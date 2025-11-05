Pe 15 noiembrie începe campania de împădurire

20:30

A plecat în 2017, dar nu a dispărut. Vladimir Klitschko nu este genul de om care se ascunde în umbră. Se antrenează. Își menține forma fizică. Rămîne în ritm. Și acum – din nou zvonuri. Zvonuri care sună din ce în ce mai tare.Alexander Krasyuk, fostul promotor al lui Alexander Usyk, a confirmat: „Da, este 100% adevărat, circulă astfel de zvonuri. Vladimir are aproape 50 de ani, dar este într-o