Judecători cu funcții de conducere, audiați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor
Noi.md, 4 noiembrie 2025 19:00
A doua zi a rundei de audieri din noiembrie a Comisiei de Evaluare a Judecătorilor a adus în fața completelor trei magistrați cu funcții de conducere în instanțele de fond în ultimii cinci ani.Aceștia sînt supuși evaluării privind integritatea financiară și etică, conform criteriilor prevăzute de Legea nr. 252/2023, audierile urmărind clarificarea tuturor dubiilor identificate în procesul de v
Divorțul ar putea deveni considerabil mai scump în Republica Moldova. Guvernul urmează să examineze, în ședința de miercuri, 5 noiembrie, un proiect de hotărîre prin care se propune majorarea taxei pentru desfacerea căsătoriei de la 210 lei la 900 lei. {{844378}}Proiectul de hotărîre, identificat cu numărul, a fost publicat pe site-ul Guvernului și prevede ajustarea tarifelor pentru o seri
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie din funcție.Informația a fost confirmată pentru TV8, de purtătoarea de cuvînt a instituției, Tatiana Bogdan Șompol.Alexandru Iacub, a declarat anterior, în contextul scandalului de corupție de la vamă, că nu intenționează să demisioneze. Legat de o pretinsă „notă informativă” atribuită Direcției Integritate și Supraveghere
Serviciul Vamal prezintă ediția XII a Buletinului informativ: realizări și cooperare internațională # Noi.md
Serviciul Vamal a lansat ediția XII a Buletinului informativ, care reflectă principalele activități și realizări ale instituției din luna octombrie 2025.Ediția curentă evidențiază momentul istoric al aplicării procedurii de tranzit comun prin sistemul NCTS – pas decisiv în integrarea Republicii Moldova în rețeaua vamală europeană. Totodată, sînt prezentate inițiativele de cooperare internațion
Funcționarii posturilor vamale Palanca, Otaci și Leușeni au contracarat trei tentative de transport ilicit de mărfuri la trecerea fontierei, pe sensul de intrare în țară, notează Noi.md.În primul caz, la vama Palanca, controlului de specialitate a fost supus un mijloc de transport ce se deplasa din Ucraina, condus de un nerezident în vîrstă de 32 de ani.{{846021}}Chiar dacă șoferul declara
Republica Moldova a făcut „progrese semnificative” în drumul său european și este pregătită pentru deschiderea tuturor clusterelor de negocieri cu Uniunea Europeană (UE), a declarat președinta Maia Sandu, pe 4 noiembrie, la Bruxelles, unde participă la Summitul Euronews privind extinderea UE și unde a fost prezentat raportul anual al Comisiei Europene.Totodată, Maia Sandu a spus că, menținînd
Veniturile familiilor care se vor înscrie pentru compensații la energie vor fi calculate pentru lunile aprilie-septembrie 2025, și nu mai - octombrie, cum se făcea pînă acum.Modificarea în acest sens ar urma să fie aprobată în cadrul ședinței de mîine a Guvernului, scrie tv8.mdAutoritățile explică schimbarea prin faptul că datele despre venituri pentru luna octombrie ajung prea tîrziu la S
O nouă ședință în dosarul în care fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, este acuzat de provocarea accidentului mortal în care a fost implicat un adolescent, a fost amînată. {{844357}}La fel ca și cea din 24 octombrie, ședința programată astăzi, 4 noiembrie, a fost suspendată deoarece avocații inculpatului nu au asigurat prezența martorilor.Purtătorul de cuvînt al Procuratur
O erupție solară de penultima clasă de putere – M 3.5 – a fost înregistrată pe 4 noiembrie.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a informat TASS Institutul de Geofizică Aplicată.{{842250}}„Pe 4 noiembrie, la ora 04:48 (03:48 GMT), în banda de raze X, în grupul de pete 4274 (N22E72), a fost înregistrată o erupție de clasa M3.5, cu o durată de 25 de minute”, au precizat reprezentanții institutul
