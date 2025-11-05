Studiu: Vaccinarea anti-COVID-19, esențială pentru protecția tinerilor împotriva efectelor grave ale infecției

Ziarul National, 5 noiembrie 2025 15:30

Vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor și adolescenților a fost considerată o măsură eficientă de sănătate publică, conform concluziilor unui studiu r...

Acum 15 minute
15:30
Tensiuni diplomatice: Chișinăul închide Centrul rus de știință și cultură, provocând nemulțumirea Moscovei Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a decis să denunțe acordul ce permitea funcționarea Centrului rus de știință și cultură, gest care a provocat nemulțumi...
15:30
15:30
Femeile se bucură de beneficii mai rapide în prevenirea bolilor coronariene prin sport, arată un studiu recent Ziarul National
Beneficiile obținute de femei prin exercițiile fizice atunci când vine vorba de prevenirea și tratarea bolilor coronariene pot depăși semnificativ ...
15:30
Moldova în topul progreselor educaționale: Reformele europene dau roade în educație și cercetare Ziarul National
Raportul de extindere 2025, publicat pe 4 noiembrie de Comisia Europeană, a confirmat că Moldova a realizat progrese notabile în demersul său europ...
Acum 2 ore
14:30
Schimbări majore în Guvern: Alexandru Iacub numit secretar general adjunct, iar Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal Ziarul National
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a anunțat ieri plecarea din funcție. El va prelua fotoliul de secretar general adjunct al Guvernulu...
14:30
Tudor Ulianovschi renunță la conducerea PSDE; Iurie Cazacu preia interimatul președinției Ziarul National
Tudor Ulianovschi a făcut un anunț important despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Această decizie a fo...
Acum 4 ore
13:45
Condamnat la 14 ani de închisoare după o tragedie domestică la Ialoveni: Impactul violenței în familie Ziarul National
Cu sprijinul procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au efectuat acțiuni procesuale relevante în acest caz, a fost posibilă c...
13:45
Nouă boală neurologică rară identificată: afectează doar 13 persoane la nivel mondial Ziarul National
O echipă internațională de cercetători, coordonată de specialiști de la Institutul de cercetări biomedicale Bellvitge (Idibell) din L'Hospitalet de...
13:45
Elevii și studenții din Moldova vor putea învăța limba chineză printr-un nou acord educațional cu China Ziarul National
Guvernul a dat undă verde semnării Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica ...
13:45
Guvernul aprobă controlul coordonat la frontiera feroviară Cantemir–Fălciu pentru a fluidiza traficul și a spori siguranța frontera pedestră Ziarul National
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) urmează să fie introdus controlul coordonat. Acesta va ...
13:45
Cercetătorii maghiari dezvoltă un medicament revoluționar împotriva cancerului: teste pe șoareci indică vindecare completă cu o singură doză Ziarul National
Un medicament experimental dezvoltat de cercetătorii maghiari de la Centrul de Cercetări Științifice Naturale HUN-REN (TTK) și Universitatea Eötvös...
12:45
Guvernul trimite un semnal clar Moscovei prin denunțarea Acordului cultural cu Rusia Ziarul National
Includerea proiectului de lege privind denunțarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și cel al Federației Ruse pentru înființarea și funcț...
12:45
Alexandru Munteanu îndeamnă miniștrii la efort susținut pentru reforme și integrare europeană sporită Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un îndemn miniștrilor săi cu ocazia primei lor ședințe de după învestirea în funcție. Aceasta ședință are lo...
12:45
CyberCon Moldova 2025: Securitatea cibernetică prin acțiune și educație națională în Republica Moldova Ziarul National
05 noiembrie 2025 – La Chișinău s-a desfășurat a doua ediție a CyberCon Moldova. Acesta a reunit experți locali și internaționali, cu repreze...
12:45
UE ar putea câștiga Balcanii înainte de influențele Rusiei și Chinei, avertizează Nicu Ștefănuță Ziarul National
UE ar trebui să acționeze rapid pentru a atrage toate țările din Balcani, a declarat europarlamentarul Nicu Ștefănuță la summitul Euronews World. Î...
12:45
Rusia solicită capitularea trupelor ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk pentru a supraviețui încercuirii totale. Ziarul National
Rusia a anunțat miercuri că trupele ucrainene din orașele Pokrovsk și Kupiansk, sever afectate de luptele din regiune, sunt încercuite și le-a tran...
12:45
Guvernul susține tinerii sportivi prin extinderea programului de burse internaționale Ziarul National
Guvernul a hotărât să extindă programul de burse pentru sportivi, astfel încât tinerii care obțin performanțe pe plan european și mondial să primea...
