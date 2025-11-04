(video) Un ofițer anticorupție de la CNA a câștigat concursul pentru un fotoliu în Inspecția Judiciară: Cine a fost al doilea candidat

14:20

Știi cât de mult influențează alegerile tale din bucătărie sănătatea întregii familii? De la materialele folosite în fabricarea electrocasnicelor până la modul în care acestea sunt montate și întreținute, fiecare detaliu contează. Dacă îți dorești o bucătărie care să fie nu doar estetică, ci și sigură și ușor de igienizat, atunci merită să acorzi atenție unor aspecte, care la prima vedere nu îți par importante. Timpul e prețios, dar și igiena este importantă, iar felul în care îți echipezi bucătăria te poate ajuta să beneficiezi de curățenia mult dorită, realizată cu efort minim.