Inspectorii de mediu din Soroca au desfășurat acțiuni de instruire și control a echipelor de vînători la mistreț, notează Noi.md.Vînătoarea s-a desfășurat în fondul forestier al Ocolului Silvic Șolcani, unde inspectorii au verificat respectarea regulilor stabilite de legislația cinegetică.În urma verificărilor, nu au fost identificate încălcări, iar participanții au fost informați suplimen
Ofițerul anticorupție Oleg Poalelungi a cîștigat concursul pentru funcția de inspector judecător în Inspecția Judiciară pe un termen de 6 ani. Acesta a obținut cele mai multe voturi din partea membrilor CSM, în ședința de astăzi.În lista candidaților s-au regăsit, inițial, patru doritori de a ocupa postul vacant, transmite Unimedia.{{846181}}Ulterior, Ion Bocan a depus cerere de retragere
În luna octombrie, 103 cupluri longevive au primit suport financiar din partea Primăriei Chișinău: 90 de cupluri care au sărbătorit 50 de ani de căsnicie – 5700 lei per cuplu; 13 cupluri care au împlinit 60 de ani de căsnicie – 7500 lei per cuplu.„Respectăm generațiile care au construit, cu răbdare și devotament orașul nostru. Este un gest de recunoștință față de cei care au pus teme
Cel puțin 26 de persoane au murit și cîteva sute de mii au fost nevoite să-și părăsească locuințele în partea centrală a Filipinelor din cauza taifunului „Kalmaegi”.Informația a fost relatată de agenția Agence France-Presse, transmite Oxu.Az despre aceasta.{{845082}}Orașele de pe insula Cebu au fost afectate de fenomene meteorologice extreme, străzile fiind inundate în urma ploilor tor
În primele zece luni ale anului 2025, prin intermediul Programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA), au fost finanțate 203 afaceri ale întreprinderilor micro și mici.În luna octombrie 2025 au fost finanțate 49 de afaceri. FCA pune la dispoziția antreprenorilor credite în lei moldovenești, cu dobîndă fixă de 5,1% anual, fiind mai avantajoasă decît cea practicată de băncile comerc
Pentru servicii eficiente și accesibile străinilor și beneficiarilor Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) poate fi folosită aplicația mobilă gratuită (Earlyone), prin intermediul căreia poți programa vizitele la oficiile IGM.Prin intermediul aplicației mobile Earlyone, îți poți planifica vizita în doar cîteva minute, alegînd data, ora și serviciul dorit.Cum să-ți programezi online
Vremea blîndă de afară îi determină pe mulți să amîne conectarea la agentul termic. Mai multe instituții de învățămînt, spitale, universități, precum și blocuri de locuit din Chișinău nu au cerut, pînă pe 4 noiembrie, încălzire centralizată.Căldura furnizată de Termoelectrica a ajuns, pînă acum, în 3.640 de clădiri din capitală.„Pînă în prezent, la agentul termic au fost conectate 148 de ș
De la începutul lunii septembrie, exportatorii de fructe din Republica Moldova se confruntă din nou cu blocaje la punctele de trecere a frontierei. Camioanele încărcate cu fructe moldovenești stau blocate în vamă și cîteva zile.Chiar dacă în ultimele zile cozile s-au redus, problema nu a dispărut, susțin exportatorii, care cer soluții urgente. Potrivit lor, această situație afectează direct re
ANRE a aprobat un pachet amplu de acte normative esențiale pentru integrarea deplină a sistemului electroenergetic național în piața europeană de energie # Noi.md
În cadrul ședinței publice din 4 noiembrie 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un pachet complex de șase acte normative fundamentale pentru modernizarea cadrului de reglementare a sectorului electroenergetic și integrarea deplină a acestuia în sistemul energetic european (ENTSO-E).1. Liniile directoare privind operarea siste
