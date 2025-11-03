(FOTO) A avut loc Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor”

11:20

Comisia Electorală Centrală informează că, alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, pot depune cereri privind votarea la locul aflării (cu urna de vot mobilă). Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate […]