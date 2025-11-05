Antibiotic uzual: o nouă speranță în prevenirea schizofreniei la adolescenți
Ziarul National, 5 noiembrie 2025 20:30
Un antibiotic folosit adesea în tratamentul infecțiilor poate contribui la reducerea riscului de dezvoltare a schizofreniei la tineri. Aceasta este...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
20:30
CEC solicită validarea mandatelor a opt noi deputați PAS după demisia miniștrilor și oficialilor cheie # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală a anunțat vacanța a opt mandate de deputat aparținând Partidului Acțiune și Solidaritate și a propus Curții Constituțio...
20:30
Un antibiotic folosit adesea în tratamentul infecțiilor poate contribui la reducerea riscului de dezvoltare a schizofreniei la tineri. Aceasta este...
Acum 2 ore
19:30
Putin ia în calcul reluarea testelor nucleare în urma declarațiilor lui Trump privind armele nucleare americane # Ziarul National
Liderul rus Vladimir Putin a declarat miercuri că intenționează să reia testele nucleare, dacă Statele Unite vor iniția același demers, după ce omo...
19:30
Parlamentul se reunește pentru formarea grupurilor de prietenie și delegațiilor internaționale, cu discursul Robertei Metsola # Ziarul National
Parlamentul se va întruni în ședință plenară pentru a forma grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare intern...
Acum 4 ore
18:30
Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova își încheie misiunea: recunoaștere și mulțumiri pentru contribuții semnificative în agricultură și cooperare bilaterală # Ziarul National
5 noiembrie 2025, Chișinău - Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit cu Yamada Yoichiro, ambasadorul Japon...
18:30
Descoperire revoluționară: Tipare neuronale ar putea transforma terapiile pentru Parkinson, oferind speranță pacienților # Ziarul National
Cercetătorii germani au făcut o descoperire importantă privind boala Parkinson: au identificat o semnătură electrică nouă asociată acestei afecțiun...
18:30
România reafirmă susținerea necondiționată pentru Apărarea Republicii Moldova în cadrul unei întâlniri oficiale # Ziarul National
Ambasadorul Romaniei la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, s-a întâlnit cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. La eveniment au participat și atașat...
18:30
Transforma educația în Moldova: Peste 25.000 de elevi beneficiază de inovațiile clasei EduLIFE în 35 de instituții profesionale # Ziarul National
Peste 25.000 de elevi din 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din 12 raioane ale țării și municipiul Chișinău beneficiază acum de un ...
18:30
CEC investighează sursele de finanțare ale Blocului Patriotic și "Inima Moldovei" înaintea alegerilor parlamentare # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală a inițiat procesul de verificare a finanțării activităților desfășurate de Blocul Patriotic și Partidul "Inima Moldovei...
17:30
Alexandru Munteanu își începe mandatul de premier cu o vizită importantă la București # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua primul său tur internațional, iar prima destinație va fi București. Această decizie a ...
17:30
Socialiștii din Moldova critică denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale și amenință cu acțiuni juridice # Ziarul National
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor critică intens denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționa...
Acum 6 ore
16:30
Vinurile moldovenești încântă Japonia: Peste 200 de sortimente prezentate la Vernisajul Vinului din Tokyo # Ziarul National
5 noiembrie 2025, Chișinau - Recent, la Tokyo, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment deosebit organizat de Ofici...
16:30
Interferențe digitale străine la alegerile din Franța 2024: grupul rus Storm-1516 acționează din nou # Ziarul National
Anul 2024 în Franţa a fost marcat de alegeri europene şi legislative, favorizând tentativele de interferenţă digitală. În această perioadă, 25 de o...
15:30
Tensiuni diplomatice: Chișinăul închide Centrul rus de știință și cultură, provocând nemulțumirea Moscovei # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a decis să denunțe acordul ce permitea funcționarea Centrului rus de știință și cultură, gest care a provocat nemulțumi...
15:30
Studiu: Vaccinarea anti-COVID-19, esențială pentru protecția tinerilor împotriva efectelor grave ale infecției # Ziarul National
Vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor și adolescenților a fost considerată o măsură eficientă de sănătate publică, conform concluziilor unui studiu r...
15:30
Femeile se bucură de beneficii mai rapide în prevenirea bolilor coronariene prin sport, arată un studiu recent # Ziarul National
Beneficiile obținute de femei prin exercițiile fizice atunci când vine vorba de prevenirea și tratarea bolilor coronariene pot depăși semnificativ ...