„Termoelectrica” S.A. recomandă gestionarilor fondului locativ și/sau responsabililor de contor să monitorizeze sistematic și să asigure reglarea la necesitate a temperaturii în blocurile locative, în funcție de necesitățile locatarilor.Acțiunea este necesară pentru a asigura confortul termic individual pentru fiecare bloc în parte, precum și pentru un nivel sporit de eficiență energetică, inc
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe lîngă derularea lucrărilor de construcție, reparație și întreținere a drumurilor naționale, desfășoară și activități de monitorizare permanentă a calității acestora.Prin supravegherea tuturor etapelor de execuție și prin monitorizarea comportării în timp a drumurilor, AND asigură respectarea standardelor de calitate, siguranță rutieră și d
CEC: "Pornim procedura de validare a mandatelor de deputat ale candidaților supleanți" # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) inițiază miercuri procedura de validare a mandatelor de deputat ale candidaților supleanți care urmează să preia locurile celor care au demisionat din Parlament.Șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a CEC, Rodica Sîrbu, a precizat că este vorba despre opt reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate.{{845718}}La mandatul de deputa
Comisara Marta Kos avertizează: viitoarele state membre ale UE ar putea trece printr-o perioadă de probă # Noi.md
Uniunea Europeană ar putea institui o perioadă de probă statele care vor adera la blocul comunitar.Noii membri nu vor avea dreptul de veto și vor fi excluse din UE în caz de regres democratic. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, pentru publicația Financial Times, citată de IPN.{{844642}}Marta Kos a menționat că deși statele-candidate se află la stadi
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în luna octombrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor, în valoare totală de 70,84 mil. lei.Sumele sînt direcționate către fermieri pe diverse măsuri de subvenționare, după cum urmează: 0,12 mil. lei – pentru cererile depuse aferent formei de plată complementară și anume pentru defrișarea
Oamenii legii au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală în mun.Chișinău, fiind destructurată o rețea infracțională și descoperit un arsenal semnificativ de arme și muniții, notează Noi.md.Conform materialelor cauzei penale, grupul infracțional, condus de un bărbat de 45 de ani, suspectat de șantaj, ar fi urmărit, începînd cu anul 2025, obținerea prin amenințări fizice, inclusiv amenin
Fostul vicepreședinte al SUA, Dick Cheney, a încetat din viață la vîrsta de 84 de ani, informează CNN.Cheney a activat în administrațiile a patru președinți ai SUA. În perioada 1989-1993, a ocupat funcția de ministru al Apărării al SUA. Din 2001 pînă în 2009, a fost vicepreședinte al SUA în administrația lui George Bush-junior, transmite meduza.io.{{845877}}CNN îl caracterizează pe rep
În amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit în municipiul Comrat, pe strada Cotovscogo, nr. 31.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:16, iar la fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit că flăc
La Roma a fost deschisă o anchetă pentru neglijență și omor din culpă după prăbușirea unui turn medieval, în urma căreia a murit o persoană.Procuratura din Roma a deschis o anchetă pentru omor din culpă și posibilă neglijență în legătură cu prăbușirea turnului medieval Torre dei Conti, situat lîngă Colosseum, în urma căreia a murit unul dintre muncitori, participant la lucrările de restaurare.
