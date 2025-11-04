/VIDEO/ Economia Moldovei va crește în 2025: Prognoze mai bune oferite de Banca Mondială

TV8, 4 noiembrie 2025 13:20

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:00
/VIDEO/ Comisia Europeană dă astăzi verdictul: Cât de pregătită este Moldova pentru deschiderea negocierilor de aderare TV8
12:50
/VIDEO/ Pericol de explozie într-o locuință din nordul Moldovei: Pompierii au intervenit de urgență TV8
12:50
/VIDEO/ Compensații la energie: Câte cereri pentru ajutor la contor au fost depuse în prima zi de înscrieri TV8
12:50
/VIDEO/ Șase persoane, în judecată după scandalul de la Grinăuți: Ce riscă după ce ar fi agresat preotul TV8
Acum 2 ore
12:20
/PROMO/ De la „Burevestnik” la „pericol economic”: Cum își arată „mușchii” propaganda rusă, de la 19:55, doar la „Alo, TV8” TV8
12:20
/VIDEO/ La 1.500 de km de granița ucraineană: O uzină petrochimică din Rusia a fost atacată de drone TV8
12:00
Trafic suspendat temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: Rutele alternative recomandate TV8
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1350: Avertizare Moldovei, Generalul Iarnă și lupte la Pokrovsk. Premieră: „Putin e surprins de Kiev” TV8
Acum 4 ore
11:30
Șase persoane, în judecată după scandalul de la Grinăuți: Ce riscă după ce ar fi agresat preotul TV8
11:00
Compensații la energie: Câte cereri pentru ajutor la contor au fost depuse în prima zi de înscrieri TV8
11:00
Judecătoarea Angela Bostan a promovat reevaluarea Comisiei Vetting: CSM a aprobat noul raport TV8
10:20
/FOTO/ Noapte sângeroasă în Ucraina: O persoană ucisă și 11 rănite în urma atacurilor rusești TV8
09:50
Pericol de explozie într-o locuință din nordul Moldovei: Pompierii au intervenit de urgență TV8
Acum 6 ore
09:20
/VIDEO/ Decorațiuni de Crăciun în magazinele din Chișinău: Ce spun primii cumpărători TV8
08:10
Cinci pretendenți la funcția de judecător la CSJ: Printre ei, magistrata amenințată cu moartea, Ana Cucerescu TV8
07:40
Horoscop 4 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii discută sincer, Balanțele primesc o invitație surpriză, iar Racii caută armonia TV8
Acum 8 ore
07:10
/METEO/ Vremea azi, 4 noiembrie 2025: Ploi și tot mai frig în Moldova. Care vor fi temperaturile maxime TV8
Acum 24 ore
23:20
Președintele Finlandei propune o reuniune între liderii Rusiei, Ucrainei și SUA: Unde ar putea avea loc întâlnirea TV8
22:50
Au fost identificate 5 milioane de victime ale Holocaustului: Ce poate ajuta la restabilirea altor nume TV8
22:20
Educație cu propagandă: Rusia înlocuiește clopoțelul cu melodii patriotice în toate școlile TV8
22:00
/VIDEO/ Fostul prinț Andrew al Marii Britanii, fără ultimul titlu militar onorific: Regele Charles are o ofertă TV8
21:30
/VIDEO/ Misiune specială la Căușeni: Un bărbat dispărut a căzut într-o groapă TV8
21:20
/VIDEO/ „PernaMea”, mai aproape de mămici: Un nou showroom la Botanica și o discuție sinceră despre alăptare /P/ TV8
21:00
Alertă de la Consiliul Europei după ce Mariana Rață a fost amenințată: Se cere investigarea rapidă a cazului TV8
20:30
/VIDEO/ Miniștri noi, prezentați echipelor. Premierul Alexandru Munteanu: „Ne va reuși prin efort comun” TV8
20:00
/VIDEO/ Premieră în Moldova: Un pacient cu o malformație venoasă rară a fost operat cu succes TV8
19:30
Terminalul de pasageri de la Aeroportul Chișinău va fi extins: Cât ne-ar putea costa TV8
19:10
Alertă în Filipine: Evacuări masive înaintea vânturilor puternice cauzate de un taifun TV8
18:40
Încă un om al lui Șor, condamnat: Președinta OT Edineț și-a aflat sentința. Cât ar fi plătit protestatarilor TV8
18:10
/VIDEO/ Tot mai multe cazuri de boli infecțioase în Chișinău: Copiii până la 17 ani, cei mai expuși TV8
18:10
Rezultate surpriză în campionatul intern de fotbal: Zimbru, Sheriff și Dacia Buiucani au suferit înfrângeri TV8
18:00
/VIDEO/ „Lucrez cu sufletul”: La 74 de ani, Elena Triboi are grijă de alți zece bătrâni TV8
17:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1349: Blackout și mesaj greșit. Putin are priorități noi pe front, iar Trump anunță când poate fi pace TV8
17:30
„Înșelătorie amoroasă”: Femeie din Moldova, victima unei escrocherii cu 127.000 de euro în Italia TV8
17:10
Tot mai multe cazuri de boli infecțioase în Chișinău: Copiii până la 17 ani, cei mai expuși TV8
17:00
/FOTO/ Accident grav în stânga Nistrului: Două persoane au ajuns la spital, iar șoferul a fugit TV8
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1349: Blackout, mesaj greșit și refuzul lui Trump. ISW: „Armata lui Putin și-a schimbat prioritățile” TV8
16:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1349: Blackout, mesaj greșit și răzgândirea lui Trump. ISW: „Armata lui Putin și-a schimbat prioritățile” TV8
16:20
/VIDEO/ Câți ani de pușcărie riscă Constantin Țuțu: Ar putea rămâne fără peste 3.000.000 de lei TV8
16:10
/FOTO/ Alertă de la Serviciul Vamal: Escrocii trimit mesaje false despre colete „reținute” TV8
15:40
/VIDEO/ Momentul în care un turn medieval din Roma se prăbușește parțial: Un român, printre victime TV8
15:10
/VIDEO/ Toamna premierelor la TV8: Cele mai captivante seriale și filme ce pot fi urmărite zilnic TV8
14:40
/FOTO/ Record de viteză la Chișinău: Cum va fi pedepsit un șofer prins cu 211 km/h la radar TV8
14:20
Descoperire periculoasă în curtea unui gimnaziu din Moldova: Ce a găsit un grup de muncitori TV8
14:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1349: Atacuri reciproce, drapel Wagner lângă Estonia și alertă maximă în Belgia. Trump s-a răzgândit TV8
13:40
/HARTĂ/ Cum va fi vremea din noiembrie în Moldova: Recordul din 1892 și pericolul de ninsori abundente TV8
Ieri
13:10
/VIDEO/ Donald Trump și-a schimbat din nou retorica: NU mai trimite Tomahawk în Ucraina TV8
12:50
Premieră pentru Moldova: Maxim Caraion - cel mai tânăr campion european la sărituri în înălțime pe role TV8
12:20
Noi scumpiri la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 4 noiembrie 2025 TV8
