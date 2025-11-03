(stop cadru) Gonța: „Doamna Sandu, așa arată 100 mii lei, dar nu vă uitați la ei. I-am împrumutat pentru o oră. Eventual, pentru dvs. voi lua de la Gușan”
UNIMEDIA, 3 noiembrie 2025 15:20
Jurnalistul Gheorghe Gonța a revenit cu un nou editorial, adresat președintei Maia Sandu, după ce aceasta i-ar fi cerut 100 de mii de lei despăgubiri pentru defăimare. „Nu vă uitați la ei ca și cum ar fi ai dumneavoastră. I-am luat pe o oră de la un amic care are un schimb valutar”, a declarat Gonța.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
15:40
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit mort în celulă, într-o pușcărie de maximă siguranță: Era condamnat la 11.000 de ani de detenție # UNIMEDIA
Faruk Fatih Özer, fondatorul platformei de criptomonede Thodex, a fost găsit mort în celula sa de la penitenciarul de maximă siguranță din Tekirdağ, în Turcia. Potrivit publicației TRT Haber, citată de Libertatea, bărbatul era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, pentru „înființarea, conducerea și apartenența la o organizație în scopul săvârșirii unei infracțiuni”, „fraudă agravată” și „spălare de active”.
Acum 15 minute
15:30
(video) Heidi Klum, transformare spectaculoasă pentru Halloween: I-a îngrozit pe toți cu apariția sa inspirată din mitologia greacă # UNIMEDIA
Supermodelul Heidi Klum a făcut din nou senzație la petrecerea anuală de Halloween, de această dată transformându-se în zeița mitologică Medusa. La 52 de ani, ultima a reușit să impresioneze printr-un costum realizat cu ajutorul artistului de machiaj prosthetic Mike Marino, care a creat o apariție inspirată de filmul „Clash of the Titans”, potrivt adevarul.ro.
Acum 30 minute
15:20
(stop cadru) Gonța: „Doamna Sandu, așa arată 100 mii lei, dar nu vă uitați la ei. I-am împrumutat pentru o oră. Eventual, pentru dvs. voi lua de la Gușan” # UNIMEDIA
Jurnalistul Gheorghe Gonța a revenit cu un nou editorial, adresat președintei Maia Sandu, după ce aceasta i-ar fi cerut 100 de mii de lei despăgubiri pentru defăimare. „Nu vă uitați la ei ca și cum ar fi ai dumneavoastră. I-am luat pe o oră de la un amic care are un schimb valutar”, a declarat Gonța.
Acum o oră
15:10
(video) Turnul medieval Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit parțial în timpul lucrărilor de renovare: Un muncitor spitalizat # UNIMEDIA
Un muncitor a fost internat în spital cu răni grave în urma prăbușirii parțiale, luni, a unui turn medieval în renovare din centrul Romei, lângă Colosseum, a raportat agenția de știri ANSA, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
15:00
(video) Ceban cere Guvernului măsuri urgente pentru a combate consumul de droguri în capitală: „Problema a ajuns în școli și în preajmă. Ne sesizează părinții, speriați de ce află de la copiii lor” # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă privind consumul de droguri în Chișinău, subliniind că problema a ajuns în școli și în preajma acestora, iar părinții transmit tot mai multe îngrijorări legate de situație. „Chem toate autoritățile să întreprindem măsuri urgente în acest sens”, a spus edilul.
Acum 2 ore
14:40
(foto) Andreea Bostanica nu se zgârcește: Câte sute de euro a dat pe sandalele ei sclipitoare # UNIMEDIA
Pe lângă calitățile artistice cu care se mândrește, se poate spune că Andreea Bostanica simt nevoia să epateze, indiferent de mijloace, cel mai probabil pentru a se asigura că luminile reflectoarelor rămân ațintite asupra ei. Fie că este vorba de bijuterii, haine, încălțări, mașini sau case, nu trece nicio zi fără ca tânăra să mai treacă în portofoliu o aroganță, scrie cancan.ro.
14:30
Prima fotografie din lume cu un râs iberic alb, surprinsă în Spania: Animalul suferă de o mutație genetică extrem de rară # UNIMEDIA
O anomalie genetică rară confirmă succesul planurilor de conservare a speciei Lynx pardinus din Peninsula Iberică, demarate în 2011, într-un moment în care râsul iberic era aproape dispărut din sălbăticie, scrie presa română.
