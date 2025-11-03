(FOTO) A avut loc Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor”
Provincial, 3 noiembrie 2025 17:10
Duminică, 2 noiembrie 2025, în satul Șuri s-a desfășurat Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor”, un eveniment de suflet, dedicat promovării și valorificării patrimoniului cultural tradițional. La manifestare a participat președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, care a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor și organizatorilor, apreciind înalt eforturile depuse pentru păstrarea […] Post-ul (FOTO) A avut loc Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor” apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
17:10
Valeriu Chiveri noul viceprim-ministru pentru reintegrare – prezentat echipei Biroului politici de reintegrare # Provincial
Astăzi, prim-ministrul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Biroului politici de reintegrare pe noul viceprim-ministru pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. În cadrul evenimentului, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul dlui Valeriu Chiveri vor contribui semnificativ la promovarea unor politici eficiente și coerente de reintegrare a țării. Totodată, au fost aduse mulțumiri dlui Roman […] Post-ul Valeriu Chiveri noul viceprim-ministru pentru reintegrare – prezentat echipei Biroului politici de reintegrare apare prima dată în Provincial.
17:10
Tradițional, săptămâna de lucru a început cu ședința organizatorică convocată de Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan. La lucrările ședinței au participat vicepreședinții raionului, Tatiana Botnar și Igor Jidraș, funcționarii publici de conducere din cadrul aparatului președintelui raionului, precum și șefii subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. În cadrul întrevederii, președintele raionului a accentuat necesitatea executării în […] Post-ul Vasile Cemortan a convocat ședința săptămânală de coordonare a administrației raionale apare prima dată în Provincial.
17:10
În cartierul 8, în zona străzilor R. Malinovschi și V. Coroban, angajații ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” Bălți au desfășurat lucrări de înverzire a teritoriului, plantând 70 de platani. Aceste acțiuni au scopul de a îmbunătăți starea ecologică a municipiului, de a spori confortul urban și aspectul estetic al zonelor rezidențiale. Locuitorii cartierului au […] Post-ul La Bălți au fost plantați 70 de platani în cartierul Iubileinîi apare prima dată în Provincial.
17:10
Duminică, 2 noiembrie 2025, în satul Șuri s-a desfășurat Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor”, un eveniment de suflet, dedicat promovării și valorificării patrimoniului cultural tradițional. La manifestare a participat președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, care a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor și organizatorilor, apreciind înalt eforturile depuse pentru păstrarea […] Post-ul (FOTO) A avut loc Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor” apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
17:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor. Premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, prin efort comun, Republica Moldova va reuși să continue procesul de transformare într-o țară prosperă și să accelereze pe calea integrării europene. Șeful Executivului a remarcat că Guvernul actual îmbină continuitatea […] Post-ul Noii miniștri din Guvern – prezentați echipelor de la ministere apare prima dată în Provincial.
17:00
Instituţia publică Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) anunţă oficial participarea Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artişti, producători şi reprezentanţi ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecţie naţională, inspirat din bunele practici […] Post-ul Moldova revine la Eurovision Song Contest 2026 apare prima dată în Provincial.
17:00
Fermierii și cercetătorii se vor întruni în cadrul primului Forum Național dedicat inovației și cercetării agricole # Provincial
Prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat” va avea loc pe 14 noiembrie 2025, în Sala Polivalentă a Institutului Muncii din Chișinău (str. Zimbrului 10), începând cu ora 8:30. Evenimentul este organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Helvetas Moldova […] Post-ul Fermierii și cercetătorii se vor întruni în cadrul primului Forum Național dedicat inovației și cercetării agricole apare prima dată în Provincial.
17:00
În total 106 instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 – octombrie 2025 de sprijin financiar prin serviciul guvernamental MPay. Suma totală a donațiilor ajunge la peste 966 mii lei. Resursele pot fi utilizate de școli pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, îmbunătățirea condițiilor de studii și formarea continuă a cadrelor didactice. „Acest mecanism […] Post-ul Sprijin financiar transparent pentru școli: donații de peste 966 mii lei prin MPay apare prima dată în Provincial.