Acum 6 ore
11:30
UE pregătită să extindă frontierele până în 2030: Moldova și Ucraina pe drumul aderării, Serbia și Georgia în impas. Ce opțiuni sunt pentru eliminarea vetoului? Ziarul National
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a afirmat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. Ea a subliniat eforturile liderilor ...
11:30
Critici dure de la Ben Hodges: Retragerea trupelor americane din România, o decizie neinspirată în fața provocărilor rusești Ziarul National
Generalul american Ben Hodges, fostul lider al Forțelor Terestre Americane din Europa, critică retragerea trupelor americane din România. El sublin...
10:45
ULTIMA ORĂ // Guvernul a numit un nou DIRECTOR al Serviciului Vamal Ziarul National
Managerul de proiect pentru Implementarea Planului de Creștere pentru R. Moldova, Radu Vrabie, a fost numit astăzi în calitate de director gene...
10:45
ULTIMA ORĂ // Guvernul a DENUNȚAT acordul cu Rusia privind activitatea Centrului rus de cultură. Cristian Jardan: „Acest centru nu era nicidecum cultural, dar un centrul pentru subminarea suveranității R. Moldova” Ziarul National
Guvernul R. Moldova a denunțat astăzi Acordul cu Federația Rusă privind activitatea Centrului rus de cultură, care se concentra mai mult pe ac...
10:30
Pedepse aspre pentru trafic de droguri la Chișinău: Un bărbat și doi tineri condamnați la închisoare Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent că instanța a emis două sentințe de condamnare. Acestea vizează un bărbat de 37 de ani și doi ti...
10:15
Congresul american în flăcări: retragerea trupelor din România provoacă tensiuni între Pentagon și legislatori Ziarul National
Într-o manifestare rară de nemulțumire comună, congresmenii republicani și democrați și-au exprimat frustrarea marți față de Pentagon, acuzând că n...
10:15
Viorica Ostafeiciuc demonstrează că agricultura de succes în Moldova este posibilă datorită sprijinului IFAD Ziarul National
5 noiembrie 2025, Chișinău - După o perioada îndelungată petrecută în afara țării, Viorica Ostafeiciuc și soțul său au revenit în Moldova cu scopul...
10:15
Roberta Metsola vizitează Chișinău pentru a susține parcursul european al Moldovei în cadrul Parlamentului Ziarul National
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie. La Chișinău, ofi...
Acum 8 ore
09:15
Horoscopul zilei 05.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecDinamica zilei te provoacă să îți asculți intuiția și să îți urmezi inima. Energia călduroasă și deschiderea către schimbare îți pot aduc...
09:15
Batrîncea critică Guvernul pentru prioritizarea închiderii Centrului Cultural Rus în loc de relansarea economică Ziarul National
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a adus critici inițiativei noului Guvern, care prevede denunțarea Acordului cu Federația Rusă privi...
Acum 24 ore
23:00
Maia Sandu subliniază progresul Moldovei în drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, la Bruxelles Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles. Aici a discutat cu oficialii europeni despre...
23:00
Moldova înaintează spre UE: Soluția pentru Transnistria, aproape de realizare înaintea aderării Ziarul National
Regiunea transnistreana nu blocheaza drumul european al Republicii Moldova, a confirmat marți Marta Kos, comisara europeană pentru extindere. Ofici...
22:00
Vremea se schimba: 05 Noiembrie 2025 Ziarul National
Republica Moldova se pregătește de o schimbare semnificativă a vremii pentru mâine, 5 Noiembrie 2025. Dacă astăzi cerul a fost predominant noros cu...
22:00
Maia Sandu și Igor Grosu, optimism după raportul UE: Republica Moldova își consolidează calea spre aderare Ziarul National
Rezultatele raportului Comisiei Europene cu privire la progresele Republicii Moldova din ultimele 12 luni sunt încurajatoare, susține președintele ...
22:00
Maia Sandu, mesaj puternic de la Bruxelles: Moldova, pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană! Ziarul National
Stimată doamnă comisar Kos, dragă Marta,Excelențele voastre, dragi parteneri, prieteni,Este o plăcere deosebită să văd atât de mulți prieteni a...
22:00
Franța sărbătorește eliberarea a doi cetățeni deținuți în Iran timp de peste 1200 de zile: dialogul continuă pentru întoarcerea lor acasă Ziarul National
Cécile Kohler și Jacques Paris, cetățeni francezi deținuți în Iran din mai 2022, ”au ieșit din închisoare”, a anunțat marți președintele francez Em...