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat în rețelele sociale că părăsește rîndurile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), notează Noi.md."Probabil, cum ați observat, în ultimul timp, lucrările în orașul Codru încep foarte tîrziu - în toamnă. Mai mult decît atît vreau să vă informez că unele lucrări de construcție nu le reușim să le ducem pînă la capăt. Iar unele nici măcar nu pute
În luna octombrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atît din surse interne, cît și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,44 EUR/MWh.Importurile au constituit 75,43% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 24,57%. Din totalul achizițiilor, 20,39 % au fost realizate prin contracte
Comisia de evaluare a procurorilor va desfășura, pe parcursul lunii noiembrie 2025, audieri publice ale procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție.Prima rundă de audieri va avea loc vineri, 7 noiembrie, conform următorului program: 09:30 – Elena Cazacov; 11:00 – Vitalie Codreanu; 13:15 – Anatolie Ciuleacu (audiere reprogramată din 28 octombrie, din motive tehnice); 13:30 – G
„M-a blocat pentru că i-am pus întrebări incomode”: Activista Irina Revin, indignată de replica Alei Nemerenco despre creșterea mortalității infantile # Noi.md
Irina Revin, activistă și antreprenoare din Moldova, s-a arătat indignată de un comentariu al fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, după ce i-a adresat acesteia o întrebare privind creșterea mortalității infantile „exact în cei patru ani ai mandatului ei”.Potrivit Irinei Revin, reacția fostei ministre a fost una defensivă și a demonstrat lipsa totală de disponibilitate de a recunoaște pr
Mihai Popșoi: „Adevărul și educația devin cele mai puternice instrumente de apărare a democrației” # Noi.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.În cadrul reuniunii, ministrul Popșoi a subliniat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate, și a evidențiat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majo
Haos pe trotuar în capitală: mașini parcate în două rînduri îi obligă pe pietoni să circule pe carosabil # Noi.md
Noi discuții aprinse între șoferi și activiștii Stop Ham, după ce ultimii au chemat poliția pe strada Lev Tolstoi din capitală, pentru a amenda conducătorii care și-au parcat mașinile neregulamentar, pe trotuar.În timp ce unii au acceptat calm situația, alții s-au luat la ceartă cu activiștii, reproșîndu-le că le „creeză probleme” și că ceea ce fac „nu este dreptate”, transmite Unimedia.{{
Cel puțin șapte alpiniști, dintre care cinci străini și doi nepalezi, au murit după ce au fost loviți de o avalanșă pe un vîrf din Himalaya, în nord-estul Nepalului, a declarat agenția de expediții Seven Summit Treks, potrivit BBC News.Incidentul s-a produs luni, la ora locală 09:00 (05:15 ora României), în apropierea taberei de bază a muntelui Yalung Ri, din districtul Dolakha. Echipele de sa
Pe 3 noiembrie, au avut loc consultări între reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM) și Confederației Naționale a Patronatului (CNPM), dedicată reexaminării salariului minim pentru unitățile din sectorul real al economiei naționale.În cadrul discuțiilor, părțile au examinat propunerea de proiect a Convenției colective bipartite (nivel național) pentru modificarea Convenție
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 4 noiembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 22 de lei și 93 de bani (cu 7 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială – 20 de lei și 25 de bani (cu 16 bani mai mult), trans
Intoxicațiile cu ciuperci - printre chemările de săptămîna trecută deservite de medicii de la Urgență # Noi.md
În perioada 27.10.25 – 02.11.25, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 14 043 chemări, notează Noi.md.Din numărul total de chemări, 422 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale.{{845474}}Pe parcursul săptămînii, intervenția ambulanței a fost chemată pentru pacienții cu următoarele urgențe: cardiovasculare, neurologice, respiratorii și traum
4 noiembrie, ora 22:00, ora locală, Europa se oprește. În „Liga Campionilor UEFA” — a patra etapă, și se dispută imediat șapte meciuri, fiecare dintre ele putînd fi decisiv. Paris împotriva Munchenului, Liverpool împotriva Madridului, Torino împotriva Lisabonei. Nu este doar fotbal. Este o încercare de maturitate.„Atletico” (Spania) — „Union” (Belgia): meci la limită„Atletico” merge pe muc
Halterofilul Stanislav Uja (+110 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul European Under 20, cu rezultatul 368 kg la total.El a încheiat proba smuls cu 165 kg, iar stilul aruncat cu 203 kg, clasîndu-se în ambele discipline pe locul 4. Europenele U20 se desfășoară în Albania.
