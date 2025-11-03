(stop cadru) Gonța: „Doamna Sandu, așa arată 100 mii lei, dar nu vă uitați la ei. I-am împrumutat pentru o oră. Eventual, pentru dvs. voi lua de la Gușan”

14:40

Pe lângă calitățile artistice cu care se mândrește, se poate spune că Andreea Bostanica simt nevoia să epateze, indiferent de mijloace, cel mai probabil pentru a se asigura că luminile reflectoarelor rămân ațintite asupra ei. Fie că este vorba de bijuterii, haine, încălțări, mașini sau case, nu trece nicio zi fără ca tânăra să mai treacă în portofoliu o aroganță, scrie cancan.ro.