15:30
Moldova în topul progreselor educaționale: Reformele europene dau roade în educație și cercetare # Ziarul National
Raportul de extindere 2025, publicat pe 4 noiembrie de Comisia Europeană, a confirmat că Moldova a realizat progrese notabile în demersul său europ...
Acum 8 ore
14:30
Schimbări majore în Guvern: Alexandru Iacub numit secretar general adjunct, iar Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal # Ziarul National
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a anunțat ieri plecarea din funcție. El va prelua fotoliul de secretar general adjunct al Guvernulu...
14:30
Tudor Ulianovschi renunță la conducerea PSDE; Iurie Cazacu preia interimatul președinției # Ziarul National
Tudor Ulianovschi a făcut un anunț important despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Această decizie a fo...
13:45
Condamnat la 14 ani de închisoare după o tragedie domestică la Ialoveni: Impactul violenței în familie # Ziarul National
Cu sprijinul procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au efectuat acțiuni procesuale relevante în acest caz, a fost posibilă c...
13:45
Nouă boală neurologică rară identificată: afectează doar 13 persoane la nivel mondial # Ziarul National
O echipă internațională de cercetători, coordonată de specialiști de la Institutul de cercetări biomedicale Bellvitge (Idibell) din L'Hospitalet de...
13:45
Elevii și studenții din Moldova vor putea învăța limba chineză printr-un nou acord educațional cu China # Ziarul National
Guvernul a dat undă verde semnării Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica ...
13:45
Guvernul aprobă controlul coordonat la frontiera feroviară Cantemir–Fălciu pentru a fluidiza traficul și a spori siguranța frontera pedestră # Ziarul National
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) urmează să fie introdus controlul coordonat. Acesta va ...
13:45
Cercetătorii maghiari dezvoltă un medicament revoluționar împotriva cancerului: teste pe șoareci indică vindecare completă cu o singură doză # Ziarul National
Un medicament experimental dezvoltat de cercetătorii maghiari de la Centrul de Cercetări Științifice Naturale HUN-REN (TTK) și Universitatea Eötvös...
Acum 12 ore
12:45
Guvernul trimite un semnal clar Moscovei prin denunțarea Acordului cultural cu Rusia # Ziarul National
Includerea proiectului de lege privind denunțarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și cel al Federației Ruse pentru înființarea și funcț...
12:45
Alexandru Munteanu îndeamnă miniștrii la efort susținut pentru reforme și integrare europeană sporită # Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un îndemn miniștrilor săi cu ocazia primei lor ședințe de după învestirea în funcție. Aceasta ședință are lo...
12:45
CyberCon Moldova 2025: Securitatea cibernetică prin acțiune și educație națională în Republica Moldova # Ziarul National
05 noiembrie 2025 – La Chișinău s-a desfășurat a doua ediție a CyberCon Moldova. Acesta a reunit experți locali și internaționali, cu repreze...
12:45
UE ar putea câștiga Balcanii înainte de influențele Rusiei și Chinei, avertizează Nicu Ștefănuță # Ziarul National
UE ar trebui să acționeze rapid pentru a atrage toate țările din Balcani, a declarat europarlamentarul Nicu Ștefănuță la summitul Euronews World. Î...
12:45
Rusia solicită capitularea trupelor ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk pentru a supraviețui încercuirii totale. # Ziarul National
Rusia a anunțat miercuri că trupele ucrainene din orașele Pokrovsk și Kupiansk, sever afectate de luptele din regiune, sunt încercuite și le-a tran...
12:45
Guvernul susține tinerii sportivi prin extinderea programului de burse internaționale # Ziarul National
Guvernul a hotărât să extindă programul de burse pentru sportivi, astfel încât tinerii care obțin performanțe pe plan european și mondial să primea...
11:30
UE pregătită să extindă frontierele până în 2030: Moldova și Ucraina pe drumul aderării, Serbia și Georgia în impas. Ce opțiuni sunt pentru eliminarea vetoului? # Ziarul National
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a afirmat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. Ea a subliniat eforturile liderilor ...
11:30
Critici dure de la Ben Hodges: Retragerea trupelor americane din România, o decizie neinspirată în fața provocărilor rusești # Ziarul National
Generalul american Ben Hodges, fostul lider al Forțelor Terestre Americane din Europa, critică retragerea trupelor americane din România. El sublin...
10:45
Managerul de proiect pentru Implementarea Planului de Creștere pentru R. Moldova, Radu Vrabie, a fost numit astăzi în calitate de director gene...
