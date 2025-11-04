La grădina zoologică din Dubăsari, un cerb a atacat un bărbat

12:30

Un sondaj realizat de Institutul Economic German (IW), apropiat de patronate, arată că una din trei companii din Germania intenționează să reducă numărul de angajați în 2026.Conform sondajului realizat în luna octombrie și la care au participat aproximativ 2.000 de companii, 36% dintre firmele intervievate au în plan reducerea locurilor de muncă în 2026, în timp ce doar 18% intenționează să cr