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire.Surse din cadru Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului cabinet de miniștri.Noul executiv a fost învestit în funcție, vineri, 31 octombrie cu votul a 55 de deputați din Partidul Acțiune și Solid
Un sondaj realizat de Institutul Economic German (IW), apropiat de patronate, arată că una din trei companii din Germania intenționează să reducă numărul de angajați în 2026.Conform sondajului realizat în luna octombrie și la care au participat aproximativ 2.000 de companii, 36% dintre firmele intervievate au în plan reducerea locurilor de muncă în 2026, în timp ce doar 18% intenționează să cr
Scandalul de la Grinăuți, Rîșcani are urmări. Șase persoane au fost trimise în judecată după ce l-ar fi agresat și scos forțat din biserică pe preotul Constantin Turtureanu, dar și familia acestuia.Incidentul a avut loc pe 15 iulie 2025, în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din sat. Atunci, mai mulți enoriași ar fi încercat să-i dea afară din lăcașul de cult pe preotul Constantin Turtureanu,
Opera de Butuceni a devenit o atracție pentru un segment distinct de turiști, seduși de sat, natură și autenticitate.Fondatorul și proprietarul proiectului, Anatolie Botnaru, a subliniat că potențialul turistic al țării rămîne încă nevalorificat.”Anul acesta, s-a făcut o hotărîre de guvern, prin care festivalul "Descoperă" s-a aliniat cu festivalul international "Maria Bieșu". Respectiv, a
Peste 30 de antreprenori și meșteșugari și-au promovat produsele și lucrările artizanale la tîrgul „Ultima frunză” din Edineț.Piața principală din oraș s-a transformat într-un adevărat centru al tradițiilor și creativității. Vizitatorii au putut să descopere produse naturale, obiecte făcute manual și delicii locale."Am venit cu platouri din lemn frasin și stejar, lemn natural prelucrat cu
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat, în ședința de astăzi, rapoartul Comisiei Vetting privind reevaluarea judecătoarei Angela Bostan de la Curtea de Apel Centru.Magistrata a răspuns din nou la întrebările membrilor Consiliului, legate de automobilul său de model Lexus și apartamentul cumpărat de mama sa, pe care îl folosește cu drept de abitație, transmite Unimedia.{{84613
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă modernizarea proceselor digitale pentru a facilita conformarea fiscală și a sprijini contribuabilii în respectarea termenelor legale, notează Noi.md.Sistemul Informațional Automatizat „Declarație electronică” dispune de funcționalitatea de notificarea privind necesitatea expedierii declarației fiscale după aplicarea ambelor semnături electronice.{{84
S-a încheiat reparația acoperișurilor și rețelelor inginerești din fondului locativ al municipiului Chișinău.Înlocuirea geamurilor la scările blocurilor este realizată în proporție de 77%, a raportat Direcția generală locativ-comunală și amenajare (DGLCA).{{845654}}Șeful DGLCA, Ion Burdiumov, a precizat, la ședința serviciilor municipale, că Primăria a procurat, și în acest an, pentru repa
Cine sînt pretendenții înscriși în concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție # Noi.md
Cinci pretendenți s-au înscris în concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Printre aceștia se află și Ana Cucerescu care a fost amenințată în dosarul Evgheniei Guțul.Dosarele se examinează în ședința de astăzi a Consiliului Suprem al Magistraturii.{{844263}}Este vorba despre Ruslan Berzoi, Ion Bîtcă, Elena Croitor, Oxana Parfeni și Ana Cucerescu, transmite protv
Tot mai mulți moldoveni aleg să-și petreacă vacanța de iarnă pe pîrtii, la schi, în timp ce destinațiile tradiționale, precum Egiptul, pierd din popularitate.Stațiunile alpine din România, Bulgaria și Ucraina se mențin în topul celor mai căutate destinații de iarnă în rîndul turiștilor moldoveni. Cei care aleg muntele trebuie să aibă un buget de cel puțin 1000 de euro pentru o familie de patru