10:45
ULTIMA ORĂ // Guvernul a DENUNȚAT acordul cu Rusia privind activitatea Centrului rus de cultură. Cristian Jardan: „Acest centru nu era nicidecum cultural, dar un centrul pentru subminarea suveranității R. Moldova” # Ziarul National
Guvernul R. Moldova a denunțat astăzi Acordul cu Federația Rusă privind activitatea Centrului rus de cultură, care se concentra mai mult pe ac...
10:30
Pedepse aspre pentru trafic de droguri la Chișinău: Un bărbat și doi tineri condamnați la închisoare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent că instanța a emis două sentințe de condamnare. Acestea vizează un bărbat de 37 de ani și doi ti...
10:15
Congresul american în flăcări: retragerea trupelor din România provoacă tensiuni între Pentagon și legislatori # Ziarul National
Într-o manifestare rară de nemulțumire comună, congresmenii republicani și democrați și-au exprimat frustrarea marți față de Pentagon, acuzând că n...
10:15
Viorica Ostafeiciuc demonstrează că agricultura de succes în Moldova este posibilă datorită sprijinului IFAD # Ziarul National
5 noiembrie 2025, Chișinău - După o perioada îndelungată petrecută în afara țării, Viorica Ostafeiciuc și soțul său au revenit în Moldova cu scopul...
10:15
Roberta Metsola vizitează Chișinău pentru a susține parcursul european al Moldovei în cadrul Parlamentului # Ziarul National
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie. La Chișinău, ofi...
09:15
♈️ BerbecDinamica zilei te provoacă să îți asculți intuiția și să îți urmezi inima. Energia călduroasă și deschiderea către schimbare îți pot aduc...
09:15
Batrîncea critică Guvernul pentru prioritizarea închiderii Centrului Cultural Rus în loc de relansarea economică # Ziarul National
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a adus critici inițiativei noului Guvern, care prevede denunțarea Acordului cu Federația Rusă privi...
Acum 24 ore
23:00
Maia Sandu subliniază progresul Moldovei în drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, la Bruxelles # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles. Aici a discutat cu oficialii europeni despre...
23:00
Moldova înaintează spre UE: Soluția pentru Transnistria, aproape de realizare înaintea aderării # Ziarul National
Regiunea transnistreana nu blocheaza drumul european al Republicii Moldova, a confirmat marți Marta Kos, comisara europeană pentru extindere. Ofici...
22:00
Republica Moldova se pregătește de o schimbare semnificativă a vremii pentru mâine, 5 Noiembrie 2025. Dacă astăzi cerul a fost predominant noros cu...
22:00
Maia Sandu și Igor Grosu, optimism după raportul UE: Republica Moldova își consolidează calea spre aderare # Ziarul National
Rezultatele raportului Comisiei Europene cu privire la progresele Republicii Moldova din ultimele 12 luni sunt încurajatoare, susține președintele ...
22:00
Maia Sandu, mesaj puternic de la Bruxelles: Moldova, pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană! # Ziarul National
Stimată doamnă comisar Kos, dragă Marta,Excelențele voastre, dragi parteneri, prieteni,Este o plăcere deosebită să văd atât de mulți prieteni a...
22:00
Franța sărbătorește eliberarea a doi cetățeni deținuți în Iran timp de peste 1200 de zile: dialogul continuă pentru întoarcerea lor acasă # Ziarul National
Cécile Kohler și Jacques Paris, cetățeni francezi deținuți în Iran din mai 2022, ”au ieșit din închisoare”, a anunțat marți președintele francez Em...
21:00
NATO își etalează forțele în România: exercițiul Dacian Fall reafirmă unitatea contra Rusiei # Ziarul National
Franța și România își propun să demonstreze „solidaritatea strategică” a NATO față de Rusia prin impresionantul exercițiu „Dacian Fall”. Pe râul Mu...
Ieri
19:00
Moldova, apreciată de Comisia Europeană pentru progresele energetice remarcabile în drumul spre UE # Ziarul National
Republica Moldova a realizat un progres semnificativ în domeniul energetic, fapt evidențiat în Raportul 2025 al Comisiei Europene cu privire la pro...
19:00
Maia Sandu avertizează la summitul Euronews: Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău fără acțiuni militare directe # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a subliniat la summitul Euronews World, centrat pe extinderea Uniunii Europene, că Rusia vizează să-și redobândească influe...
19:00
Premierul Moldovei laudă progresele către integrarea europeană: Raport optimist din partea Comisiei Europene # Ziarul National
Primul ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a reacționat după publicarea raportului Comisiei Europene, care a apreciat înalt perform...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.