Lupte grele la Pokrovsk. Tactica prin care rușii vor să-i alunge pe ucraineni din oraș

12:00

Campania de plantare organizată de Primăria Chișinău, la care a participat și actorul Emilian Crețu, a stârnit o dispută în spațiul public, după ce artistul Cătălin Lungu i-a criticat pe cei implicați, iar consilierul Victor Pruteanu i-a răspuns dur. „Gluma-i glumă, dar nu apreciez de loc asocierea cu #lingemancur”, a scris prezentatorul. „Nu neg „că Cătălin” are talent, dar să mă numească pe mine și colegii mei „dubioși” doar pentru că facem ceva util - chiar trebuie un talent special”, a menționat în replică Victor Pruteanu.