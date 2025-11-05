Sancțiunile SUA lovesc: petrolul rusesc s-a transformat în lac plutitor de țiței

11:10

Moldovenii s-au grăbit să se înregistreze pentru "ajutor la contor". Doar în prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, au fost depuse 95 698 de cereri pentru compensațiile la căldură, dintre care 38 079 de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. "Colegii de la Linia Verde au […]