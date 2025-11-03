Educație cu propagandă: Rusia înlocuiește clopoțelul cu melodii patriotice în toate școlile
TV8, 3 noiembrie 2025 22:20
Educație cu propagandă: Rusia înlocuiește clopoțelul cu melodii patriotice în toate școlile
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
22:50
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
22:00
21:20
Acum 4 ore
21:00
20:30
20:00
Acum 6 ore
18:40
18:10
18:10
17:30
17:30
17:10
Acum 8 ore
17:00
17:00
16:20
16:20
16:10
15:40
15:10
Acum 12 ore
14:40
14:20
14:20
13:40
12:50
12:10
11:10
Acum 24 ore
10:00
09:50
09:00
08:30
08:00
07:50
07:20
Ieri
21:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.