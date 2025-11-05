ULTIMA ORĂ // Guvernul a numit un nou DIRECTOR al Serviciului Vamal
Ziarul National, 5 noiembrie 2025 10:45
Managerul de proiect pentru Implementarea Planului de Creștere pentru R. Moldova, Radu Vrabie, a fost numit astăzi în calitate de director gene...
• • •
Acum 30 minute
10:45
10:45
ULTIMA ORĂ // Guvernul a DENUNȚAT acordul cu Rusia privind activitatea Centrului rus de cultură. Cristian Jardan: „Acest centru nu era nicidecum cultural, dar un centrul pentru subminarea suveranității R. Moldova” # Ziarul National
Guvernul R. Moldova a denunțat astăzi Acordul cu Federația Rusă privind activitatea Centrului rus de cultură, care se concentra mai mult pe ac...
Acum o oră
10:30
Pedepse aspre pentru trafic de droguri la Chișinău: Un bărbat și doi tineri condamnați la închisoare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent că instanța a emis două sentințe de condamnare. Acestea vizează un bărbat de 37 de ani și doi ti...
10:15
Congresul american în flăcări: retragerea trupelor din România provoacă tensiuni între Pentagon și legislatori # Ziarul National
Într-o manifestare rară de nemulțumire comună, congresmenii republicani și democrați și-au exprimat frustrarea marți față de Pentagon, acuzând că n...
10:15
Viorica Ostafeiciuc demonstrează că agricultura de succes în Moldova este posibilă datorită sprijinului IFAD # Ziarul National
5 noiembrie 2025, Chișinău - După o perioada îndelungată petrecută în afara țării, Viorica Ostafeiciuc și soțul său au revenit în Moldova cu scopul...
10:15
Roberta Metsola vizitează Chișinău pentru a susține parcursul european al Moldovei în cadrul Parlamentului # Ziarul National
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie. La Chișinău, ofi...
Acum 2 ore
09:15
♈️ BerbecDinamica zilei te provoacă să îți asculți intuiția și să îți urmezi inima. Energia călduroasă și deschiderea către schimbare îți pot aduc...
09:15
Batrîncea critică Guvernul pentru prioritizarea închiderii Centrului Cultural Rus în loc de relansarea economică # Ziarul National
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a adus critici inițiativei noului Guvern, care prevede denunțarea Acordului cu Federația Rusă privi...
Acum 12 ore
23:00
Maia Sandu subliniază progresul Moldovei în drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, la Bruxelles # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles. Aici a discutat cu oficialii europeni despre...
23:00
Moldova înaintează spre UE: Soluția pentru Transnistria, aproape de realizare înaintea aderării # Ziarul National
Regiunea transnistreana nu blocheaza drumul european al Republicii Moldova, a confirmat marți Marta Kos, comisara europeană pentru extindere. Ofici...
Acum 24 ore
22:00
Republica Moldova se pregătește de o schimbare semnificativă a vremii pentru mâine, 5 Noiembrie 2025. Dacă astăzi cerul a fost predominant noros cu...
22:00
Maia Sandu și Igor Grosu, optimism după raportul UE: Republica Moldova își consolidează calea spre aderare # Ziarul National
Rezultatele raportului Comisiei Europene cu privire la progresele Republicii Moldova din ultimele 12 luni sunt încurajatoare, susține președintele ...
22:00
Maia Sandu, mesaj puternic de la Bruxelles: Moldova, pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană! # Ziarul National
Stimată doamnă comisar Kos, dragă Marta,Excelențele voastre, dragi parteneri, prieteni,Este o plăcere deosebită să văd atât de mulți prieteni a...
22:00
Franța sărbătorește eliberarea a doi cetățeni deținuți în Iran timp de peste 1200 de zile: dialogul continuă pentru întoarcerea lor acasă # Ziarul National
Cécile Kohler și Jacques Paris, cetățeni francezi deținuți în Iran din mai 2022, ”au ieșit din închisoare”, a anunțat marți președintele francez Em...
21:00
NATO își etalează forțele în România: exercițiul Dacian Fall reafirmă unitatea contra Rusiei # Ziarul National
Franța și România își propun să demonstreze „solidaritatea strategică” a NATO față de Rusia prin impresionantul exercițiu „Dacian Fall”. Pe râul Mu...