14:20
Scandal după discursul despre „bolfoșei” și agricultori „fără contribuții la buget” al Victoriei Belous din Parlament: Forța Fermierilor o acuză de ipocrizie și tupeu # UNIMEDIA
Fermierii se arată revoltați după discursul despre agricultori al fostei ministre a Finanțelor, Victoria Belous, actuală deputată PAS, de la tribuna Parlamentului, la ședința Legislativului din 31 octombrie. „Acuzațiile debitate că unii agricultori primesc mai mulți bani din munca altor agricultori incită și mai mult la ură socială și certuri între agricultori, prin care încearcă să creeze diviziuni în rândul comunității agricole și societate”, se menționează într-un comunicat al Asociației Forța Fermierilor.
14:20
O țară a introdus o interdicție fără precedent care face fumatul, cumpărarea și vânzarea de tutun ilegale pentru toți cei născuți după 1 ianuarie 2007, scrie adevărul.ro.
14:20
(video) „Не по сеньке шапка”. Țuțu nu era de Parlament, spune Damir: „Mamă... eu sunt deputat - așa a fost situația la el”. În ce relații sunt acum # UNIMEDIA
Președintele FEA, Dorin Damir, a declarat că relația sa cu fostul deputat democrat și sportiv Constantin Țuțu s-a răcit de mulți ani, deși în trecut au colaborat strâns. La „Culisele Arenelor”, acesta a mărturisit că s-a opus implicării lui Țuțu în politică, considerând că nu era pregătit pentru un astfel de rol.
14:10
(video) Ședință la Primărie: Chișinăul înregistrează o creștere a bolilor infecțioase. Peste 60% din cei afectați sunt copii # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău s-au întrunit astăzi, 3 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi sunt 7 subiecte.
14:10
Un nevăzător de la Căușeni, dat dispărut de familie, căzuse într-o groapă: Salvatorii l-au ajutat să iasă. Cum se simte bărbatul # UNIMEDIA
Un bărbat nevăzător din Căușeni a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o groapă. Cazul a avut loc în seara zilei de 31 octombrie.
14:00
„Regret că Cristian nu a fost audiat”. Nicolae Botgros cere reluarea anchetei privind moartea Andreei Cuciuc: Avem multe semne de întrebare # UNIMEDIA
Maestrul Nicolae Botgros cere reluarea anchetei în cazul decesului Andreei Cuciuc și menționează că familia sa se va prezenta la toate solicitările tuturor organelor de anchetă. „Regret că până în prezent nu a fost audiat Cristian, dar și alți tineri, care au fost prezenti acolo”, a scris Botgros.
Acum 4 ore
13:40
Scandal după discursul despre „bolfoșei” și agricultori „fără contibuții la buget” al Victoriei Belous din Parlament: Forța Fermierilor o acuză de ipocrizie și tupeu # UNIMEDIA
Fermierii se arată revoltați după discursul despre agricultori al fostei ministre a Finanțelor, Victoria Belous, actuală deputată PAS, de la tribuna Parlamentului, la ședința Legislativului din 31 octombrie. „Acuzațiile debitate că unii agricultori primesc mai mulți bani din munca altor agricultori incită și mai mult la ură socială și certuri între agricultori, prin care încearcă să creeze diviziuni în rândul comunității agricole și societate”, se menționează într-un comunicat al Asociației Forța Fermierilor.
13:30
Păstrate sau lichidate? Perciun ridică subiectul școlilor cu puțini copii: Dacă „aproape” este o instituție dotată și cu profesori, trebuie să menținem cu orice preț una cu 30 de elevi? Dar cu 10 sau 5? # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, ridică întrebarea reorganizării școlilor cu puțini copiii, menționând că discuția este „una dintre cele mai sensibile, dar inevitabile” pentru societate. „Dacă în apropiere există o școală bine dotată, cu profesori calificați la toate disciplinele și cu acces la activități extracurriculare, este justificat să menținem cu orice preț un gimnaziu (clasele V–IX) în care învață doar 30 de copii? Dar 10? Dar 5?”, întreabă ministrul.
13:30
(live) Primăria, în ședință: Informații cu privire la situațiile excepționale în Chișinău, pe agendă # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău s-au întrunit astăzi, 3 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi sunt 7 subiecte.