16:50
Alte trei persoane reținute într-o cauză penală privind escrocherii cu investiții fictive # Provincial
Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat mai multe percheziții în cadrul cauzei penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii privind investiții fictive. Perchezițiile realizate constituie continuarea acțiunilor desfășurate în luna septembrie curent, când mai multe persoane au fost vizate […] Post-ul Alte trei persoane reținute într-o cauză penală privind escrocherii cu investiții fictive apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
15:00
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor” # Provincial
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor”, pe platforma compensatii.gov.md. Guvernul oferă compensații la energie pentru sezonul rece 2025–2026, care include lunile noiembrie–martie. Și în acest an, compensațiile vor fi oferite sub formă de plată monetară, achitată lunar. Beneficiarii vor putea primi banii pe cardul social – dacă primesc și […] Post-ul De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor” apare prima dată în Provincial.
13:50
La Fălești s-a încheiat sezonul 2025 al Ligii Veteranilor Nord, competiție organizată sub egida Federației Moldovenești de Fotbal. În finala mică, echipa ATF Telenești a învins formația ARF Ocnița cu scorul de 2-0. Golurile au fost marcate de Ivan Ciumac, autogol minutul 27 și Alexei Motelica minutul 50. În finala mare, trofeul a revenit echipei […] Post-ul FF municipiul Bălți este campioana Ligii Veteranilor 2025, regiunea nord apare prima dată în Provincial.
13:20
Dezvoltarea Ghidului de management al riscurilor, discutat cu reprezentanții Curții de Conturi # Provincial
La data de 30 octombrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o ședință de lucru dintre reprezentanții Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern (CFPI) a Ministerului Finanțelor și reprezentanții CCRM. Ministerul Finanțelor, prin intermediul Direcției politici în domeniul CFPI, în calitate de autoritate publică responsabilă de elaborarea și dezvoltarea […] Post-ul Dezvoltarea Ghidului de management al riscurilor, discutat cu reprezentanții Curții de Conturi apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
12:50
La Bălți continuă lucrările de curățare a frunzelor căzute cu ajutorul noii tehnici specializate # Provincial
Angajații întreprinderii municipale „Amenajarea teritoriului și spații verzi” desfășoară lucrări de colectare a frunzelor căzute în curți, parcuri și spații publice din municipiul Bălți. Pentru aceste activități este utilizată tehnică modernă, special destinată colectării frunzelor. Noul utilaj permite o intervenție mai rapidă și mai eficientă, contribuind la menținerea curățeniei și confortului pentru locuitorii orașului. Reamintim […] Post-ul La Bălți continuă lucrările de curățare a frunzelor căzute cu ajutorul noii tehnici specializate apare prima dată în Provincial.
12:50
În prima duminică a lui “Brumar”, 2 noiembrie 2025, comuna Ciocîlteni a trăit o zi de adevărată sărbătoare dedicată tradițiilor și muncii țăranului, prin desfășurarea primei ediții a Festivalului Roadei, cu genericul „Din glia străbună, pâinea cea bună”. Evenimentul a fost organizat de Primăria comunei Ciocîlteni, sub egida doamnei primar Liubovi Buciușcanu, în cadrul Proiectului […] Post-ul (FOTO) La Ciocîlteni s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Roadei apare prima dată în Provincial.
12:40
Andrian Gavriliță, noul ministru al Finanțelor, prezentat echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu # Provincial
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, premierul a mulțumit doamnei Victoria Belous pentru activitatea desfășurată la conducerea Ministerului Finanțelor și a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul domnului Andrian Gavriliță vor contribui la consolidarea și buna gestionare a finanțelor publice. Șeful […] Post-ul Andrian Gavriliță, noul ministru al Finanțelor, prezentat echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu apare prima dată în Provincial.
12:40
Doi bărbați reținuți pentru tâlhărie în sectorul Rîșcani: victimei i-au furat peste 19.000 de lei # Provincial
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, au reținut doi bărbați de 27 și 28 de ani, originari din capitală, bănuiți de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Potrivit materialului probatoriu acumulat, suspecții ar fi făcut cunoștință cu un bărbat, iar ulterior, deplasându-se împreună într-o zonă împădurită din sectorul Rîșcani al capitalei, l-ar fi atacat și agresat fizic, după […] Post-ul Doi bărbați reținuți pentru tâlhărie în sectorul Rîșcani: victimei i-au furat peste 19.000 de lei apare prima dată în Provincial.
