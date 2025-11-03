Alertă în Filipine: Evacuări masive înaintea vânturilor puternice cauzate de un taifun

TV8, 3 noiembrie 2025 19:10

Alertă în Filipine: Evacuări masive înaintea vânturilor puternice cauzate de un taifun

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
19:30
Terminalul de pasageri de la Aeroportul Chișinău va fi extins: Cât ne-ar putea costa TV8
Acum o oră
19:10
Alertă în Filipine: Evacuări masive înaintea vânturilor puternice cauzate de un taifun TV8
Acum 2 ore
18:40
Încă un om al lui Șor, condamnat: Președinta OT Edineț și-a aflat sentința. Cât ar fi plătit protestatarilor TV8
18:10
/VIDEO/ Tot mai multe cazuri de boli infecțioase în Chișinău: Copiii până la 17 ani, cei mai expuși TV8
18:10
Rezultate surpriză în campionatul intern de fotbal: Zimbru, Sheriff și Dacia Buiucani au suferit înfrângeri TV8
18:00
/VIDEO/ „Lucrez cu sufletul”: La 74 de ani, Elena Triboi are grijă de alți zece bătrâni TV8
Acum 4 ore
17:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1349: Blackout și mesaj greșit. Putin are priorități noi pe front, iar Trump anunță când poate fi pace TV8
17:30
„Înșelătorie amoroasă”: Femeie din Moldova, victima unei escrocherii cu 127.000 de euro în Italia TV8
17:10
Tot mai multe cazuri de boli infecțioase în Chișinău: Copiii până la 17 ani, cei mai expuși TV8
17:00
/FOTO/ Accident grav în stânga Nistrului: Două persoane au ajuns la spital, iar șoferul a fugit TV8
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1349: Blackout, mesaj greșit și refuzul lui Trump. ISW: „Armata lui Putin și-a schimbat prioritățile” TV8
16:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1349: Blackout, mesaj greșit și răzgândirea lui Trump. ISW: „Armata lui Putin și-a schimbat prioritățile” TV8
16:20
/VIDEO/ Câți ani de pușcărie riscă Constantin Țuțu: Ar putea rămâne fără peste 3.000.000 de lei TV8
16:10
/FOTO/ Alertă de la Serviciul Vamal: Escrocii trimit mesaje false despre colete „reținute” TV8
Acum 6 ore
15:40
/VIDEO/ Momentul în care un turn medieval din Roma se prăbușește parțial: Un român, printre victime TV8
15:10
/VIDEO/ Toamna premierelor la TV8: Cele mai captivante seriale și filme ce pot fi urmărite zilnic TV8
14:40
/FOTO/ Record de viteză la Chișinău: Cum va fi pedepsit un șofer prins cu 211 km/h la radar TV8
14:20
Descoperire periculoasă în curtea unui gimnaziu din Moldova: Ce a găsit un grup de muncitori TV8
14:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1349: Atacuri reciproce, drapel Wagner lângă Estonia și alertă maximă în Belgia. Trump s-a răzgândit TV8
Acum 8 ore
13:40
/HARTĂ/ Cum va fi vremea din noiembrie în Moldova: Recordul din 1892 și pericolul de ninsori abundente TV8
13:10
/VIDEO/ Donald Trump și-a schimbat din nou retorica: NU mai trimite Tomahawk în Ucraina TV8
12:50
Premieră pentru Moldova: Maxim Caraion - cel mai tânăr campion european la sărituri în înălțime pe role TV8
12:20
Noi scumpiri la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 4 noiembrie 2025 TV8
12:10
Nicolae Botgros cere reluarea anchetei privind moartea Andreei Cuciuc: „Avem multe semne de întrebare” TV8
Acum 12 ore
11:10
Republica Moldova revine la Eurovision 2026: Premiera anunțată de organizatori TV8
11:10
/VIDEO/ Start înscrieri pe compensatii.gov.md! Tot ce trebuie să știi pentru ajutor la contor TV8
10:40
Exploatați la munci inumane în Italia: Peste 50 de moldoveni, recrutați de conaționali TV8
10:00
Trei medalii pentru Moldova la Campionatele Europene U20 și U23: Performanța reușită de halterofilii moldoveni TV8
09:50
Glovo & Mastercard Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard /P/ TV8
09:30
A murit cel mai în vârstă campion olimpic din lume: Charles Coste avea 101 ani TV8
09:00
/VIDEO/ Cutremur puternic în Afganistan: Sunt cel puțin 20 de morți și peste 300 de răniți TV8
08:30
/VIDEO/ Momentul în care o mașină e mistuită de flăcări lângă Vatra: Au intervenit pompierii TV8
08:00
/VIDEO/ Cu Sens: Fețele nevăzute ale lui Vladimir Plahotniuc - la Cutia Neagră PLUS TV8
08:00
/METEO/ Vreme fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 3 noiembrie 2025 TV8
07:50
Horoscop 3 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Gemenii comunică cu bucurie, Racii reflectă cu grijă, Leii strălucesc cu încredere TV8
07:20
/METEO/ Ne bucurăm de timp fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 3 noiembrie 2025 TV8
Acum 24 ore
02:10
În cei șase ani de la fuga sa din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc s-a pri... TV8
2 noiembrie 2025
21:30
Germania livrează noi sisteme Patriot Ucrainei. Zelenski: „Vom continua să lucrăm pentru a obține mai mult sprijin” TV8
21:10
/VIDEO/ Cu Sens: Fețele nevăzute ale lui Plahotniuc - la Cutia Neagră PLUS TV8
20:40
Excursie încheiată cu tragedie: Un turist a murit la Castelul Bran din România TV8
20:00
În cei șase ani de la fuga sa din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc s-a pri... TV8
Ieri
19:50
/LIVE/ Cu Sens: Fețele nevăzute ale lui Plahotniuc - la Cutia Neagră PLUS TV8
18:50
Atacuri rusești în mai multe regiuni din Ucraina: Cel puțin 15 civili uciși și 20 de răniți într-o singură zi TV8
18:10
/VIDEO/ Datoria publică mondială atinge un nivel record: Locul pe care se află Moldova TV8
17:40
Incendiu devastator în Stânga Nistrului: O femeie a decedat, iar casa a fost mistuită de flăcări TV8
17:20
Incendiu devastator în Stânga Nistrului: 0 femeie a decedat, iar casa a fost mistuită de flăcări TV8
16:30
/NO COMMENT/ Deputatul care s-a ales cu biroul lângă WC: „Nu e o problemă” TV8
16:20
O nouă eră pentru sănătatea publică: Țara care nu va vinde țigări celor născuți după 2007 TV8
15:50
O nouă eră pentru sănătatea publică; Țară care interzice fumatul la nivel de generație TV8
15:20
/VIDEO/ Atac cu cuțitul într-un tren din Anglia: 9 persoane rănite grav și 2 suspecți arestați TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.