Banca Mondială: Planul de Creștere de 1.9 miliarde de euro ar putea transforma economia R. Moldova, dar rezultatul depinde de reformele implementate

21:00

În prima zi de înregistrare în sistemul de compensații pentru sezonul rece, Biroul de asistență socială din Soroca a fost luat cu asalt de sute de oameni. Majoritatea, vârstnici care nu știu cum să depună cererile online. Bătrânii au stat la coadă și câteva ore, pentru că, spun ei, fără sprijinul Guvernului, nu își vor putea plăti facturile la timp.