12:20
Municipiul Ungheni are acum primul rondou, amenajat la intersecția străzilor Romană cu Alexandru cel Bun. Construcția a durat doar o săptămână și a fost realizată de SRL Servicii Comunale Ungheni, informează PROVINCIAL. “Acum, datorită acestuia, traficul în acea zonă este fluidizat. Până nu demult, în orele de dimineață și în zilele de piață, traficul aici […] Post-ul Primul rondou din Ungheni construit în doar o săptămână apare prima dată în Provincial.
11:50
Prioritățile ministrului Dan Perciun: școli modernizate, incluziune și integritate academică # Provincial
Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării, în Guvernul Munteanu, a anunțat că, în următorii 4 ani, va depune tot efortul pentru a realiza cele zece obiective-cheie asumate în campania electorală. Totodată, el a spus că urmează discuții, dezbateri și decizii dificile pe teme considerate anterior prea sensibile pentru a fi asumate politic, informează PROVINCIAL. […] Post-ul Prioritățile ministrului Dan Perciun: școli modernizate, incluziune și integritate academică apare prima dată în Provincial.
11:50
Prima ediție a Expo-târgului universal „Toamna la Sîngerei” a adunat, timp de cinci zile, producători locali, meșteșugari, antreprenori și vizitatori din întreg raionul, transformând centrul orașului într-o adevărată sărbătoare a muncii și tradițiilor. Inițial programat pentru trei zile, târgul a fost prelungit la cinci zile, la dorința participanților și vizitatorilor, ceea ce demonstrează interesul și […] Post-ul Sîngerei a găzduit prima ediție a Expo-târgului universal „Toamna la Sîngerei” apare prima dată în Provincial.
11:30
În luna octombrie, în mai multe zone ale Capitalei au fost realizate cercetări arheologice care aduc la lumină noi pagini din istoria Chișinăului. Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui proiect finanțat din bugetul municipal și efectuat de echipa de arheologi a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, condusă de prof. univ. dr. hab. Sergiu Musteață. […] Post-ul Situl „Pruncul” și zona Bisericii „Buna Vestire”: descoperiri arheologice în capitală apare prima dată în Provincial.
11:30
Intervenție impresionantă pentru membrii echipei PAMU Stoicani din cadrul SAMU Soroca, care au trăit emoții pozitive și lacrimi de bucurie la o solicitare, atunci când au asistat la cel mai frumos moment – nașterea unei vieți! Cazul a avut loc în acest weekend, la data de 1 noiembrie, ora 23:49 Dispeceratul comun de urgență al […] Post-ul Echipa PAMU Stoicani a asistat o naștere în ambulanță apare prima dată în Provincial.
11:20
Comisia Electorală Centrală informează că, alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, pot depune cereri privind votarea la locul aflării (cu urna de vot mobilă). Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate […] Post-ul Alegătorii care nu pot veni la secția de votare pot solicita votarea la locul aflării apare prima dată în Provincial.
11:20
Serviciul de Asistență Medicală de Urgență Bălți a desfășurat activități de salubrizare în municipiul Bălți # Provincial
La data de 30 octombrie 2025, Serviciul de Asistență Medicală de Urgență Bălți (SAMU Bălți) a organizat și desfășurat o acțiune amplă de salubrizare și igienizare în perimetrul cartierului Dacia din municipiul Bălți. Scopul principal al acestei inițiative a fost îmbunătățirea calității mediului înconjurător și promovarea conștiinței civice în rândul personalului instituției, precum și în […] Post-ul Serviciul de Asistență Medicală de Urgență Bălți a desfășurat activități de salubrizare în municipiul Bălți apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
11:10
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, în zilele de 3 și 4 noiembrie, vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor în localitățile Cotiujeni și Trebisăuți din raionul Briceni. Menționăm că, în anul […] Post-ul Consultații stomatologice gratuite pentru copii din Cotiujeni și Trebisăuți apare prima dată în Provincial.