21:00
NATO își etalează forțele în România: exercițiul Dacian Fall reafirmă unitatea contra Rusiei Ziarul National
Franța și România își propun să demonstreze „solidaritatea strategică” a NATO față de Rusia prin impresionantul exercițiu „Dacian Fall”. Pe râul Mu...
19:00
Moldova, apreciată de Comisia Europeană pentru progresele energetice remarcabile în drumul spre UE Ziarul National
Republica Moldova a realizat un progres semnificativ în domeniul energetic, fapt evidențiat în Raportul 2025 al Comisiei Europene cu privire la pro...
19:00
Maia Sandu avertizează la summitul Euronews: Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău fără acțiuni militare directe Ziarul National
Președintele Maia Sandu a subliniat la summitul Euronews World, centrat pe extinderea Uniunii Europene, că Rusia vizează să-și redobândească influe...
19:00
Premierul Moldovei laudă progresele către integrarea europeană: Raport optimist din partea Comisiei Europene Ziarul National
Primul ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a reacționat după publicarea raportului Comisiei Europene, care a apreciat înalt perform...
18:00
Descoperire medicală promițătoare: cercetătorii reactivează gene pentru a ajuta inima să se regenereze după infarcturi Ziarul National
Cercetătorii americani de la Mount Sinai Health System au făcut o descoperire revoluționară. Ei au descoperit că o genă umană inactivă după naștere...
18:00
Tragedie în Roma: Zi de doliu în memoria muncitorului Octav Stroici, victimă a prăbușirii unui turn medieval lângă Colosseum. Ziarul National
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a hotărât ca ziua de miercuri, 5 noiembrie, să fie declarată zi de doliu în oraș. Aceasta decizie vine în memori...
18:00
ULTIMA ORĂ // Premierul Munteanu, despre RAPORTUL anual privind extinderea UE: „Progresul remarcabil din ultimul an al R. Moldova, cel mai mare din toate statele candidate, arată că moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită asta” Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu dă asigurări că Guvernul pe care îl conduce va îndeplini cât mai repede posibil obiectivul aderării R. Moldova la...
18:00
Maia Sandu face apel la creativitatea UE pentru a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova în lunile următoare Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este încrezătoare că liderii Uniunii Europene vor găsi soluții pentru a iniția negocierile de aderare ...
18:00
Zelenski își încurajează trupele la Pokrovsk, punct fierbinte în luptele de est Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, un oraș strategic din Donbas, aflat sub atacurile...
17:15
Școlile din Moldova susțin incluziunea și drepturile copilului prin activități educative și artistice în noiembrie Ziarul National
În luna noiembrie, odată cu celebrările dedicate Lunarului Incluziunii, Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului și campania națională „Învățăm...
17:15
5.000 de pași pe zi ar putea încetini progresia Alzheimerului, sugerează un studiu internațional Ziarul National
Procesul de a parcurge între 5.000 și 7.500 de pași pe zi ar putea ajuta la încetinirea schimbărilor cerebrale legate de boala Alzheimer, conform u...
17:15
Cristina Gherasimov: Aprecierile UE, o recunoaștere a muncii intense depuse pentru integrarea europeană a Moldovei Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Cristina Gherasimov, a salutat aprecierile Comisiei Europene în raportul privind nivelul de reforme efect...
17:15
Întâlnire de curtoazie între vicepremierul Chiveri și șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova pentru intensificarea cooperării privind reglementarea transnistreană Ziarul National
La data de 4 noiembrie 2025, viceprim-ministrul responsabil cu reintegrarea, Valeriu Chiveri, a avut o întâlnire de curtoazie cu șefa interimară a ...
17:15
UE pregătește deschiderea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina în noiembrie Ziarul National
Comisia Europeană intenționează să facă demersuri astfel încât, în luna noiembrie, Consiliul UE să deschidă toate clusterele de negociere cu Republ...
17:15
Secretarul General NATO și Președintele României Participă la Forumul NATO din București: Dialog Strategic și Inovare pentru Apărare! Ziarul National
Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament ale NATO organizează, în perioada 5-6 n...
17:15
Efes Moldova investește masiv în eficiența energetică și câștigă recunoaștere la Green Award 2025 pentru transformarea sustenabilă a producției de bere Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a vizitat Î.M. Efes Moldova S.A., una dintre companiile câștigătoare ale competiției Gre...
16:15
UE pregătește o nouă strategie de aderare: Perioadă de probă pentru viitorii membri, propusă de comisara Marta Kos Ziarul National
Uniunea Europeană analizează introducerea unei perioade de probă pentru statele care doresc să adere la blocul comunitar. În această perioadă, noil...
