa ucraineană. Acesta a declarat aceste lucruri la o conferință de presă care a urmat unei întâlniri cu prim-ministrul...