11:10
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a remarcat că bugetul municipal este exploatat politic de unii consilieri, în special de cei de la PAS, care nu au susținut bugetul, deși au fost incluse toate propunerile din partea lor. Edilul a spus că, bugetul a fost realizat în termeni legali și propus de 8 ori în Consiliu, […] Post-ul Ion Ceban: bugetul municipal este exploatat politic de unii consilieri apare prima dată în Provincial.
11:00
Funcționarii posturilor vamale Briceni și Costești au depistat mărfuri nedeclarate, ce urmau să fie introduse ilicit în țară. În primul caz, la vama Briceni, controlului fizic detaliat a fost supus un autoturism de model Volkswagen Golf, ce se deplasa din Ucraina, condus de un cetățean moldovean în vârstă de 32 ani. Drept urmare, a fost […] Post-ul Mărfuri nedeclarate, depistate de vameșii din posturile Briceni și Costești apare prima dată în Provincial.
10:50
Sâmbătă, 1 noiembrie, pasionații de tenis de masă din Costești s-au reunit într-o atmosferă plină de energie și fair-play la Cupa Primarului, competiție tradițională ce adună an de an sportivii din localitate. Participanții au concurat în trei categorii: Copii și tineret Seniori feminin Seniori masculin Învingătorii acestei ediții sunt: Petrea Sebastian – categoria copii/tineret Borta […] Post-ul Cupa Primarului satului Costești la tenis de masă – ediția 2025 apare prima dată în Provincial.
10:40
APC-urile din șase orașe pilotează un nou model de reabilitare energetică a blocurilor mici # Provincial
Asociațiile de Proprietari din Condominiu (APC) care administrează 15 blocuri mici de locuințe, selectate la începutul acestui an pentru a beneficia gratuit de audituri energetice, au primit acum rapoartele elaborate pentru clădirile lor. Auditurile energetice evaluează performanța energetică actuală a clădirilor și propun măsuri adecvate de reabilitare pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea facturilor la […] Post-ul APC-urile din șase orașe pilotează un nou model de reabilitare energetică a blocurilor mici apare prima dată în Provincial.
10:40
Ludmila Catlabuga: Acces la apă, agricultură competitivă și susținerea producătorilor autohtoni # Provincial
Ludmila Catlabuga a fost învestită în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul noii echipe guvernamentale conduse de Prim-ministrul Alexandru Munteanu. După învestire, ea și-a anunțat prioritățile pentru acest mandat. Activitatea ministrului se va axa pe trei direcții majore: asigurarea accesului la apă și creșterea rezilienței climatice, dezvoltarea unei agriculturi moderne și […] Post-ul Ludmila Catlabuga: Acces la apă, agricultură competitivă și susținerea producătorilor autohtoni apare prima dată în Provincial.
10:20
Salvatorii din raionul Căușeni au intervenit pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă # Provincial
Salvatorii IGSU au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Cazul a fost înregistrat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57. Potrivit informațiilor, bărbatul în vârstă de 68 de ani, nevăzător, ar fi părăsit locuința deplasându-se într-o […] Post-ul Salvatorii din raionul Căușeni au intervenit pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă apare prima dată în Provincial.
10:10
Primăria Chișinău, în parteneriat cu Federația Sporturilor pentru Persoane cu Dizabilități Locomotorii din Republica Moldova, a organizat Campionatul Open la Para Powerlifting, o competiție dedicată performanței, curajului și incluziunii prin sport. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Școlii Sportive Specializate de Haltere (str. Vasile Lupu 23) și a reunit circa 70 de sportivi din întreaga țară, […] Post-ul Campionatul Open al municipiului Chișinău la Para Powerlifting apare prima dată în Provincial.
10:10
Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane, comisă împreună cu o altă persoană. Incidentul s-a produs la data de 07 iulie 2025, aproape de miezul nopții, într-un sector […] Post-ul Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală apare prima dată în Provincial.
10:00
Pe data de 2 noiembrie 2025, la ora 20:42, pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidare flăcărilor, care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri. Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit că un automobil de model „Renault Megane” era cuprins în totalitate […] Post-ul Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în orașul Vatra apare prima dată în Provincial.