19:00
Moldova, apreciată de Comisia Europeană pentru progresele energetice remarcabile în drumul spre UE # Ziarul National
Republica Moldova a realizat un progres semnificativ în domeniul energetic, fapt evidențiat în Raportul 2025 al Comisiei Europene cu privire la pro...
19:00
Maia Sandu avertizează la summitul Euronews: Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău fără acțiuni militare directe # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a subliniat la summitul Euronews World, centrat pe extinderea Uniunii Europene, că Rusia vizează să-și redobândească influe...
19:00
Premierul Moldovei laudă progresele către integrarea europeană: Raport optimist din partea Comisiei Europene # Ziarul National
Primul ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a reacționat după publicarea raportului Comisiei Europene, care a apreciat înalt perform...
18:00
Descoperire medicală promițătoare: cercetătorii reactivează gene pentru a ajuta inima să se regenereze după infarcturi # Ziarul National
Cercetătorii americani de la Mount Sinai Health System au făcut o descoperire revoluționară. Ei au descoperit că o genă umană inactivă după naștere...
18:00
Tragedie în Roma: Zi de doliu în memoria muncitorului Octav Stroici, victimă a prăbușirii unui turn medieval lângă Colosseum. # Ziarul National
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a hotărât ca ziua de miercuri, 5 noiembrie, să fie declarată zi de doliu în oraș. Aceasta decizie vine în memori...
18:00
ULTIMA ORĂ // Premierul Munteanu, despre RAPORTUL anual privind extinderea UE: „Progresul remarcabil din ultimul an al R. Moldova, cel mai mare din toate statele candidate, arată că moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită asta” # Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu dă asigurări că Guvernul pe care îl conduce va îndeplini cât mai repede posibil obiectivul aderării R. Moldova la...
18:00
Maia Sandu face apel la creativitatea UE pentru a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova în lunile următoare # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este încrezătoare că liderii Uniunii Europene vor găsi soluții pentru a iniția negocierile de aderare ...
18:00
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, un oraș strategic din Donbas, aflat sub atacurile...
17:15
Școlile din Moldova susțin incluziunea și drepturile copilului prin activități educative și artistice în noiembrie # Ziarul National
În luna noiembrie, odată cu celebrările dedicate Lunarului Incluziunii, Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului și campania națională „Învățăm...
17:15
5.000 de pași pe zi ar putea încetini progresia Alzheimerului, sugerează un studiu internațional # Ziarul National
Procesul de a parcurge între 5.000 și 7.500 de pași pe zi ar putea ajuta la încetinirea schimbărilor cerebrale legate de boala Alzheimer, conform u...
17:15
Cristina Gherasimov: Aprecierile UE, o recunoaștere a muncii intense depuse pentru integrarea europeană a Moldovei # Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Cristina Gherasimov, a salutat aprecierile Comisiei Europene în raportul privind nivelul de reforme efect...
17:15
Întâlnire de curtoazie între vicepremierul Chiveri și șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova pentru intensificarea cooperării privind reglementarea transnistreană # Ziarul National
La data de 4 noiembrie 2025, viceprim-ministrul responsabil cu reintegrarea, Valeriu Chiveri, a avut o întâlnire de curtoazie cu șefa interimară a ...
17:15
UE pregătește deschiderea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina în noiembrie # Ziarul National
Comisia Europeană intenționează să facă demersuri astfel încât, în luna noiembrie, Consiliul UE să deschidă toate clusterele de negociere cu Republ...
17:15
Secretarul General NATO și Președintele României Participă la Forumul NATO din București: Dialog Strategic și Inovare pentru Apărare! # Ziarul National
Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament ale NATO organizează, în perioada 5-6 n...
17:15
Efes Moldova investește masiv în eficiența energetică și câștigă recunoaștere la Green Award 2025 pentru transformarea sustenabilă a producției de bere # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a vizitat Î.M. Efes Moldova S.A., una dintre companiile câștigătoare ale competiției Gre...
16:15
UE pregătește o nouă strategie de aderare: Perioadă de probă pentru viitorii membri, propusă de comisara Marta Kos # Ziarul National
Uniunea Europeană analizează introducerea unei perioade de probă pentru statele care doresc să adere la blocul comunitar. În această perioadă, noil...
16:15
Marta Kos subliniază progresele remarcabile ale R. Moldova pe drumul către UE; Maia Sandu mulțumește la Summitul Euronews # Ziarul National
R. Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea aderării la UE, conform comisarului european pentru Extindere, Marta Kos. Într-o postare pe Twi...
