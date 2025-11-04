/VIDEO/ Economia Moldovei va crește în 2025: Prognoze mai bune oferite de Banca Mondială
TV8, 4 noiembrie 2025 13:20
/VIDEO/ Economia Moldovei va crește în 2025: Prognoze mai bune oferite de Banca Mondială
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:00
12:50
12:50
12:50
Acum 2 ore
12:20
12:20
12:00
11:50
Acum 4 ore
11:30
11:00
11:00
10:20
09:50
Acum 6 ore
08:10
07:40
Acum 8 ore
07:10
Acum 24 ore
23:20
22:50
22:20
22:00
21:20
21:00
20:30
20:00
18:40
18:10
18:10
17:30
17:30
17:10
17:00
17:00
16:20
16:20
16:10
15:40
15:10
14:40
14:20
14:20
13:40
Ieri
12:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.