13:30
(video) Reacția dură a lui Damir la serialul „Plaha”: Lumea nu înțelege de ce s-au dat numele astea?! Au făcut o cașă. Un film făcut la comandă # UNIMEDIA
Președintele FEA Moldova, Dorin Damir, care este finul de cununie a fostului deputat democrat Vlad Plahotniuc, spune că nu a privit serialul „Plaha”. La „Culisele Arenelor”, acesta a criticat faptul că echipa de producție nu a cerut informații direct de la persoanele care au trăit acele vremuri prezentate în serial.
13:20
Primăria, în ședință: Informații cu privire la situațiile excepționale în Chișinău, pe agendă # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău s-au întrunit astăzi, 3 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi sunt 7 subiecte.
13:10
Păstrate sau lichidate? Perciun ridică subiectul școlilor cu puțini copiii: Dacă „aproape” este o instituție dotată și cu profesori, trebuie să menținem cu orice preț una cu 30 de elevi? Dar cu 10 sau 5? # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, ridică întrebarea reorganizării școlilor cu puțini copiii, menționând că discuția este „una dintre cele mai sensibile, dar inevitabile” pentru societate. „Dacă în apropiere există o școală bine dotată, cu profesori calificați la toate disciplinele și cu acces la activități extracurriculare, este justificat să menținem cu orice preț un gimnaziu (clasele V–IX) în care învață doar 30 de copii? Dar 10? Dar 5?”, întreabă ministrul.
12:50
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, luna noiembrie 2025 se va caracteriza prin temperaturi medii mai ridicate decât valorile normale și cantități de precipitații sub media multianuală, ceea ce ar putea indica o lună mai caldă și mai uscată decât în mod obișnuit.
12:30
O femeie de 58 de ani a murit după ce a fost înjunghiată de amica sa, în timpul unui conflict. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc pe data de 1 noiembrie într-un apartament din sectorul Botanica.
12:30
Ucraina a trimis zeci de drone în adâncul Rusiei: O nouă rafinărie a fost afectată de o serie de explozii # UNIMEDIA
O serie de explozii puternice au zguduit regiunea Saratov din Rusia în timpul nopții, în ceea ce pare a fi un alt atac cu drone de lungă distanță în adâncul teritoriului rus – la doar câteva zeci de kilometri de baza aeriană Engels, care găzduiește bombardiere strategice utilizate pentru a lovi Ucraina, scrie digi24.ro.
12:20
Noi scumpiri la pompă: Prețul motorinei crește mâine cu 17 bani și trece de 20 lei per litru. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri și mai mari la carburanți pentru mâine, 4 noiembrie. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de motorină cu 17 bani mai mult, iar pentru cel de benzină cu 5 de bani mai mult decât astăzi.
12:00
(video) „Omul e dubios”. Conflict pe rețele, după ce Emilian Crețu a plantat copaci cu primarul general. Lungu: „Nu apreciez asocierea cu #lingemancur”. Pruteanu: „Am sădit arbori, nu ură” # UNIMEDIA
Campania de plantare organizată de Primăria Chișinău, la care a participat și actorul Emilian Crețu, a stârnit o dispută în spațiul public, după ce artistul Cătălin Lungu i-a criticat pe cei implicați, iar consilierul Victor Pruteanu i-a răspuns dur. „Gluma-i glumă, dar nu apreciez de loc asocierea cu #lingemancur”, a scris prezentatorul. „Nu neg „că Cătălin” are talent, dar să mă numească pe mine și colegii mei „dubioși” doar pentru că facem ceva util - chiar trebuie un talent special”, a menționat în replică Victor Pruteanu.
Acum 6 ore
11:40
(video) „Competiție” în Parlament. Deputatul PAS care s-a ales cu un birou lângă WC și e mulțumit: „Nu mă plâng” # UNIMEDIA
Deputatul Sergiu Lazarencu, a primit un birou în incinta Parlamentului, chiar lângă toaletă, însă spune că nu vede nicio problemă. Fostul ministru al Mediului a publicat un filmuleț în care a glumit pe seama situației, după ce anterior liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc s-a plâns pe acest lucru.
11:30
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a susținut o conferință de presă, dedicată relansării programului guvernamental „Ajutor la Contor”.