15:15
Noul ministru al Culturii, PRIMA decizie curajoasă după învestire. Cristian Jardan propune DENUNȚAREA Acordului cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale, care acționează mai mult ca o extensie a serviciilor speciale rusești # Ziarul National
Guvernul condus de Alexandru Munteanu se întrunește miercuri în prima sa ședință, iar pe ordinea de zi sunt incluse 14 chestiuni. Printre ...
13:45
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat recent un set important de acte normative. Acestea sunt esențiale pentru integ...
13:45
Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură finanțează 203 afaceri în 10 luni: credite avantajoase și granturi generoase pentru fermieri # Ziarul National
4 noiembrie 2025, Chișinău - În primele zece luni ale acestui an, sub umbrela Programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA), au fost ...
13:45
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se reunească miercuri pentru prima dată după învestire. Conform unor surse ...
13:45
Cercetătorii fac un pas înainte în lupta împotriva diabetului și bolilor de inimă cu un nou medicament revoluționar # Ziarul National
Un studiu preclinic oferă perspective noi pentru tratamente care ar putea aborda simultan două dintre cele mai comune boli cronice: diabetul și afe...
13:45
Infrastructura energetică din Odesa, grav afectată de atacurile nocturne ale Rusiei # Ziarul National
Rusia a lansat pe parcursul nopții atacuri asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa, lovind inclusiv o instalație aparținând companiei ...
13:45
Maia Sandu s-a întâlnit cu Antonio Costa pentru a avansa integrarea Republicii Moldova în UE # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a inițiat vizita de lucru la Bruxelles printr-o întrevedere cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Consilieru...
13:45
Utilizarea îndelungată a melatoninei poate crește riscul de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu. # Ziarul National
Suplimentele cu melatonina pot creste riscul de insuficienta cardiaca la persoanele cu insomnie cronica, conform rezultatelor unui studiu ce va fi ...
12:45
Ucraina trebuie să accelereze reformele privind statul de drept pentru a avansa spre aderarea la UE, avertizează Comisia Europeană # Ziarul National
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil” în ceea ce privește aderarea la UE, dar, spune Comisia Europeană, trebuie să inverseze recentele te...
12:45
Mihai Popșoi la UNESCO: Moldova reafirmă angajamentul față de pace și democrație în vremuri de criză globală # Ziarul National
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a subliniat importanța păstrării păcii și securității, precum și implicarea Republicii Moldova în reali...
12:45
Preot și familia sa, victime ale unui atac brutal într-o biserică din Rîșcani: șase persoane trimise în judecată # Ziarul National
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cazul a șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, ...
12:45
Controverse în Roma: Maria Zaharova, comentarii dure după tragedia prăbușirii turnului medieval ce a costat viața unui muncitor român. Ministrul de Externe italian răspunde ferm. # Ziarul National
Tragedia prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma, în care un muncitor român, ce lucra la restaurare, a murit luni, a fost folosită de Moscova ...
11:45
Alexandru Munteanu și echipa sa de miniștri, oficiali investiți pentru a conduce Moldova spre integrarea europeană! # Ziarul National
Decretul semnat de președintele Maia Sandu pentru numirea noului Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, a fost publicat astăzi în Monit...
11:45
Tragedie la Roma: Ministerul de Externe transmite condoleanțe după decesul muncitorului român prins sub dărâmături # Ziarul National
Ministerul de Externe a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după moartea muncitorului surprins de prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval d...
11:45
Atac cu drone ucrainene asupra unei uzine petrochimice din Başkortostan: daune semnificative la 1.500 km de granița ucraineană # Ziarul National
Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică rusă din Sterlitamak, aflată în regiunea Başkortostan, provocând prăbuşirea parţială a unei...
Ieri
10:45
Igor Grosu propune autoevaluarea avocaților pentru curățarea breslei și restaurarea încrederii în justiție # Ziarul National
Nu se va desfășura un proces de vetting în rândul avocaților, ci se va iniția o autoevaluare care trebuie să înceapă din interiorul profesiei. Acea...
10:45
Fosta președintă a Partidului „Șor” din Edineț, condamnată la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a președintei Oficiului Teritorial Edi...
10:45
Autoritățile locale se pregătesc pentru proiecte energetice eficiente și durabile: sesiuni de instruire esențiale pentru viitorul Moldovei # Ziarul National
Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER) a susținut o sesiune de instruire dedicată reprezentanților autorităților publice locale...