10:00
Duminică, 2 noiembrie s-au disputat meciurile etapei a 2-a din Super Liga Moldovenească la futsal. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. Duminică, 2 noiembrie: Sporting Nisporeni – Infinity Chișinău 3-4 Au marcat: Ian Iacovenco (10), Lilian Bulicanu (24, 40), / Ion Raducan (11), Cristian Stanca (13), Sorin Golubciuc (29, 37) CS Atletic Strășeni – FC […] Post-ul Futsal. Rezultatele meciurilor jucate în etapa 2 apare prima dată în Provincial.
10:00
Opt și nouă ani închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200.000 lei # Provincial
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei. Cei doi au vârste de 51 și 43 de ani și […] Post-ul Opt și nouă ani închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200.000 lei apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
21:40
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu colegii de la Primăria Chișinău și actorul Emilian Crețu, au participat astăzi la o acțiune frumoasă de plantare a arborilor în sectorul Rîșcani. Aici au fost sădiți platani, liquidambar și arborele de lalea, pentru a sprijini acțiunile frumoase ale cetățenilor. „Aici este o zonă unde Emilian Crețu și-a adus […] Post-ul În capitală sunt în plină desfășurare acțiunile de plantare a arborilor apare prima dată în Provincial.
21:30
Alexandru Munteanu, împreună cu echipa de miniștri, a depus jurământul de învestire în funcția de Premier. „Mulțumesc președintei Maia Sandu pentru încrederea acordată. Este o onoare să putem contribui la dezvoltarea țării noastre din această nouă funcție. Vom munci cu responsabilitate pentru binele tuturor cetățenilor Republicii Moldova”, spune Munteanu. Post-ul Guvernul Munteanu a depus jurământul de învestire apare prima dată în Provincial.
21:30
La data de 29 octombrie 2025, la sediul Stadionului „Atlant” din Cahul, a avut loc ședința de alegere a conducerii Asociației Raionale de Fotbal Cahul (ARF Cahul). În urma scrutinului, Vasilii Poroșenco a fost reales în calitate de președinte al ARF Cahul pentru un mandat de 5 ani. La eveniment au participat reprezentanții a opt […] Post-ul Vasili Poroșenco, reales președinte al Asociației Raionale de Fotbal Cahul apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a primit astăzi votul de încredere din partea Parlamentului. La ceremonie va participa și Președintele Parlamentului, Igor Grosu. Post-ul Noul Guvern va fi învestit mâine apare prima dată în Provincial.
19:50
Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Proiectul de hotărâre a fost votat de 55 de deputați. Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi a fost dezbătut și Programul de activitate al executivului – „UE, Pace, Dezvoltare”. În Programul de activitate al Guvernului se menționează că, pe perioada mandatului, executivul se va conduce […] Post-ul Parlamentul a acordat votat Guvernul Munteanu apare prima dată în Provincial.
19:40
După votarea Guvernului, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit deputaților Parlamentului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită echipei. „Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara. Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susținut de majoritatea […] Post-ul Noul prim-ministru: Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara apare prima dată în Provincial.
17:10
Până la sfârșitul sezonului de plantare, Întreprinderea Municipală „Amenajarea teritoriului și spații verzi” va finaliza lucrările ample de înverzire a municipiului Bălți. În cadrul campaniei de toamnă, vor fi plantați 630 de arbori și 100 de arbuști în parcuri, scuaruri și de-a lungul străzilor orașului. Conform informațiilor oferite de întreprindere, pe teritoriul municipiului vor fi […] Post-ul La Bălți vor fi plantați peste 700 de arbori și arbuști apare prima dată în Provincial.
17:00
După ani de așteptare, locuitorii satului Drochia, raionul Drochia, se pot bucura astăzi de un edificiu comunitar renovat, datorită unui proiect realizat prin intermediul Programului Național „Satul European”. Construită în anii ’60 ai secolului trecut, clădirea care găzduiește mai multe instituții de importanță comunitară — Casa de cultură, Serviciul de asistență socială, Oficiul Poștal, Biblioteca […] Post-ul (FOTO) Casa socială din satul Drochia, reabilitată apare prima dată în Provincial.