11:30
Moldovenii pot solicita de astăzi compensații pentru căldură: Până pe ce dată poți depune cererea dacă vrei „ajutor la contor” # UNIMEDIA
Moldovenii care doresc „ajutor la contor” se pot înregistra, începând de astăzi, pe site-ul compensatii.gov.md, pentru a solicita compensații pentru perioada sezonului rece 2025-2026. Cei care nu au posibilitatea să se înregistreze online o pot face prin intermediul asistentului social, până pe data de 28 noiembrie 2025.
11:10
Moldova va participa la Eurovision 2026, după ce s-a retras din concurs, anul trecut: Câştigătorul finalei naţionale va primi și un premiu special # UNIMEDIA
Republica Moldova va participa la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Anunțul a fost făcut de Compania „Teleradio-Moldova”. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artişti, producători şi reprezentanţi ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecţie naţională, inspirat din bunele practici europene şi adaptat specificului local, scrie trm.
11:00
Președintele Siriei merge la Washington: E prima vizită din istorie aunui lider sirian la Casa Albă # UNIMEDIA
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, urmează să ajungă pe 10 noiembrie la Washington, unde este așteptat la o întrevedere cu Donald Trump, în Biroul Oval. Anunțul a fost făcut pentru Axios de Tom Barrack, reprezentantul special al Statelor Unite pentru Siria. Va fi prima vizită oficială a unui lider sirian la Casa Albă, un moment cu potențial simbolic într-o relație care, până de curând, părea imposibil de reparat, scrie adevarul.ro.
10:40
(video) Programul „Ajutor la Contor” a fost relansat: Cum și când poți depune cererea pentru a primi compensații # UNIMEDIA
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a susținut o conferință de presă, dedicată relansării programului guvernamental „Ajutor la Contor”.
10:40
(video) Au vândut „sare” până au ajuns la închisoare: Doi bărbați din Drochia, prinși cu droguri de 200.000 lei, condamnați. Ce sentințe au primit # UNIMEDIA
Doi bărbați din Drochia au fost condamnați la pedepse de opt și nouă ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS au demonstrat că vindeau droguri de tip PVP în nordul țării.
10:30
A murit cel care era cel mai în vârstă campion olimpic din lume: Charles Coste avea 101 ani # UNIMEDIA
Fostul ciclist francez Charles Coste, care a fost cel mai în vârstă campion olimpic în viaţă, a încetat din viaţă la vârsta de 101 ani, a anunţat presa franceză, citat de news.ro.
10:10
(live) Ministerul Muncii și Protecției Sociale relansează programul „Ajutor la Contor”. Până când pot fi depuse cererile # UNIMEDIA
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, susține o conferință de presă, dedicată relansării programului guvernamental „Ajutor la Contor”.
10:00
Mihai Popșoi a plecat în Uzbekistan: Republica Moldova, în premieră în cursa pentru Consiliul Executiv al UNESCO # UNIMEDIA
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează în perioada 3-4 noiembrie o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO.
09:50
Bat clopotele de nuntă în Formula 1: Pilotul Charles Leclerc a apelat la un câine pentru a-și cere iubita în căsătorie # UNIMEDIA
Pilotul monegasc al scuderiei Ferarri, Charles Leclerc (28 de ani), se va căsători cu Alexandra Saint Mleux. Cei doi au anunțat acest lucru printr-o postare comună pe Instagram, așa cum se face adesea în era rețelelor de socializare, scrie adevarul.ro.
Acum 8 ore
09:40
Elevii din Moldova au revenit astăzi la ore, după o pauză de 7 zile: Când va fi următoarea vacanță # UNIMEDIA
Elevii claselor primare, gimnaziale și liceale au revenit astăzi la ore după vacanța de Toamnă care a durat 7 zile.
09:30
Mihai Popșoi a plecat în Uzbekistan: Va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO # UNIMEDIA
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează în perioada 3-4 noiembrie o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO.
09:20
Pe 3 noiembrie, istoria a fost marcată de descoperirea Insulei Dominica de către Cristofor Columb și de aderarea României la Convenția privind genocidul.
09:10
Un automobil a fost mistuit de flăcări, duminică seara, în orașul Vatra, municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), nimeni nu a avut de suferit.
