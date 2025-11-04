(video) Stamate: Văd o problemă nu în cei care „au trăit cu 30 mii lei și sunt bolfoșei”, dar în ministra care a fost responsabilă direct de combaterea evaziunii fiscale

13:30

Asociația „Forța Fermierilor” a lansat un apel public către autoritățile de la Chișinău, avertizând asupra situației critice în care se află agricultorii din sudul țării. Potrivit asociației, fermierii au acumulat datorii uriașe față de creditori, care „depășesc de zeci de ori valoarea împrumuturilor inițiale”, din cauza penalităților fără limită. „Ei sunt hărțuiți la propriu de executori, de parcă acești oameni ar fi escroci sau infractori”, se arată într-un comunicat de presă.