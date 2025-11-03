/VIDEO/ Cutremur puternic în Afganistan: Sunt cel puțin 20 de morți și peste 300 de răniți
TV8, 3 noiembrie 2025 09:00
/VIDEO/ Cutremur puternic în Afganistan: Sunt cel puțin 20 de morți și peste 300 de răniți
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
09:00
Acum o oră
08:30
Acum 2 ore
08:00
07:50
Acum 4 ore
07:20
Acum 8 ore
Acum 12 ore
21:30
Acum 24 ore
18:50
17:40
17:20
16:20
15:20
14:00
13:30
12:20
11:30
11:20
11:00
09:40
Ieri
09:10
1 noiembrie 2025
23:20
22:30
21:00
20:40
19:10
18:10
17:10
16:40
16:10
15:40
15:10
13:40
13:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.