09:00
Glovo & Mastercard - Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard # UNIMEDIA
Glovo și Mastercard dau startul campaniei Happy Monday pentru comenzile din aplicație – de la restaurantele tale preferate până la magazine și farmacii. Noiembrie și decembrie vin cu o surpriză pentru cei ce achită cu Mastercard – în fiecare luni, prima comandă prin Glovo este livrată gratuit.
08:50
(video) „Rușii nu se simt deloc izolați.” Un cuplu de moldoveni stabilit la Moscova, despre asortimentul din magazine: Toți neprietenii Rusiei au produse pe rafturi # UNIMEDIA
Cuplul de moldoveni stabilit cu traiul la Moscova de peste 20 de ani, care a devenit cunoscut prin filmulețele postate pe youtube despre realitatea din Rusia, a relatat, mai nou, care sunt prețurile actuale în magazinele rusești și cât de adevărat este că rușii s-ar simți izolați și ar avea mai puține produse europene pe rafturi, după sancțiunile impuse în urma războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, în 2022. „Totul este, rușii nu se simt nicidecum izolați, dragi tovarăși, să știți, rușii nu sunt în izolare. Să nu murim cu toții proști”, a concluzionat Olesea și Ilie.
08:40
Încă reușești să faci rezerve: Blocurile de pe mai multe străzi din capitală rămân, într-o oră, fără apă la robinete. Vezi adresele # UNIMEDIA
Mai mulți consumatori din Chișinău vor rămâne fără apă potabilă astăzi, 3 noiembrie, anunță Apă Canal, care precizează că sistările au loc în legătură cu unele lucrări planificate.
08:40
Un autocar plin cu studenți s-a prăbușit într-o prăpastie în Armenia. 17 tineri au fost răniți # UNIMEDIA
Un grav accident rutier a avut loc în nordul Armeniei, unde un autocar plin cu studenți s-a prăbușit într-o prăpastie, în apropierea mănăstirii Haghartsin, la aproximativ 110 kilometri de capitala Erevan. Cel puțin 17 tineri au fost răniți, iar unul dintre ei este în stare critică, potrivit presei locale, scrie observatornews.ro.
08:30
Peștii pot avea o zi pașnică, iar Săgetătorii descoperă trădări și câștigă avantaje: Află cum să folosești informațiile în favoarea ta # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de creștere și introspecție. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol important în deciziile de viață.
08:10
Reușești să faci rezerve: Blocurile de pe mai multe străzi din capitală rămân, într-o oră, fără apă la robinete. Vezi adresele # UNIMEDIA
Mai mulți consumatori din Chișinău vor rămâne fără apă potabilă astăzi, 3 noiembrie, anunță Apă Canal, care precizează că sistările au loc în legătură cu unele lucrări planificate.
08:00
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit cursul de schimb, indicând o întărire a leului moldovenesc în raport cu euro, dar o ușoară slăbire în fața dolarului american.
Acum 12 ore
07:40
Premierul rus Mihail Mișustin, vizită oficială în China. Discuții cu Xi Jinping și Li Qiang pe fondul tensiunilor cu Occidentul # UNIMEDIA
Premierul rus Mihail Mișustin a plecat luni într-o vizită oficială de două zile în China, unde va avea întrevederi cu președintele Xi Jinping și cu premierul Li Qiang, potrivit agenției Reuters. Discuțiile se vor concentra pe cooperarea economică, tehnologică și energetică dintre cele două țări, în contextul presiunilor exercitate de Occident asupra Beijingului pentru a reduce sprijinul economic acordat Moscovei, scrie adevarul.ro.
07:30
Atenție, călători! Pană de curent la o intersecție din centrul capitalei: Câteva troleibuze staționează, iar unele rute sunt redirecționate # UNIMEDIA
Regia Transport Electric Chișinău informează că s-a produs un deranjament la rețeaua de contact pe strada Ismail (Maraton), cu direcția spre Gara Feroviară.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant norocoasă, cu cer acoperit pe parcursul zilei și fără precipitații semnificative, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
(foto) Primele fotografii cu Sean „Diddy” Combs din închisoare. Mogulul rapului ar urma să fie eliberat în 2028 # UNIMEDIA
Au fost publicate primele fotografii cu starul hip-hop Sean „Diddy” Combs, condamnat la 50 de luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind transportul în scop de prostituție, scrie adevarul.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.