16:40
Trecerea de pietoni de pe strada P. Boțu din Bălți – transferată pentru sporirea siguranței # Provincial
În cadrul ședinței Comisiei pentru siguranța circulației rutiere, desfășurată la 24 octombrie în Primăria municipiului Bălți, a fost examinat subiectul privind transferarea trecerii de pietoni pe tronsonul recent reparat al străzii P. Boțu. Potrivit reprezentantului Inspectoratului de Poliție Bălți, Sergiu Midrigan, trecerea de pietoni a fost transferată cu 10 metri mai jos pe stradă, deoarece, […] Post-ul Trecerea de pietoni de pe strada P. Boțu din Bălți – transferată pentru sporirea siguranței apare prima dată în Provincial.
16:30
Caravana EcoVoucher s-a încheiat! 36 de localități vizitate, peste 30.000 de cetățeni informați direct despre program și utilizarea eficientă a energiei în gospodării # Provincial
Caravana EcoVoucher și-a încheiat itinerarul prin țară. Pe parcursul a 2 luni, în perioada 8 septembrie – 29 octombrie, Caravana a ajuns în 36 de localități, acoperind toate centrele raionale ale țării, inclusiv municipiul Bălți și UTA Găgăuzia. De asemenea, Caravana a ajuns și în localități de pe malul stâng al Nistrului, din raionul Dubăsari. […] Post-ul Caravana EcoVoucher s-a încheiat! 36 de localități vizitate, peste 30.000 de cetățeni informați direct despre program și utilizarea eficientă a energiei în gospodării apare prima dată în Provincial.
16:30
Escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, în valoare de peste 12 milioane de lei # Provincial
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, documentează activitatea a trei persoane, un cetățean al Federației Ruse, în vârstă de 49 de ani, și doi moldoveni, un bărbat de 29 și o femeia de 33 de ani din Chișinău, în cadrul a două cauze penale pornite […] Post-ul Escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, în valoare de peste 12 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
16:10
Astăzi, 31 octombrie 2026, în incinta Gimnaziului Trebujeni din raionul Orhei, a fost inaugurată o bibliotecă modernă și incluzivă, un spațiu dedicat lecturii, creației și socializării, care va deservi atât elevii instituției, cât și întreaga comunitate locală. La eveniment au fost prezenți vicepreședintele raionului Orhei, Veaceslav Căpățină, Primarul comunei Trebujeni, Cristina Gandrabur, manageri ai instituțiilor […] Post-ul O bibliotecă modernă, inaugurată la Gimnaziul Trebujeni apare prima dată în Provincial.
16:10
Primăria Chișinău a organizat o nouă acțiune de salubrizare și îngrijire a spațiilor publice, desfășurată în cadrul campaniei municipale „Curățenia generală de toamnă”. În cadrul activității a fost salubrizată albia râului Bîc, pe str. Calea Basarabiei, în perimetrul hotarelor sectorului Botanica. La acțiune au participat angajații Preturii sectorului Botanica, ai Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului, […] Post-ul Primăria Chișinău: acțiune de salubrizare pe râul Bîc apare prima dată în Provincial.
16:00
Ion Ceban, despre raportul Consiliului Europei: Autoritățile locale au competențe limitate și autonomie redusă # Provincial
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a atenționat în privința la critica dură a Consiliului Europei la adresa Republicii Moldova cu privire la funcționarea administrației publice locale. Potrivit spuselor sale, în cadrul unui raport publicat de instituția europeană se spune foarte clar: Autoritățile locale din Republica Moldova continuă să aibă competențe limitate, autonomie financiară […] Post-ul Ion Ceban, despre raportul Consiliului Europei: Autoritățile locale au competențe limitate și autonomie redusă apare prima dată în Provincial.
16:00
9 kg de mefedronă, în valoare de peste 6 milioane de lei, transportate ilegal din Europa, ridicate de ofițerii INI # Provincial
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în baza informațiilor operative, au documentat o rețea de introducere a drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul transportatorilor de colete din Europa. Gruparea infracțională specializată în traficul de droguri în proporții deosebit de mari a fost destructurată de ofițerii INI, în comun cu ofițerii de urmărire […] Post-ul 9 kg de mefedronă, în valoare de peste 6 milioane de lei, transportate ilegal din Europa, ridicate de ofițerii INI apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.